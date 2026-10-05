PGA TourLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TourPGA Tour ChampionsKorn Ferry TourPGA Tour AmericasPGA Tour UniversityDP World TourLPGA TourTGL
Official

Bank of Utah ChampionshipRight Arrow

1

Austin Smotherman
USA
A. Smotherman
Tot
-26
R4
-3

-26

1

USA
A. Smotherman
Tot
-26
R4
-3

2

Doug Ghim
USA
D. Ghim
Tot
-24
R4
-2

-24

2

USA
D. Ghim
Tot
-24
R4
-2

T3

David Ford
USA
D. Ford
Tot
-23
R4
-7

-23

T3

USA
D. Ford
Tot
-23
R4
-7

T3

Trace Crowe
USA
T. Crowe
Tot
-23
R4
-5

-23

T3

USA
T. Crowe
Tot
-23
R4
-5

T5

Kevin Streelman
USA
K. Streelman
Tot
-22
R4
-4

-22

T5

USA
K. Streelman
Tot
-22
R4
-4

T5

Ben James
USA
B. James
Tot
-22
R4
-4

-22

T5

USA
B. James
Tot
-22
R4
-4

T7

Luke Clanton
USA
L. Clanton
Tot
-21
R4
-9

-21

T7

USA
L. Clanton
Tot
-21
R4
-9

T7

Steven Fisk
USA
S. Fisk
Tot
-21
R4
-4

-21

T7

USA
S. Fisk
Tot
-21
R4
-4

9

Kihei Akina
USA
K. Akina
Tot
-20
R4
-6

-20

9

USA
K. Akina
Tot
-20
R4
-6

T10

Rico Hoey
PHI
R. Hoey
Tot
-19
R4
-4

-19

T10

PHI
R. Hoey
Tot
-19
R4
-4

T10

Neal Shipley
USA
N. Shipley
Tot
-19
R4
-3

-19

T10

USA
N. Shipley
Tot
-19
R4
-3

T10

Johnny Keefer
USA
J. Keefer
Tot
-19
R4
-2

-19

T10

USA
J. Keefer
Tot
-19
R4
-2

T13

Alejandro Tosti
ARG
A. Tosti
Tot
-18
R4
-7

-18

T13

ARG
A. Tosti
Tot
-18
R4
-7

T13

Lee Hodges
USA
L. Hodges
Tot
-18
R4
-7

-18

T13

USA
L. Hodges
Tot
-18
R4
-7

T13

Michael Brennan
USA
M. Brennan
Tot
-18
R4
-6

-18

T13

USA
M. Brennan
Tot
-18
R4
-6
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW
2H AGO

Purse breakdown: Baycurrent Classic

1 Min Read

Latest

All-access with Xander Schauffele after Baycurrent win

All-access with Xander Schauffele after Baycurrent win

Yokohama, Japan, will host the Baycurrent Classic this week. Yokohama Country Club will host, with $8 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$1,440,000.00
210.80%$864,000.00$704,000.00$597,333.33$528,000.00$480,000.00$444,666.67$416,571.43$393,500.00$373,777.78$356,400.00
36.80%$544,000.00$464,000.00$416,000.00$384,000.00$360,800.00$342,000.00$326,285.71$312,500.00$300,000.00$288,400.00
44.80%$384,000.00$352,000.00$330,666.67$315,000.00$301,600.00$290,000.00$279,428.57$269,500.00$260,000.00$250,800.00
54.00%$320,000.00$304,000.00$292,000.00$281,000.00$271,200.00$262,000.00$253,142.86$244,500.00$236,000.00$227,600.00
63.60%$288,000.00$278,000.00$268,000.00$259,000.00$250,400.00$242,000.00$233,714.29$225,500.00$217,333.33$210,000.00
73.35%$268,000.00$258,000.00$249,333.33$241,000.00$232,800.00$224,666.67$216,571.43$208,500.00$201,333.33$194,800.00
83.10%$248,000.00$240,000.00$232,000.00$224,000.00$216,000.00$208,000.00$200,000.00$193,000.00$186,666.67$180,800.00
92.90%$232,000.00$224,000.00$216,000.00$208,000.00$200,000.00$192,000.00$185,142.86$179,000.00$173,333.33$168,000.00
102.70%$216,000.00$208,000.00$200,000.00$192,000.00$184,000.00$177,333.33$171,428.57$166,000.00$160,888.89$156,000.00
112.50%$200,000.00$192,000.00$184,000.00$176,000.00$169,600.00$164,000.00$158,857.14$154,000.00$149,333.33$144,800.00
122.30%$184,000.00$176,000.00$168,000.00$162,000.00$156,800.00$152,000.00$147,428.57$143,000.00$138,666.67$134,400.00
132.10%$168,000.00$160,000.00$154,666.67$150,000.00$145,600.00$141,333.33$137,142.86$133,000.00$128,888.89$124,920.00
141.90%$152,000.00$148,000.00$144,000.00$140,000.00$136,000.00$132,000.00$128,000.00$124,000.00$120,133.33$116,420.00
151.80%$144,000.00$140,000.00$136,000.00$132,000.00$128,000.00$124,000.00$120,000.00$116,150.00$112,466.67$108,820.00
161.70%$136,000.00$132,000.00$128,000.00$124,000.00$120,000.00$116,000.00$112,171.43$108,525.00$104,911.11$101,420.00
171.60%$128,000.00$124,000.00$120,000.00$116,000.00$112,000.00$108,200.00$104,600.00$101,025.00$97,577.78$94,180.00
181.50%$120,000.00$116,000.00$112,000.00$108,000.00$104,240.00$100,700.00$97,171.43$93,775.00$90,422.22$87,480.00
191.40%$112,000.00$108,000.00$104,000.00$100,300.00$96,840.00$93,366.67$90,028.57$86,725.00$83,866.67$81,320.00
201.30%$104,000.00$100,000.00$96,400.00$93,050.00$89,640.00$86,366.67$83,114.29$80,350.00$77,911.11$75,720.00
211.20%$96,000.00$92,600.00$89,400.00$86,050.00$82,840.00$79,633.33$76,971.43$74,650.00$72,577.78$70,680.00
221.11%$89,200.00$86,100.00$82,733.33$79,550.00$76,360.00$73,800.00$71,600.00$69,650.00$67,866.67$66,220.00
231.04%$83,000.00$79,500.00$76,333.33$73,150.00$70,720.00$68,666.67$66,857.14$65,200.00$63,666.67$62,200.00
240.95%$76,000.00$73,000.00$69,866.67$67,650.00$65,800.00$64,166.67$62,657.14$61,250.00$59,888.89$58,560.00
250.88%$70,000.00$66,800.00$64,866.67$63,250.00$61,800.00$60,433.33$59,142.86$57,875.00$56,622.22$55,400.00
260.80%$63,600.00$62,300.00$61,000.00$59,750.00$58,520.00$57,333.33$56,142.86$54,950.00$53,777.78$52,660.00
270.76%$61,000.00$59,700.00$58,466.67$57,250.00$56,080.00$54,900.00$53,714.29$52,550.00$51,444.44$50,360.00
280.73%$58,400.00$57,200.00$56,000.00$54,850.00$53,680.00$52,500.00$51,342.86$50,250.00$49,177.78$48,120.00
290.70%$56,000.00$54,800.00$53,666.67$52,500.00$51,320.00$50,166.67$49,085.71$48,025.00$46,977.78$45,980.00
300.67%$53,600.00$52,500.00$51,333.33$50,150.00$49,000.00$47,933.33$46,885.71$45,850.00$44,866.67$43,920.00
310.64%$51,400.00$50,200.00$49,000.00$47,850.00$46,800.00$45,766.67$44,742.86$43,775.00$42,844.44$41,920.00
320.61%$49,000.00$47,800.00$46,666.67$45,650.00$44,640.00$43,633.33$42,685.71$41,775.00$40,866.67$39,980.00
330.58%$46,600.00$45,500.00$44,533.33$43,550.00$42,560.00$41,633.33$40,742.86$39,850.00$38,977.78$38,120.00
340.56%$44,400.00$43,500.00$42,533.33$41,550.00$40,640.00$39,766.67$38,885.71$38,025.00$37,177.78$36,340.00
350.53%$42,600.00$41,600.00$40,600.00$39,700.00$38,840.00$37,966.67$37,114.29$36,275.00$35,444.44$34,620.00
360.51%$40,600.00$39,600.00$38,733.33$37,900.00$37,040.00$36,200.00$35,371.43$34,550.00$33,733.33$32,920.00
370.48%$38,600.00$37,800.00$37,000.00$36,150.00$35,320.00$34,500.00$33,685.71$32,875.00$32,066.67$31,260.00
380.46%$37,000.00$36,200.00$35,333.33$34,500.00$33,680.00$32,866.67$32,057.14$31,250.00$30,444.44$29,640.00
390.44%$35,400.00$34,500.00$33,666.67$32,850.00$32,040.00$31,233.33$30,428.57$29,625.00$28,822.22$28,060.00
400.42%$33,600.00$32,800.00$32,000.00$31,200.00$30,400.00$29,600.00$28,800.00$28,000.00$27,244.44$26,520.00
410.40%$32,000.00$31,200.00$30,400.00$29,600.00$28,800.00$28,000.00$27,200.00$26,450.00$25,733.33$25,120.00
420.38%$30,400.00$29,600.00$28,800.00$28,000.00$27,200.00$26,400.00$25,657.14$24,950.00$24,355.56$23,840.00
430.36%$28,800.00$28,000.00$27,200.00$26,400.00$25,600.00$24,866.67$24,171.43$23,600.00$23,111.11$22,680.00
440.34%$27,200.00$26,400.00$25,600.00$24,800.00$24,080.00$23,400.00$22,857.14$22,400.00$22,000.00$21,640.00
450.32%$25,600.00$24,800.00$24,000.00$23,300.00$22,640.00$22,133.33$21,714.29$21,350.00$21,022.22$20,760.00
460.30%$24,000.00$23,200.00$22,533.33$21,900.00$21,440.00$21,066.67$20,742.86$20,450.00$20,222.22$20,020.00
470.28%$22,400.00$21,800.00$21,200.00$20,800.00$20,480.00$20,200.00$19,942.86$19,750.00$19,577.78$19,420.00
480.27%$21,200.00$20,600.00$20,266.67$20,000.00$19,760.00$19,533.33$19,371.43$19,225.00$19,088.89$18,960.00
490.25%$20,000.00$19,800.00$19,600.00$19,400.00$19,200.00$19,066.67$18,942.86$18,825.00$18,711.11$18,600.00
500.24%$19,600.00$19,400.00$19,200.00$19,000.00$18,880.00$18,766.67$18,657.14$18,550.00$18,444.44$18,340.00
510.24%$19,200.00$19,000.00$18,800.00$18,700.00$18,600.00$18,500.00$18,400.00$18,300.00$18,200.00$18,100.00
520.23%$18,800.00$18,600.00$18,533.33$18,450.00$18,360.00$18,266.67$18,171.43$18,075.00$17,977.78$17,880.00
530.23%$18,400.00$18,400.00$18,333.33$18,250.00$18,160.00$18,066.67$17,971.43$17,875.00$17,777.78$17,680.00
540.23%$18,400.00$18,300.00$18,200.00$18,100.00$18,000.00$17,900.00$17,800.00$17,700.00$17,600.00$17,500.00
550.23%$18,200.00$18,100.00$18,000.00$17,900.00$17,800.00$17,700.00$17,600.00$17,500.00$17,400.00$17,300.00
560.23%$18,000.00$17,900.00$17,800.00$17,700.00$17,600.00$17,500.00$17,400.00$17,300.00$17,200.00$17,100.00
570.22%$17,800.00$17,700.00$17,600.00$17,500.00$17,400.00$17,300.00$17,200.00$17,100.00$17,000.00$16,900.00
580.22%$17,600.00$17,500.00$17,400.00$17,300.00$17,200.00$17,100.00$17,000.00$16,900.00$16,800.00$16,700.00
590.22%$17,400.00$17,300.00$17,200.00$17,100.00$17,000.00$16,900.00$16,800.00$16,700.00$16,600.00$16,500.00
600.21%$17,200.00$17,100.00$17,000.00$16,900.00$16,800.00$16,700.00$16,600.00$16,500.00$16,400.00$16,280.00
610.21%$17,000.00$16,900.00$16,800.00$16,700.00$16,600.00$16,500.00$16,400.00$16,300.00$16,177.78$16,060.00
620.21%$16,800.00$16,700.00$16,600.00$16,500.00$16,400.00$16,300.00$16,200.00$16,075.00$15,955.56$15,840.00
630.21%$16,600.00$16,500.00$16,400.00$16,300.00$16,200.00$16,100.00$15,971.43$15,850.00$15,733.33$15,600.00
640.20%$16,400.00$16,300.00$16,200.00$16,100.00$16,000.00$15,866.67$15,742.86$15,625.00$15,488.89
650.20%$16,200.00$16,100.00$16,000.00$15,900.00$15,760.00$15,633.33$15,514.29$15,375.00
660.20%$16,000.00$15,900.00$15,800.00$15,650.00$15,520.00$15,400.00$15,257.14
670.20%$15,800.00$15,700.00$15,533.33$15,400.00$15,280.00$15,133.33
680.20%$15,600.00$15,400.00$15,266.67$15,150.00$15,000.00
690.19%$15,200.00$15,100.00$15,000.00$14,850.00
700.19%$15,000.00$14,900.00$14,733.33
710.18%$14,800.00$14,600.00
720.18%$14,400.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
3H AGO
Tom Hoge betting profile: Baycurrent Classic
Betting Profile
Image for article.
3H AGO
Collin Morikawa betting profile: Baycurrent Classic
Betting Profile
Image for article.
3H AGO
Brian Harman betting profile: Baycurrent Classic
Betting Profile
Official

Bank of Utah Championship

1

Austin Smotherman
USA
A. Smotherman
Tot
-26
R4
-3

-26

1

USA
A. Smotherman
Tot
-26
R4
-3

2

Doug Ghim
USA
D. Ghim
Tot
-24
R4
-2

-24

2

USA
D. Ghim
Tot
-24
R4
-2

T3

David Ford
USA
D. Ford
Tot
-23
R4
-7

-23

T3

USA
D. Ford
Tot
-23
R4
-7

T3

Trace Crowe
USA
T. Crowe
Tot
-23
R4
-5

-23

T3

USA
T. Crowe
Tot
-23
R4
-5

T5

Kevin Streelman
USA
K. Streelman
Tot
-22
R4
-4

-22

T5

USA
K. Streelman
Tot
-22
R4
-4
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW