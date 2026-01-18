3H AGO
Points and payouts: See what each player earned at Sony Open in Hawaii
1 Min Read
Chris Gotterup’s Round 4 winning highlights from Sony Open
Written by Staff
Chris Gotterup claimed the Sony Open in Hawaii for the third victory of his career. Gotterup carded a final-round, 6-under 64 to come from behind at Waialae Country Club to win by two strokes over Ryan Gerard.
Scroll below to see what each player earned at the Sony Open.
|POSITION
|GOLFER
|SCORE
|FEDEXCUP POINTS
|EARNINGS
|1
|Chris Gotterup
|264 / -16
|500.000
|$1,638,000.00
|2
|Ryan Gerard
|266 / -14
|300.000
|$991,900.00
|3
|Patrick Rodgers
|267 / -13
|190.000
|$627,900.00
|T4
|Robert MacIntyre
|268 / -12
|122.500
|$409,500.00
|T4
|Jacob Bridgeman
|268 / -12
|122.500
|$409,500.00
|T6
|Daniel Berger
|269 / -11
|86.000
|$287,105.00
|T6
|Taylor Pendrith
|269 / -11
|86.000
|$287,105.00
|T6
|Lee Hodges
|269 / -11
|86.000
|$287,105.00
|T6
|Davis Riley
|269 / -11
|86.000
|$287,105.00
|T6
|Harry Hall
|269 / -11
|86.000
|$287,105.00
|T11
|Jake Knapp
|270 / -10
|67.500
|$220,675.00
|T11
|Si Woo Kim
|270 / -10
|67.500
|$220,675.00
|T13
|Pierceson Coody
|271 / -9
|54.167
|$163,041.67
|T13
|Sudarshan Yellamaraju
|271 / -9
|54.167
|$163,041.67
|T13
|Hideki Matsuyama
|271 / -9
|54.167
|$163,041.67
|T13
|S.H. Kim
|271 / -9
|54.167
|$163,041.67
|T13
|Nick Taylor
|271 / -9
|54.167
|$163,041.67
|T13
|Kevin Roy
|271 / -9
|54.167
|$163,041.67
|T19
|Dan Brown
|272 / -8
|43.000
|$111,839.00
|T19
|Ben Griffin
|272 / -8
|43.000
|$111,839.00
|T19
|Chandler Phillips
|272 / -8
|43.000
|$111,839.00
|T19
|Russell Henley
|272 / -8
|43.000
|$111,839.00
|T19
|John Parry
|272 / -8
|43.000
|$111,839.00
|T24
|Maverick McNealy
|273 / -7
|32.500
|$72,475.00
|T24
|Patton Kizzire
|273 / -7
|32.500
|$72,475.00
|T24
|Kensei Hirata
|273 / -7
|32.500
|$72,475.00
|T24
|Bud Cauley
|273 / -7
|32.500
|$72,475.00
|T24
|Adrien Dumont de Chassart
|273 / -7
|32.500
|$72,475.00
|T24
|Jordan Spieth
|273 / -7
|32.500
|$72,475.00
|T24
|Corey Conners
|273 / -7
|32.500
|$72,475.00
|T31
|Seamus Power
|274 / -6
|21.333
|$49,898.33
|T31
|Michael Kim
|274 / -6
|21.333
|$49,898.33
|T31
|Brice Garnett
|274 / -6
|21.333
|$49,898.33
|T31
|Ren Yonezawa
|274 / -6
|n/a (non-member)
|$49,898.33
|T31
|Sahith Theegala
|274 / -6
|21.333
|$49,898.33
|T31
|Takumi Kanaya
|274 / -6
|21.333
|$49,898.33
|T31
|Dylan Wu
|274 / -6
|21.333
|$49,898.33
|T31
|Sam Stevens
|274 / -6
|21.333
|$49,898.33
|T31
|Ricky Castillo
|274 / -6
|21.333
|$49,898.33
|T40
|J.J. Spaun
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Denny McCarthy
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Tom Hoge
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Mac Meissner
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Vince Whaley
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Kurt Kitayama
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Adam Scott
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Vijay Singh
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Alex Smalley
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T40
|Adam Svensson
|275 / -5
|12.000
|$31,522.40
|T50
|Aaron Rai
|276 / -4
|7.500
|$22,404.20
|T50
|Emilio Gonzalez
|276 / -4
|7.500
|$22,404.20
|T50
|David Ford
|276 / -4
|7.500
|$22,404.20
|T50
|Zac Blair
|276 / -4
|7.500
|$22,404.20
|T50
|Rico Hoey
|276 / -4
|7.500
|$22,404.20
|T55
|Matthieu Pavon
|277 / -3
|5.500
|$20,930.00
|T55
|Zecheng Dou
|277 / -3
|5.500
|$20,930.00
|T55
|Webb Simpson
|277 / -3
|5.500
|$20,930.00
|T55
|Doug Ghim
|277 / -3
|5.500
|$20,930.00
|T55
|Haotong Li
|277 / -3
|5.500
|$20,930.00
|T55
|Matt McCarty
|277 / -3
|5.500
|$20,930.00
|T61
|Zach Johnson
|278 / -2
|4.400
|$19,929.00
|T61
|Nick Dunlap
|278 / -2
|4.400
|$19,929.00
|T61
|Brian Harman
|278 / -2
|4.400
|$19,929.00
|T61
|Tom Kim
|278 / -2
|4.400
|$19,929.00
|T61
|Johnny Keefer
|278 / -2
|4.400
|$19,929.00
|T66
|Keith Mitchell
|279 / -1
|3.500
|$19,110.00
|T66
|Jordan Smith
|279 / -1
|3.500
|$19,110.00
|T66
|Joe Highsmith
|279 / -1
|3.500
|$19,110.00
|T66
|Mark Hubbard
|279 / -1
|3.500
|$19,110.00
|70
|Zach Bauchou
|280 / E
|3.000
|$18,655.00
|T71
|Chad Ramey
|281 / 1
|2.850
|$18,382.00
|T71
|William Mouw
|281 / 1
|2.850
|$18,382.00
|73
|Kota Kaneko
|283 / 3
|n/a (non-member)
|$18,109.00
|74
|Billy Horschel
|284 / 4
|2.600
|$17,927.00