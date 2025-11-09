Points and payouts: See what each player earned at World Wide Technology Championship

PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
    Ben Griffin earned his third win of the season, coming from behind on Sunday in Mexico to win the World Wide Technology Championship.

    Griffin finished at 29-under 259 for the week at the Tiger Woods-designed El Cardonal at Diamante in Los Cabos, after a final-round, 9-under 63 left him at the top of the leaderboard by two strokes over Sami Valimaki and Chad Ramey.

    Scroll below to see full points and what players earned at the World Wide Technology Championship.

    POSITIONGOLFERSCOREFEDEXCUP POINTSEARNINGS
    1Ben Griffin259 / -29n/a (Top 50)$1,080,000.00
    T2Chad Ramey261 / -27245.000$534,000.00
    T2Sami Välimäki261 / -27245.000$534,000.00
    T4Garrick Higgo262 / -26122.500$270,000.00
    T4Trevor Cone262 / -26122.500$270,000.00
    T6Patrick Rodgers263 / -2595.000$210,000.00
    T6Carson Young263 / -2595.000$210,000.00
    T8Matti Schmid264 / -2482.500$181,500.00
    T8Nick Dunlap264 / -2482.500$181,500.00
    10Eric Cole265 / -2375.000$163,500.00
    T11Jackson Suber266 / -2265.000$139,500.00
    T11Matt Kuchar266 / -2265.000$139,500.00
    T11J.J. Spaun266 / -22n/a (Top 50)$139,500.00
    T14Nico Echavarria267 / -2156.000$112,500.00
    T14Thorbjørn Olesen267 / -2156.000$112,500.00
    16Jeremy Paul268 / -2053.000$103,500.00
    T17John Pak269 / -1948.000$88,500.00
    T17Vince Whaley269 / -1948.000$88,500.00
    T17Thomas Rosenmueller269 / -1948.000$88,500.00
    T17Beau Hossler269 / -1948.000$88,500.00
    T21Ben Silverman270 / -1838.250$60,500.00
    T21Tom Hoge270 / -18n/a (Top 50)$60,500.00
    T21Rico Hoey270 / -1838.250$60,500.00
    T21Victor Perez270 / -1838.250$60,500.00
    T21Taylor Moore270 / -1838.250$60,500.00
    T21Adam Svensson270 / -1838.250$60,500.00
    T27Kris Ventura271 / -1730.250$43,800.00
    T27Will Chandler271 / -1730.250$43,800.00
    T27Francesco Molinari271 / -1730.250$43,800.00
    T27Seamus Power271 / -1730.250$43,800.00
    T31Matthieu Pavon272 / -1621.333$32,900.00
    T31Matt Wallace272 / -1621.333$32,900.00
    T31Mason Andersen272 / -1621.333$32,900.00
    T31Pierceson Coody272 / -1621.333$32,900.00
    T31Doug Ghim272 / -1621.333$32,900.00
    T31David Lipsky272 / -1621.333$32,900.00
    T31Michael Thorbjornsen272 / -1621.333$32,900.00
    T31Justin Lower272 / -1621.333$32,900.00
    T31Patton Kizzire272 / -1621.333$32,900.00
    T40David Ford273 / -1513.500$23,100.00
    T40Lee Hodges273 / -1513.500$23,100.00
    T40Andrew Putnam273 / -1513.500$23,100.00
    T40William Mouw273 / -1513.500$23,100.00
    T40Joel Dahmen273 / -1513.500$23,100.00
    T40Ryo Hisatsune273 / -1513.500$23,100.00
    T46Taylor Dickson274 / -149.000$16,345.71
    T46David Skinns274 / -149.000$16,345.71
    T46Greyson Sigg274 / -149.000$16,345.71
    T46Peter Knade274 / -14n/a (non-member)$16,345.71
    T46Luke Clanton274 / -149.000$16,345.71
    T46Alejandro Madariaga274 / -14n/a (non-member)$16,345.71
    T46Jacob Bridgeman274 / -14n/a (Top 50)$16,345.71
    T53Adam Hadwin275 / -136.500$14,260.00
    T53Steven Fisk275 / -136.500$14,260.00
    T53Vince Covello275 / -136.500$14,260.00
    T56Hayden Buckley276 / -125.600$13,860.00
    T56Max McGreevy276 / -125.600$13,860.00
    T56Emiliano Grillo276 / -125.600$13,860.00
    T59Michael Brennan277 / -115.000$13,500.00
    T59Zac Blair277 / -115.000$13,500.00
    T59Austin Eckroat277 / -115.000$13,500.00
    62Max Greyserman278 / -104.600$13,260.00
    T63Takumi Kanaya279 / -93.900$12,840.00
    T63Ben Kohles279 / -93.900$12,840.00
    T63Gordon Sargent279 / -93.900$12,840.00
    T63Will Gordon279 / -93.900$12,840.00
    T63Keith Mitchell279 / -93.900$12,840.00
    T63Noah Goodwin279 / -93.900$12,840.00
    T69Adam Schenk280 / -83.100$12,360.00
    T69Kevin Velo280 / -83.100$12,360.00
    71Kevin Streelman281 / -72.900$12,180.00
    T72Emilio Gonzalez282 / -6n/a (non-member)$12,000.00
    T72Quade Cummins282 / -62.750$12,000.00
    74Rikuya Hoshino284 / -42.600$11,820.00
    75Luke List290 / 22.500$11,700.00

