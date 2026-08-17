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Official

TOUR ChampionshipRight Arrow

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

T4

Min Woo Lee
AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

AUS
M. Lee
Tot
-11
R4
-2

T4

Russell Henley
USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
R. Henley
Tot
-11
R4
-2

T4

Rory McIlroy
NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

-11

T4

NIR
R. McIlroy
Tot
-11
R4
-1

T4

Chris Gotterup
USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

USA
C. Gotterup
Tot
-11
R4
+1

T4

Ludvig Åberg
SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

-11

T4

SWE
L. Åberg
Tot
-11
R4
+1

T11

Tommy Fleetwood
ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

-10

T11

ENG
T. Fleetwood
Tot
-10
R4
-3

T11

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

-10

T11

USA
Cam. Young
Tot
-10
R4
E

T11

Adam Scott
AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

-10

T11

AUS
A. Scott
Tot
-10
R4
+2

T14

Xander Schauffele
USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

-9

T14

USA
X. Schauffele
Tot
-9
R4
-4

T14

Tom Kim
KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2

-9

T14

KOR
T. Kim
Tot
-9
R4
-2
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Sponsored by CDW
28D AGO

Purse breakdown: BMW Championship

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Scottie Scheffler’s winning highlights from BMW Championship

Scottie Scheffler’s winning highlights from BMW Championship

The PGA TOUR heads to St. Louis, Missouri, this week for the BMW Championship. Bellerive Country Club will host, with $20.0 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$3,600,000.00
210.80%$2,160,000.00$1,760,000.00$1,503,333.33$1,335,000.00$1,218,000.00$1,130,833.33$1,060,714.29$1,003,125.00$953,888.89$910,500.00
36.80%$1,360,000.00$1,175,000.00$1,060,000.00$982,500.00$925,000.00$877,500.00$837,857.14$803,125.00$771,666.67$742,500.00
44.95%$990,000.00$910,000.00$856,666.67$816,250.00$781,000.00$750,833.33$723,571.43$698,125.00$673,888.89$650,600.00
54.15%$830,000.00$790,000.00$758,333.33$728,750.00$703,000.00$679,166.67$656,428.57$634,375.00$612,888.89$591,800.00
63.75%$750,000.00$722,500.00$695,000.00$671,250.00$649,000.00$627,500.00$606,428.57$585,750.00$565,333.33$547,000.00
73.48%$695,000.00$667,500.00$645,000.00$623,750.00$603,000.00$582,500.00$562,285.71$542,250.00$524,444.44$508,200.00
83.20%$640,000.00$620,000.00$600,000.00$580,000.00$560,000.00$540,166.67$520,428.57$503,125.00$487,444.44$472,900.00
93.00%$600,000.00$580,000.00$560,000.00$540,000.00$520,200.00$500,500.00$483,571.43$468,375.00$454,333.33$441,100.00
102.80%$560,000.00$540,000.00$520,000.00$500,250.00$480,600.00$464,166.67$449,571.43$436,125.00$423,444.44$411,300.00
112.60%$520,000.00$500,000.00$480,333.33$460,750.00$445,000.00$431,166.67$418,428.57$406,375.00$394,777.78$383,500.00
122.40%$480,000.00$460,500.00$441,000.00$426,250.00$413,400.00$401,500.00$390,142.86$379,125.00$368,333.33$357,700.00
132.21%$441,000.00$421,500.00$408,333.33$396,750.00$385,800.00$375,166.67$364,714.29$354,375.00$344,111.11$334,200.00
142.01%$402,000.00$392,000.00$382,000.00$372,000.00$362,000.00$352,000.00$342,000.00$332,000.00$322,333.33$313,000.00
151.91%$382,000.00$372,000.00$362,000.00$352,000.00$342,000.00$332,000.00$322,000.00$312,375.00$303,111.11$294,100.00
161.81%$362,000.00$352,000.00$342,000.00$332,000.00$322,000.00$312,000.00$302,428.57$293,250.00$284,333.33$275,600.00
171.71%$342,000.00$332,000.00$322,000.00$312,000.00$302,000.00$292,500.00$283,428.57$274,625.00$266,000.00$257,500.00
181.61%$322,000.00$312,000.00$302,000.00$292,000.00$282,600.00$273,666.67$265,000.00$256,500.00$248,111.11$240,700.00
191.51%$302,000.00$292,000.00$282,000.00$272,750.00$264,000.00$255,500.00$247,142.86$238,875.00$231,666.67$225,200.00
201.41%$282,000.00$272,000.00$263,000.00$254,500.00$246,200.00$238,000.00$229,857.14$222,875.00$216,666.67$211,000.00
211.31%$262,000.00$253,500.00$245,333.33$237,250.00$229,200.00$221,166.67$214,428.57$208,500.00$203,111.11$198,100.00
221.23%$245,000.00$237,000.00$229,000.00$221,000.00$213,000.00$206,500.00$200,857.14$195,750.00$191,000.00$186,500.00
231.15%$229,000.00$221,000.00$213,000.00$205,000.00$198,800.00$193,500.00$188,714.29$184,250.00$180,000.00$175,900.00
241.06%$213,000.00$205,000.00$197,000.00$191,250.00$186,400.00$182,000.00$177,857.14$173,875.00$170,000.00$166,200.00
250.98%$197,000.00$189,000.00$184,000.00$179,750.00$175,800.00$172,000.00$168,285.71$164,625.00$161,000.00$157,600.00
260.91%$181,000.00$177,500.00$174,000.00$170,500.00$167,000.00$163,500.00$160,000.00$156,500.00$153,222.22$150,100.00
270.87%$174,000.00$170,500.00$167,000.00$163,500.00$160,000.00$156,500.00$153,000.00$149,750.00$146,666.67$143,700.00
280.83%$167,000.00$163,500.00$160,000.00$156,500.00$153,000.00$149,500.00$146,285.71$143,250.00$140,333.33$137,500.00
290.80%$160,000.00$156,500.00$153,000.00$149,500.00$146,000.00$142,833.33$139,857.14$137,000.00$134,222.22$131,600.00
300.77%$153,000.00$149,500.00$146,000.00$142,500.00$139,400.00$136,500.00$133,714.29$131,000.00$128,444.44$126,000.00
310.73%$146,000.00$142,500.00$139,000.00$136,000.00$133,200.00$130,500.00$127,857.14$125,375.00$123,000.00$120,700.00
320.69%$139,000.00$135,500.00$132,666.67$130,000.00$127,400.00$124,833.33$122,428.57$120,125.00$117,888.89$115,700.00
330.66%$132,000.00$129,500.00$127,000.00$124,500.00$122,000.00$119,666.67$117,428.57$115,250.00$113,111.11$111,000.00
340.64%$127,000.00$124,500.00$122,000.00$119,500.00$117,200.00$115,000.00$112,857.14$110,750.00$108,666.67$106,600.00
350.61%$122,000.00$119,500.00$117,000.00$114,750.00$112,600.00$110,500.00$108,428.57$106,375.00$104,333.33$102,300.00
360.58%$117,000.00$114,500.00$112,333.33$110,250.00$108,200.00$106,166.67$104,142.86$102,125.00$100,111.11$98,100.00
370.56%$112,000.00$110,000.00$108,000.00$106,000.00$104,000.00$102,000.00$100,000.00$98,000.00$96,000.00$94,000.00
380.54%$108,000.00$106,000.00$104,000.00$102,000.00$100,000.00$98,000.00$96,000.00$94,000.00$92,000.00$90,000.00
390.52%$104,000.00$102,000.00$100,000.00$98,000.00$96,000.00$94,000.00$92,000.00$90,000.00$88,000.00$86,200.00
400.50%$100,000.00$98,000.00$96,000.00$94,000.00$92,000.00$90,000.00$88,000.00$86,000.00$84,222.22$82,600.00
410.48%$96,000.00$94,000.00$92,000.00$90,000.00$88,000.00$86,000.00$84,000.00$82,250.00$80,666.67$79,200.00
420.46%$92,000.00$90,000.00$88,000.00$86,000.00$84,000.00$82,000.00$80,285.71$78,750.00$77,333.33
430.44%$88,000.00$86,000.00$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,333.33$76,857.14$75,500.00
440.42%$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,400.00$75,000.00$73,714.29
450.40%$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,500.00$73,200.00$72,000.00
460.38%$76,000.00$74,000.00$72,666.67$71,500.00$70,400.00
470.36%$72,000.00$71,000.00$70,000.00$69,000.00
480.35%$70,000.00$69,000.00$68,000.00
490.34%$68,000.00$67,000.00
500.33%$66,000.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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TOUR Championship

1

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

-16

1

USA
S. Scheffler
Tot
-16
R4
-4

2

Viktor Hovland
NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

-13

2

NOR
V. Hovland
Tot
-13
R4
+2

3

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

-12

3

USA
R. Gerard
Tot
-12
R4
+2

T4

Alex Fitzpatrick
ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

-11

T4

ENG
A. Fitzpatrick
Tot
-11
R4
-4

T4

Jacob Bridgeman
USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2

-11

T4

USA
J. Bridgeman
Tot
-11
R4
-2
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