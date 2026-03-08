2H AGO
Purse breakdown: THE PLAYERS Championship
1 Min Read
Rory’s McIlroy’s winning highlights from THE PLAYERS
The Florida Swing continues in Ponte Vedra Beach, Florida, this week for THE PLAYERS Championship, contested at TPC Sawgrass. Defending champion Rory McIlroy and the rest of the TOUR's best will be teeing it up, vying for the $4.5 million winner's prize.
See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18%
|$4,500,000.00
|$3,612,500.00
|$2,983,333.25
|$2,543,750.00
|$2,240,000.00
|$2,017,708.38
|$1,850,000.00
|$1,716,406.25
|$1,606,944.50
|$1,514,375.00
|2
|10.9%
|$2,725,000.00
|$2,225,000.00
|$1,891,666.62
|$1,675,000.00
|$1,521,250.00
|$1,408,333.38
|$1,318,750.00
|$1,245,312.50
|$1,182,638.88
|$1,127,500.00
|3
|6.9%
|$1,725,000.00
|$1,475,000.00
|$1,325,000.00
|$1,220,312.50
|$1,145,000.00
|$1,084,375.00
|$1,033,928.56
|$989,843.75
|$950,000.00
|$913,125.00
|4
|4.9%
|$1,225,000.00
|$1,125,000.00
|$1,052,083.38
|$1,000,000.00
|$956,250.00
|$918,750.00
|$884,821.44
|$853,125.00
|$822,916.69
|$793,750.00
|5
|4.1%
|$1,025,000.00
|$965,625.00
|$925,000.00
|$889,062.50
|$857,500.00
|$828,125.00
|$800,000.00
|$772,656.25
|$745,833.31
|$719,375.00
|6
|3.625%
|$906,250.00
|$875,000.00
|$843,750.00
|$815,625.00
|$788,750.00
|$762,500.00
|$736,607.12
|$710,937.50
|$685,416.69
|$662,500.00
|7
|3.375%
|$843,750.00
|$812,500.00
|$785,416.69
|$759,375.00
|$733,750.00
|$708,333.31
|$683,035.69
|$657,812.50
|$635,416.69
|$615,000.00
|8
|3.125%
|$781,250.00
|$756,250.00
|$731,250.00
|$706,250.00
|$681,250.00
|$656,250.00
|$631,250.00
|$609,375.00
|$589,583.31
|$571,250.00
|9
|2.925%
|$731,250.00
|$706,250.00
|$681,250.00
|$656,250.00
|$631,250.00
|$606,250.00
|$584,821.44
|$565,625.00
|$547,916.69
|$531,250.00
|10
|2.725%
|$681,250.00
|$656,250.00
|$631,250.00
|$606,250.00
|$581,250.00
|$560,416.69
|$541,964.31
|$525,000.00
|$509,027.78
|$493,750.00
|11
|2.525%
|$631,250.00
|$606,250.00
|$581,250.00
|$556,250.00
|$536,250.00
|$518,750.00
|$502,678.56
|$487,500.00
|$472,916.66
|$458,750.00
|12
|2.325%
|$581,250.00
|$556,250.00
|$531,250.00
|$512,500.00
|$496,250.00
|$481,250.00
|$466,964.28
|$453,125.00
|$439,583.34
|$426,250.00
|13
|2.125%
|$531,250.00
|$506,250.00
|$489,583.34
|$475,000.00
|$461,250.00
|$447,916.66
|$434,821.44
|$421,875.00
|$409,027.78
|$396,250.00
|14
|1.925%
|$481,250.00
|$468,750.00
|$456,250.00
|$443,750.00
|$431,250.00
|$418,750.00
|$406,250.00
|$393,750.00
|$381,250.00
|$369,250.00
|15
|1.825%
|$456,250.00
|$443,750.00
|$431,250.00
|$418,750.00
|$406,250.00
|$393,750.00
|$381,250.00
|$368,750.00
|$356,805.56
|$345,250.00
|16
|1.725%
|$431,250.00
|$418,750.00
|$406,250.00
|$393,750.00
|$381,250.00
|$368,750.00
|$356,250.00
|$344,375.00
|$332,916.66
|$321,750.00
|17
|1.625%
|$406,250.00
|$393,750.00
|$381,250.00
|$368,750.00
|$356,250.00
|$343,750.00
|$331,964.28
|$320,625.00
|$309,583.34
|$298,750.00
|18
|1.525%
|$381,250.00
|$368,750.00
|$356,250.00
|$343,750.00
|$331,250.00
|$319,583.34
|$308,392.84
|$297,500.00
|$286,805.56
|$277,500.00
|19
|1.425%
|$356,250.00
|$343,750.00
|$331,250.00
|$318,750.00
|$307,250.00
|$296,250.00
|$285,535.72
|$275,000.00
|$265,972.22
|$258,000.00
|20
|1.325%
|$331,250.00
|$318,750.00
|$306,250.00
|$295,000.00
|$284,250.00
|$273,750.00
|$263,392.84
|$254,687.50
|$247,083.33
|$240,250.00
|21
|1.225%
|$306,250.00
|$293,750.00
|$282,916.66
|$272,500.00
|$262,250.00
|$252,083.33
|$243,750.00
|$236,562.50
|$230,138.89
|$224,250.00
|22
|1.125%
|$281,250.00
|$271,250.00
|$261,250.00
|$251,250.00
|$241,250.00
|$233,333.33
|$226,607.14
|$220,625.00
|$215,138.89
|$210,000.00
|23
|1.045%
|$261,250.00
|$251,250.00
|$241,250.00
|$231,250.00
|$223,750.00
|$217,500.00
|$211,964.28
|$206,875.00
|$202,083.33
|$197,500.00
|24
|0.965%
|$241,250.00
|$231,250.00
|$221,250.00
|$214,375.00
|$208,750.00
|$203,750.00
|$199,107.14
|$194,687.50
|$190,416.67
|$186,250.00
|25
|0.885%
|$221,250.00
|$211,250.00
|$205,416.67
|$200,625.00
|$196,250.00
|$192,083.33
|$188,035.72
|$184,062.50
|$180,138.89
|$176,375.00
|26
|0.805%
|$201,250.00
|$197,500.00
|$193,750.00
|$190,000.00
|$186,250.00
|$182,500.00
|$178,750.00
|$175,000.00
|$171,388.89
|$167,875.00
|27
|0.775%
|$193,750.00
|$190,000.00
|$186,250.00
|$182,500.00
|$178,750.00
|$175,000.00
|$171,250.00
|$167,656.25
|$164,166.67
|$160,750.00
|28
|0.745%
|$186,250.00
|$182,500.00
|$178,750.00
|$175,000.00
|$171,250.00
|$167,500.00
|$163,928.58
|$160,468.75
|$157,083.33
|$153,750.00
|29
|0.715%
|$178,750.00
|$175,000.00
|$171,250.00
|$167,500.00
|$163,750.00
|$160,208.33
|$156,785.72
|$153,437.50
|$150,138.89
|$147,000.00
|30
|0.685%
|$171,250.00
|$167,500.00
|$163,750.00
|$160,000.00
|$156,500.00
|$153,125.00
|$149,821.42
|$146,562.50
|$143,472.22
|$140,500.00
|31
|0.655%
|$163,750.00
|$160,000.00
|$156,250.00
|$152,812.50
|$149,500.00
|$146,250.00
|$143,035.72
|$140,000.00
|$137,083.33
|$134,250.00
|32
|0.625%
|$156,250.00
|$152,500.00
|$149,166.67
|$145,937.50
|$142,750.00
|$139,583.33
|$136,607.14
|$133,750.00
|$130,972.22
|$128,250.00
|33
|0.595%
|$148,750.00
|$145,625.00
|$142,500.00
|$139,375.00
|$136,250.00
|$133,333.33
|$130,535.71
|$127,812.50
|$125,138.89
|$122,500.00
|34
|0.57%
|$142,500.00
|$139,375.00
|$136,250.00
|$133,125.00
|$130,250.00
|$127,500.00
|$124,821.43
|$122,187.50
|$119,583.34
|$117,000.00
|35
|0.545%
|$136,250.00
|$133,125.00
|$130,000.00
|$127,187.50
|$124,500.00
|$121,875.00
|$119,285.71
|$116,718.75
|$114,166.66
|$111,625.00
|36
|0.52%
|$130,000.00
|$126,875.00
|$124,166.66
|$121,562.50
|$119,000.00
|$116,458.34
|$113,928.57
|$111,406.25
|$108,888.89
|$106,375.00
|37
|0.495%
|$123,750.00
|$121,250.00
|$118,750.00
|$116,250.00
|$113,750.00
|$111,250.00
|$108,750.00
|$106,250.00
|$103,750.00
|$101,250.00
|38
|0.475%
|$118,750.00
|$116,250.00
|$113,750.00
|$111,250.00
|$108,750.00
|$106,250.00
|$103,750.00
|$101,250.00
|$98,750.00
|$96,250.00
|39
|0.455%
|$113,750.00
|$111,250.00
|$108,750.00
|$106,250.00
|$103,750.00
|$101,250.00
|$98,750.00
|$96,250.00
|$93,750.00
|$91,350.00
|40
|0.435%
|$108,750.00
|$106,250.00
|$103,750.00
|$101,250.00
|$98,750.00
|$96,250.00
|$93,750.00
|$91,250.00
|$88,861.11
|$86,600.00
|41
|0.415%
|$103,750.00
|$101,250.00
|$98,750.00
|$96,250.00
|$93,750.00
|$91,250.00
|$88,750.00
|$86,375.00
|$84,138.89
|$82,150.00
|42
|0.395%
|$98,750.00
|$96,250.00
|$93,750.00
|$91,250.00
|$88,750.00
|$86,250.00
|$83,892.86
|$81,687.50
|$79,750.00
|$78,050.00
|43
|0.375%
|$93,750.00
|$91,250.00
|$88,750.00
|$86,250.00
|$83,750.00
|$81,416.66
|$79,250.00
|$77,375.00
|$75,750.00
|$74,300.00
|44
|0.355%
|$88,750.00
|$86,250.00
|$83,750.00
|$81,250.00
|$78,950.00
|$76,833.34
|$75,035.71
|$73,500.00
|$72,138.89
|$70,950.00
|45
|0.335%
|$83,750.00
|$81,250.00
|$78,750.00
|$76,500.00
|$74,450.00
|$72,750.00
|$71,321.43
|$70,062.50
|$68,972.22
|$68,000.00
|46
|0.315%
|$78,750.00
|$76,250.00
|$74,083.34
|$72,125.00
|$70,550.00
|$69,250.00
|$68,107.14
|$67,125.00
|$66,250.00
|$65,500.00
|47
|0.295%
|$73,750.00
|$71,750.00
|$69,916.66
|$68,500.00
|$67,350.00
|$66,333.34
|$65,464.29
|$64,687.50
|$64,027.78
|$63,450.00
|48
|0.279%
|$69,750.00
|$68,000.00
|$66,750.00
|$65,750.00
|$64,850.00
|$64,083.33
|$63,392.86
|$62,812.50
|$62,305.55
|$61,850.00
|49
|0.265%
|$66,250.00
|$65,250.00
|$64,416.67
|$63,625.00
|$62,950.00
|$62,333.33
|$61,821.43
|$61,375.00
|$60,972.22
|$60,600.00
|50
|0.257%
|$64,250.00
|$63,500.00
|$62,750.00
|$62,125.00
|$61,550.00
|$61,083.33
|$60,678.57
|$60,312.50
|$59,972.22
|$59,650.00
|51
|0.251%
|$62,750.00
|$62,000.00
|$61,416.67
|$60,875.00
|$60,450.00
|$60,083.33
|$59,750.00
|$59,437.50
|$59,138.89
|$58,850.00
|52
|0.245%
|$61,250.00
|$60,750.00
|$60,250.00
|$59,875.00
|$59,550.00
|$59,250.00
|$58,964.29
|$58,687.50
|$58,416.67
|$58,150.00
|53
|0.241%
|$60,250.00
|$59,750.00
|$59,416.67
|$59,125.00
|$58,850.00
|$58,583.33
|$58,321.43
|$58,062.50
|$57,805.55
|$57,550.00
|54
|0.237%
|$59,250.00
|$59,000.00
|$58,750.00
|$58,500.00
|$58,250.00
|$58,000.00
|$57,750.00
|$57,500.00
|$57,250.00
|$57,000.00
|55
|0.235%
|$58,750.00
|$58,500.00
|$58,250.00
|$58,000.00
|$57,750.00
|$57,500.00
|$57,250.00
|$57,000.00
|$56,750.00
|$56,500.00
|56
|0.233%
|$58,250.00
|$58,000.00
|$57,750.00
|$57,500.00
|$57,250.00
|$57,000.00
|$56,750.00
|$56,500.00
|$56,250.00
|$56,000.00
|57
|0.231%
|$57,750.00
|$57,500.00
|$57,250.00
|$57,000.00
|$56,750.00
|$56,500.00
|$56,250.00
|$56,000.00
|$55,750.00
|$55,500.00
|58
|0.229%
|$57,250.00
|$57,000.00
|$56,750.00
|$56,500.00
|$56,250.00
|$56,000.00
|$55,750.00
|$55,500.00
|$55,250.00
|$55,000.00
|59
|0.227%
|$56,750.00
|$56,500.00
|$56,250.00
|$56,000.00
|$55,750.00
|$55,500.00
|$55,250.00
|$55,000.00
|$54,750.00
|$54,500.00
|60
|0.225%
|$56,250.00
|$56,000.00
|$55,750.00
|$55,500.00
|$55,250.00
|$55,000.00
|$54,750.00
|$54,500.00
|$54,250.00
|$54,000.00
|61
|0.223%
|$55,750.00
|$55,500.00
|$55,250.00
|$55,000.00
|$54,750.00
|$54,500.00
|$54,250.00
|$54,000.00
|$53,750.00
|$53,500.00
|62
|0.221%
|$55,250.00
|$55,000.00
|$54,750.00
|$54,500.00
|$54,250.00
|$54,000.00
|$53,750.00
|$53,500.00
|$53,250.00
|$53,000.00
|63
|0.219%
|$54,750.00
|$54,500.00
|$54,250.00
|$54,000.00
|$53,750.00
|$53,500.00
|$53,250.00
|$53,000.00
|$52,750.00
|$52,500.00
|64
|0.217%
|$54,250.00
|$54,000.00
|$53,750.00
|$53,500.00
|$53,250.00
|$53,000.00
|$52,750.00
|$52,500.00
|$52,250.00
|$52,000.00
|65
|0.215%
|$53,750.00
|$53,500.00
|$53,250.00
|$53,000.00
|$52,750.00
|$52,500.00
|$52,250.00
|$52,000.00
|$51,750.00
|$51,500.00
|Total
|$25,000,000.00
|66
|0.213%
|$53,250.00
|$53,000.00
|$52,750.00
|$52,500.00
|$52,250.00
|$52,000.00
|$51,750.00
|$51,500.00
|$51,250.00
|$51,000.00
|67
|0.211%
|$52,750.00
|$52,500.00
|$52,250.00
|$52,000.00
|$51,750.00
|$51,500.00
|$51,250.00
|$51,000.00
|$50,750.00
|$50,500.00
|68
|0.209%
|$52,250.00
|$52,000.00
|$51,750.00
|$51,500.00
|$51,250.00
|$51,000.00
|$50,750.00
|$50,500.00
|$50,250.00
|$50,000.00
|69
|0.207%
|$51,750.00
|$51,500.00
|$51,250.00
|$51,000.00
|$50,750.00
|$50,500.00
|$50,250.00
|$50,000.00
|$49,750.00
|$49,500.00
|70
|0.205%
|$51,250.00
|$51,000.00
|$50,750.00
|$50,500.00
|$50,250.00
|$50,000.00
|$49,750.00
|$49,500.00
|$49,250.00
|$49,000.00
|71
|0.203%
|$50,750.00
|$50,500.00
|$50,250.00
|$50,000.00
|$49,750.00
|$49,500.00
|$49,250.00
|$49,000.00
|$48,750.00
|$48,500.00
|72
|0.201%
|$50,250.00
|$50,000.00
|$49,750.00
|$49,500.00
|$49,250.00
|$49,000.00
|$48,750.00
|$48,500.00
|$48,250.00
|$48,000.00
|73
|0.199%
|$49,750.00
|$49,500.00
|$49,250.00
|$49,000.00
|$48,750.00
|$48,500.00
|$48,250.00
|$48,000.00
|$47,750.00
|$47,500.00
|74
|0.197%
|$49,250.00
|$49,000.00
|$48,750.00
|$48,500.00
|$48,250.00
|$48,000.00
|$47,750.00
|$47,500.00
|$47,250.00
|$47,000.00
|75
|0.195%
|$48,750.00
|$48,500.00
|$48,250.00
|$48,000.00
|$47,750.00
|$47,500.00
|$47,250.00
|$47,000.00
|$46,750.00
|$46,500.00
|76
|0.193%
|$48,250.00
|$48,000.00
|$47,750.00
|$47,500.00
|$47,250.00
|$47,000.00
|$46,750.00
|$46,500.00
|$46,250.00
|$46,000.00
|77
|0.191%
|$47,750.00
|$47,500.00
|$47,250.00
|$47,000.00
|$46,750.00
|$46,500.00
|$46,250.00
|$46,000.00
|$45,750.00
|$45,500.00
|78
|0.189%
|$47,250.00
|$47,000.00
|$46,750.00
|$46,500.00
|$46,250.00
|$46,000.00
|$45,750.00
|$45,500.00
|$45,250.00
|$45,000.00
|79
|0.187%
|$46,750.00
|$46,500.00
|$46,250.00
|$46,000.00
|$45,750.00
|$45,500.00
|$45,250.00
|$45,000.00
|$44,750.00
|$44,500.00
|80
|0.185%
|$46,250.00
|$46,000.00
|$45,750.00
|$45,500.00
|$45,250.00
|$45,000.00
|$44,750.00
|$44,500.00
|$44,250.00
|$44,000.00
|81
|0.183%
|$45,750.00
|$45,500.00
|$45,250.00
|$45,000.00
|$44,750.00
|$44,500.00
|$44,250.00
|$44,000.00
|$43,750.00
|$43,500.00
|82
|0.181%
|$45,250.00
|$45,000.00
|$44,750.00
|$44,500.00
|$44,250.00
|$44,000.00
|$43,750.00
|$43,500.00
|$43,250.00
|83
|0.179%
|$44,750.00
|$44,500.00
|$44,250.00
|$44,000.00
|$43,750.00
|$43,500.00
|$43,250.00
|$43,000.00
|84
|0.177%
|$44,250.00
|$44,000.00
|$43,750.00
|$43,500.00
|$43,250.00
|$43,000.00
|$42,750.00
|85
|0.175%
|$43,750.00
|$43,500.00
|$43,250.00
|$43,000.00
|$42,750.00
|$42,500.00
|86
|0.173%
|$43,250.00
|$43,000.00
|$42,750.00
|$42,500.00
|$42,250.00
|87
|0.171%
|$42,750.00
|$42,500.00
|$42,250.00
|$42,000.00
|88
|0.169%
|$42,250.00
|$42,000.00
|$41,750.00
|89
|0.167%
|$41,750.00
|$41,500.00
|90
|0.165%
|$41,250.00