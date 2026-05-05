Inside the Field: See who's headed to Aronimink for PGA Championship

    The PGA of America released the field list Tuesday for the 108th PGA Championship, set for May 14-16 at Aronimink Golf Club in Newton Square, Pennsylvania. The field currently features 154 players, with two spots open if winners of the Truist Championship and the ONEflight Myrtle Beach Classic are not already in the field. See below for the current field, which features 15 PGA champions, 29 major champions and 20 PGA of America Golf professionals representing the Corebridge Financial Team:

    Åberg, Ludvig – Sweden
    Ayora, Angel – Spain
    Berg, Derek – Duvall, WA*
    Berger, Daniel – Jupiter, FL
    Bezuidenhout, Christiaan – South Africa
    Bhatia, Akshay – Jupiter, FL
    Bide, Francisco – Argentina*
    Blanchet, Chandler – Jacksonville, FL
    Block, Michael – Mission Viejo, CA*
    Bradley, Keegan – Woodstock, VT
    Brennan, Michael – Leesburg, VA
    Bridgeman, Jacob – Simpsonville, SC
    Brown, Daniel – England
    Burns, Sam – Shreveport, LA
    Campbell, Brian – Irvine, CA
    Cantlay, Patrick – Jupiter, FL
    Castillo, Ricky – Yorba Linda, CA
    Cauley, Bud – Palm Beach Gardens, FL
    Cink, Stewart – Atlanta, GA
    Clark, Wyndham – Denver, CO
    Collet, Tyler – Vero Beach, FL*
    Conners, Corey – Canada
    Coody, Pierceson – Plano, TX
    Day, Jason – Australia
    DeChambeau, Bryson – Dallas, TX
    Detry, Thomas – Belgium
    Donald, Luke – England
    Droemer, Jesse – Houston, TX*
    Dufner, Jason – Auburn, AL
    Echavarria, Nico – Colombia
    English, Harris – Sea Island, GA
    Fisher, Bryce – Oregon City, OR*
    Fisk, Steven – Sea Island, FL
    Fitzpatrick, Alex – England
    Fitzpatrick, Matthew – England
    Fleetwood, Tommy – England
    Fox, Ryan – New Zealand
    Fowler, Rickie – Murrieta, CA
    Gabriele, Chris – Huntington, NY*
    Geddes, Mark – England*
    Gerard, Ryan – Raleigh, NC
    Glover, Lucas – Jupiter, FL
    Gotterup, Chris – Little Silver, NJ
    Griffin, Ben – Chapel Hill, NC
    Grillo, Emiliano – Argentina
    Greyserman, Max – Short Hills, NJ
    Gumberg, Jordan – Delray Beach, FL
    Hall, Harry – England
    Harman, Brian – Sea Island, GA
    Harrington, Pádraig – Ireland
    Hatton, Tyrrell – England
    Haynes, Zach – Bowling Green, KY*
    Henley, Russell – Columbus, GA
    Higa, Kazuki – Japan
    Higgo, Garrick – South Africa
    Highsmith, Joe – Lakewood, WA
    Hillier, Daniel – New Zealand
    Hisatsune, Ryo – Japan
    Hoey, Rico – Philippines
    Højgaard, Nicolai – Denmark
    Højgaard, Rasmus – Denmark
    Holt, Ian – Stow, OH
    Horschel, Billy – Ponte Vedra Beach, FL
    Hovland, Viktor – Norway
    Hurt, Austin – Bainbridge Island, WA*
    Im, Sungjae – Republic of Korea
    Jaeger, Stephan – Germany
    Jarvis, Casey – South Africa
    Johnson, Dustin – Jupiter, FL
    Jones, Jared – Dublin, OH*
    Kaneko, Kota – Japan
    Katrude, Michael – West Palm Beach, FL*
    Kaymer, Martin – Germany
    Keefer, John – San Antonio, TX
    Kern, Ben – Grove City, OH*
    Kim, Michael – Dallas, TX
    Kim, Si Woo – Republic of Korea
    Kirk, Chris – Watkinsville, GA
    Kitayama, Kurt – Chico, CA
    Knapp, Jake – Scottsdale, AZ
    Koepka, Brooks – West Palm Beach, FL
    Lee, Min Woo – Australia
    Lenahan, Ryan – New Hudson, MI*
    Li, Haotong – People’s Republic of China
    Lindberg, Mikael – Sweden
    Lipsky, David – Las Vegas, NV
    Lowry, Shane – Ireland
    MacIntyre, Robert – Scotland
    Matsuyama, Hideki – Japan
    McCarthy, Denny – Jupiter, FL
    McCarty, Matt – Scottsdale, AZ
    McClure, Paul – Mobile, AL*
    McGreevy, Max – Edmond, OK
    McIlroy, Rory – Northern Ireland
    McKibbin, Tom – Northern Ireland
    McNealy, Maverick – Las Vegas, NV
    Micheel, Shaun – Collierville, TN
    Mickelson, Phil – Rancho Santa Fe, CA
    Mitchell, Keith – Sea Island, GA
    Morikawa, Collin – La Canada, CA
    Mouw, William – Chino Hills, CA
    Neergaard-Petersen, Rasmus – Denmark
    Niemann, Joaquin – Chile
    Noren, Alex – Sweden
    Novak, Andrew – Sea Island, GA
    Parry, John – England
    Pendrith, Taylor – Canada
    Penge, Marco – England
    Polland, Ben – Wilson, WY*
    Poston, J.T. – Sea Island, GA
    Potgieter, Aldrich – South Africa
    Puig, David – Spain
    Putnam, Andrew – Lakewood, WA
    Rahm, Jon – Spain
    Rai, Aaron – England
    Reed, Patrick – The Woodlands, TX
    Reitan, Kristoffer – Norway
    Rodgers, Patrick – Avon, IN
    Rose, Justin – England
    Riley, Davis – Hattiesburg, MS
    Saddier, Adrien – France
    Sapp, Garrett – Cypress, CA*
    Schaper, Jayden – South Africa
    Schauffele, Xander – San Diego, CA
    Scheffler, Scottie – Dallas, TX
    Schenk, Adam – Vincennes, IN
    Schmid, Matti – Germany
    Scott, Adam – Australia
    Shattuck, Braden – Aston, PA*
    Smalley, Alex – Greensboro, NC
    Smith, Cameron – Australia
    Smith, Jordan – England
    Smotherman, Austin – Dallas, TX
    Smylie, Elvis – Australia
    Smyth, Travis – Australia
    Spaun, J.J. – Los Angeles, CA
    Spieth, Jordan – Dallas, TX
    Stevens, Sam – Wichita, KS
    Straka, Sepp – Austria
    Sullivan, Andy – England
    Taylor, Nick – Canada
    Theegala, Sahith – Chino Hills, CA
    Thomas, Justin – Jupiter, FL
    Thorbjornsen, Michael – Wellesley, MA
    Valimaki, Sami – Finland
    Vegas, Jhonattan – Venezuela
    Vermeer, Ryan – Elkhorn, NE*
    Walker, Jimmy – San Antonio, TX
    Wallace, Matt – England
    Wiesberger, Bernd – Austria
    Wiseman, Timothy – New Albany, IN*
    Woodland, Gary – Topeka, KS
    Yang, Y.E. – Republic of Korea
    Young, Cameron – Palm Beach Gardens, FL

    ALTERNATES

    1. Homa, Max – Scottsdale, AZ
    2. Yellamaraju, Sudarshan – Canada
    3. Hoge, Tom – Fargo, ND
    4. Yu, Kevin – Chinese Taipei
    5. Meissner, Mac – Dallas, TX
    6. Finau, Tony – Lehi, UT
    7. Roy, Kevin – Lakewood Ranch, FL
    8. Thompson, Davis – Sea Island, GA

    *Denotes PGA of America professional

