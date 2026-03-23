PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
6H AGO

Purse breakdown: Texas Children's Houston Open

1 Min Read

Latest

Min Woo Lee's winning highlights from Houston Open

Min Woo Lee's winning highlights from Houston Open

    The PGA TOUR heads to Houston, Texas, this week for the Texas Children's Houston Open. Memorial Park Golf Course will host, with $9.9 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118.00%$1,782,000.00
    210.90%$1,079,100.00$881,100.00$749,100.00$663,300.00$602,415.00$557,700.00$522,225.00$493,143.75$468,325.00$446,490.00
    36.90%$683,100.00$584,100.00$524,700.00$483,243.75$453,420.00$429,412.50$409,435.71$391,978.13$376,200.00$361,597.50
    44.90%$485,100.00$445,500.00$416,625.00$396,000.00$378,675.00$363,825.00$350,389.29$337,837.50$325,875.00$314,325.00
    54.10%$405,900.00$382,387.50$366,300.00$352,068.75$339,570.00$327,937.50$316,800.00$305,971.88$295,350.00$284,872.50
    63.62%$358,875.00$346,500.00$334,125.00$322,987.50$312,345.00$301,950.00$291,696.43$281,531.25$271,425.00$262,350.00
    73.38%$334,125.00$321,750.00$311,025.00$300,712.50$290,565.00$280,500.00$270,482.14$260,493.75$251,625.00$243,540.00
    83.12%$309,375.00$299,475.00$289,575.00$279,675.00$269,775.00$259,875.00$249,975.00$241,312.50$233,475.00$226,215.00
    92.92%$289,575.00$279,675.00$269,775.00$259,875.00$249,975.00$240,075.00$231,589.29$223,987.50$216,975.00$210,375.00
    102.73%$269,775.00$259,875.00$249,975.00$240,075.00$230,175.00$221,925.00$214,617.86$207,900.00$201,575.00$195,525.00
    112.52%$249,975.00$240,075.00$230,175.00$220,275.00$212,355.00$205,425.00$199,060.71$193,050.00$187,275.00$181,665.00
    122.33%$230,175.00$220,275.00$210,375.00$202,950.00$196,515.00$190,575.00$184,917.86$179,437.50$174,075.00$168,795.00
    132.12%$210,375.00$200,475.00$193,875.00$188,100.00$182,655.00$177,375.00$172,189.29$167,062.50$161,975.00$156,915.00
    141.93%$190,575.00$185,625.00$180,675.00$175,725.00$170,775.00$165,825.00$160,875.00$155,925.00$150,975.00$146,223.00
    151.82%$180,675.00$175,725.00$170,775.00$165,825.00$160,875.00$155,925.00$150,975.00$146,025.00$141,295.00$136,719.00
    161.73%$170,775.00$165,825.00$160,875.00$155,925.00$150,975.00$146,025.00$141,075.00$136,372.50$131,835.00$127,413.00
    171.62%$160,875.00$155,925.00$150,975.00$146,025.00$141,075.00$136,125.00$131,457.86$126,967.50$122,595.00$118,305.00
    181.52%$150,975.00$146,025.00$141,075.00$136,125.00$131,175.00$126,555.00$122,123.57$117,810.00$113,575.00$109,890.00
    191.43%$141,075.00$136,125.00$131,175.00$126,225.00$121,671.00$117,315.00$113,072.14$108,900.00$105,325.00$102,168.00
    201.32%$131,175.00$126,225.00$121,275.00$116,820.00$112,563.00$108,405.00$104,303.57$100,856.25$97,845.00$95,139.00
    211.23%$121,275.00$116,325.00$112,035.00$107,910.00$103,851.00$99,825.00$96,525.00$93,678.75$91,135.00$88,803.00
    221.12%$111,375.00$107,415.00$103,455.00$99,495.00$95,535.00$92,400.00$89,736.43$87,367.50$85,195.00$83,160.00
    231.04%$103,455.00$99,495.00$95,535.00$91,575.00$88,605.00$86,130.00$83,937.86$81,922.50$80,025.00$78,210.00
    240.96%$95,535.00$91,575.00$87,615.00$84,892.50$82,665.00$80,685.00$78,846.43$77,096.25$75,405.00$73,755.00
    250.89%$87,615.00$83,655.00$81,345.00$79,447.50$77,715.00$76,065.00$74,462.14$72,888.75$71,335.00$69,844.50
    260.81%$79,695.00$78,210.00$76,725.00$75,240.00$73,755.00$72,270.00$70,785.00$69,300.00$67,870.00$66,478.50
    270.78%$76,725.00$75,240.00$73,755.00$72,270.00$70,785.00$69,300.00$67,815.00$66,391.88$65,010.00$63,657.00
    280.74%$73,755.00$72,270.00$70,785.00$69,300.00$67,815.00$66,330.00$64,915.71$63,545.63$62,205.00$60,885.00
    290.71%$70,785.00$69,300.00$67,815.00$66,330.00$64,845.00$63,442.50$62,087.14$60,761.25$59,455.00$58,212.00
    300.69%$67,815.00$66,330.00$64,845.00$63,360.00$61,974.00$60,637.50$59,329.29$58,038.75$56,815.00$55,638.00
    310.66%$64,845.00$63,360.00$61,875.00$60,513.75$59,202.00$57,915.00$56,642.14$55,440.00$54,285.00$53,163.00
    320.62%$61,875.00$60,390.00$59,070.00$57,791.25$56,529.00$55,275.00$54,096.43$52,965.00$51,865.00$50,787.00
    330.59%$58,905.00$57,667.50$56,430.00$55,192.50$53,955.00$52,800.00$51,692.14$50,613.75$49,555.00$48,510.00
    340.57%$56,430.00$55,192.50$53,955.00$52,717.50$51,579.00$50,490.00$49,429.29$48,386.25$47,355.00$46,332.00
    350.55%$53,955.00$52,717.50$51,480.00$50,366.25$49,302.00$48,262.50$47,237.14$46,220.63$45,210.00$44,203.50
    360.52%$51,480.00$50,242.50$49,170.00$48,138.75$47,124.00$46,117.50$45,115.71$44,116.88$43,120.00$42,124.50
    370.49%$49,005.00$48,015.00$47,025.00$46,035.00$45,045.00$44,055.00$43,065.00$42,075.00$41,085.00$40,095.00
    380.47%$47,025.00$46,035.00$45,045.00$44,055.00$43,065.00$42,075.00$41,085.00$40,095.00$39,105.00$38,115.00
    390.46%$45,045.00$44,055.00$43,065.00$42,075.00$41,085.00$40,095.00$39,105.00$38,115.00$37,125.00$36,174.60
    400.43%$43,065.00$42,075.00$41,085.00$40,095.00$39,105.00$38,115.00$37,125.00$36,135.00$35,189.00$34,293.60
    410.41%$41,085.00$40,095.00$39,105.00$38,115.00$37,125.00$36,135.00$35,145.00$34,204.50$33,319.00$32,531.40
    420.40%$39,105.00$38,115.00$37,125.00$36,135.00$35,145.00$34,155.00$33,221.57$32,348.25$31,581.00$30,907.80
    430.38%$37,125.00$36,135.00$35,145.00$34,155.00$33,165.00$32,241.00$31,383.00$30,640.50$29,997.00$29,422.80
    440.35%$35,145.00$34,155.00$33,165.00$32,175.00$31,264.20$30,426.00$29,714.14$29,106.00$28,567.00$28,096.20
    450.34%$33,165.00$32,175.00$31,185.00$30,294.00$29,482.20$28,809.00$28,243.29$27,744.75$27,313.00$26,928.00
    460.32%$31,185.00$30,195.00$29,337.00$28,561.50$27,937.80$27,423.00$26,970.43$26,581.50$26,235.00$25,938.00
    470.29%$29,205.00$28,413.00$27,687.00$27,126.00$26,670.60$26,268.00$25,923.86$25,616.25$25,355.00$25,126.20
    480.28%$27,621.00$26,928.00$26,433.00$26,037.00$25,680.60$25,377.00$25,103.57$24,873.75$24,673.00$24,492.60
    490.27%$26,235.00$25,839.00$25,509.00$25,195.50$24,928.20$24,684.00$24,481.29$24,304.50$24,145.00$23,997.60
    500.26%$25,443.00$25,146.00$24,849.00$24,601.50$24,373.80$24,189.00$24,028.71$23,883.75$23,749.00$23,621.40
    510.25%$24,849.00$24,552.00$24,321.00$24,106.50$23,938.20$23,793.00$23,661.00$23,537.25$23,419.00$23,304.60
    520.24%$24,255.00$24,057.00$23,859.00$23,710.50$23,581.80$23,463.00$23,349.86$23,240.25$23,133.00$23,027.40
    530.24%$23,859.00$23,661.00$23,529.00$23,413.50$23,304.60$23,199.00$23,095.29$22,992.75$22,891.00$22,789.80
    540.24%$23,463.00$23,364.00$23,265.00$23,166.00$23,067.00$22,968.00$22,869.00$22,770.00$22,671.00$22,572.00
    550.23%$23,265.00$23,166.00$23,067.00$22,968.00$22,869.00$22,770.00$22,671.00$22,572.00$22,473.00$22,374.00
    560.23%$23,067.00$22,968.00$22,869.00$22,770.00$22,671.00$22,572.00$22,473.00$22,374.00$22,275.00$22,176.00
    570.23%$22,869.00$22,770.00$22,671.00$22,572.00$22,473.00$22,374.00$22,275.00$22,176.00$22,077.00$21,978.00
    580.23%$22,671.00$22,572.00$22,473.00$22,374.00$22,275.00$22,176.00$22,077.00$21,978.00$21,879.00$21,780.00
    590.23%$22,473.00$22,374.00$22,275.00$22,176.00$22,077.00$21,978.00$21,879.00$21,780.00$21,681.00$21,582.00
    600.23%$22,275.00$22,176.00$22,077.00$21,978.00$21,879.00$21,780.00$21,681.00$21,582.00$21,483.00$21,384.00
    610.22%$22,077.00$21,978.00$21,879.00$21,780.00$21,681.00$21,582.00$21,483.00$21,384.00$21,285.00$21,186.00
    620.22%$21,879.00$21,780.00$21,681.00$21,582.00$21,483.00$21,384.00$21,285.00$21,186.00$21,087.00$20,988.00
    630.22%$21,681.00$21,582.00$21,483.00$21,384.00$21,285.00$21,186.00$21,087.00$20,988.00$20,889.00$20,790.00
    640.22%$21,483.00$21,384.00$21,285.00$21,186.00$21,087.00$20,988.00$20,889.00$20,790.00$20,691.00$20,592.00
    650.21%$21,285.00$21,186.00$21,087.00$20,988.00$20,889.00$20,790.00$20,691.00$20,592.00$20,493.00$20,394.00
    660.21%$21,087.00$20,988.00$20,889.00$20,790.00$20,691.00$20,592.00$20,493.00$20,394.00$20,295.00$20,196.00
    670.21%$20,889.00$20,790.00$20,691.00$20,592.00$20,493.00$20,394.00$20,295.00$20,196.00$20,097.00$19,998.00
    680.21%$20,691.00$20,592.00$20,493.00$20,394.00$20,295.00$20,196.00$20,097.00$19,998.00$19,899.00$19,800.00
    690.21%$20,493.00$20,394.00$20,295.00$20,196.00$20,097.00$19,998.00$19,899.00$19,800.00$19,701.00$19,602.00
    700.20%$20,295.00$20,196.00$20,097.00$19,998.00$19,899.00$19,800.00$19,701.00$19,602.00$19,503.00$19,404.00
    710.20%$20,097.00$19,998.00$19,899.00$19,800.00$19,701.00$19,602.00$19,503.00$19,404.00$19,305.00$19,206.00
    720.20%$19,899.00$19,800.00$19,701.00$19,602.00$19,503.00$19,404.00$19,305.00$19,206.00$19,107.00$19,008.00
    730.20%$19,701.00$19,602.00$19,503.00$19,404.00$19,305.00$19,206.00$19,107.00$19,008.00$18,909.00$18,810.00
    740.20%$19,503.00$19,404.00$19,305.00$19,206.00$19,107.00$19,008.00$18,909.00$18,810.00$18,711.00$18,612.00
    750.20%$19,305.00$19,206.00$19,107.00$19,008.00$18,909.00$18,810.00$18,711.00$18,612.00$18,513.00$18,414.00
    760.19%$19,107.00$19,008.00$18,909.00$18,810.00$18,711.00$18,612.00$18,513.00$18,414.00$18,315.00$18,216.00
    770.19%$18,909.00$18,810.00$18,711.00$18,612.00$18,513.00$18,414.00$18,315.00$18,216.00$18,117.00$18,018.00
    780.19%$18,711.00$18,612.00$18,513.00$18,414.00$18,315.00$18,216.00$18,117.00$18,018.00$17,919.00$17,820.00
    790.19%$18,513.00$18,414.00$18,315.00$18,216.00$18,117.00$18,018.00$17,919.00$17,820.00$17,721.00$17,622.00
    800.18%$18,315.00$18,216.00$18,117.00$18,018.00$17,919.00$17,820.00$17,721.00$17,622.00$17,523.00$17,424.00
    810.18%$18,117.00$18,018.00$17,919.00$17,820.00$17,721.00$17,622.00$17,523.00$17,424.00$17,325.00$17,226.00
    820.18%$17,919.00$17,820.00$17,721.00$17,622.00$17,523.00$17,424.00$17,325.00$17,226.00$17,127.00
    830.18%$17,721.00$17,622.00$17,523.00$17,424.00$17,325.00$17,226.00$17,127.00$17,028.00
    840.18%$17,523.00$17,424.00$17,325.00$17,226.00$17,127.00$17,028.00$16,929.00
    850.17%$17,325.00$17,226.00$17,127.00$17,028.00$16,929.00$16,830.00
    860.17%$17,127.00$17,028.00$16,929.00$16,830.00$16,731.00
    870.17%$16,929.00$16,830.00$16,731.00$16,632.00
    880.17%$16,731.00$16,632.00$16,533.00
    890.17%$16,533.00$16,434.00
    900.17%$16,335.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    Official

    Valspar Championship

    1

    Matt Fitzpatrick
    ENG
    M. Fitzpatrick
    Tot
    -11
    R4
    -3

    -11

    1

    ENG
    M. Fitzpatrick
    Tot
    -11
    R4
    -3

    2

    David Lipsky
    USA
    D. Lipsky
    Tot
    -10
    R4
    -1

    -10

    2

    USA
    D. Lipsky
    Tot
    -10
    R4
    -1

    3

    Jordan Smith
    ENG
    J. Smith
    Tot
    -9
    R4
    -5

    -9

    3

    ENG
    J. Smith
    Tot
    -9
    R4
    -5

    T4

    Xander Schauffele
    USA
    X. Schauffele
    Tot
    -8
    R4
    -6

    -8

    T4

    USA
    X. Schauffele
    Tot
    -8
    R4
    -6

    T4

    Marco Penge
    ENG
    M. Penge
    Tot
    -8
    R4
    E

    -8

    T4

    ENG
    M. Penge
    Tot
    -8
    R4
    E

    T4

    Sungjae Im
    KOR
    S. Im
    Tot
    -8
    R4
    +3

    -8

    T4

    KOR
    S. Im
    Tot
    -8
    R4
    +3
    Powered By
    Sponsored by Mastercard
    Sponsored by CDW