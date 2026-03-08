PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
Purse breakdown: THE PLAYERS Championship

Rory’s McIlroy’s winning highlights from THE PLAYERS

    The Florida Swing continues in Ponte Vedra Beach, Florida, this week for THE PLAYERS Championship, contested at TPC Sawgrass. Defending champion Rory McIlroy and the rest of the TOUR's best will be teeing it up, vying for the $4.5 million winner's prize.

    See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118%$4,500,000.00$3,612,500.00$2,983,333.25$2,543,750.00$2,240,000.00$2,017,708.38$1,850,000.00$1,716,406.25$1,606,944.50$1,514,375.00
    210.9%$2,725,000.00$2,225,000.00$1,891,666.62$1,675,000.00$1,521,250.00$1,408,333.38$1,318,750.00$1,245,312.50$1,182,638.88$1,127,500.00
    36.9%$1,725,000.00$1,475,000.00$1,325,000.00$1,220,312.50$1,145,000.00$1,084,375.00$1,033,928.56$989,843.75$950,000.00$913,125.00
    44.9%$1,225,000.00$1,125,000.00$1,052,083.38$1,000,000.00$956,250.00$918,750.00$884,821.44$853,125.00$822,916.69$793,750.00
    54.1%$1,025,000.00$965,625.00$925,000.00$889,062.50$857,500.00$828,125.00$800,000.00$772,656.25$745,833.31$719,375.00
    63.625%$906,250.00$875,000.00$843,750.00$815,625.00$788,750.00$762,500.00$736,607.12$710,937.50$685,416.69$662,500.00
    73.375%$843,750.00$812,500.00$785,416.69$759,375.00$733,750.00$708,333.31$683,035.69$657,812.50$635,416.69$615,000.00
    83.125%$781,250.00$756,250.00$731,250.00$706,250.00$681,250.00$656,250.00$631,250.00$609,375.00$589,583.31$571,250.00
    92.925%$731,250.00$706,250.00$681,250.00$656,250.00$631,250.00$606,250.00$584,821.44$565,625.00$547,916.69$531,250.00
    102.725%$681,250.00$656,250.00$631,250.00$606,250.00$581,250.00$560,416.69$541,964.31$525,000.00$509,027.78$493,750.00
    112.525%$631,250.00$606,250.00$581,250.00$556,250.00$536,250.00$518,750.00$502,678.56$487,500.00$472,916.66$458,750.00
    122.325%$581,250.00$556,250.00$531,250.00$512,500.00$496,250.00$481,250.00$466,964.28$453,125.00$439,583.34$426,250.00
    132.125%$531,250.00$506,250.00$489,583.34$475,000.00$461,250.00$447,916.66$434,821.44$421,875.00$409,027.78$396,250.00
    141.925%$481,250.00$468,750.00$456,250.00$443,750.00$431,250.00$418,750.00$406,250.00$393,750.00$381,250.00$369,250.00
    151.825%$456,250.00$443,750.00$431,250.00$418,750.00$406,250.00$393,750.00$381,250.00$368,750.00$356,805.56$345,250.00
    161.725%$431,250.00$418,750.00$406,250.00$393,750.00$381,250.00$368,750.00$356,250.00$344,375.00$332,916.66$321,750.00
    171.625%$406,250.00$393,750.00$381,250.00$368,750.00$356,250.00$343,750.00$331,964.28$320,625.00$309,583.34$298,750.00
    181.525%$381,250.00$368,750.00$356,250.00$343,750.00$331,250.00$319,583.34$308,392.84$297,500.00$286,805.56$277,500.00
    191.425%$356,250.00$343,750.00$331,250.00$318,750.00$307,250.00$296,250.00$285,535.72$275,000.00$265,972.22$258,000.00
    201.325%$331,250.00$318,750.00$306,250.00$295,000.00$284,250.00$273,750.00$263,392.84$254,687.50$247,083.33$240,250.00
    211.225%$306,250.00$293,750.00$282,916.66$272,500.00$262,250.00$252,083.33$243,750.00$236,562.50$230,138.89$224,250.00
    221.125%$281,250.00$271,250.00$261,250.00$251,250.00$241,250.00$233,333.33$226,607.14$220,625.00$215,138.89$210,000.00
    231.045%$261,250.00$251,250.00$241,250.00$231,250.00$223,750.00$217,500.00$211,964.28$206,875.00$202,083.33$197,500.00
    240.965%$241,250.00$231,250.00$221,250.00$214,375.00$208,750.00$203,750.00$199,107.14$194,687.50$190,416.67$186,250.00
    250.885%$221,250.00$211,250.00$205,416.67$200,625.00$196,250.00$192,083.33$188,035.72$184,062.50$180,138.89$176,375.00
    260.805%$201,250.00$197,500.00$193,750.00$190,000.00$186,250.00$182,500.00$178,750.00$175,000.00$171,388.89$167,875.00
    270.775%$193,750.00$190,000.00$186,250.00$182,500.00$178,750.00$175,000.00$171,250.00$167,656.25$164,166.67$160,750.00
    280.745%$186,250.00$182,500.00$178,750.00$175,000.00$171,250.00$167,500.00$163,928.58$160,468.75$157,083.33$153,750.00
    290.715%$178,750.00$175,000.00$171,250.00$167,500.00$163,750.00$160,208.33$156,785.72$153,437.50$150,138.89$147,000.00
    300.685%$171,250.00$167,500.00$163,750.00$160,000.00$156,500.00$153,125.00$149,821.42$146,562.50$143,472.22$140,500.00
    310.655%$163,750.00$160,000.00$156,250.00$152,812.50$149,500.00$146,250.00$143,035.72$140,000.00$137,083.33$134,250.00
    320.625%$156,250.00$152,500.00$149,166.67$145,937.50$142,750.00$139,583.33$136,607.14$133,750.00$130,972.22$128,250.00
    330.595%$148,750.00$145,625.00$142,500.00$139,375.00$136,250.00$133,333.33$130,535.71$127,812.50$125,138.89$122,500.00
    340.57%$142,500.00$139,375.00$136,250.00$133,125.00$130,250.00$127,500.00$124,821.43$122,187.50$119,583.34$117,000.00
    350.545%$136,250.00$133,125.00$130,000.00$127,187.50$124,500.00$121,875.00$119,285.71$116,718.75$114,166.66$111,625.00
    360.52%$130,000.00$126,875.00$124,166.66$121,562.50$119,000.00$116,458.34$113,928.57$111,406.25$108,888.89$106,375.00
    370.495%$123,750.00$121,250.00$118,750.00$116,250.00$113,750.00$111,250.00$108,750.00$106,250.00$103,750.00$101,250.00
    380.475%$118,750.00$116,250.00$113,750.00$111,250.00$108,750.00$106,250.00$103,750.00$101,250.00$98,750.00$96,250.00
    390.455%$113,750.00$111,250.00$108,750.00$106,250.00$103,750.00$101,250.00$98,750.00$96,250.00$93,750.00$91,350.00
    400.435%$108,750.00$106,250.00$103,750.00$101,250.00$98,750.00$96,250.00$93,750.00$91,250.00$88,861.11$86,600.00
    410.415%$103,750.00$101,250.00$98,750.00$96,250.00$93,750.00$91,250.00$88,750.00$86,375.00$84,138.89$82,150.00
    420.395%$98,750.00$96,250.00$93,750.00$91,250.00$88,750.00$86,250.00$83,892.86$81,687.50$79,750.00$78,050.00
    430.375%$93,750.00$91,250.00$88,750.00$86,250.00$83,750.00$81,416.66$79,250.00$77,375.00$75,750.00$74,300.00
    440.355%$88,750.00$86,250.00$83,750.00$81,250.00$78,950.00$76,833.34$75,035.71$73,500.00$72,138.89$70,950.00
    450.335%$83,750.00$81,250.00$78,750.00$76,500.00$74,450.00$72,750.00$71,321.43$70,062.50$68,972.22$68,000.00
    460.315%$78,750.00$76,250.00$74,083.34$72,125.00$70,550.00$69,250.00$68,107.14$67,125.00$66,250.00$65,500.00
    470.295%$73,750.00$71,750.00$69,916.66$68,500.00$67,350.00$66,333.34$65,464.29$64,687.50$64,027.78$63,450.00
    480.279%$69,750.00$68,000.00$66,750.00$65,750.00$64,850.00$64,083.33$63,392.86$62,812.50$62,305.55$61,850.00
    490.265%$66,250.00$65,250.00$64,416.67$63,625.00$62,950.00$62,333.33$61,821.43$61,375.00$60,972.22$60,600.00
    500.257%$64,250.00$63,500.00$62,750.00$62,125.00$61,550.00$61,083.33$60,678.57$60,312.50$59,972.22$59,650.00
    510.251%$62,750.00$62,000.00$61,416.67$60,875.00$60,450.00$60,083.33$59,750.00$59,437.50$59,138.89$58,850.00
    520.245%$61,250.00$60,750.00$60,250.00$59,875.00$59,550.00$59,250.00$58,964.29$58,687.50$58,416.67$58,150.00
    530.241%$60,250.00$59,750.00$59,416.67$59,125.00$58,850.00$58,583.33$58,321.43$58,062.50$57,805.55$57,550.00
    540.237%$59,250.00$59,000.00$58,750.00$58,500.00$58,250.00$58,000.00$57,750.00$57,500.00$57,250.00$57,000.00
    550.235%$58,750.00$58,500.00$58,250.00$58,000.00$57,750.00$57,500.00$57,250.00$57,000.00$56,750.00$56,500.00
    560.233%$58,250.00$58,000.00$57,750.00$57,500.00$57,250.00$57,000.00$56,750.00$56,500.00$56,250.00$56,000.00
    570.231%$57,750.00$57,500.00$57,250.00$57,000.00$56,750.00$56,500.00$56,250.00$56,000.00$55,750.00$55,500.00
    580.229%$57,250.00$57,000.00$56,750.00$56,500.00$56,250.00$56,000.00$55,750.00$55,500.00$55,250.00$55,000.00
    590.227%$56,750.00$56,500.00$56,250.00$56,000.00$55,750.00$55,500.00$55,250.00$55,000.00$54,750.00$54,500.00
    600.225%$56,250.00$56,000.00$55,750.00$55,500.00$55,250.00$55,000.00$54,750.00$54,500.00$54,250.00$54,000.00
    610.223%$55,750.00$55,500.00$55,250.00$55,000.00$54,750.00$54,500.00$54,250.00$54,000.00$53,750.00$53,500.00
    620.221%$55,250.00$55,000.00$54,750.00$54,500.00$54,250.00$54,000.00$53,750.00$53,500.00$53,250.00$53,000.00
    630.219%$54,750.00$54,500.00$54,250.00$54,000.00$53,750.00$53,500.00$53,250.00$53,000.00$52,750.00$52,500.00
    640.217%$54,250.00$54,000.00$53,750.00$53,500.00$53,250.00$53,000.00$52,750.00$52,500.00$52,250.00$52,000.00
    650.215%$53,750.00$53,500.00$53,250.00$53,000.00$52,750.00$52,500.00$52,250.00$52,000.00$51,750.00$51,500.00
    Total$25,000,000.00
    660.213%$53,250.00$53,000.00$52,750.00$52,500.00$52,250.00$52,000.00$51,750.00$51,500.00$51,250.00$51,000.00
    670.211%$52,750.00$52,500.00$52,250.00$52,000.00$51,750.00$51,500.00$51,250.00$51,000.00$50,750.00$50,500.00
    680.209%$52,250.00$52,000.00$51,750.00$51,500.00$51,250.00$51,000.00$50,750.00$50,500.00$50,250.00$50,000.00
    690.207%$51,750.00$51,500.00$51,250.00$51,000.00$50,750.00$50,500.00$50,250.00$50,000.00$49,750.00$49,500.00
    700.205%$51,250.00$51,000.00$50,750.00$50,500.00$50,250.00$50,000.00$49,750.00$49,500.00$49,250.00$49,000.00
    710.203%$50,750.00$50,500.00$50,250.00$50,000.00$49,750.00$49,500.00$49,250.00$49,000.00$48,750.00$48,500.00
    720.201%$50,250.00$50,000.00$49,750.00$49,500.00$49,250.00$49,000.00$48,750.00$48,500.00$48,250.00$48,000.00
    730.199%$49,750.00$49,500.00$49,250.00$49,000.00$48,750.00$48,500.00$48,250.00$48,000.00$47,750.00$47,500.00
    740.197%$49,250.00$49,000.00$48,750.00$48,500.00$48,250.00$48,000.00$47,750.00$47,500.00$47,250.00$47,000.00
    750.195%$48,750.00$48,500.00$48,250.00$48,000.00$47,750.00$47,500.00$47,250.00$47,000.00$46,750.00$46,500.00
    760.193%$48,250.00$48,000.00$47,750.00$47,500.00$47,250.00$47,000.00$46,750.00$46,500.00$46,250.00$46,000.00
    770.191%$47,750.00$47,500.00$47,250.00$47,000.00$46,750.00$46,500.00$46,250.00$46,000.00$45,750.00$45,500.00
    780.189%$47,250.00$47,000.00$46,750.00$46,500.00$46,250.00$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00$45,000.00
    790.187%$46,750.00$46,500.00$46,250.00$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00
    800.185%$46,250.00$46,000.00$45,750.00$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00
    810.183%$45,750.00$45,500.00$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00
    820.181%$45,250.00$45,000.00$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00
    830.179%$44,750.00$44,500.00$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00
    840.177%$44,250.00$44,000.00$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00
    850.175%$43,750.00$43,500.00$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00
    860.173%$43,250.00$43,000.00$42,750.00$42,500.00$42,250.00
    870.171%$42,750.00$42,500.00$42,250.00$42,000.00
    880.169%$42,250.00$42,000.00$41,750.00
    890.167%$41,750.00$41,500.00
    900.165%$41,250.00

    Image for article.
    Mar 8, 2026

    Who to watch: McIlroy, Scheffler headline featured groups for THE PLAYERS

    Image for article.
    Mar 9, 2026

    Check out what's new at THE PLAYERS Championship for 2026

    Image for article.
    Mar 9, 2026

    Sudarshan Yellamaraju betting profile: THE PLAYERS Championship

    Official

    Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard

    1

    Akshay Bhatia
    USA
    A. Bhatia
    Tot
    -15
    R4
    -3

    -15

    1

    USA
    A. Bhatia
    Tot
    -15
    R4
    -3

    2

    Daniel Berger
    USA
    D. Berger
    Tot
    -15
    R4
    -2

    -15

    2

    USA
    D. Berger
    Tot
    -15
    R4
    -2

    T3

    Ludvig Åberg
    SWE
    L. Åberg
    Tot
    -12
    R4
    -5

    -12

    T3

    SWE
    L. Åberg
    Tot
    -12
    R4
    -5

    T3

    Cameron Young
    USA
    Cam. Young
    Tot
    -12
    R4
    -3

    -12

    T3

    USA
    Cam. Young
    Tot
    -12
    R4
    -3

    5

    Collin Morikawa
    USA
    C. Morikawa
    Tot
    -11
    R4
    -2

    -11

    5

    USA
    C. Morikawa
    Tot
    -11
    R4
    -2

    T6

    Sahith Theegala
    USA
    S. Theegala
    Tot
    -10
    R4
    -6

    -10

    T6

    USA
    S. Theegala
    Tot
    -10
    R4
    -6
