Purse breakdown: What are the payouts for Sanderson Farms Championship

    The PGA TOUR heads to Jackson, Mississippi, this week for the Sanderson Farms Championship. The Country Club of Jackson will host, with $6 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,080,000.00
    210.90%$654,000.00$534,000.00$454,000.00$402,000.00$365,100.00$338,000.00$316,500.00$298,875.00$283,833.33$270,600.00
    36.90%$414,000.00$354,000.00$318,000.00$292,875.00$274,800.00$260,250.00$248,142.86$237,562.50$228,000.00$219,150.00
    44.90%$294,000.00$270,000.00$252,500.00$240,000.00$229,500.00$220,500.00$212,357.14$204,750.00$197,500.00$190,500.00
    54.10%$246,000.00$231,750.00$222,000.00$213,375.00$205,800.00$198,750.00$192,000.00$185,437.50$179,000.00$172,650.00
    63.62%$217,500.00$210,000.00$202,500.00$195,750.00$189,300.00$183,000.00$176,785.71$170,625.00$164,500.00$159,000.00
    73.38%$202,500.00$195,000.00$188,500.00$182,250.00$176,100.00$170,000.00$163,928.57$157,875.00$152,500.00$147,600.00
    83.12%$187,500.00$181,500.00$175,500.00$169,500.00$163,500.00$157,500.00$151,500.00$146,250.00$141,500.00$137,100.00
    92.92%$175,500.00$169,500.00$163,500.00$157,500.00$151,500.00$145,500.00$140,357.14$135,750.00$131,500.00$127,500.00
    102.73%$163,500.00$157,500.00$151,500.00$145,500.00$139,500.00$134,500.00$130,071.43$126,000.00$122,166.67$118,500.00
    112.52%$151,500.00$145,500.00$139,500.00$133,500.00$128,700.00$124,500.00$120,642.86$117,000.00$113,500.00$110,100.00
    122.33%$139,500.00$133,500.00$127,500.00$123,000.00$119,100.00$115,500.00$112,071.43$108,750.00$105,500.00$102,300.00
    132.12%$127,500.00$121,500.00$117,500.00$114,000.00$110,700.00$107,500.00$104,357.14$101,250.00$98,166.67$95,100.00
    141.93%$115,500.00$112,500.00$109,500.00$106,500.00$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,620.00
    151.82%$109,500.00$106,500.00$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,633.33$82,860.00
    161.73%$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,650.00$79,900.00$77,220.00
    171.62%$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,500.00$79,671.43$76,950.00$74,300.00$71,700.00
    181.52%$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,500.00$79,500.00$76,700.00$74,014.29$71,400.00$68,833.33$66,600.00
    191.43%$85,500.00$82,500.00$79,500.00$76,500.00$73,740.00$71,100.00$68,528.57$66,000.00$63,833.33$61,920.00
    201.32%$79,500.00$76,500.00$73,500.00$70,800.00$68,220.00$65,700.00$63,214.29$61,125.00$59,300.00$57,660.00
    211.23%$73,500.00$70,500.00$67,900.00$65,400.00$62,940.00$60,500.00$58,500.00$56,775.00$55,233.33$53,820.00
    221.12%$67,500.00$65,100.00$62,700.00$60,300.00$57,900.00$56,000.00$54,385.71$52,950.00$51,633.33$50,400.00
    231.04%$62,700.00$60,300.00$57,900.00$55,500.00$53,700.00$52,200.00$50,871.43$49,650.00$48,500.00$47,400.00
    240.96%$57,900.00$55,500.00$53,100.00$51,450.00$50,100.00$48,900.00$47,785.71$46,725.00$45,700.00$44,700.00
    250.89%$53,100.00$50,700.00$49,300.00$48,150.00$47,100.00$46,100.00$45,128.57$44,175.00$43,233.33$42,330.00
    260.81%$48,300.00$47,400.00$46,500.00$45,600.00$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,133.33$40,290.00
    270.78%$46,500.00$45,600.00$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,237.50$39,400.00$38,580.00
    280.74%$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,200.00$39,342.86$38,512.50$37,700.00$36,900.00
    290.71%$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,200.00$39,300.00$38,450.00$37,628.57$36,825.00$36,033.33$35,280.00
    300.69%$41,100.00$40,200.00$39,300.00$38,400.00$37,560.00$36,750.00$35,957.14$35,175.00$34,433.33$33,720.00
    310.66%$39,300.00$38,400.00$37,500.00$36,675.00$35,880.00$35,100.00$34,328.57$33,600.00$32,900.00$32,220.00
    320.62%$37,500.00$36,600.00$35,800.00$35,025.00$34,260.00$33,500.00$32,785.71$32,100.00$31,433.33$30,780.00
    330.59%$35,700.00$34,950.00$34,200.00$33,450.00$32,700.00$32,000.00$31,328.57$30,675.00$30,033.33$29,400.00
    340.57%$34,200.00$33,450.00$32,700.00$31,950.00$31,260.00$30,600.00$29,957.14$29,325.00$28,700.00$28,080.00
    350.55%$32,700.00$31,950.00$31,200.00$30,525.00$29,880.00$29,250.00$28,628.57$28,012.50$27,400.00$26,790.00
    360.52%$31,200.00$30,450.00$29,800.00$29,175.00$28,560.00$27,950.00$27,342.86$26,737.50$26,133.33$25,530.00
    370.49%$29,700.00$29,100.00$28,500.00$27,900.00$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00
    380.47%$28,500.00$27,900.00$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00
    390.46%$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,924.00
    400.43%$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,326.67$20,784.00
    410.41%$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,730.00$20,193.33$19,716.00
    420.40%$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,700.00$20,134.29$19,605.00$19,140.00$18,732.00
    430.38%$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,700.00$20,100.00$19,540.00$19,020.00$18,570.00$18,180.00$17,832.00
    440.35%$21,300.00$20,700.00$20,100.00$19,500.00$18,948.00$18,440.00$18,008.57$17,640.00$17,313.33$17,028.00
    450.34%$20,100.00$19,500.00$18,900.00$18,360.00$17,868.00$17,460.00$17,117.14$16,815.00$16,553.33$16,320.00
    460.32%$18,900.00$18,300.00$17,780.00$17,310.00$16,932.00$16,620.00$16,345.71$16,110.00$15,900.00$15,720.00
    470.29%$17,700.00$17,220.00$16,780.00$16,440.00$16,164.00$15,920.00$15,711.43$15,525.00$15,366.67$15,228.00
    480.28%$16,740.00$16,320.00$16,020.00$15,780.00$15,564.00$15,380.00$15,214.29$15,075.00$14,953.33$14,844.00
    490.27%$15,900.00$15,660.00$15,460.00$15,270.00$15,108.00$14,960.00$14,837.14$14,730.00$14,633.33$14,544.00
    500.26%$15,420.00$15,240.00$15,060.00$14,910.00$14,772.00$14,660.00$14,562.86$14,475.00$14,393.33$14,316.00
    510.25%$15,060.00$14,880.00$14,740.00$14,610.00$14,508.00$14,420.00$14,340.00$14,265.00$14,193.33$14,124.00
    520.24%$14,700.00$14,580.00$14,460.00$14,370.00$14,292.00$14,220.00$14,151.43$14,085.00$14,020.00$13,956.00
    530.24%$14,460.00$14,340.00$14,260.00$14,190.00$14,124.00$14,060.00$13,997.14$13,935.00$13,873.33$13,812.00
    540.24%$14,220.00$14,160.00$14,100.00$14,040.00$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00
    550.23%$14,100.00$14,040.00$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00
    560.23%$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00
    570.23%$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00
    580.23%$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00
    590.23%$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00
    600.23%$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00
    610.22%$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00
    620.22%$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00
    630.22%$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00
    640.22%$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00
    650.21%$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00
    660.21%$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00
    670.21%$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00
    680.21%$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00
    690.21%$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00
    700.20%$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00
    710.20%$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00
    720.20%$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00
    730.20%$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00
    740.20%$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00
    750.20%$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00
    760.19%$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00
    770.19%$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00
    780.19%$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00
    790.19%$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00
    800.18%$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00
    810.18%$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00
    820.18%$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00
    830.18%$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00
    840.18%$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00$10,260.00
    850.17%$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00$10,260.00$10,200.00
    860.17%$10,380.00$10,320.00$10,260.00$10,200.00$10,140.00
    870.17%$10,260.00$10,200.00$10,140.00$10,080.00
    880.17%$10,140.00$10,080.00$10,020.00
    890.17%$10,020.00$9,960.00
    900.17%$9,900.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

