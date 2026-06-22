PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
52M AGO

Purse breakdown: Travelers Championship

1 Min Read

Latest

Mic’d up with Keegan Bradley after winning second Travelers title

Mic’d up with Keegan Bradley after winning second Travelers title

Written by Staff

The PGA TOUR heads to Cromwell, Connecticut, this week for the Travelers Championship. TPC River Highlands will host, with $20 million up for grabs.

See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$3,600,000.00
210.80%$2,160,000.00$1,760,000.00$1,493,333.33$1,320,000.00$1,200,000.00$1,111,666.67$1,041,428.57$983,750.00$934,444.44$891,000.00
36.80%$1,360,000.00$1,160,000.00$1,040,000.00$960,000.00$902,000.00$855,000.00$815,714.29$781,250.00$750,000.00$721,000.00
44.80%$960,000.00$880,000.00$826,666.67$787,500.00$754,000.00$725,000.00$698,571.43$673,750.00$650,000.00$627,000.00
54.00%$800,000.00$760,000.00$730,000.00$702,500.00$678,000.00$655,000.00$632,857.14$611,250.00$590,000.00$569,000.00
63.60%$720,000.00$695,000.00$670,000.00$647,500.00$626,000.00$605,000.00$584,285.71$563,750.00$543,333.33$525,000.00
73.35%$670,000.00$645,000.00$623,333.33$602,500.00$582,000.00$561,666.67$541,428.57$521,250.00$503,333.33$487,000.00
83.10%$620,000.00$600,000.00$580,000.00$560,000.00$540,000.00$520,000.00$500,000.00$482,500.00$466,666.67$452,000.00
92.90%$580,000.00$560,000.00$540,000.00$520,000.00$500,000.00$480,000.00$462,857.14$447,500.00$433,333.33$420,000.00
102.70%$540,000.00$520,000.00$500,000.00$480,000.00$460,000.00$443,333.33$428,571.43$415,000.00$402,222.22$390,000.00
112.50%$500,000.00$480,000.00$460,000.00$440,000.00$424,000.00$410,000.00$397,142.86$385,000.00$373,333.33$362,000.00
122.30%$460,000.00$440,000.00$420,000.00$405,000.00$392,000.00$380,000.00$368,571.43$357,500.00$346,666.67$336,000.00
132.10%$420,000.00$400,000.00$386,666.67$375,000.00$364,000.00$353,333.33$342,857.14$332,500.00$322,222.22$312,300.00
141.90%$380,000.00$370,000.00$360,000.00$350,000.00$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,333.33$291,050.00
151.80%$360,000.00$350,000.00$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,375.00$281,166.67$272,050.00
161.70%$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,000.00$280,428.57$271,312.50$262,277.78$253,550.00
171.60%$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,000.00$280,000.00$270,500.00$261,500.00$252,562.50$243,944.44$235,450.00
181.50%$300,000.00$290,000.00$280,000.00$270,000.00$260,600.00$251,750.00$242,928.57$234,437.50$226,055.56$218,700.00
191.40%$280,000.00$270,000.00$260,000.00$250,750.00$242,100.00$233,416.67$225,071.43$216,812.50$209,666.67$203,300.00
201.30%$260,000.00$250,000.00$241,000.00$232,625.00$224,100.00$215,916.67$207,785.71$200,875.00$194,777.78$189,300.00
211.20%$240,000.00$231,500.00$223,500.00$215,125.00$207,100.00$199,083.33$192,428.57$186,625.00$181,444.44$176,700.00
221.11%$223,000.00$215,250.00$206,833.33$198,875.00$190,900.00$184,500.00$179,000.00$174,125.00$169,666.67$165,550.00
231.04%$207,500.00$198,750.00$190,833.33$182,875.00$176,800.00$171,666.67$167,142.86$163,000.00$159,166.67$155,500.00
240.95%$190,000.00$182,500.00$174,666.67$169,125.00$164,500.00$160,416.67$156,642.86$153,125.00$149,722.22$146,400.00
250.88%$175,000.00$167,000.00$162,166.67$158,125.00$154,500.00$151,083.33$147,857.14$144,687.50$141,555.56$138,500.00
260.80%$159,000.00$155,750.00$152,500.00$149,375.00$146,300.00$143,333.33$140,357.14$137,375.00$134,444.44$131,650.00
270.76%$152,500.00$149,250.00$146,166.67$143,125.00$140,200.00$137,250.00$134,285.71$131,375.00$128,611.11$125,900.00
280.73%$146,000.00$143,000.00$140,000.00$137,125.00$134,200.00$131,250.00$128,357.14$125,625.00$122,944.44$120,300.00
290.70%$140,000.00$137,000.00$134,166.67$131,250.00$128,300.00$125,416.67$122,714.29$120,062.50$117,444.44$114,950.00
300.67%$134,000.00$131,250.00$128,333.33$125,375.00$122,500.00$119,833.33$117,214.29$114,625.00$112,166.67$109,800.00
310.64%$128,500.00$125,500.00$122,500.00$119,625.00$117,000.00$114,416.67$111,857.14$109,437.50$107,111.11$104,800.00
320.61%$122,500.00$119,500.00$116,666.67$114,125.00$111,600.00$109,083.33$106,714.29$104,437.50$102,166.67$99,950.00
330.58%$116,500.00$113,750.00$111,333.33$108,875.00$106,400.00$104,083.33$101,857.14$99,625.00$97,444.44$95,300.00
340.56%$111,000.00$108,750.00$106,333.33$103,875.00$101,600.00$99,416.67$97,214.29$95,062.50$92,944.44$90,850.00
350.53%$106,500.00$104,000.00$101,500.00$99,250.00$97,100.00$94,916.67$92,785.71$90,687.50$88,611.11$86,550.00
360.51%$101,500.00$99,000.00$96,833.33$94,750.00$92,600.00$90,500.00$88,428.57$86,375.00$84,333.33$82,300.00
370.48%$96,500.00$94,500.00$92,500.00$90,375.00$88,300.00$86,250.00$84,214.29$82,187.50$80,166.67$78,150.00
380.46%$92,500.00$90,500.00$88,333.33$86,250.00$84,200.00$82,166.67$80,142.86$78,125.00$76,111.11$74,100.00
390.44%$88,500.00$86,250.00$84,166.67$82,125.00$80,100.00$78,083.33$76,071.43$74,062.50$72,055.56$70,150.00
400.42%$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,111.11$66,300.00
410.40%$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,125.00$64,333.33$62,800.00
420.38%$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,142.86$62,375.00$60,888.89$59,600.00
430.36%$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,000.00$62,166.67$60,428.57$59,000.00$57,777.78$56,700.00
440.34%$68,000.00$66,000.00$64,000.00$62,000.00$60,200.00$58,500.00$57,142.86$56,000.00$55,000.00$54,100.00
450.32%$64,000.00$62,000.00$60,000.00$58,250.00$56,600.00$55,333.33$54,285.71$53,375.00$52,555.56$51,900.00
460.30%$60,000.00$58,000.00$56,333.33$54,750.00$53,600.00$52,666.67$51,857.14$51,125.00$50,555.56$50,050.00
470.28%$56,000.00$54,500.00$53,000.00$52,000.00$51,200.00$50,500.00$49,857.14$49,375.00$48,944.44$48,550.00
480.27%$53,000.00$51,500.00$50,666.67$50,000.00$49,400.00$48,833.33$48,428.57$48,062.50$47,722.22$47,400.00
490.25%$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,666.67$47,357.14$47,062.50$46,777.78$46,500.00
500.24%$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,200.00$46,916.67$46,642.86$46,375.00$46,111.11$45,850.00
510.24%$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,750.00$46,500.00$46,250.00$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00
520.23%$47,000.00$46,500.00$46,333.33$46,125.00$45,900.00$45,666.67$45,428.57$45,187.50$44,944.44$44,700.00
530.23%$46,000.00$46,000.00$45,833.33$45,625.00$45,400.00$45,166.67$44,928.57$44,687.50$44,444.44$44,200.00
540.23%$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00
550.23%$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00
560.23%$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00
570.22%$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00
580.22%$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00
590.22%$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00
600.21%$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,700.00
610.21%$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,444.44$40,150.00
620.21%$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,187.50$39,888.89$39,600.00
630.21%$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,250.00$39,928.57$39,625.00$39,333.33$39,000.00
640.20%$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,250.00$40,000.00$39,666.67$39,357.14$39,062.50$38,722.22
650.20%$40,500.00$40,250.00$40,000.00$39,750.00$39,400.00$39,083.33$38,785.71$38,437.50
660.20%$40,000.00$39,750.00$39,500.00$39,125.00$38,800.00$38,500.00$38,142.86
670.20%$39,500.00$39,250.00$38,833.33$38,500.00$38,200.00$37,833.33
680.20%$39,000.00$38,500.00$38,166.67$37,875.00$37,500.00
690.19%$38,000.00$37,750.00$37,500.00$37,125.00
700.19%$37,500.00$37,250.00$36,833.33
710.18%$37,000.00$36,500.00
720.18%$36,000.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
2H AGO
The First Look: TOUR returns for final Signature Event at Travelers
The First Look
Image for article.
3H AGO
Track scores from Corales Puntacana Championship open qualifier
Monday Qualifiers
Image for article.
3H AGO
Alex Smalley betting profile: Travelers Championship
Betting Profile
Official

U.S. Open

1

Wyndham Clark
USA
W. Clark
Tot
-4
R4
+3

-4

1

USA
W. Clark
Tot
-4
R4
+3

2

Sam Burns
USA
S. Burns
Tot
-3
R4
-3

-3

2

USA
S. Burns
Tot
-3
R4
-3

3

Tom Kim
KOR
T. Kim
Tot
-1
R4
E

-1

3

KOR
T. Kim
Tot
-1
R4
E

T4

J.T. Poston
USA
J.T. Poston
Tot
E
R4
-3

E

T4

USA
J.T. Poston
Tot
E
R4
-3

T4

Keith Mitchell
USA
K. Mitchell
Tot
E
R4
E

E

T4

USA
K. Mitchell
Tot
E
R4
E

T4

Scottie Scheffler
USA
S. Scheffler
Tot
E
R4
+1

E

T4

USA
S. Scheffler
Tot
E
R4
+1
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW