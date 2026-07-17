1H AGO
2026 British Open: Tee times, groupings announced for Moving Day
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Scotland's Jack McDonald holes out for eagle at The Open
Written by Staff
Tee times for Round 3 of the season's final major have been announced. See below for all third-round tee times for The Open, which continues Saturday morning at Royal Birkdale (all times ET):
- 4:10 a.m.: Jack McDonald, Russell Henley
- 4:20 a.m.: Min Woo Lee, Ryo Hisatsune
- 4:30 a.m.: Jose Luis Ballester Barrio, Kazuki Higa
- 4:40 a.m.: Marcus Plunkett, Naoyuki Kataoka
- 4:50 a.m.: Peter Uihlein, Brooks Koepka
- 5:00 a.m.: Aldrich Potgieter, Keegan Bradley
- 5:10 a.m.: Alex Noren, Alex Smalley
- 5:20 a.m.: Rickie Fowler, Max Homa
- 5:30 a.m.: Ryan Fox, Xander Schauffele
- 5:45 a.m.: Kristoffer Reitan, Marco Penge
- 5:55 a.m.: Casey Jarvis, Kurt Kitayama
- 6:05 a.m.: Laurie Canter, Sahith Theegala
- 6:15 a.m.: Michael Brennan, Eugenio Chacarra
- 6:25 a.m.: Eric Cole, MJ Daffue
- 6:35 a.m.: Kazuma Kobori, Nick Taylor
- 6:45 a.m.: Justin Thomas, Hideki Matsuyama
- 6:55 a.m.: Ben Griffin, Hennie du Plessis
- 7:10 a.m.: Andy Sullivan, Patrick Cantlay
- 7:20 a.m.: Jacob Bridgeman, Rory McIlroy
- 7:30 a.m.: Jesper Svensson, Shaun Norris
- 7:40 a.m.: John Parry, Michael Thorbjornsen
- 7:50 a.m.: Jordan Smith, Sungjae Im
- 8:00 a.m.: Matthew Southgate, Nicolas Echavarria
- 8:10 a.m.: Rasmus Neergaard-Petersen, Collin Morikawa
- 8:20 a.m.: Adam Scott, Chris Gotterup
- 8:35 a.m.: Patrick Reed, Johnny Keefer
- 8:45 a.m.: Corey Conners, Sepp Straka
- 8:55 a.m.: Tyrrell Hatton, Victor Perez
- 9:05 a.m.: Dan Brown, Cameron John
- 9:15 a.m.: Ludvig Åberg, Shane Lowry
- 9:25 a.m.: J.J. Spaun, Pierceson Coody
- 9:35 a.m.: Jon Rahm, Tommy Fleetwood
- 9:45 a.m.: Scottie Scheffler, Francesco Molinari
- 10:00 a.m.: Alex Fitzpatrick, Robert MacIntyre
- 10:10 a.m.: Thomas Detry, Bud Cauley
- 10:20 a.m.: Matt Wallace, Si Woo Kim
- 10:30 a.m.: Bryson DeChambeau, Sam Burns
- 10:40 a.m.: Ryan Gerard, Cameron Young
- 10:50 a.m.: Jackson Suber, Lucas Herbert