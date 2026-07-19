Inside the Field: 3M Open
3 Min Read
Mic’d up with Kurt Kitayama after winning 3M Open
The PGA TOUR returns to TPC Twin Cities for the 3M Open.
The PGA TOUR uses a standardized system for determining event fields, based on the current season’s Priority Ranking while also including additional exemption and qualifying categories.
Field sizes can vary by event, as can the number of event-specific exemptions. Fully exempt PGA TOUR members are guaranteed entry into all Full-Field Events, with various conditional categories subject to periodic reshuffles based upon FedExCup Points accrued throughout the season.
See who's teeing it up at TPC Twin Cities:
Bauchou, Zach
Bezuidenhout, Christiaan
Blair, Zac
Blanchet, Chandler
Brehm, Ryan
Brennan, Michael
Campbell, Brian
Campbell, Thomas
Campos, Rafael
Castillo, Ricky
Champ, Cameron
Chatfield, Davis
Clanton, Luke
Cole, Eric
Conners, Corey
Coody, Pierceson
Cowan, Ryder
Crowe, Trace
Dahmen, Joel
Davis, Cam
Day, Jason
Donohue, Muzzy
Dou, Zecheng
Dumont de Chassart, Adrien
Duncan, Tyler
Dunlap, Nick
Eckroat, Austin
Ewart, A.J.
Finau, Tony
Fishburn, Patrick
Fisk, Steven
Fox, Ryan
Garnett, Brice
Ghim, Doug
Glover, Lucas
Gómez, Fabián
Greyserman, Max
Griffin, Lanto
Grillo, Emiliano
Hadwin, Adam
Hardy, Nick
Harman, Brian
Higgo, Garrick
Highsmith, Joe
Hirata, Kensei
Hodges, Lee
Hoey, Rico
Hoge, Tom
Højgaard, Rasmus
Homa, Max
Horschel, Billy
Hossler, Beau
Hubbard, Mark
Hughes, Mackenzie
Im, Sungjae
Jaeger, Stephan
James, Ben
Kanaya, Takumi
Kang, Jeffrey
Keefer, Johnny
Kim, Michael
Kim, Tom
Kirk, Chris
Kitayama, Kurt
Kizzire, Patton
Knapp, Jake
Kohles, Ben
Koivun, Jackson
Kuchar, Matt
Lamprecht, Christo
Lebioda, Hank
Li, Haotong
Lindheim, Nicholas
Lipsky, David
List, Luke
Lower, Justin
Malnati, Peter
Martin, Ben
Matsuyama, Hideki
McCarthy, Denny
McGreevy, Max
McNealy, Maverick
Meissner, Mac
Merritt, Troy
Mitchell, Keith
Moore, Taylor
Mouw, William
Nakajima, Keita
Neergaard-Petersen, Rasmus
Noh, S.Y.
Norlander, Henrik
Nyholm, Pontus
Olesen, Thorbjørn
Parry, John
Paul, Jeremy
Pavon, Matthieu
Pendrith, Taylor
Peterson, Paul
Phillips, Chandler
Potgieter, Aldrich
Power, Seamus
Putnam, Andrew
Ramey, Chad
Riley, Davis
Rodgers, Patrick
Roy, Kevin
Rozo, Marcelo
Sandhu, Sihan
Sargent, Gordon
Scheffler, Scottie
Schenk, Adam
Schmid, Matti
Shipley, Neal
Silverman, Ben
Skinns, David
Smith, Jordan
Smotherman, Austin
Snedeker, Brandt
Springer, Hayden
Stanger, Jimmy
Stevens, Sam
Stout, Preston
Streelman, Kevin
Suber, Jackson
Svensson, Adam
Svensson, Jesper
Thompson, Davis
Tosti, Alejandro
van Rooyen, Erik
VanDerLaan, John
Ventura, Kristoffer
Vilips, Karl
Villegas, Camilo
Walker, Danny
Whaley, Vince
Wise, Aaron
Woodland, Gary
Wu, Dylan
Yellamaraju, Sudarshan
Yu, Kevin