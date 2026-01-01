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R1
Groupings Official
RBC Canadian Open
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B. Silverman
B. Silverman
M. Schmid
M. Schmid
M. Meissner
M. Meissner
K. Mitchell
K. Mitchell
K. Roy
K. Roy
D. Wu
D. Wu
D. Willett
D. Willett
J. Lower
J. Lower
H. Lebioda
H. Lebioda
A. Smotherman
A. Smotherman
D. Walker
D. Walker
R. Sloan
R. Sloan
R. Campos
R. Campos
S. Ryder
S. Ryder
M. McGreevy
M. McGreevy
Taihei
Sato
Country
Japan
Age
29
Turned Pro
2015
Birthplace
Ibaraki, Japan
College
-
PGA TOUR China Wins
1
Wins (2019)
1
Top 10 (2019)
1
-
World Rank (OWGR)
398
Japan
Taihei Sato
Taihei Sato
Japan
Overview
Career
Results
News & Video
Stats
Bio
Career
PGA TOUR China
Right Arrow
1
Wins
$705,614
Earnings
9/12
Cuts Made
Season
2019
Right Arrow
1
Wins
3
Top 25
3/4
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
5'7"
Height
29
Age
2015
Turned Pro
Stats
Performance
Right Arrow
-
SG: Total
-
SG: Putting
-
Driving Distance
-
PTS:
World Rank (OWGR)
398
Information
Career
PGA TOUR China
Right Arrow
1
Wins
$705,614
Earnings
9/12
Cuts Made
Season
2019
Right Arrow
1
Wins
3
Top 25
3/4
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
5'7"
Height
29
Age
2015
Turned Pro
Stats
Performance
Right Arrow
-
SG: Total
-
SG: Putting
-
Driving Distance
News & Video
Right Arrow
Motin Yeung wins after three-way playoff at Kunming Championship
Round Recaps
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Callum Tarren leads by one shot at Kunming Championship
Round Recaps
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Motin Yeung wins after three-way playoff at Kunming Championship
Round Recaps
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Callum Tarren leads by one shot at Kunming Championship
Round Recaps
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Lee & Kitayama share lead at Changsha Championship
Round Recaps
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R1
Groupings Official
RBC Canadian Open
B. Silverman
B. Silverman
M. Schmid
M. Schmid
M. Meissner
M. Meissner
K. Mitchell
K. Mitchell
K. Roy
K. Roy
D. Wu
D. Wu
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