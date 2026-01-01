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Taihei Sato
TaiheiSato
Country
JPN

Japan

Age
29
Turned Pro
2015
Birthplace
Ibaraki, Japan
College
-
PGA TOUR China Wins
1
Wins (2019)
1
Top 10 (2019)
1
-
-
World Rank (OWGR)
398
JPN

Japan

Taihei Sato

Taihei Sato

Taihei Sato

JPN

Japan

Career

PGA TOUR China
Right Arrow
Wins

1

Wins
Earnings

$705,614

Earnings
Cuts Made

9/12

Cuts Made

Season

2019
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Wins

1

Wins
Top 25

3

Top 25
Cuts Made

3/4

Cuts Made

Bio

Background
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Height

5'7"

Height
Age

29

Age
Turned Pro

2015

Turned Pro

Stats

Performance
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SG: Total

-

SG: Total
SG: Putting

-

SG: Putting
Driving Distance

-

Driving Distance

-

PTS:
World Rank (OWGR)

398

Information

Career

PGA TOUR China
Right Arrow
Wins

1

Wins
Earnings

$705,614

Earnings
Cuts Made

9/12

Cuts Made

Season

2019
Right Arrow
Wins

1

Wins
Top 25

3

Top 25
Cuts Made

3/4

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

5'7"

Height
Age

29

Age
Turned Pro

2015

Turned Pro

Stats

Performance
Right Arrow
SG: Total

-

SG: Total
SG: Putting

-

SG: Putting
Driving Distance

-

Driving Distance

News & Video

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Motin Yeung wins after three-way playoff at Kunming Championship

Round Recaps
Motin Yeung wins after three-way playoff at Kunming Championship
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Callum Tarren leads by one shot at Kunming Championship

Round Recaps
Callum Tarren leads by one shot at Kunming Championship
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Motin Yeung wins after three-way playoff at Kunming Championship

Round Recaps
Motin Yeung wins after three-way playoff at Kunming Championship
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Play

Callum Tarren leads by one shot at Kunming Championship

Round Recaps
Callum Tarren leads by one shot at Kunming Championship
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Play

Lee & Kitayama share lead at Changsha Championship

Round Recaps
Lee & Kitayama share lead at Changsha Championship
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R1
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