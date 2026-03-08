23M AGO
Points and payouts: See what each player takes home from Puerto Rico Open
Ricky Castillo earns 300 FedExCup points, $720,000 with Puerto Rico Open victory
Ricky Castillo came from behind to win his first PGA TOUR title over Chandler Blanchet at the Puerto Rico Open.
Castillo outlasted a talented field of veteran TOUR winners and promising young talent to capture the win, shooting a bogey-free 67 on Sunday to emerge victorious.
The win nets the American $720,000 and 300 FedExCup points and punches his ticket to next week's THE PLAYERS Championship.
POSITION
|GOLFER
|SCORE
|FEDEXCUP POINTS
|EARNINGS
|1
|Ricky Castillo
|271 / -17
|300.000
|$720,000.00
|2
|Chandler Blanchet
|272 / -16
|165.000
|$436,000.00
|3
|Blades Brown
|274 / -14
|n/a (non-member)
|$276,000.00
|4
|Davis Thompson
|275 / -13
|80.000
|$196,000.00
|T5
|Paul Peterson
|276 / -12
|60.000
|$148,000.00
|T5
|Luke Clanton
|276 / -12
|60.000
|$148,000.00
|T5
|Matti Schmid
|276 / -12
|60.000
|$148,000.00
|T8
|Kevin Streelman
|277 / -11
|37.688
|$97,500.00
|T8
|Christiaan Bezuidenhout
|277 / -11
|37.688
|$97,500.00
|T8
|David Skinns
|277 / -11
|37.688
|$97,500.00
|T8
|Jesper Svensson
|277 / -11
|37.688
|$97,500.00
|T8
|Gordon Sargent
|277 / -11
|37.688
|$97,500.00
|T8
|Jeremy Paul
|277 / -11
|37.688
|$97,500.00
|T8
|Zac Blair
|277 / -11
|37.688
|$97,500.00
|T8
|John Parry
|277 / -11
|37.688
|$97,500.00
|T16
|Rafael Campos
|278 / -10
|29.000
|$63,000.00
|T16
|David Ford
|278 / -10
|29.000
|$63,000.00
|T16
|Kihei Akina - a
|278 / -10
|n/a (non-member)
|n/a (amateur)
|T16
|Ben Silverman
|278 / -10
|29.000
|$63,000.00
|T16
|Pontus Nyholm
|278 / -10
|29.000
|$63,000.00
|T21
|Erik Barnes
|279 / -9
|n/a (non-member)
|$45,480.00
|T21
|Eugenio Chacarra
|279 / -9
|n/a (non-member)
|$45,480.00
|T21
|Zach Bauchou
|279 / -9
|24.329
|$45,480.00
|T21
|Adam Hadwin
|279 / -9
|24.329
|$45,480.00
|T21
|John VanDerLaan
|279 / -9
|24.329
|$45,480.00
|T26
|Doug Ghim
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Vince Whaley
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Ryan Brehm
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Peter Malnati
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Adam Svensson
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Michael Brennan
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Hayden Springer
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|A.J. Ewart
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Chan Kim
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Jimmy Stanger
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T26
|Adrien Dumont de Chassart
|280 / -8
|16.574
|$27,636.36
|T37
|David Lipsky
|281 / -7
|10.578
|$19,450.00
|T37
|Fred Biondi
|281 / -7
|n/a (non-member)
|$19,450.00
|T37
|Sudarshan Yellamaraju
|281 / -7
|10.578
|$19,450.00
|T37
|Beau Hossler
|281 / -7
|10.578
|$19,450.00
|T37
|John Daly II - a
|281 / -7
|n/a (non-member)
|n/a (amateur)
|T42
|Mark Hubbard
|282 / -6
|6.922
|$14,600.00
|T42
|Austin Eckroat
|282 / -6
|6.922
|$14,600.00
|T42
|Danny Willett
|282 / -6
|6.922
|$14,600.00
|T42
|Matthieu Pavon
|282 / -6
|6.922
|$14,600.00
|T42
|Davis Chatfield
|282 / -6
|6.922
|$14,600.00
|T42
|S.H. Kim
|282 / -6
|6.922
|$14,600.00
|T42
|Ben Kohles
|282 / -6
|6.922
|$14,600.00
|T42
|Davis Riley
|282 / -6
|6.922
|$14,600.00
|T50
|Frankie Capan III
|283 / -5
|4.382
|$10,253.33
|T50
|Tyler Duncan
|283 / -5
|4.382
|$10,253.33
|T50
|Isaiah Salinda
|283 / -5
|4.382
|$10,253.33
|T50
|Dylan Wu
|283 / -5
|4.382
|$10,253.33
|T50
|Miles Russell - a
|283 / -5
|n/a (non-member)
|n/a (amateur)
|T50
|Brice Garnett
|283 / -5
|4.382
|$10,253.33
|T50
|Christo Lamprecht
|283 / -5
|4.382
|$10,253.33
|T57
|Martin Laird
|284 / -4
|3.298
|$9,360.00
|T57
|Henrik Norlander
|284 / -4
|3.298
|$9,360.00
|T57
|Zecheng Dou
|284 / -4
|3.298
|$9,360.00
|T57
|Robert Streb
|284 / -4
|3.298
|$9,360.00
|T61
|Hank Lebioda
|285 / -3
|2.925
|$9,120.00
|T61
|Danny Walker
|285 / -3
|2.925
|$9,120.00
|63
|Camilo Villegas
|286 / -2
|2.738
|$9,000.00
|64
|James Hahn
|287 / -1
|2.613
|$8,920.00
|65
|Marcelo Rozo
|288 / E
|2.489
|$8,840.00
|T66
|Troy Merritt
|290 / 2
|2.302
|$8,720.00
|T66
|Carson Young
|290 / 2
|2.302
|$8,720.00
|68
|Rasmus Neergaard-Petersen
|291 / 3
|2.116
|$8,600.00