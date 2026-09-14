15H AGO
Purse breakdown: Biltmore Championship Asheville
1 Min Read
First look at The Cliffs at Walnut Cove ahead of Biltmore Championship
The PGA Tour heads to Asheville, North Carolina, this week for the Biltmore Championship Asheville. The Cliffs at Walnut Cove will host, with $5 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$900,000.00
|2
|10.90%
|$545,000.00
|$445,000.00
|$378,333.33
|$335,000.00
|$304,250.00
|$281,666.67
|$263,750.00
|$249,062.50
|$236,527.78
|$225,500.00
|3
|6.90%
|$345,000.00
|$295,000.00
|$265,000.00
|$244,062.50
|$229,000.00
|$216,875.00
|$206,785.71
|$197,968.75
|$190,000.00
|$182,625.00
|4
|4.90%
|$245,000.00
|$225,000.00
|$210,416.67
|$200,000.00
|$191,250.00
|$183,750.00
|$176,964.29
|$170,625.00
|$164,583.33
|$158,750.00
|5
|4.10%
|$205,000.00
|$193,125.00
|$185,000.00
|$177,812.50
|$171,500.00
|$165,625.00
|$160,000.00
|$154,531.25
|$149,166.67
|$143,875.00
|6
|3.62%
|$181,250.00
|$175,000.00
|$168,750.00
|$163,125.00
|$157,750.00
|$152,500.00
|$147,321.43
|$142,187.50
|$137,083.33
|$132,500.00
|7
|3.38%
|$168,750.00
|$162,500.00
|$157,083.33
|$151,875.00
|$146,750.00
|$141,666.67
|$136,607.14
|$131,562.50
|$127,083.33
|$123,000.00
|8
|3.12%
|$156,250.00
|$151,250.00
|$146,250.00
|$141,250.00
|$136,250.00
|$131,250.00
|$126,250.00
|$121,875.00
|$117,916.67
|$114,250.00
|9
|2.92%
|$146,250.00
|$141,250.00
|$136,250.00
|$131,250.00
|$126,250.00
|$121,250.00
|$116,964.29
|$113,125.00
|$109,583.33
|$106,250.00
|10
|2.73%
|$136,250.00
|$131,250.00
|$126,250.00
|$121,250.00
|$116,250.00
|$112,083.33
|$108,392.86
|$105,000.00
|$101,805.56
|$98,750.00
|11
|2.52%
|$126,250.00
|$121,250.00
|$116,250.00
|$111,250.00
|$107,250.00
|$103,750.00
|$100,535.71
|$97,500.00
|$94,583.33
|$91,750.00
|12
|2.33%
|$116,250.00
|$111,250.00
|$106,250.00
|$102,500.00
|$99,250.00
|$96,250.00
|$93,392.86
|$90,625.00
|$87,916.67
|$85,250.00
|13
|2.12%
|$106,250.00
|$101,250.00
|$97,916.67
|$95,000.00
|$92,250.00
|$89,583.33
|$86,964.29
|$84,375.00
|$81,805.56
|$79,250.00
|14
|1.93%
|$96,250.00
|$93,750.00
|$91,250.00
|$88,750.00
|$86,250.00
|$83,750.00
|$81,250.00
|$78,750.00
|$76,250.00
|$73,850.00
|15
|1.82%
|$91,250.00
|$88,750.00
|$86,250.00
|$83,750.00
|$81,250.00
|$78,750.00
|$76,250.00
|$73,750.00
|$71,361.11
|$69,050.00
|16
|1.73%
|$86,250.00
|$83,750.00
|$81,250.00
|$78,750.00
|$76,250.00
|$73,750.00
|$71,250.00
|$68,875.00
|$66,583.33
|$64,350.00
|17
|1.62%
|$81,250.00
|$78,750.00
|$76,250.00
|$73,750.00
|$71,250.00
|$68,750.00
|$66,392.86
|$64,125.00
|$61,916.67
|$59,750.00
|18
|1.52%
|$76,250.00
|$73,750.00
|$71,250.00
|$68,750.00
|$66,250.00
|$63,916.67
|$61,678.57
|$59,500.00
|$57,361.11
|$55,500.00
|19
|1.43%
|$71,250.00
|$68,750.00
|$66,250.00
|$63,750.00
|$61,450.00
|$59,250.00
|$57,107.14
|$55,000.00
|$53,194.44
|$51,600.00
|20
|1.32%
|$66,250.00
|$63,750.00
|$61,250.00
|$59,000.00
|$56,850.00
|$54,750.00
|$52,678.57
|$50,937.50
|$49,416.67
|$48,050.00
|21
|1.23%
|$61,250.00
|$58,750.00
|$56,583.33
|$54,500.00
|$52,450.00
|$50,416.67
|$48,750.00
|$47,312.50
|$46,027.78
|$44,850.00
|22
|1.12%
|$56,250.00
|$54,250.00
|$52,250.00
|$50,250.00
|$48,250.00
|$46,666.67
|$45,321.43
|$44,125.00
|$43,027.78
|$42,000.00
|23
|1.04%
|$52,250.00
|$50,250.00
|$48,250.00
|$46,250.00
|$44,750.00
|$43,500.00
|$42,392.86
|$41,375.00
|$40,416.67
|$39,500.00
|24
|0.96%
|$48,250.00
|$46,250.00
|$44,250.00
|$42,875.00
|$41,750.00
|$40,750.00
|$39,821.43
|$38,937.50
|$38,083.33
|$37,250.00
|25
|0.89%
|$44,250.00
|$42,250.00
|$41,083.33
|$40,125.00
|$39,250.00
|$38,416.67
|$37,607.14
|$36,812.50
|$36,027.78
|$35,275.00
|26
|0.81%
|$40,250.00
|$39,500.00
|$38,750.00
|$38,000.00
|$37,250.00
|$36,500.00
|$35,750.00
|$35,000.00
|$34,277.78
|$33,575.00
|27
|0.78%
|$38,750.00
|$38,000.00
|$37,250.00
|$36,500.00
|$35,750.00
|$35,000.00
|$34,250.00
|$33,531.25
|$32,833.33
|$32,150.00
|28
|0.74%
|$37,250.00
|$36,500.00
|$35,750.00
|$35,000.00
|$34,250.00
|$33,500.00
|$32,785.71
|$32,093.75
|$31,416.67
|$30,750.00
|29
|0.71%
|$35,750.00
|$35,000.00
|$34,250.00
|$33,500.00
|$32,750.00
|$32,041.67
|$31,357.14
|$30,687.50
|$30,027.78
|$29,400.00
|30
|0.69%
|$34,250.00
|$33,500.00
|$32,750.00
|$32,000.00
|$31,300.00
|$30,625.00
|$29,964.29
|$29,312.50
|$28,694.44
|$28,100.00
|31
|0.66%
|$32,750.00
|$32,000.00
|$31,250.00
|$30,562.50
|$29,900.00
|$29,250.00
|$28,607.14
|$28,000.00
|$27,416.67
|$26,850.00
|32
|0.62%
|$31,250.00
|$30,500.00
|$29,833.33
|$29,187.50
|$28,550.00
|$27,916.67
|$27,321.43
|$26,750.00
|$26,194.44
|$25,650.00
|33
|0.59%
|$29,750.00
|$29,125.00
|$28,500.00
|$27,875.00
|$27,250.00
|$26,666.67
|$26,107.14
|$25,562.50
|$25,027.78
|$24,500.00
|34
|0.57%
|$28,500.00
|$27,875.00
|$27,250.00
|$26,625.00
|$26,050.00
|$25,500.00
|$24,964.29
|$24,437.50
|$23,916.67
|$23,400.00
|35
|0.55%
|$27,250.00
|$26,625.00
|$26,000.00
|$25,437.50
|$24,900.00
|$24,375.00
|$23,857.14
|$23,343.75
|$22,833.33
|$22,325.00
|36
|0.52%
|$26,000.00
|$25,375.00
|$24,833.33
|$24,312.50
|$23,800.00
|$23,291.67
|$22,785.71
|$22,281.25
|$21,777.78
|$21,275.00
|37
|0.49%
|$24,750.00
|$24,250.00
|$23,750.00
|$23,250.00
|$22,750.00
|$22,250.00
|$21,750.00
|$21,250.00
|$20,750.00
|$20,250.00
|38
|0.47%
|$23,750.00
|$23,250.00
|$22,750.00
|$22,250.00
|$21,750.00
|$21,250.00
|$20,750.00
|$20,250.00
|$19,750.00
|$19,250.00
|39
|0.46%
|$22,750.00
|$22,250.00
|$21,750.00
|$21,250.00
|$20,750.00
|$20,250.00
|$19,750.00
|$19,250.00
|$18,750.00
|$18,270.00
|40
|0.43%
|$21,750.00
|$21,250.00
|$20,750.00
|$20,250.00
|$19,750.00
|$19,250.00
|$18,750.00
|$18,250.00
|$17,772.22
|$17,320.00
|41
|0.41%
|$20,750.00
|$20,250.00
|$19,750.00
|$19,250.00
|$18,750.00
|$18,250.00
|$17,750.00
|$17,275.00
|$16,827.78
|$16,430.00
|42
|0.40%
|$19,750.00
|$19,250.00
|$18,750.00
|$18,250.00
|$17,750.00
|$17,250.00
|$16,778.57
|$16,337.50
|$15,950.00
|$15,610.00
|43
|0.38%
|$18,750.00
|$18,250.00
|$17,750.00
|$17,250.00
|$16,750.00
|$16,283.33
|$15,850.00
|$15,475.00
|$15,150.00
|$14,860.00
|44
|0.35%
|$17,750.00
|$17,250.00
|$16,750.00
|$16,250.00
|$15,790.00
|$15,366.67
|$15,007.14
|$14,700.00
|$14,427.78
|$14,190.00
|45
|0.34%
|$16,750.00
|$16,250.00
|$15,750.00
|$15,300.00
|$14,890.00
|$14,550.00
|$14,264.29
|$14,012.50
|$13,794.44
|$13,600.00
|46
|0.32%
|$15,750.00
|$15,250.00
|$14,816.67
|$14,425.00
|$14,110.00
|$13,850.00
|$13,621.43
|$13,425.00
|$13,250.00
|$13,100.00
|47
|0.29%
|$14,750.00
|$14,350.00
|$13,983.33
|$13,700.00
|$13,470.00
|$13,266.67
|$13,092.86
|$12,937.50
|$12,805.56
|$12,690.00
|48
|0.28%
|$13,950.00
|$13,600.00
|$13,350.00
|$13,150.00
|$12,970.00
|$12,816.67
|$12,678.57
|$12,562.50
|$12,461.11
|$12,370.00
|49
|0.27%
|$13,250.00
|$13,050.00
|$12,883.33
|$12,725.00
|$12,590.00
|$12,466.67
|$12,364.29
|$12,275.00
|$12,194.44
|$12,120.00
|50
|0.26%
|$12,850.00
|$12,700.00
|$12,550.00
|$12,425.00
|$12,310.00
|$12,216.67
|$12,135.71
|$12,062.50
|$11,994.44
|$11,930.00
|51
|0.25%
|$12,550.00
|$12,400.00
|$12,283.33
|$12,175.00
|$12,090.00
|$12,016.67
|$11,950.00
|$11,887.50
|$11,827.78
|$11,770.00
|52
|0.24%
|$12,250.00
|$12,150.00
|$12,050.00
|$11,975.00
|$11,910.00
|$11,850.00
|$11,792.86
|$11,737.50
|$11,683.33
|$11,630.00
|53
|0.24%
|$12,050.00
|$11,950.00
|$11,883.33
|$11,825.00
|$11,770.00
|$11,716.67
|$11,664.29
|$11,612.50
|$11,561.11
|$11,510.00
|54
|0.24%
|$11,850.00
|$11,800.00
|$11,750.00
|$11,700.00
|$11,650.00
|$11,600.00
|$11,550.00
|$11,500.00
|$11,450.00
|$11,400.00
|55
|0.23%
|$11,750.00
|$11,700.00
|$11,650.00
|$11,600.00
|$11,550.00
|$11,500.00
|$11,450.00
|$11,400.00
|$11,350.00
|$11,300.00
|56
|0.23%
|$11,650.00
|$11,600.00
|$11,550.00
|$11,500.00
|$11,450.00
|$11,400.00
|$11,350.00
|$11,300.00
|$11,250.00
|$11,200.00
|57
|0.23%
|$11,550.00
|$11,500.00
|$11,450.00
|$11,400.00
|$11,350.00
|$11,300.00
|$11,250.00
|$11,200.00
|$11,150.00
|$11,100.00
|58
|0.23%
|$11,450.00
|$11,400.00
|$11,350.00
|$11,300.00
|$11,250.00
|$11,200.00
|$11,150.00
|$11,100.00
|$11,050.00
|$11,000.00
|59
|0.23%
|$11,350.00
|$11,300.00
|$11,250.00
|$11,200.00
|$11,150.00
|$11,100.00
|$11,050.00
|$11,000.00
|$10,950.00
|$10,900.00
|60
|0.23%
|$11,250.00
|$11,200.00
|$11,150.00
|$11,100.00
|$11,050.00
|$11,000.00
|$10,950.00
|$10,900.00
|$10,850.00
|$10,800.00
|61
|0.22%
|$11,150.00
|$11,100.00
|$11,050.00
|$11,000.00
|$10,950.00
|$10,900.00
|$10,850.00
|$10,800.00
|$10,750.00
|$10,700.00
|62
|0.22%
|$11,050.00
|$11,000.00
|$10,950.00
|$10,900.00
|$10,850.00
|$10,800.00
|$10,750.00
|$10,700.00
|$10,650.00
|$10,600.00
|63
|0.22%
|$10,950.00
|$10,900.00
|$10,850.00
|$10,800.00
|$10,750.00
|$10,700.00
|$10,650.00
|$10,600.00
|$10,550.00
|$10,500.00
|64
|0.22%
|$10,850.00
|$10,800.00
|$10,750.00
|$10,700.00
|$10,650.00
|$10,600.00
|$10,550.00
|$10,500.00
|$10,450.00
|$10,400.00
|65
|0.21%
|$10,750.00
|$10,700.00
|$10,650.00
|$10,600.00
|$10,550.00
|$10,500.00
|$10,450.00
|$10,400.00
|$10,350.00
|$10,300.00
|66
|0.21%
|$10,650.00
|$10,600.00
|$10,550.00
|$10,500.00
|$10,450.00
|$10,400.00
|$10,350.00
|$10,300.00
|$10,250.00
|$10,200.00
|67
|0.21%
|$10,550.00
|$10,500.00
|$10,450.00
|$10,400.00
|$10,350.00
|$10,300.00
|$10,250.00
|$10,200.00
|$10,150.00
|$10,100.00
|68
|0.21%
|$10,450.00
|$10,400.00
|$10,350.00
|$10,300.00
|$10,250.00
|$10,200.00
|$10,150.00
|$10,100.00
|$10,050.00
|$10,000.00
|69
|0.21%
|$10,350.00
|$10,300.00
|$10,250.00
|$10,200.00
|$10,150.00
|$10,100.00
|$10,050.00
|$10,000.00
|$9,950.00
|$9,900.00
|70
|0.20%
|$10,250.00
|$10,200.00
|$10,150.00
|$10,100.00
|$10,050.00
|$10,000.00
|$9,950.00
|$9,900.00
|$9,850.00
|$9,800.00
|71
|0.20%
|$10,150.00
|$10,100.00
|$10,050.00
|$10,000.00
|$9,950.00
|$9,900.00
|$9,850.00
|$9,800.00
|$9,750.00
|$9,700.00
|72
|0.20%
|$10,050.00
|$10,000.00
|$9,950.00
|$9,900.00
|$9,850.00
|$9,800.00
|$9,750.00
|$9,700.00
|$9,650.00
|$9,600.00
|73
|0.20%
|$9,950.00
|$9,900.00
|$9,850.00
|$9,800.00
|$9,750.00
|$9,700.00
|$9,650.00
|$9,600.00
|$9,550.00
|$9,500.00
|74
|0.20%
|$9,850.00
|$9,800.00
|$9,750.00
|$9,700.00
|$9,650.00
|$9,600.00
|$9,550.00
|$9,500.00
|$9,450.00
|$9,400.00
|75
|0.20%
|$9,750.00
|$9,700.00
|$9,650.00
|$9,600.00
|$9,550.00
|$9,500.00
|$9,450.00
|$9,400.00
|$9,350.00
|$9,300.00
|76
|0.19%
|$9,650.00
|$9,600.00
|$9,550.00
|$9,500.00
|$9,450.00
|$9,400.00
|$9,350.00
|$9,300.00
|$9,250.00
|$9,200.00
|77
|0.19%
|$9,550.00
|$9,500.00
|$9,450.00
|$9,400.00
|$9,350.00
|$9,300.00
|$9,250.00
|$9,200.00
|$9,150.00
|$9,100.00
|78
|0.19%
|$9,450.00
|$9,400.00
|$9,350.00
|$9,300.00
|$9,250.00
|$9,200.00
|$9,150.00
|$9,100.00
|$9,050.00
|$9,000.00
|79
|0.19%
|$9,350.00
|$9,300.00
|$9,250.00
|$9,200.00
|$9,150.00
|$9,100.00
|$9,050.00
|$9,000.00
|$8,950.00
|$8,900.00
|80
|0.18%
|$9,250.00
|$9,200.00
|$9,150.00
|$9,100.00
|$9,050.00
|$9,000.00
|$8,950.00
|$8,900.00
|$8,850.00
|$8,800.00
|81
|0.18%
|$9,150.00
|$9,100.00
|$9,050.00
|$9,000.00
|$8,950.00
|$8,900.00
|$8,850.00
|$8,800.00
|$8,750.00
|$8,700.00
|82
|0.18%
|$9,050.00
|$9,000.00
|$8,950.00
|$8,900.00
|$8,850.00
|$8,800.00
|$8,750.00
|$8,700.00
|$8,650.00
|83
|0.18%
|$8,950.00
|$8,900.00
|$8,850.00
|$8,800.00
|$8,750.00
|$8,700.00
|$8,650.00
|$8,600.00
|84
|0.18%
|$8,850.00
|$8,800.00
|$8,750.00
|$8,700.00
|$8,650.00
|$8,600.00
|$8,550.00
|85
|0.17%
|$8,750.00
|$8,700.00
|$8,650.00
|$8,600.00
|$8,550.00
|$8,500.00
|86
|0.17%
|$8,650.00
|$8,600.00
|$8,550.00
|$8,500.00
|$8,450.00
|87
|0.17%
|$8,550.00
|$8,500.00
|$8,450.00
|$8,400.00
|88
|0.17%
|$8,450.00
|$8,400.00
|$8,350.00
|89
|0.17%
|$8,350.00
|$8,300.00
|90
|0.17%
|$8,250.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.