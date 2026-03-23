Purse breakdown: Texas Children's Houston Open
The PGA TOUR heads to Houston, Texas, this week for the Texas Children's Houston Open. Memorial Park Golf Course will host, with $9.9 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,782,000.00
|2
|10.90%
|$1,079,100.00
|$881,100.00
|$749,100.00
|$663,300.00
|$602,415.00
|$557,700.00
|$522,225.00
|$493,143.75
|$468,325.00
|$446,490.00
|3
|6.90%
|$683,100.00
|$584,100.00
|$524,700.00
|$483,243.75
|$453,420.00
|$429,412.50
|$409,435.71
|$391,978.13
|$376,200.00
|$361,597.50
|4
|4.90%
|$485,100.00
|$445,500.00
|$416,625.00
|$396,000.00
|$378,675.00
|$363,825.00
|$350,389.29
|$337,837.50
|$325,875.00
|$314,325.00
|5
|4.10%
|$405,900.00
|$382,387.50
|$366,300.00
|$352,068.75
|$339,570.00
|$327,937.50
|$316,800.00
|$305,971.88
|$295,350.00
|$284,872.50
|6
|3.62%
|$358,875.00
|$346,500.00
|$334,125.00
|$322,987.50
|$312,345.00
|$301,950.00
|$291,696.43
|$281,531.25
|$271,425.00
|$262,350.00
|7
|3.38%
|$334,125.00
|$321,750.00
|$311,025.00
|$300,712.50
|$290,565.00
|$280,500.00
|$270,482.14
|$260,493.75
|$251,625.00
|$243,540.00
|8
|3.12%
|$309,375.00
|$299,475.00
|$289,575.00
|$279,675.00
|$269,775.00
|$259,875.00
|$249,975.00
|$241,312.50
|$233,475.00
|$226,215.00
|9
|2.92%
|$289,575.00
|$279,675.00
|$269,775.00
|$259,875.00
|$249,975.00
|$240,075.00
|$231,589.29
|$223,987.50
|$216,975.00
|$210,375.00
|10
|2.73%
|$269,775.00
|$259,875.00
|$249,975.00
|$240,075.00
|$230,175.00
|$221,925.00
|$214,617.86
|$207,900.00
|$201,575.00
|$195,525.00
|11
|2.52%
|$249,975.00
|$240,075.00
|$230,175.00
|$220,275.00
|$212,355.00
|$205,425.00
|$199,060.71
|$193,050.00
|$187,275.00
|$181,665.00
|12
|2.33%
|$230,175.00
|$220,275.00
|$210,375.00
|$202,950.00
|$196,515.00
|$190,575.00
|$184,917.86
|$179,437.50
|$174,075.00
|$168,795.00
|13
|2.12%
|$210,375.00
|$200,475.00
|$193,875.00
|$188,100.00
|$182,655.00
|$177,375.00
|$172,189.29
|$167,062.50
|$161,975.00
|$156,915.00
|14
|1.93%
|$190,575.00
|$185,625.00
|$180,675.00
|$175,725.00
|$170,775.00
|$165,825.00
|$160,875.00
|$155,925.00
|$150,975.00
|$146,223.00
|15
|1.82%
|$180,675.00
|$175,725.00
|$170,775.00
|$165,825.00
|$160,875.00
|$155,925.00
|$150,975.00
|$146,025.00
|$141,295.00
|$136,719.00
|16
|1.73%
|$170,775.00
|$165,825.00
|$160,875.00
|$155,925.00
|$150,975.00
|$146,025.00
|$141,075.00
|$136,372.50
|$131,835.00
|$127,413.00
|17
|1.62%
|$160,875.00
|$155,925.00
|$150,975.00
|$146,025.00
|$141,075.00
|$136,125.00
|$131,457.86
|$126,967.50
|$122,595.00
|$118,305.00
|18
|1.52%
|$150,975.00
|$146,025.00
|$141,075.00
|$136,125.00
|$131,175.00
|$126,555.00
|$122,123.57
|$117,810.00
|$113,575.00
|$109,890.00
|19
|1.43%
|$141,075.00
|$136,125.00
|$131,175.00
|$126,225.00
|$121,671.00
|$117,315.00
|$113,072.14
|$108,900.00
|$105,325.00
|$102,168.00
|20
|1.32%
|$131,175.00
|$126,225.00
|$121,275.00
|$116,820.00
|$112,563.00
|$108,405.00
|$104,303.57
|$100,856.25
|$97,845.00
|$95,139.00
|21
|1.23%
|$121,275.00
|$116,325.00
|$112,035.00
|$107,910.00
|$103,851.00
|$99,825.00
|$96,525.00
|$93,678.75
|$91,135.00
|$88,803.00
|22
|1.12%
|$111,375.00
|$107,415.00
|$103,455.00
|$99,495.00
|$95,535.00
|$92,400.00
|$89,736.43
|$87,367.50
|$85,195.00
|$83,160.00
|23
|1.04%
|$103,455.00
|$99,495.00
|$95,535.00
|$91,575.00
|$88,605.00
|$86,130.00
|$83,937.86
|$81,922.50
|$80,025.00
|$78,210.00
|24
|0.96%
|$95,535.00
|$91,575.00
|$87,615.00
|$84,892.50
|$82,665.00
|$80,685.00
|$78,846.43
|$77,096.25
|$75,405.00
|$73,755.00
|25
|0.89%
|$87,615.00
|$83,655.00
|$81,345.00
|$79,447.50
|$77,715.00
|$76,065.00
|$74,462.14
|$72,888.75
|$71,335.00
|$69,844.50
|26
|0.81%
|$79,695.00
|$78,210.00
|$76,725.00
|$75,240.00
|$73,755.00
|$72,270.00
|$70,785.00
|$69,300.00
|$67,870.00
|$66,478.50
|27
|0.78%
|$76,725.00
|$75,240.00
|$73,755.00
|$72,270.00
|$70,785.00
|$69,300.00
|$67,815.00
|$66,391.88
|$65,010.00
|$63,657.00
|28
|0.74%
|$73,755.00
|$72,270.00
|$70,785.00
|$69,300.00
|$67,815.00
|$66,330.00
|$64,915.71
|$63,545.63
|$62,205.00
|$60,885.00
|29
|0.71%
|$70,785.00
|$69,300.00
|$67,815.00
|$66,330.00
|$64,845.00
|$63,442.50
|$62,087.14
|$60,761.25
|$59,455.00
|$58,212.00
|30
|0.69%
|$67,815.00
|$66,330.00
|$64,845.00
|$63,360.00
|$61,974.00
|$60,637.50
|$59,329.29
|$58,038.75
|$56,815.00
|$55,638.00
|31
|0.66%
|$64,845.00
|$63,360.00
|$61,875.00
|$60,513.75
|$59,202.00
|$57,915.00
|$56,642.14
|$55,440.00
|$54,285.00
|$53,163.00
|32
|0.62%
|$61,875.00
|$60,390.00
|$59,070.00
|$57,791.25
|$56,529.00
|$55,275.00
|$54,096.43
|$52,965.00
|$51,865.00
|$50,787.00
|33
|0.59%
|$58,905.00
|$57,667.50
|$56,430.00
|$55,192.50
|$53,955.00
|$52,800.00
|$51,692.14
|$50,613.75
|$49,555.00
|$48,510.00
|34
|0.57%
|$56,430.00
|$55,192.50
|$53,955.00
|$52,717.50
|$51,579.00
|$50,490.00
|$49,429.29
|$48,386.25
|$47,355.00
|$46,332.00
|35
|0.55%
|$53,955.00
|$52,717.50
|$51,480.00
|$50,366.25
|$49,302.00
|$48,262.50
|$47,237.14
|$46,220.63
|$45,210.00
|$44,203.50
|36
|0.52%
|$51,480.00
|$50,242.50
|$49,170.00
|$48,138.75
|$47,124.00
|$46,117.50
|$45,115.71
|$44,116.88
|$43,120.00
|$42,124.50
|37
|0.49%
|$49,005.00
|$48,015.00
|$47,025.00
|$46,035.00
|$45,045.00
|$44,055.00
|$43,065.00
|$42,075.00
|$41,085.00
|$40,095.00
|38
|0.47%
|$47,025.00
|$46,035.00
|$45,045.00
|$44,055.00
|$43,065.00
|$42,075.00
|$41,085.00
|$40,095.00
|$39,105.00
|$38,115.00
|39
|0.46%
|$45,045.00
|$44,055.00
|$43,065.00
|$42,075.00
|$41,085.00
|$40,095.00
|$39,105.00
|$38,115.00
|$37,125.00
|$36,174.60
|40
|0.43%
|$43,065.00
|$42,075.00
|$41,085.00
|$40,095.00
|$39,105.00
|$38,115.00
|$37,125.00
|$36,135.00
|$35,189.00
|$34,293.60
|41
|0.41%
|$41,085.00
|$40,095.00
|$39,105.00
|$38,115.00
|$37,125.00
|$36,135.00
|$35,145.00
|$34,204.50
|$33,319.00
|$32,531.40
|42
|0.40%
|$39,105.00
|$38,115.00
|$37,125.00
|$36,135.00
|$35,145.00
|$34,155.00
|$33,221.57
|$32,348.25
|$31,581.00
|$30,907.80
|43
|0.38%
|$37,125.00
|$36,135.00
|$35,145.00
|$34,155.00
|$33,165.00
|$32,241.00
|$31,383.00
|$30,640.50
|$29,997.00
|$29,422.80
|44
|0.35%
|$35,145.00
|$34,155.00
|$33,165.00
|$32,175.00
|$31,264.20
|$30,426.00
|$29,714.14
|$29,106.00
|$28,567.00
|$28,096.20
|45
|0.34%
|$33,165.00
|$32,175.00
|$31,185.00
|$30,294.00
|$29,482.20
|$28,809.00
|$28,243.29
|$27,744.75
|$27,313.00
|$26,928.00
|46
|0.32%
|$31,185.00
|$30,195.00
|$29,337.00
|$28,561.50
|$27,937.80
|$27,423.00
|$26,970.43
|$26,581.50
|$26,235.00
|$25,938.00
|47
|0.29%
|$29,205.00
|$28,413.00
|$27,687.00
|$27,126.00
|$26,670.60
|$26,268.00
|$25,923.86
|$25,616.25
|$25,355.00
|$25,126.20
|48
|0.28%
|$27,621.00
|$26,928.00
|$26,433.00
|$26,037.00
|$25,680.60
|$25,377.00
|$25,103.57
|$24,873.75
|$24,673.00
|$24,492.60
|49
|0.27%
|$26,235.00
|$25,839.00
|$25,509.00
|$25,195.50
|$24,928.20
|$24,684.00
|$24,481.29
|$24,304.50
|$24,145.00
|$23,997.60
|50
|0.26%
|$25,443.00
|$25,146.00
|$24,849.00
|$24,601.50
|$24,373.80
|$24,189.00
|$24,028.71
|$23,883.75
|$23,749.00
|$23,621.40
|51
|0.25%
|$24,849.00
|$24,552.00
|$24,321.00
|$24,106.50
|$23,938.20
|$23,793.00
|$23,661.00
|$23,537.25
|$23,419.00
|$23,304.60
|52
|0.24%
|$24,255.00
|$24,057.00
|$23,859.00
|$23,710.50
|$23,581.80
|$23,463.00
|$23,349.86
|$23,240.25
|$23,133.00
|$23,027.40
|53
|0.24%
|$23,859.00
|$23,661.00
|$23,529.00
|$23,413.50
|$23,304.60
|$23,199.00
|$23,095.29
|$22,992.75
|$22,891.00
|$22,789.80
|54
|0.24%
|$23,463.00
|$23,364.00
|$23,265.00
|$23,166.00
|$23,067.00
|$22,968.00
|$22,869.00
|$22,770.00
|$22,671.00
|$22,572.00
|55
|0.23%
|$23,265.00
|$23,166.00
|$23,067.00
|$22,968.00
|$22,869.00
|$22,770.00
|$22,671.00
|$22,572.00
|$22,473.00
|$22,374.00
|56
|0.23%
|$23,067.00
|$22,968.00
|$22,869.00
|$22,770.00
|$22,671.00
|$22,572.00
|$22,473.00
|$22,374.00
|$22,275.00
|$22,176.00
|57
|0.23%
|$22,869.00
|$22,770.00
|$22,671.00
|$22,572.00
|$22,473.00
|$22,374.00
|$22,275.00
|$22,176.00
|$22,077.00
|$21,978.00
|58
|0.23%
|$22,671.00
|$22,572.00
|$22,473.00
|$22,374.00
|$22,275.00
|$22,176.00
|$22,077.00
|$21,978.00
|$21,879.00
|$21,780.00
|59
|0.23%
|$22,473.00
|$22,374.00
|$22,275.00
|$22,176.00
|$22,077.00
|$21,978.00
|$21,879.00
|$21,780.00
|$21,681.00
|$21,582.00
|60
|0.23%
|$22,275.00
|$22,176.00
|$22,077.00
|$21,978.00
|$21,879.00
|$21,780.00
|$21,681.00
|$21,582.00
|$21,483.00
|$21,384.00
|61
|0.22%
|$22,077.00
|$21,978.00
|$21,879.00
|$21,780.00
|$21,681.00
|$21,582.00
|$21,483.00
|$21,384.00
|$21,285.00
|$21,186.00
|62
|0.22%
|$21,879.00
|$21,780.00
|$21,681.00
|$21,582.00
|$21,483.00
|$21,384.00
|$21,285.00
|$21,186.00
|$21,087.00
|$20,988.00
|63
|0.22%
|$21,681.00
|$21,582.00
|$21,483.00
|$21,384.00
|$21,285.00
|$21,186.00
|$21,087.00
|$20,988.00
|$20,889.00
|$20,790.00
|64
|0.22%
|$21,483.00
|$21,384.00
|$21,285.00
|$21,186.00
|$21,087.00
|$20,988.00
|$20,889.00
|$20,790.00
|$20,691.00
|$20,592.00
|65
|0.21%
|$21,285.00
|$21,186.00
|$21,087.00
|$20,988.00
|$20,889.00
|$20,790.00
|$20,691.00
|$20,592.00
|$20,493.00
|$20,394.00
|66
|0.21%
|$21,087.00
|$20,988.00
|$20,889.00
|$20,790.00
|$20,691.00
|$20,592.00
|$20,493.00
|$20,394.00
|$20,295.00
|$20,196.00
|67
|0.21%
|$20,889.00
|$20,790.00
|$20,691.00
|$20,592.00
|$20,493.00
|$20,394.00
|$20,295.00
|$20,196.00
|$20,097.00
|$19,998.00
|68
|0.21%
|$20,691.00
|$20,592.00
|$20,493.00
|$20,394.00
|$20,295.00
|$20,196.00
|$20,097.00
|$19,998.00
|$19,899.00
|$19,800.00
|69
|0.21%
|$20,493.00
|$20,394.00
|$20,295.00
|$20,196.00
|$20,097.00
|$19,998.00
|$19,899.00
|$19,800.00
|$19,701.00
|$19,602.00
|70
|0.20%
|$20,295.00
|$20,196.00
|$20,097.00
|$19,998.00
|$19,899.00
|$19,800.00
|$19,701.00
|$19,602.00
|$19,503.00
|$19,404.00
|71
|0.20%
|$20,097.00
|$19,998.00
|$19,899.00
|$19,800.00
|$19,701.00
|$19,602.00
|$19,503.00
|$19,404.00
|$19,305.00
|$19,206.00
|72
|0.20%
|$19,899.00
|$19,800.00
|$19,701.00
|$19,602.00
|$19,503.00
|$19,404.00
|$19,305.00
|$19,206.00
|$19,107.00
|$19,008.00
|73
|0.20%
|$19,701.00
|$19,602.00
|$19,503.00
|$19,404.00
|$19,305.00
|$19,206.00
|$19,107.00
|$19,008.00
|$18,909.00
|$18,810.00
|74
|0.20%
|$19,503.00
|$19,404.00
|$19,305.00
|$19,206.00
|$19,107.00
|$19,008.00
|$18,909.00
|$18,810.00
|$18,711.00
|$18,612.00
|75
|0.20%
|$19,305.00
|$19,206.00
|$19,107.00
|$19,008.00
|$18,909.00
|$18,810.00
|$18,711.00
|$18,612.00
|$18,513.00
|$18,414.00
|76
|0.19%
|$19,107.00
|$19,008.00
|$18,909.00
|$18,810.00
|$18,711.00
|$18,612.00
|$18,513.00
|$18,414.00
|$18,315.00
|$18,216.00
|77
|0.19%
|$18,909.00
|$18,810.00
|$18,711.00
|$18,612.00
|$18,513.00
|$18,414.00
|$18,315.00
|$18,216.00
|$18,117.00
|$18,018.00
|78
|0.19%
|$18,711.00
|$18,612.00
|$18,513.00
|$18,414.00
|$18,315.00
|$18,216.00
|$18,117.00
|$18,018.00
|$17,919.00
|$17,820.00
|79
|0.19%
|$18,513.00
|$18,414.00
|$18,315.00
|$18,216.00
|$18,117.00
|$18,018.00
|$17,919.00
|$17,820.00
|$17,721.00
|$17,622.00
|80
|0.18%
|$18,315.00
|$18,216.00
|$18,117.00
|$18,018.00
|$17,919.00
|$17,820.00
|$17,721.00
|$17,622.00
|$17,523.00
|$17,424.00
|81
|0.18%
|$18,117.00
|$18,018.00
|$17,919.00
|$17,820.00
|$17,721.00
|$17,622.00
|$17,523.00
|$17,424.00
|$17,325.00
|$17,226.00
|82
|0.18%
|$17,919.00
|$17,820.00
|$17,721.00
|$17,622.00
|$17,523.00
|$17,424.00
|$17,325.00
|$17,226.00
|$17,127.00
|83
|0.18%
|$17,721.00
|$17,622.00
|$17,523.00
|$17,424.00
|$17,325.00
|$17,226.00
|$17,127.00
|$17,028.00
|84
|0.18%
|$17,523.00
|$17,424.00
|$17,325.00
|$17,226.00
|$17,127.00
|$17,028.00
|$16,929.00
|85
|0.17%
|$17,325.00
|$17,226.00
|$17,127.00
|$17,028.00
|$16,929.00
|$16,830.00
|86
|0.17%
|$17,127.00
|$17,028.00
|$16,929.00
|$16,830.00
|$16,731.00
|87
|0.17%
|$16,929.00
|$16,830.00
|$16,731.00
|$16,632.00
|88
|0.17%
|$16,731.00
|$16,632.00
|$16,533.00
|89
|0.17%
|$16,533.00
|$16,434.00
|90
|0.17%
|$16,335.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.