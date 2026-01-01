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R1
Groupings Official
RBC Canadian Open
Right Arrow
B. Silverman
B. Silverman
M. Schmid
M. Schmid
M. Meissner
M. Meissner
K. Mitchell
K. Mitchell
K. Roy
K. Roy
D. Wu
D. Wu
D. Willett
D. Willett
J. Lower
J. Lower
H. Lebioda
H. Lebioda
A. Smotherman
A. Smotherman
D. Walker
D. Walker
R. Sloan
R. Sloan
R. Campos
R. Campos
S. Ryder
S. Ryder
M. McGreevy
M. McGreevy
Instagram
Instagram
Manav
Shah
Country
United States
Age
34
Turned Pro
2015
Birthplace
Bakersfield, CA
College
UCLA
Korn Ferry Tour Wins
0
Wins (2023)
0
Top 10 (2023)
0
-
World Rank (OWGR)
-
Partners
United States
Manav Shah
Manav Shah
United States
Overview
Career
Results
News & Video
Stats
Bio
Career
Korn Ferry Tour
Right Arrow
0
Wins
$4,010
Earnings
1/4
Cuts Made
Season
2023
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
1/3
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
5'10"
Height
34
Age
2015
Turned Pro
Stats
Performance
Right Arrow
-
SG: Total
-
SG: Putting
-
Driving Distance
-
PTS: -
Information
World Rank (OWGR)
-
Information
Career
Korn Ferry Tour
Right Arrow
0
Wins
$4,010
Earnings
1/4
Cuts Made
Season
2023
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
1/3
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
5'10"
Height
34
Age
2015
Turned Pro
Stats
Performance
Right Arrow
-
SG: Total
-
SG: Putting
-
Driving Distance
News & Video
Right Arrow
Resumen | Ronda 4 | Bupa Tour Championship
Round Recaps
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Play
Highlight | Round 4 | Bupa Tour Championship
Round Recaps
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Play
Resumen | Ronda 4 | Bupa Tour Championship
Round Recaps
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Highlight | Round 4 | Bupa Tour Championship
Round Recaps
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Manav Shah interview after winning the Quito Open
Interviews
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Resumen | Ronda 4 | Quito Open
Round Recaps
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Highlight | Round 4 | Quito Open
Round Recaps
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Resumen | Ronda 2 | Quito Open
Round Recaps
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Highlight | Round 2 | Quito Open
Round Recaps
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Resumen | Ronda 1 | Quito Open
Round Recaps
Play
Play
R1
Groupings Official
RBC Canadian Open
B. Silverman
B. Silverman
M. Schmid
M. Schmid
M. Meissner
M. Meissner
K. Mitchell
K. Mitchell
K. Roy
K. Roy
D. Wu
D. Wu
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