2H AGO
Purse breakdown: Baycurrent Classic
1 Min Read
All-access with Xander Schauffele after Baycurrent win
Yokohama, Japan, will host the Baycurrent Classic this week. Yokohama Country Club will host, with $8 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,440,000.00
|2
|10.80%
|$864,000.00
|$704,000.00
|$597,333.33
|$528,000.00
|$480,000.00
|$444,666.67
|$416,571.43
|$393,500.00
|$373,777.78
|$356,400.00
|3
|6.80%
|$544,000.00
|$464,000.00
|$416,000.00
|$384,000.00
|$360,800.00
|$342,000.00
|$326,285.71
|$312,500.00
|$300,000.00
|$288,400.00
|4
|4.80%
|$384,000.00
|$352,000.00
|$330,666.67
|$315,000.00
|$301,600.00
|$290,000.00
|$279,428.57
|$269,500.00
|$260,000.00
|$250,800.00
|5
|4.00%
|$320,000.00
|$304,000.00
|$292,000.00
|$281,000.00
|$271,200.00
|$262,000.00
|$253,142.86
|$244,500.00
|$236,000.00
|$227,600.00
|6
|3.60%
|$288,000.00
|$278,000.00
|$268,000.00
|$259,000.00
|$250,400.00
|$242,000.00
|$233,714.29
|$225,500.00
|$217,333.33
|$210,000.00
|7
|3.35%
|$268,000.00
|$258,000.00
|$249,333.33
|$241,000.00
|$232,800.00
|$224,666.67
|$216,571.43
|$208,500.00
|$201,333.33
|$194,800.00
|8
|3.10%
|$248,000.00
|$240,000.00
|$232,000.00
|$224,000.00
|$216,000.00
|$208,000.00
|$200,000.00
|$193,000.00
|$186,666.67
|$180,800.00
|9
|2.90%
|$232,000.00
|$224,000.00
|$216,000.00
|$208,000.00
|$200,000.00
|$192,000.00
|$185,142.86
|$179,000.00
|$173,333.33
|$168,000.00
|10
|2.70%
|$216,000.00
|$208,000.00
|$200,000.00
|$192,000.00
|$184,000.00
|$177,333.33
|$171,428.57
|$166,000.00
|$160,888.89
|$156,000.00
|11
|2.50%
|$200,000.00
|$192,000.00
|$184,000.00
|$176,000.00
|$169,600.00
|$164,000.00
|$158,857.14
|$154,000.00
|$149,333.33
|$144,800.00
|12
|2.30%
|$184,000.00
|$176,000.00
|$168,000.00
|$162,000.00
|$156,800.00
|$152,000.00
|$147,428.57
|$143,000.00
|$138,666.67
|$134,400.00
|13
|2.10%
|$168,000.00
|$160,000.00
|$154,666.67
|$150,000.00
|$145,600.00
|$141,333.33
|$137,142.86
|$133,000.00
|$128,888.89
|$124,920.00
|14
|1.90%
|$152,000.00
|$148,000.00
|$144,000.00
|$140,000.00
|$136,000.00
|$132,000.00
|$128,000.00
|$124,000.00
|$120,133.33
|$116,420.00
|15
|1.80%
|$144,000.00
|$140,000.00
|$136,000.00
|$132,000.00
|$128,000.00
|$124,000.00
|$120,000.00
|$116,150.00
|$112,466.67
|$108,820.00
|16
|1.70%
|$136,000.00
|$132,000.00
|$128,000.00
|$124,000.00
|$120,000.00
|$116,000.00
|$112,171.43
|$108,525.00
|$104,911.11
|$101,420.00
|17
|1.60%
|$128,000.00
|$124,000.00
|$120,000.00
|$116,000.00
|$112,000.00
|$108,200.00
|$104,600.00
|$101,025.00
|$97,577.78
|$94,180.00
|18
|1.50%
|$120,000.00
|$116,000.00
|$112,000.00
|$108,000.00
|$104,240.00
|$100,700.00
|$97,171.43
|$93,775.00
|$90,422.22
|$87,480.00
|19
|1.40%
|$112,000.00
|$108,000.00
|$104,000.00
|$100,300.00
|$96,840.00
|$93,366.67
|$90,028.57
|$86,725.00
|$83,866.67
|$81,320.00
|20
|1.30%
|$104,000.00
|$100,000.00
|$96,400.00
|$93,050.00
|$89,640.00
|$86,366.67
|$83,114.29
|$80,350.00
|$77,911.11
|$75,720.00
|21
|1.20%
|$96,000.00
|$92,600.00
|$89,400.00
|$86,050.00
|$82,840.00
|$79,633.33
|$76,971.43
|$74,650.00
|$72,577.78
|$70,680.00
|22
|1.11%
|$89,200.00
|$86,100.00
|$82,733.33
|$79,550.00
|$76,360.00
|$73,800.00
|$71,600.00
|$69,650.00
|$67,866.67
|$66,220.00
|23
|1.04%
|$83,000.00
|$79,500.00
|$76,333.33
|$73,150.00
|$70,720.00
|$68,666.67
|$66,857.14
|$65,200.00
|$63,666.67
|$62,200.00
|24
|0.95%
|$76,000.00
|$73,000.00
|$69,866.67
|$67,650.00
|$65,800.00
|$64,166.67
|$62,657.14
|$61,250.00
|$59,888.89
|$58,560.00
|25
|0.88%
|$70,000.00
|$66,800.00
|$64,866.67
|$63,250.00
|$61,800.00
|$60,433.33
|$59,142.86
|$57,875.00
|$56,622.22
|$55,400.00
|26
|0.80%
|$63,600.00
|$62,300.00
|$61,000.00
|$59,750.00
|$58,520.00
|$57,333.33
|$56,142.86
|$54,950.00
|$53,777.78
|$52,660.00
|27
|0.76%
|$61,000.00
|$59,700.00
|$58,466.67
|$57,250.00
|$56,080.00
|$54,900.00
|$53,714.29
|$52,550.00
|$51,444.44
|$50,360.00
|28
|0.73%
|$58,400.00
|$57,200.00
|$56,000.00
|$54,850.00
|$53,680.00
|$52,500.00
|$51,342.86
|$50,250.00
|$49,177.78
|$48,120.00
|29
|0.70%
|$56,000.00
|$54,800.00
|$53,666.67
|$52,500.00
|$51,320.00
|$50,166.67
|$49,085.71
|$48,025.00
|$46,977.78
|$45,980.00
|30
|0.67%
|$53,600.00
|$52,500.00
|$51,333.33
|$50,150.00
|$49,000.00
|$47,933.33
|$46,885.71
|$45,850.00
|$44,866.67
|$43,920.00
|31
|0.64%
|$51,400.00
|$50,200.00
|$49,000.00
|$47,850.00
|$46,800.00
|$45,766.67
|$44,742.86
|$43,775.00
|$42,844.44
|$41,920.00
|32
|0.61%
|$49,000.00
|$47,800.00
|$46,666.67
|$45,650.00
|$44,640.00
|$43,633.33
|$42,685.71
|$41,775.00
|$40,866.67
|$39,980.00
|33
|0.58%
|$46,600.00
|$45,500.00
|$44,533.33
|$43,550.00
|$42,560.00
|$41,633.33
|$40,742.86
|$39,850.00
|$38,977.78
|$38,120.00
|34
|0.56%
|$44,400.00
|$43,500.00
|$42,533.33
|$41,550.00
|$40,640.00
|$39,766.67
|$38,885.71
|$38,025.00
|$37,177.78
|$36,340.00
|35
|0.53%
|$42,600.00
|$41,600.00
|$40,600.00
|$39,700.00
|$38,840.00
|$37,966.67
|$37,114.29
|$36,275.00
|$35,444.44
|$34,620.00
|36
|0.51%
|$40,600.00
|$39,600.00
|$38,733.33
|$37,900.00
|$37,040.00
|$36,200.00
|$35,371.43
|$34,550.00
|$33,733.33
|$32,920.00
|37
|0.48%
|$38,600.00
|$37,800.00
|$37,000.00
|$36,150.00
|$35,320.00
|$34,500.00
|$33,685.71
|$32,875.00
|$32,066.67
|$31,260.00
|38
|0.46%
|$37,000.00
|$36,200.00
|$35,333.33
|$34,500.00
|$33,680.00
|$32,866.67
|$32,057.14
|$31,250.00
|$30,444.44
|$29,640.00
|39
|0.44%
|$35,400.00
|$34,500.00
|$33,666.67
|$32,850.00
|$32,040.00
|$31,233.33
|$30,428.57
|$29,625.00
|$28,822.22
|$28,060.00
|40
|0.42%
|$33,600.00
|$32,800.00
|$32,000.00
|$31,200.00
|$30,400.00
|$29,600.00
|$28,800.00
|$28,000.00
|$27,244.44
|$26,520.00
|41
|0.40%
|$32,000.00
|$31,200.00
|$30,400.00
|$29,600.00
|$28,800.00
|$28,000.00
|$27,200.00
|$26,450.00
|$25,733.33
|$25,120.00
|42
|0.38%
|$30,400.00
|$29,600.00
|$28,800.00
|$28,000.00
|$27,200.00
|$26,400.00
|$25,657.14
|$24,950.00
|$24,355.56
|$23,840.00
|43
|0.36%
|$28,800.00
|$28,000.00
|$27,200.00
|$26,400.00
|$25,600.00
|$24,866.67
|$24,171.43
|$23,600.00
|$23,111.11
|$22,680.00
|44
|0.34%
|$27,200.00
|$26,400.00
|$25,600.00
|$24,800.00
|$24,080.00
|$23,400.00
|$22,857.14
|$22,400.00
|$22,000.00
|$21,640.00
|45
|0.32%
|$25,600.00
|$24,800.00
|$24,000.00
|$23,300.00
|$22,640.00
|$22,133.33
|$21,714.29
|$21,350.00
|$21,022.22
|$20,760.00
|46
|0.30%
|$24,000.00
|$23,200.00
|$22,533.33
|$21,900.00
|$21,440.00
|$21,066.67
|$20,742.86
|$20,450.00
|$20,222.22
|$20,020.00
|47
|0.28%
|$22,400.00
|$21,800.00
|$21,200.00
|$20,800.00
|$20,480.00
|$20,200.00
|$19,942.86
|$19,750.00
|$19,577.78
|$19,420.00
|48
|0.27%
|$21,200.00
|$20,600.00
|$20,266.67
|$20,000.00
|$19,760.00
|$19,533.33
|$19,371.43
|$19,225.00
|$19,088.89
|$18,960.00
|49
|0.25%
|$20,000.00
|$19,800.00
|$19,600.00
|$19,400.00
|$19,200.00
|$19,066.67
|$18,942.86
|$18,825.00
|$18,711.11
|$18,600.00
|50
|0.24%
|$19,600.00
|$19,400.00
|$19,200.00
|$19,000.00
|$18,880.00
|$18,766.67
|$18,657.14
|$18,550.00
|$18,444.44
|$18,340.00
|51
|0.24%
|$19,200.00
|$19,000.00
|$18,800.00
|$18,700.00
|$18,600.00
|$18,500.00
|$18,400.00
|$18,300.00
|$18,200.00
|$18,100.00
|52
|0.23%
|$18,800.00
|$18,600.00
|$18,533.33
|$18,450.00
|$18,360.00
|$18,266.67
|$18,171.43
|$18,075.00
|$17,977.78
|$17,880.00
|53
|0.23%
|$18,400.00
|$18,400.00
|$18,333.33
|$18,250.00
|$18,160.00
|$18,066.67
|$17,971.43
|$17,875.00
|$17,777.78
|$17,680.00
|54
|0.23%
|$18,400.00
|$18,300.00
|$18,200.00
|$18,100.00
|$18,000.00
|$17,900.00
|$17,800.00
|$17,700.00
|$17,600.00
|$17,500.00
|55
|0.23%
|$18,200.00
|$18,100.00
|$18,000.00
|$17,900.00
|$17,800.00
|$17,700.00
|$17,600.00
|$17,500.00
|$17,400.00
|$17,300.00
|56
|0.23%
|$18,000.00
|$17,900.00
|$17,800.00
|$17,700.00
|$17,600.00
|$17,500.00
|$17,400.00
|$17,300.00
|$17,200.00
|$17,100.00
|57
|0.22%
|$17,800.00
|$17,700.00
|$17,600.00
|$17,500.00
|$17,400.00
|$17,300.00
|$17,200.00
|$17,100.00
|$17,000.00
|$16,900.00
|58
|0.22%
|$17,600.00
|$17,500.00
|$17,400.00
|$17,300.00
|$17,200.00
|$17,100.00
|$17,000.00
|$16,900.00
|$16,800.00
|$16,700.00
|59
|0.22%
|$17,400.00
|$17,300.00
|$17,200.00
|$17,100.00
|$17,000.00
|$16,900.00
|$16,800.00
|$16,700.00
|$16,600.00
|$16,500.00
|60
|0.21%
|$17,200.00
|$17,100.00
|$17,000.00
|$16,900.00
|$16,800.00
|$16,700.00
|$16,600.00
|$16,500.00
|$16,400.00
|$16,280.00
|61
|0.21%
|$17,000.00
|$16,900.00
|$16,800.00
|$16,700.00
|$16,600.00
|$16,500.00
|$16,400.00
|$16,300.00
|$16,177.78
|$16,060.00
|62
|0.21%
|$16,800.00
|$16,700.00
|$16,600.00
|$16,500.00
|$16,400.00
|$16,300.00
|$16,200.00
|$16,075.00
|$15,955.56
|$15,840.00
|63
|0.21%
|$16,600.00
|$16,500.00
|$16,400.00
|$16,300.00
|$16,200.00
|$16,100.00
|$15,971.43
|$15,850.00
|$15,733.33
|$15,600.00
|64
|0.20%
|$16,400.00
|$16,300.00
|$16,200.00
|$16,100.00
|$16,000.00
|$15,866.67
|$15,742.86
|$15,625.00
|$15,488.89
|65
|0.20%
|$16,200.00
|$16,100.00
|$16,000.00
|$15,900.00
|$15,760.00
|$15,633.33
|$15,514.29
|$15,375.00
|66
|0.20%
|$16,000.00
|$15,900.00
|$15,800.00
|$15,650.00
|$15,520.00
|$15,400.00
|$15,257.14
|67
|0.20%
|$15,800.00
|$15,700.00
|$15,533.33
|$15,400.00
|$15,280.00
|$15,133.33
|68
|0.20%
|$15,600.00
|$15,400.00
|$15,266.67
|$15,150.00
|$15,000.00
|69
|0.19%
|$15,200.00
|$15,100.00
|$15,000.00
|$14,850.00
|70
|0.19%
|$15,000.00
|$14,900.00
|$14,733.33
|71
|0.18%
|$14,800.00
|$14,600.00
|72
|0.18%
|$14,400.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.