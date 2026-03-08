PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
Points and payouts: See what each player takes home from Puerto Rico Open

    Ricky Castillo earns 300 FedExCup points, $720,000 with Puerto Rico Open victory

    Ricky Castillo came from behind to win his first PGA TOUR title over Chandler Blanchet at the Puerto Rico Open.

    Castillo outlasted a talented field of veteran TOUR winners and promising young talent to capture the win, shooting a bogey-free 67 on Sunday to emerge victorious.

    The win nets the American $720,000 and 300 FedExCup points and punches his ticket to next week's THE PLAYERS Championship.


    POSITION    		GOLFERSCOREFEDEXCUP POINTSEARNINGS
    1Ricky Castillo271 / -17300.000$720,000.00
    2Chandler Blanchet272 / -16165.000$436,000.00
    3Blades Brown274 / -14n/a (non-member)$276,000.00
    4Davis Thompson275 / -1380.000$196,000.00
    T5Paul Peterson276 / -1260.000$148,000.00
    T5Luke Clanton276 / -1260.000$148,000.00
    T5Matti Schmid276 / -1260.000$148,000.00
    T8Kevin Streelman277 / -1137.688$97,500.00
    T8Christiaan Bezuidenhout277 / -1137.688$97,500.00
    T8David Skinns277 / -1137.688$97,500.00
    T8Jesper Svensson277 / -1137.688$97,500.00
    T8Gordon Sargent277 / -1137.688$97,500.00
    T8Jeremy Paul277 / -1137.688$97,500.00
    T8Zac Blair277 / -1137.688$97,500.00
    T8John Parry277 / -1137.688$97,500.00
    T16Rafael Campos278 / -1029.000$63,000.00
    T16David Ford278 / -1029.000$63,000.00
    T16Kihei Akina - a278 / -10n/a (non-member)n/a (amateur)
    T16Ben Silverman278 / -1029.000$63,000.00
    T16Pontus Nyholm278 / -1029.000$63,000.00
    T21Erik Barnes279 / -9n/a (non-member)$45,480.00
    T21Eugenio Chacarra279 / -9n/a (non-member)$45,480.00
    T21Zach Bauchou279 / -924.329$45,480.00
    T21Adam Hadwin279 / -924.329$45,480.00
    T21John VanDerLaan279 / -924.329$45,480.00
    T26Doug Ghim280 / -816.574$27,636.36
    T26Vince Whaley280 / -816.574$27,636.36
    T26Ryan Brehm280 / -816.574$27,636.36
    T26Peter Malnati280 / -816.574$27,636.36
    T26Adam Svensson280 / -816.574$27,636.36
    T26Michael Brennan280 / -816.574$27,636.36
    T26Hayden Springer280 / -816.574$27,636.36
    T26A.J. Ewart280 / -816.574$27,636.36
    T26Chan Kim280 / -816.574$27,636.36
    T26Jimmy Stanger280 / -816.574$27,636.36
    T26Adrien Dumont de Chassart280 / -816.574$27,636.36
    T37David Lipsky281 / -710.578$19,450.00
    T37Fred Biondi281 / -7n/a (non-member)$19,450.00
    T37Sudarshan Yellamaraju281 / -710.578$19,450.00
    T37Beau Hossler281 / -710.578$19,450.00
    T37John Daly II - a281 / -7n/a (non-member)n/a (amateur)
    T42Mark Hubbard282 / -66.922$14,600.00
    T42Austin Eckroat282 / -66.922$14,600.00
    T42Danny Willett282 / -66.922$14,600.00
    T42Matthieu Pavon282 / -66.922$14,600.00
    T42Davis Chatfield282 / -66.922$14,600.00
    T42S.H. Kim282 / -66.922$14,600.00
    T42Ben Kohles282 / -66.922$14,600.00
    T42Davis Riley282 / -66.922$14,600.00
    T50Frankie Capan III283 / -54.382$10,253.33
    T50Tyler Duncan283 / -54.382$10,253.33
    T50Isaiah Salinda283 / -54.382$10,253.33
    T50Dylan Wu283 / -54.382$10,253.33
    T50Miles Russell - a283 / -5n/a (non-member)n/a (amateur)
    T50Brice Garnett283 / -54.382$10,253.33
    T50Christo Lamprecht283 / -54.382$10,253.33
    T57Martin Laird284 / -43.298$9,360.00
    T57Henrik Norlander284 / -43.298$9,360.00
    T57Zecheng Dou284 / -43.298$9,360.00
    T57Robert Streb284 / -43.298$9,360.00
    T61Hank Lebioda285 / -32.925$9,120.00
    T61Danny Walker285 / -32.925$9,120.00
    63Camilo Villegas286 / -22.738$9,000.00
    64James Hahn287 / -12.613$8,920.00
    65Marcelo Rozo288 / E2.489$8,840.00
    T66Troy Merritt290 / 22.302$8,720.00
    T66Carson Young290 / 22.302$8,720.00
    68Rasmus Neergaard-Petersen291 / 32.116$8,600.00

    Mar 8, 2026

    Redman secures first Korn Ferry Tour title at Astara Chile Classic

    Daily Wrap Up
    Mar 8, 2026

    Johnson wins in Champions Tour debut less than two weeks after turning 50

    Daily Wrap Up
    Mar 8, 2026

    Castillo wins Puerto Rico Open for first career TOUR title

    Daily Wrap Up
