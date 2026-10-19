PGA TourLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TourPGA Tour ChampionsKorn Ferry TourPGA Tour AmericasPGA Tour UniversityDP World TourLPGA TourTGL
Official

Baycurrent ClassicRight Arrow

1

Michael Brennan
USA
M. Brennan
Tot
-16
R4
-3

-16

1

USA
M. Brennan
Tot
-16
R4
-3

T2

Keith Mitchell
USA
K. Mitchell
Tot
-15
R4
-3

-15

T2

USA
K. Mitchell
Tot
-15
R4
-3

T2

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-15
R4
-2

-15

T2

USA
J. Bridgeman
Tot
-15
R4
-2

T4

Brian Harman
USA
B. Harman
Tot
-13
R4
-4

-13

T4

USA
B. Harman
Tot
-13
R4
-4

T4

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-13
R4
-4

-13

T4

USA
X. Schauffele
Tot
-13
R4
-4

T4

Stephan Jaeger
GER
S. Jaeger
Tot
-13
R4
-1

-13

T4

GER
S. Jaeger
Tot
-13
R4
-1

T4

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-13
R4
-3

-13

T4

USA
R. Gerard
Tot
-13
R4
-3

T4

Jordan Smith
ENG
J. Smith
Tot
-13
R4
-1

-13

T4

ENG
J. Smith
Tot
-13
R4
-1

T9

Ren Yonezawa
JPN
R. Yonezawa
Tot
-12
R4
-7

-12

T9

JPN
R. Yonezawa
Tot
-12
R4
-7

T9

Min Woo Lee
AUS
M. Lee
Tot
-12
R4
-5

-12

T9

AUS
M. Lee
Tot
-12
R4
-5

T9

Sungjae Im
KOR
S. Im
Tot
-12
R4
-3

-12

T9

KOR
S. Im
Tot
-12
R4
-3

T9

Zach Bauchou
USA
Z. Bauchou
Tot
-12
R4
+1

-12

T9

USA
Z. Bauchou
Tot
-12
R4
+1

T13

Kevin Roy
USA
K. Roy
Tot
-11
R4
-3

-11

T13

USA
K. Roy
Tot
-11
R4
-3

T13

Jordan Spieth
USA
J. Spieth
Tot
-11
R4
-4

-11

T13

USA
J. Spieth
Tot
-11
R4
-4

T13

Max Homa
USA
M. Homa
Tot
-11
R4
-1

-11

T13

USA
M. Homa
Tot
-11
R4
-1
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW
9H AGO

Purse breakdown: Butterfield Bermuda Championship

1 Min Read

Latest

Highlights | Round 4 | Butterfield Bermuda

Highlights | Round 4 | Butterfield Bermuda

The PGA Tour heads to Southampton, Bermuda, this week for the Butterfield Bermuda Championship. Port Royal Golf Course will host the event for the eighth time, with $6 million up for grabs.

See below for the full purse breakdown at the fourth of eight FedExCup Fall tournaments in 2026.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$1,080,000.00
210.90%$654,000.00$534,000.00$454,000.00$402,000.00$365,100.00$338,000.00$316,500.00$298,875.00$283,833.33$270,600.00
36.90%$414,000.00$354,000.00$318,000.00$292,875.00$274,800.00$260,250.00$248,142.86$237,562.50$228,000.00$219,150.00
44.90%$294,000.00$270,000.00$252,500.00$240,000.00$229,500.00$220,500.00$212,357.14$204,750.00$197,500.00$190,500.00
54.10%$246,000.00$231,750.00$222,000.00$213,375.00$205,800.00$198,750.00$192,000.00$185,437.50$179,000.00$172,650.00
63.62%$217,500.00$210,000.00$202,500.00$195,750.00$189,300.00$183,000.00$176,785.71$170,625.00$164,500.00$159,000.00
73.38%$202,500.00$195,000.00$188,500.00$182,250.00$176,100.00$170,000.00$163,928.57$157,875.00$152,500.00$147,600.00
83.12%$187,500.00$181,500.00$175,500.00$169,500.00$163,500.00$157,500.00$151,500.00$146,250.00$141,500.00$137,100.00
92.92%$175,500.00$169,500.00$163,500.00$157,500.00$151,500.00$145,500.00$140,357.14$135,750.00$131,500.00$127,500.00
102.73%$163,500.00$157,500.00$151,500.00$145,500.00$139,500.00$134,500.00$130,071.43$126,000.00$122,166.67$118,500.00
112.52%$151,500.00$145,500.00$139,500.00$133,500.00$128,700.00$124,500.00$120,642.86$117,000.00$113,500.00$110,100.00
122.33%$139,500.00$133,500.00$127,500.00$123,000.00$119,100.00$115,500.00$112,071.43$108,750.00$105,500.00$102,300.00
132.12%$127,500.00$121,500.00$117,500.00$114,000.00$110,700.00$107,500.00$104,357.14$101,250.00$98,166.67$95,100.00
141.93%$115,500.00$112,500.00$109,500.00$106,500.00$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,620.00
151.82%$109,500.00$106,500.00$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,633.33$82,860.00
161.73%$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,650.00$79,900.00$77,220.00
171.62%$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,500.00$79,671.43$76,950.00$74,300.00$71,700.00
181.52%$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,500.00$79,500.00$76,700.00$74,014.29$71,400.00$68,833.33$66,600.00
191.43%$85,500.00$82,500.00$79,500.00$76,500.00$73,740.00$71,100.00$68,528.57$66,000.00$63,833.33$61,920.00
201.32%$79,500.00$76,500.00$73,500.00$70,800.00$68,220.00$65,700.00$63,214.29$61,125.00$59,300.00$57,660.00
211.23%$73,500.00$70,500.00$67,900.00$65,400.00$62,940.00$60,500.00$58,500.00$56,775.00$55,233.33$53,820.00
221.12%$67,500.00$65,100.00$62,700.00$60,300.00$57,900.00$56,000.00$54,385.71$52,950.00$51,633.33$50,400.00
231.04%$62,700.00$60,300.00$57,900.00$55,500.00$53,700.00$52,200.00$50,871.43$49,650.00$48,500.00$47,400.00
240.96%$57,900.00$55,500.00$53,100.00$51,450.00$50,100.00$48,900.00$47,785.71$46,725.00$45,700.00$44,700.00
250.89%$53,100.00$50,700.00$49,300.00$48,150.00$47,100.00$46,100.00$45,128.57$44,175.00$43,233.33$42,330.00
260.81%$48,300.00$47,400.00$46,500.00$45,600.00$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,133.33$40,290.00
270.78%$46,500.00$45,600.00$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,237.50$39,400.00$38,580.00
280.74%$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,200.00$39,342.86$38,512.50$37,700.00$36,900.00
290.71%$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,200.00$39,300.00$38,450.00$37,628.57$36,825.00$36,033.33$35,280.00
300.69%$41,100.00$40,200.00$39,300.00$38,400.00$37,560.00$36,750.00$35,957.14$35,175.00$34,433.33$33,720.00
310.66%$39,300.00$38,400.00$37,500.00$36,675.00$35,880.00$35,100.00$34,328.57$33,600.00$32,900.00$32,220.00
320.62%$37,500.00$36,600.00$35,800.00$35,025.00$34,260.00$33,500.00$32,785.71$32,100.00$31,433.33$30,780.00
330.59%$35,700.00$34,950.00$34,200.00$33,450.00$32,700.00$32,000.00$31,328.57$30,675.00$30,033.33$29,400.00
340.57%$34,200.00$33,450.00$32,700.00$31,950.00$31,260.00$30,600.00$29,957.14$29,325.00$28,700.00$28,080.00
350.55%$32,700.00$31,950.00$31,200.00$30,525.00$29,880.00$29,250.00$28,628.57$28,012.50$27,400.00$26,790.00
360.52%$31,200.00$30,450.00$29,800.00$29,175.00$28,560.00$27,950.00$27,342.86$26,737.50$26,133.33$25,530.00
370.49%$29,700.00$29,100.00$28,500.00$27,900.00$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00
380.47%$28,500.00$27,900.00$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00
390.46%$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,924.00
400.43%$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,326.67$20,784.00
410.41%$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,730.00$20,193.33$19,716.00
420.40%$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,700.00$20,134.29$19,605.00$19,140.00$18,732.00
430.38%$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,700.00$20,100.00$19,540.00$19,020.00$18,570.00$18,180.00$17,832.00
440.35%$21,300.00$20,700.00$20,100.00$19,500.00$18,948.00$18,440.00$18,008.57$17,640.00$17,313.33$17,028.00
450.34%$20,100.00$19,500.00$18,900.00$18,360.00$17,868.00$17,460.00$17,117.14$16,815.00$16,553.33$16,320.00
460.32%$18,900.00$18,300.00$17,780.00$17,310.00$16,932.00$16,620.00$16,345.71$16,110.00$15,900.00$15,720.00
470.29%$17,700.00$17,220.00$16,780.00$16,440.00$16,164.00$15,920.00$15,711.43$15,525.00$15,366.67$15,228.00
480.28%$16,740.00$16,320.00$16,020.00$15,780.00$15,564.00$15,380.00$15,214.29$15,075.00$14,953.33$14,844.00
490.27%$15,900.00$15,660.00$15,460.00$15,270.00$15,108.00$14,960.00$14,837.14$14,730.00$14,633.33$14,544.00
500.26%$15,420.00$15,240.00$15,060.00$14,910.00$14,772.00$14,660.00$14,562.86$14,475.00$14,393.33$14,316.00
510.25%$15,060.00$14,880.00$14,740.00$14,610.00$14,508.00$14,420.00$14,340.00$14,265.00$14,193.33$14,124.00
520.24%$14,700.00$14,580.00$14,460.00$14,370.00$14,292.00$14,220.00$14,151.43$14,085.00$14,020.00$13,956.00
530.24%$14,460.00$14,340.00$14,260.00$14,190.00$14,124.00$14,060.00$13,997.14$13,935.00$13,873.33$13,812.00
540.24%$14,220.00$14,160.00$14,100.00$14,040.00$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00
550.23%$14,100.00$14,040.00$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00
560.23%$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00
570.23%$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00
580.23%$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00
590.23%$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00
600.23%$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00
610.22%$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00
620.22%$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00
630.22%$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00
640.22%$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00
650.21%$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00
660.21%$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00
670.21%$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00
680.21%$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00
690.21%$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00
700.20%$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00
710.20%$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00
720.20%$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00
730.20%$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00
740.20%$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00
750.20%$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00
760.19%$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00
770.19%$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00
780.19%$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00
790.19%$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00
800.18%$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00
810.18%$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00
820.18%$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00
830.18%$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00
840.18%$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00$10,260.00
850.17%$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00$10,260.00$10,200.00
860.17%$10,380.00$10,320.00$10,260.00$10,200.00$10,140.00
870.17%$10,260.00$10,200.00$10,140.00$10,080.00
880.17%$10,140.00$10,080.00$10,020.00
890.17%$10,020.00$9,960.00
900.17%$9,900.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
3D AGO
See who's teeing it up at Butterfield Bermuda
Inside the Field
Image for article.
9H AGO
Lee Hodges betting profile: Butterfield Bermuda Championship
Betting Profile
Image for article.
9H AGO
Joel Dahmen betting profile: Butterfield Bermuda Championship
Betting Profile
Official

Baycurrent Classic

1

Michael Brennan
USA
M. Brennan
Tot
-16
R4
-3

-16

1

USA
M. Brennan
Tot
-16
R4
-3

T2

Keith Mitchell
USA
K. Mitchell
Tot
-15
R4
-3

-15

T2

USA
K. Mitchell
Tot
-15
R4
-3

T2

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-15
R4
-2

-15

T2

USA
J. Bridgeman
Tot
-15
R4
-2

T4

Brian Harman
USA
B. Harman
Tot
-13
R4
-4

-13

T4

USA
B. Harman
Tot
-13
R4
-4

T4

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-13
R4
-4

-13

T4

USA
X. Schauffele
Tot
-13
R4
-4
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW