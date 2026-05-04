Purse breakdown: Truist Championship

Golf is Hard at Quail Hollow Club

    The Truist Championship takes place in Charlotte, North Carolina. Quail Hollow Club will host, with $20 million up for grabs.

    See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$3,600,000.00
    210.80%$2,160,000.00$1,760,000.00$1,493,333.33$1,320,000.00$1,200,000.00$1,111,666.67$1,041,428.57$983,750.00$934,444.44$891,000.00
    36.80%$1,360,000.00$1,160,000.00$1,040,000.00$960,000.00$902,000.00$855,000.00$815,714.29$781,250.00$750,000.00$721,000.00
    44.80%$960,000.00$880,000.00$826,666.67$787,500.00$754,000.00$725,000.00$698,571.43$673,750.00$650,000.00$627,000.00
    54.00%$800,000.00$760,000.00$730,000.00$702,500.00$678,000.00$655,000.00$632,857.14$611,250.00$590,000.00$569,000.00
    63.60%$720,000.00$695,000.00$670,000.00$647,500.00$626,000.00$605,000.00$584,285.71$563,750.00$543,333.33$525,000.00
    73.35%$670,000.00$645,000.00$623,333.33$602,500.00$582,000.00$561,666.67$541,428.57$521,250.00$503,333.33$487,000.00
    83.10%$620,000.00$600,000.00$580,000.00$560,000.00$540,000.00$520,000.00$500,000.00$482,500.00$466,666.67$452,000.00
    92.90%$580,000.00$560,000.00$540,000.00$520,000.00$500,000.00$480,000.00$462,857.14$447,500.00$433,333.33$420,000.00
    102.70%$540,000.00$520,000.00$500,000.00$480,000.00$460,000.00$443,333.33$428,571.43$415,000.00$402,222.22$390,000.00
    112.50%$500,000.00$480,000.00$460,000.00$440,000.00$424,000.00$410,000.00$397,142.86$385,000.00$373,333.33$362,000.00
    122.30%$460,000.00$440,000.00$420,000.00$405,000.00$392,000.00$380,000.00$368,571.43$357,500.00$346,666.67$336,000.00
    132.10%$420,000.00$400,000.00$386,666.67$375,000.00$364,000.00$353,333.33$342,857.14$332,500.00$322,222.22$312,300.00
    141.90%$380,000.00$370,000.00$360,000.00$350,000.00$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,333.33$291,050.00
    151.80%$360,000.00$350,000.00$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,375.00$281,166.67$272,050.00
    161.70%$340,000.00$330,000.00$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,000.00$280,428.57$271,312.50$262,277.78$253,550.00
    171.60%$320,000.00$310,000.00$300,000.00$290,000.00$280,000.00$270,500.00$261,500.00$252,562.50$243,944.44$235,450.00
    181.50%$300,000.00$290,000.00$280,000.00$270,000.00$260,600.00$251,750.00$242,928.57$234,437.50$226,055.56$218,700.00
    191.40%$280,000.00$270,000.00$260,000.00$250,750.00$242,100.00$233,416.67$225,071.43$216,812.50$209,666.67$203,300.00
    201.30%$260,000.00$250,000.00$241,000.00$232,625.00$224,100.00$215,916.67$207,785.71$200,875.00$194,777.78$189,300.00
    211.20%$240,000.00$231,500.00$223,500.00$215,125.00$207,100.00$199,083.33$192,428.57$186,625.00$181,444.44$176,700.00
    221.11%$223,000.00$215,250.00$206,833.33$198,875.00$190,900.00$184,500.00$179,000.00$174,125.00$169,666.67$165,550.00
    231.04%$207,500.00$198,750.00$190,833.33$182,875.00$176,800.00$171,666.67$167,142.86$163,000.00$159,166.67$155,500.00
    240.95%$190,000.00$182,500.00$174,666.67$169,125.00$164,500.00$160,416.67$156,642.86$153,125.00$149,722.22$146,400.00
    250.88%$175,000.00$167,000.00$162,166.67$158,125.00$154,500.00$151,083.33$147,857.14$144,687.50$141,555.56$138,500.00
    260.80%$159,000.00$155,750.00$152,500.00$149,375.00$146,300.00$143,333.33$140,357.14$137,375.00$134,444.44$131,650.00
    270.76%$152,500.00$149,250.00$146,166.67$143,125.00$140,200.00$137,250.00$134,285.71$131,375.00$128,611.11$125,900.00
    280.73%$146,000.00$143,000.00$140,000.00$137,125.00$134,200.00$131,250.00$128,357.14$125,625.00$122,944.44$120,300.00
    290.70%$140,000.00$137,000.00$134,166.67$131,250.00$128,300.00$125,416.67$122,714.29$120,062.50$117,444.44$114,950.00
    300.67%$134,000.00$131,250.00$128,333.33$125,375.00$122,500.00$119,833.33$117,214.29$114,625.00$112,166.67$109,800.00
    310.64%$128,500.00$125,500.00$122,500.00$119,625.00$117,000.00$114,416.67$111,857.14$109,437.50$107,111.11$104,800.00
    320.61%$122,500.00$119,500.00$116,666.67$114,125.00$111,600.00$109,083.33$106,714.29$104,437.50$102,166.67$99,950.00
    330.58%$116,500.00$113,750.00$111,333.33$108,875.00$106,400.00$104,083.33$101,857.14$99,625.00$97,444.44$95,300.00
    340.56%$111,000.00$108,750.00$106,333.33$103,875.00$101,600.00$99,416.67$97,214.29$95,062.50$92,944.44$90,850.00
    350.53%$106,500.00$104,000.00$101,500.00$99,250.00$97,100.00$94,916.67$92,785.71$90,687.50$88,611.11$86,550.00
    360.51%$101,500.00$99,000.00$96,833.33$94,750.00$92,600.00$90,500.00$88,428.57$86,375.00$84,333.33$82,300.00
    370.48%$96,500.00$94,500.00$92,500.00$90,375.00$88,300.00$86,250.00$84,214.29$82,187.50$80,166.67$78,150.00
    380.46%$92,500.00$90,500.00$88,333.33$86,250.00$84,200.00$82,166.67$80,142.86$78,125.00$76,111.11$74,100.00
    390.44%$88,500.00$86,250.00$84,166.67$82,125.00$80,100.00$78,083.33$76,071.43$74,062.50$72,055.56$70,150.00
    400.42%$84,000.00$82,000.00$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,111.11$66,300.00
    410.40%$80,000.00$78,000.00$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,125.00$64,333.33$62,800.00
    420.38%$76,000.00$74,000.00$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,142.86$62,375.00$60,888.89$59,600.00
    430.36%$72,000.00$70,000.00$68,000.00$66,000.00$64,000.00$62,166.67$60,428.57$59,000.00$57,777.78$56,700.00
    440.34%$68,000.00$66,000.00$64,000.00$62,000.00$60,200.00$58,500.00$57,142.86$56,000.00$55,000.00$54,100.00
    450.32%$64,000.00$62,000.00$60,000.00$58,250.00$56,600.00$55,333.33$54,285.71$53,375.00$52,555.56$51,900.00
    460.30%$60,000.00$58,000.00$56,333.33$54,750.00$53,600.00$52,666.67$51,857.14$51,125.00$50,555.56$50,050.00
    470.28%$56,000.00$54,500.00$53,000.00$52,000.00$51,200.00$50,500.00$49,857.14$49,375.00$48,944.44$48,550.00
    480.27%$53,000.00$51,500.00$50,666.67$50,000.00$49,400.00$48,833.33$48,428.57$48,062.50$47,722.22$47,400.00
    490.25%$50,000.00$49,500.00$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,666.67$47,357.14$47,062.50$46,777.78$46,500.00
    500.24%$49,000.00$48,500.00$48,000.00$47,500.00$47,200.00$46,916.67$46,642.86$46,375.00$46,111.11$45,850.00
    510.24%$48,000.00$47,500.00$47,000.00$46,750.00$46,500.00$46,250.00$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00
    520.23%$47,000.00$46,500.00$46,333.33$46,125.00$45,900.00$45,666.67$45,428.57$45,187.50$44,944.44$44,700.00
    530.23%$46,000.00$46,000.00$45,833.33$45,625.00$45,400.00$45,166.67$44,928.57$44,687.50$44,444.44$44,200.00
    540.23%$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00
    550.23%$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00
    560.23%$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00
    570.22%$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00
    580.22%$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00
    590.22%$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00
    600.21%$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,700.00
    610.21%$42,500.00$42,250.00$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,444.44$40,150.00
    620.21%$42,000.00$41,750.00$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,187.50$39,888.89$39,600.00
    630.21%$41,500.00$41,250.00$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,250.00$39,928.57$39,625.00$39,333.33$39,000.00
    640.20%$41,000.00$40,750.00$40,500.00$40,250.00$40,000.00$39,666.67$39,357.14$39,062.50$38,722.22
    650.20%$40,500.00$40,250.00$40,000.00$39,750.00$39,400.00$39,083.33$38,785.71$38,437.50
    660.20%$40,000.00$39,750.00$39,500.00$39,125.00$38,800.00$38,500.00$38,142.86
    670.20%$39,500.00$39,250.00$38,833.33$38,500.00$38,200.00$37,833.33
    680.20%$39,000.00$38,500.00$38,166.67$37,875.00$37,500.00
    690.19%$38,000.00$37,750.00$37,500.00$37,125.00
    700.19%$37,500.00$37,250.00$36,833.33
    710.18%$37,000.00$36,500.00
    720.18%$36,000.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Cameron Young
    Scottie Scheffler
    Ben Griffin
    Adam Scott
    Sepp Straka
    Si Woo Kim
