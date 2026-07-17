PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
1H AGO

2026 British Open: Tee times, groupings announced for Moving Day

1 Min Read

Latest

Scotland's Jack McDonald holes out for eagle at The Open

Scotland's Jack McDonald holes out for eagle at The Open

Written by Staff

Tee times for Round 3 of the season's final major have been announced. See below for all third-round tee times for The Open, which continues Saturday morning at Royal Birkdale (all times ET):

  • 4:10 a.m.: Jack McDonald, Russell Henley
  • 4:20 a.m.: Min Woo Lee, Ryo Hisatsune
  • 4:30 a.m.: Jose Luis Ballester Barrio, Kazuki Higa
  • 4:40 a.m.: Marcus Plunkett, Naoyuki Kataoka
  • 4:50 a.m.: Peter Uihlein, Brooks Koepka
  • 5:00 a.m.: Aldrich Potgieter, Keegan Bradley
  • 5:10 a.m.: Alex Noren, Alex Smalley
  • 5:20 a.m.: Rickie Fowler, Max Homa
  • 5:30 a.m.: Ryan Fox, Xander Schauffele
  • 5:45 a.m.: Kristoffer Reitan, Marco Penge
  • 5:55 a.m.: Casey Jarvis, Kurt Kitayama
  • 6:05 a.m.: Laurie Canter, Sahith Theegala
  • 6:15 a.m.: Michael Brennan, Eugenio Chacarra
  • 6:25 a.m.: Eric Cole, MJ Daffue
  • 6:35 a.m.: Kazuma Kobori, Nick Taylor
  • 6:45 a.m.: Justin Thomas, Hideki Matsuyama
  • 6:55 a.m.: Ben Griffin, Hennie du Plessis
  • 7:10 a.m.: Andy Sullivan, Patrick Cantlay
  • 7:20 a.m.: Jacob Bridgeman, Rory McIlroy
  • 7:30 a.m.: Jesper Svensson, Shaun Norris
  • 7:40 a.m.: John Parry, Michael Thorbjornsen
  • 7:50 a.m.: Jordan Smith, Sungjae Im
  • 8:00 a.m.: Matthew Southgate, Nicolas Echavarria
  • 8:10 a.m.: Rasmus Neergaard-Petersen, Collin Morikawa
  • 8:20 a.m.: Adam Scott, Chris Gotterup
  • 8:35 a.m.: Patrick Reed, Johnny Keefer
  • 8:45 a.m.: Corey Conners, Sepp Straka
  • 8:55 a.m.: Tyrrell Hatton, Victor Perez
  • 9:05 a.m.: Dan Brown, Cameron John
  • 9:15 a.m.: Ludvig Åberg, Shane Lowry
  • 9:25 a.m.: J.J. Spaun, Pierceson Coody
  • 9:35 a.m.: Jon Rahm, Tommy Fleetwood
  • 9:45 a.m.: Scottie Scheffler, Francesco Molinari
  • 10:00 a.m.: Alex Fitzpatrick, Robert MacIntyre
  • 10:10 a.m.: Thomas Detry, Bud Cauley
  • 10:20 a.m.: Matt Wallace, Si Woo Kim
  • 10:30 a.m.: Bryson DeChambeau, Sam Burns
  • 10:40 a.m.: Ryan Gerard, Cameron Young
  • 10:50 a.m.: Jackson Suber, Lucas Herbert

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
2H AGO
The Open: How to watch Moving Day coverage from Royal Birkdale
Latest
Image for article.
4D AGO
2026 British Open: What is playoff format at Royal Birkdale?
Latest
Image for article.
3D AGO
British Open purse: What will players take home from Royal Birkdale?
Latest
R2
Official

The Open Championship

1

Lucas Herbert
AUS
L. Herbert
Tot
-8
Thru
F

-8

1

AUS
L. Herbert
Tot
-8
Thru
F

T2

Jackson Suber
USA
J. Suber
Tot
-6
Thru
F

-6

T2

USA
J. Suber
Tot
-6
Thru
F

T2

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-6
Thru
F

-6

T2

USA
Cam. Young
Tot
-6
Thru
F

T2

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-6
Thru
F

-6

T2

USA
R. Gerard
Tot
-6
Thru
F

T5

Sam Burns
USA
S. Burns
Tot
-5
Thru
F

-5

T5

USA
S. Burns
Tot
-5
Thru
F
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW