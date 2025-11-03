PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasLPGA TOURDP World TourPGA TOUR University
19H AGO

Purse breakdown: What are the payouts for World Wide Technology Championship?

1 Min Read

Latest

Austin Eckroat wins the World Wide Technology Championship

    Written by Staff

    The PGA TOUR heads to Los Cabos, Mexico, this week for the World Wide Technology Championship. El Cardonal at Diamante will host, with $6 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,080,000.00
    210.90%$654,000.00$534,000.00$454,000.00$402,000.00$365,100.00$338,000.00$316,500.00$298,875.00$283,833.33$270,600.00
    36.90%$414,000.00$354,000.00$318,000.00$292,875.00$274,800.00$260,250.00$248,142.86$237,562.50$228,000.00$219,150.00
    44.90%$294,000.00$270,000.00$252,500.00$240,000.00$229,500.00$220,500.00$212,357.14$204,750.00$197,500.00$190,500.00
    54.10%$246,000.00$231,750.00$222,000.00$213,375.00$205,800.00$198,750.00$192,000.00$185,437.50$179,000.00$172,650.00
    63.62%$217,500.00$210,000.00$202,500.00$195,750.00$189,300.00$183,000.00$176,785.71$170,625.00$164,500.00$159,000.00
    73.38%$202,500.00$195,000.00$188,500.00$182,250.00$176,100.00$170,000.00$163,928.57$157,875.00$152,500.00$147,600.00
    83.12%$187,500.00$181,500.00$175,500.00$169,500.00$163,500.00$157,500.00$151,500.00$146,250.00$141,500.00$137,100.00
    92.92%$175,500.00$169,500.00$163,500.00$157,500.00$151,500.00$145,500.00$140,357.14$135,750.00$131,500.00$127,500.00
    102.73%$163,500.00$157,500.00$151,500.00$145,500.00$139,500.00$134,500.00$130,071.43$126,000.00$122,166.67$118,500.00
    112.52%$151,500.00$145,500.00$139,500.00$133,500.00$128,700.00$124,500.00$120,642.86$117,000.00$113,500.00$110,100.00
    122.33%$139,500.00$133,500.00$127,500.00$123,000.00$119,100.00$115,500.00$112,071.43$108,750.00$105,500.00$102,300.00
    132.12%$127,500.00$121,500.00$117,500.00$114,000.00$110,700.00$107,500.00$104,357.14$101,250.00$98,166.67$95,100.00
    141.93%$115,500.00$112,500.00$109,500.00$106,500.00$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,620.00
    151.82%$109,500.00$106,500.00$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,633.33$82,860.00
    161.73%$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,650.00$79,900.00$77,220.00
    171.62%$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,500.00$79,671.43$76,950.00$74,300.00$71,700.00
    181.52%$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,500.00$79,500.00$76,700.00$74,014.29$71,400.00$68,833.33$66,600.00
    191.43%$85,500.00$82,500.00$79,500.00$76,500.00$73,740.00$71,100.00$68,528.57$66,000.00$63,833.33$61,920.00
    201.32%$79,500.00$76,500.00$73,500.00$70,800.00$68,220.00$65,700.00$63,214.29$61,125.00$59,300.00$57,660.00
    211.23%$73,500.00$70,500.00$67,900.00$65,400.00$62,940.00$60,500.00$58,500.00$56,775.00$55,233.33$53,820.00
    221.12%$67,500.00$65,100.00$62,700.00$60,300.00$57,900.00$56,000.00$54,385.71$52,950.00$51,633.33$50,400.00
    231.04%$62,700.00$60,300.00$57,900.00$55,500.00$53,700.00$52,200.00$50,871.43$49,650.00$48,500.00$47,400.00
    240.96%$57,900.00$55,500.00$53,100.00$51,450.00$50,100.00$48,900.00$47,785.71$46,725.00$45,700.00$44,700.00
    250.89%$53,100.00$50,700.00$49,300.00$48,150.00$47,100.00$46,100.00$45,128.57$44,175.00$43,233.33$42,330.00
    260.81%$48,300.00$47,400.00$46,500.00$45,600.00$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,133.33$40,290.00
    270.78%$46,500.00$45,600.00$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,237.50$39,400.00$38,580.00
    280.74%$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,200.00$39,342.86$38,512.50$37,700.00$36,900.00
    290.71%$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,200.00$39,300.00$38,450.00$37,628.57$36,825.00$36,033.33$35,280.00
    300.69%$41,100.00$40,200.00$39,300.00$38,400.00$37,560.00$36,750.00$35,957.14$35,175.00$34,433.33$33,720.00
    310.66%$39,300.00$38,400.00$37,500.00$36,675.00$35,880.00$35,100.00$34,328.57$33,600.00$32,900.00$32,220.00
    320.62%$37,500.00$36,600.00$35,800.00$35,025.00$34,260.00$33,500.00$32,785.71$32,100.00$31,433.33$30,780.00
    330.59%$35,700.00$34,950.00$34,200.00$33,450.00$32,700.00$32,000.00$31,328.57$30,675.00$30,033.33$29,400.00
    340.57%$34,200.00$33,450.00$32,700.00$31,950.00$31,260.00$30,600.00$29,957.14$29,325.00$28,700.00$28,080.00
    350.55%$32,700.00$31,950.00$31,200.00$30,525.00$29,880.00$29,250.00$28,628.57$28,012.50$27,400.00$26,790.00
    360.52%$31,200.00$30,450.00$29,800.00$29,175.00$28,560.00$27,950.00$27,342.86$26,737.50$26,133.33$25,530.00
    370.49%$29,700.00$29,100.00$28,500.00$27,900.00$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00
    380.47%$28,500.00$27,900.00$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00
    390.46%$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,924.00
    400.43%$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,326.67$20,784.00
    410.41%$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,730.00$20,193.33$19,716.00
    420.40%$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,700.00$20,134.29$19,605.00$19,140.00$18,732.00
    430.38%$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,700.00$20,100.00$19,540.00$19,020.00$18,570.00$18,180.00$17,832.00
    440.35%$21,300.00$20,700.00$20,100.00$19,500.00$18,948.00$18,440.00$18,008.57$17,640.00$17,313.33$17,028.00
    450.34%$20,100.00$19,500.00$18,900.00$18,360.00$17,868.00$17,460.00$17,117.14$16,815.00$16,553.33$16,320.00
    460.32%$18,900.00$18,300.00$17,780.00$17,310.00$16,932.00$16,620.00$16,345.71$16,110.00$15,900.00$15,720.00
    470.29%$17,700.00$17,220.00$16,780.00$16,440.00$16,164.00$15,920.00$15,711.43$15,525.00$15,366.67$15,228.00
    480.28%$16,740.00$16,320.00$16,020.00$15,780.00$15,564.00$15,380.00$15,214.29$15,075.00$14,953.33$14,844.00
    490.27%$15,900.00$15,660.00$15,460.00$15,270.00$15,108.00$14,960.00$14,837.14$14,730.00$14,633.33$14,544.00
    500.26%$15,420.00$15,240.00$15,060.00$14,910.00$14,772.00$14,660.00$14,562.86$14,475.00$14,393.33$14,316.00
    510.25%$15,060.00$14,880.00$14,740.00$14,610.00$14,508.00$14,420.00$14,340.00$14,265.00$14,193.33$14,124.00
    520.24%$14,700.00$14,580.00$14,460.00$14,370.00$14,292.00$14,220.00$14,151.43$14,085.00$14,020.00$13,956.00
    530.24%$14,460.00$14,340.00$14,260.00$14,190.00$14,124.00$14,060.00$13,997.14$13,935.00$13,873.33$13,812.00
    540.24%$14,220.00$14,160.00$14,100.00$14,040.00$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00
    550.23%$14,100.00$14,040.00$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00
    560.23%$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00
    570.23%$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00
    580.23%$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00
    590.23%$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00
    600.23%$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00
    610.22%$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00
    620.22%$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00
    630.22%$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00
    640.22%$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00
    650.21%$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00
    660.21%$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00
    670.21%$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00
    680.21%$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00
    690.21%$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00
    700.20%$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00
    710.20%$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00
    720.20%$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00
    730.20%$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00
    740.20%$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00
    750.20%$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00
    760.19%$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00
    770.19%$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00
    780.19%$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00
    790.19%$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00
    800.18%$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00
    810.18%$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00
    820.18%$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00
    830.18%$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00
    840.18%$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00$10,260.00
    850.17%$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00$10,260.00$10,200.00
    860.17%$10,380.00$10,320.00$10,260.00$10,200.00$10,140.00
    870.17%$10,260.00$10,200.00$10,140.00$10,080.00
    880.17%$10,140.00$10,080.00$10,020.00
    890.17%$10,020.00$9,960.00
    900.17%$9,900.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Image for article.
    Oct 31, 2025

    Kuchar among those chasing top-100 status as FedExCup Fall winds down

    Latest
    Image for article.
    Oct 29, 2025

    Brennan follows Fortinet Cup title with a victory on PGA TOUR

    Latest
    Image for article.
    Nov 3, 2025

    Nick Taylor betting profile: World Wide Technology Championship

    Betting Profile
    Official

    Bank of Utah Championship

    1

    Michael Brennan
    USA
    M. Brennan
    Tot
    -22
    R4
    -5

    -22

    1

    USA
    M. Brennan
    Tot
    -22
    R4
    -5

    2

    Rico Hoey
    PHI
    R. Hoey
    Tot
    -18
    R4
    -4

    -18

    2

    PHI
    R. Hoey
    Tot
    -18
    R4
    -4

    T3

    David Ford
    USA
    D. Ford
    Tot
    -16
    R4
    -4

    -16

    T3

    USA
    D. Ford
    Tot
    -16
    R4
    -4

    T3

    Thorbjørn Olesen
    DEN
    T. Olesen
    Tot
    -16
    R4
    -3

    -16

    T3

    DEN
    T. Olesen
    Tot
    -16
    R4
    -3

    T3

    Ben Silverman
    CAN
    B. Silverman
    Tot
    -16
    R4
    -4

    -16

    T3

    CAN
    B. Silverman
    Tot
    -16
    R4
    -4

    T3

    Justin Lower
    USA
    J. Lower
    Tot
    -16
    R4
    -4

    -16

    T3

    USA
    J. Lower
    Tot
    -16
    R4
    -4
