Inside the Field: See who's headed to Aronimink for PGA Championship
The PGA of America released the field list Tuesday for the 108th PGA Championship, set for May 14-16 at Aronimink Golf Club in Newton Square, Pennsylvania. The field currently features 154 players, with two spots open if winners of the Truist Championship and the ONEflight Myrtle Beach Classic are not already in the field. See below for the current field, which features 15 PGA champions, 29 major champions and 20 PGA of America Golf professionals representing the Corebridge Financial Team:
Åberg, Ludvig – Sweden
Ayora, Angel – Spain
Berg, Derek – Duvall, WA*
Berger, Daniel – Jupiter, FL
Bezuidenhout, Christiaan – South Africa
Bhatia, Akshay – Jupiter, FL
Bide, Francisco – Argentina*
Blanchet, Chandler – Jacksonville, FL
Block, Michael – Mission Viejo, CA*
Bradley, Keegan – Woodstock, VT
Brennan, Michael – Leesburg, VA
Bridgeman, Jacob – Simpsonville, SC
Brown, Daniel – England
Burns, Sam – Shreveport, LA
Campbell, Brian – Irvine, CA
Cantlay, Patrick – Jupiter, FL
Castillo, Ricky – Yorba Linda, CA
Cauley, Bud – Palm Beach Gardens, FL
Cink, Stewart – Atlanta, GA
Clark, Wyndham – Denver, CO
Collet, Tyler – Vero Beach, FL*
Conners, Corey – Canada
Coody, Pierceson – Plano, TX
Day, Jason – Australia
DeChambeau, Bryson – Dallas, TX
Detry, Thomas – Belgium
Donald, Luke – England
Droemer, Jesse – Houston, TX*
Dufner, Jason – Auburn, AL
Echavarria, Nico – Colombia
English, Harris – Sea Island, GA
Fisher, Bryce – Oregon City, OR*
Fisk, Steven – Sea Island, FL
Fitzpatrick, Alex – England
Fitzpatrick, Matthew – England
Fleetwood, Tommy – England
Fox, Ryan – New Zealand
Fowler, Rickie – Murrieta, CA
Gabriele, Chris – Huntington, NY*
Geddes, Mark – England*
Gerard, Ryan – Raleigh, NC
Glover, Lucas – Jupiter, FL
Gotterup, Chris – Little Silver, NJ
Griffin, Ben – Chapel Hill, NC
Grillo, Emiliano – Argentina
Greyserman, Max – Short Hills, NJ
Gumberg, Jordan – Delray Beach, FL
Hall, Harry – England
Harman, Brian – Sea Island, GA
Harrington, Pádraig – Ireland
Hatton, Tyrrell – England
Haynes, Zach – Bowling Green, KY*
Henley, Russell – Columbus, GA
Higa, Kazuki – Japan
Higgo, Garrick – South Africa
Highsmith, Joe – Lakewood, WA
Hillier, Daniel – New Zealand
Hisatsune, Ryo – Japan
Hoey, Rico – Philippines
Højgaard, Nicolai – Denmark
Højgaard, Rasmus – Denmark
Holt, Ian – Stow, OH
Horschel, Billy – Ponte Vedra Beach, FL
Hovland, Viktor – Norway
Hurt, Austin – Bainbridge Island, WA*
Im, Sungjae – Republic of Korea
Jaeger, Stephan – Germany
Jarvis, Casey – South Africa
Johnson, Dustin – Jupiter, FL
Jones, Jared – Dublin, OH*
Kaneko, Kota – Japan
Katrude, Michael – West Palm Beach, FL*
Kaymer, Martin – Germany
Keefer, John – San Antonio, TX
Kern, Ben – Grove City, OH*
Kim, Michael – Dallas, TX
Kim, Si Woo – Republic of Korea
Kirk, Chris – Watkinsville, GA
Kitayama, Kurt – Chico, CA
Knapp, Jake – Scottsdale, AZ
Koepka, Brooks – West Palm Beach, FL
Lee, Min Woo – Australia
Lenahan, Ryan – New Hudson, MI*
Li, Haotong – People’s Republic of China
Lindberg, Mikael – Sweden
Lipsky, David – Las Vegas, NV
Lowry, Shane – Ireland
MacIntyre, Robert – Scotland
Matsuyama, Hideki – Japan
McCarthy, Denny – Jupiter, FL
McCarty, Matt – Scottsdale, AZ
McClure, Paul – Mobile, AL*
McGreevy, Max – Edmond, OK
McIlroy, Rory – Northern Ireland
McKibbin, Tom – Northern Ireland
McNealy, Maverick – Las Vegas, NV
Micheel, Shaun – Collierville, TN
Mickelson, Phil – Rancho Santa Fe, CA
Mitchell, Keith – Sea Island, GA
Morikawa, Collin – La Canada, CA
Mouw, William – Chino Hills, CA
Neergaard-Petersen, Rasmus – Denmark
Niemann, Joaquin – Chile
Noren, Alex – Sweden
Novak, Andrew – Sea Island, GA
Parry, John – England
Pendrith, Taylor – Canada
Penge, Marco – England
Polland, Ben – Wilson, WY*
Poston, J.T. – Sea Island, GA
Potgieter, Aldrich – South Africa
Puig, David – Spain
Putnam, Andrew – Lakewood, WA
Rahm, Jon – Spain
Rai, Aaron – England
Reed, Patrick – The Woodlands, TX
Reitan, Kristoffer – Norway
Rodgers, Patrick – Avon, IN
Rose, Justin – England
Riley, Davis – Hattiesburg, MS
Saddier, Adrien – France
Sapp, Garrett – Cypress, CA*
Schaper, Jayden – South Africa
Schauffele, Xander – San Diego, CA
Scheffler, Scottie – Dallas, TX
Schenk, Adam – Vincennes, IN
Schmid, Matti – Germany
Scott, Adam – Australia
Shattuck, Braden – Aston, PA*
Smalley, Alex – Greensboro, NC
Smith, Cameron – Australia
Smith, Jordan – England
Smotherman, Austin – Dallas, TX
Smylie, Elvis – Australia
Smyth, Travis – Australia
Spaun, J.J. – Los Angeles, CA
Spieth, Jordan – Dallas, TX
Stevens, Sam – Wichita, KS
Straka, Sepp – Austria
Sullivan, Andy – England
Taylor, Nick – Canada
Theegala, Sahith – Chino Hills, CA
Thomas, Justin – Jupiter, FL
Thorbjornsen, Michael – Wellesley, MA
Valimaki, Sami – Finland
Vegas, Jhonattan – Venezuela
Vermeer, Ryan – Elkhorn, NE*
Walker, Jimmy – San Antonio, TX
Wallace, Matt – England
Wiesberger, Bernd – Austria
Wiseman, Timothy – New Albany, IN*
Woodland, Gary – Topeka, KS
Yang, Y.E. – Republic of Korea
Young, Cameron – Palm Beach Gardens, FL
ALTERNATES
1. Homa, Max – Scottsdale, AZ
2. Yellamaraju, Sudarshan – Canada
3. Hoge, Tom – Fargo, ND
4. Yu, Kevin – Chinese Taipei
5. Meissner, Mac – Dallas, TX
6. Finau, Tony – Lehi, UT
7. Roy, Kevin – Lakewood Ranch, FL
8. Thompson, Davis – Sea Island, GA
*Denotes PGA of America professional