3H AGO

Points and payouts: See what each player earned at Sony Open in Hawaii

1 Min Read

Golfbet News

Chris Gotterup’s Round 4 winning highlights from Sony Open

Chris Gotterup’s Round 4 winning highlights from Sony Open

    Written by Staff

    Chris Gotterup claimed the Sony Open in Hawaii for the third victory of his career. Gotterup carded a final-round, 6-under 64 to come from behind at Waialae Country Club to win by two strokes over Ryan Gerard.

    Scroll below to see what each player earned at the Sony Open.

    POSITIONGOLFERSCOREFEDEXCUP POINTSEARNINGS
    1Chris Gotterup264 / -16500.000$1,638,000.00
    2Ryan Gerard266 / -14300.000$991,900.00
    3Patrick Rodgers267 / -13190.000$627,900.00
    T4Robert MacIntyre268 / -12122.500$409,500.00
    T4Jacob Bridgeman268 / -12122.500$409,500.00
    T6Daniel Berger269 / -1186.000$287,105.00
    T6Taylor Pendrith269 / -1186.000$287,105.00
    T6Lee Hodges269 / -1186.000$287,105.00
    T6Davis Riley269 / -1186.000$287,105.00
    T6Harry Hall269 / -1186.000$287,105.00
    T11Jake Knapp270 / -1067.500$220,675.00
    T11Si Woo Kim270 / -1067.500$220,675.00
    T13Pierceson Coody271 / -954.167$163,041.67
    T13Sudarshan Yellamaraju271 / -954.167$163,041.67
    T13Hideki Matsuyama271 / -954.167$163,041.67
    T13S.H. Kim271 / -954.167$163,041.67
    T13Nick Taylor271 / -954.167$163,041.67
    T13Kevin Roy271 / -954.167$163,041.67
    T19Dan Brown272 / -843.000$111,839.00
    T19Ben Griffin272 / -843.000$111,839.00
    T19Chandler Phillips272 / -843.000$111,839.00
    T19Russell Henley272 / -843.000$111,839.00
    T19John Parry272 / -843.000$111,839.00
    T24Maverick McNealy273 / -732.500$72,475.00
    T24Patton Kizzire273 / -732.500$72,475.00
    T24Kensei Hirata273 / -732.500$72,475.00
    T24Bud Cauley273 / -732.500$72,475.00
    T24Adrien Dumont de Chassart273 / -732.500$72,475.00
    T24Jordan Spieth273 / -732.500$72,475.00
    T24Corey Conners273 / -732.500$72,475.00
    T31Seamus Power274 / -621.333$49,898.33
    T31Michael Kim274 / -621.333$49,898.33
    T31Brice Garnett274 / -621.333$49,898.33
    T31Ren Yonezawa274 / -6n/a (non-member)$49,898.33
    T31Sahith Theegala274 / -621.333$49,898.33
    T31Takumi Kanaya274 / -621.333$49,898.33
    T31Dylan Wu274 / -621.333$49,898.33
    T31Sam Stevens274 / -621.333$49,898.33
    T31Ricky Castillo274 / -621.333$49,898.33
    T40J.J. Spaun275 / -512.000$31,522.40
    T40Denny McCarthy275 / -512.000$31,522.40
    T40Tom Hoge275 / -512.000$31,522.40
    T40Mac Meissner275 / -512.000$31,522.40
    T40Vince Whaley275 / -512.000$31,522.40
    T40Kurt Kitayama275 / -512.000$31,522.40
    T40Adam Scott275 / -512.000$31,522.40
    T40Vijay Singh275 / -512.000$31,522.40
    T40Alex Smalley275 / -512.000$31,522.40
    T40Adam Svensson275 / -512.000$31,522.40
    T50Aaron Rai276 / -47.500$22,404.20
    T50Emilio Gonzalez276 / -47.500$22,404.20
    T50David Ford276 / -47.500$22,404.20
    T50Zac Blair276 / -47.500$22,404.20
    T50Rico Hoey276 / -47.500$22,404.20
    T55Matthieu Pavon277 / -35.500$20,930.00
    T55Zecheng Dou277 / -35.500$20,930.00
    T55Webb Simpson277 / -35.500$20,930.00
    T55Doug Ghim277 / -35.500$20,930.00
    T55Haotong Li277 / -35.500$20,930.00
    T55Matt McCarty277 / -35.500$20,930.00
    T61Zach Johnson278 / -24.400$19,929.00
    T61Nick Dunlap278 / -24.400$19,929.00
    T61Brian Harman278 / -24.400$19,929.00
    T61Tom Kim278 / -24.400$19,929.00
    T61Johnny Keefer278 / -24.400$19,929.00
    T66Keith Mitchell279 / -13.500$19,110.00
    T66Jordan Smith279 / -13.500$19,110.00
    T66Joe Highsmith279 / -13.500$19,110.00
    T66Mark Hubbard279 / -13.500$19,110.00
    70Zach Bauchou280 / E3.000$18,655.00
    T71Chad Ramey281 / 12.850$18,382.00
    T71William Mouw281 / 12.850$18,382.00
    73Kota Kaneko283 / 3n/a (non-member)$18,109.00
    74Billy Horschel284 / 42.600$17,927.00

    Official

    Sony Open in Hawaii

