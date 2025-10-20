PGA TOURLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsComcast Business TOUR TOP 10Aon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksPGA TOUR TrainingTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasLPGA TOURDP World TourPGA TOUR University
JUST NOW

Purse breakdown: What are payouts for Bank of Utah Championship?

1 Min Read

Latest

Ben Kohles’ amazing ace leads Shots of the Week from inaugural Bank of Utah Championship

Ben Kohles’ amazing ace leads Shots of the Week from inaugural Bank of Utah Championship

    Written by Staff

    The PGA TOUR heads to Ivins, Utah, this week for the Bank of Utah Championship. The Black Desert Resort will host, with $6 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.

    Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
    118%$1,080,000.00
    210.90%$654,000.00$534,000.00$454,000.00$402,000.00$365,100.00$338,000.00$316,500.00$298,875.00$283,833.34$270,600.00
    36.90%$414,000.00$354,000.00$318,000.00$292,875.00$274,800.00$260,250.00$248,142.86$237,562.50$228,000.00$219,150.00
    44.90%$294,000.00$270,000.00$252,500.00$240,000.00$229,500.00$220,500.00$212,357.14$204,750.00$197,500.00$190,500.00
    54.10%$246,000.00$231,750.00$222,000.00$213,375.00$205,800.00$198,750.00$192,000.00$185,437.50$179,000.00$172,650.00
    63.63%$217,500.00$210,000.00$202,500.00$195,750.00$189,300.00$183,000.00$176,785.72$170,625.00$164,500.00$159,000.00
    73.38%$202,500.00$195,000.00$188,500.00$182,250.00$176,100.00$170,000.00$163,928.58$157,875.00$152,500.00$147,600.00
    83.13%$187,500.00$181,500.00$175,500.00$169,500.00$163,500.00$157,500.00$151,500.00$146,250.00$141,500.00$137,100.00
    92.93%$175,500.00$169,500.00$163,500.00$157,500.00$151,500.00$145,500.00$140,357.14$135,750.00$131,500.00$127,500.00
    102.73%$163,500.00$157,500.00$151,500.00$145,500.00$139,500.00$134,500.00$130,071.43$126,000.00$122,166.66$118,500.00
    112.53%$151,500.00$145,500.00$139,500.00$133,500.00$128,700.00$124,500.00$120,642.86$117,000.00$113,500.00$110,100.00
    122.33%$139,500.00$133,500.00$127,500.00$123,000.00$119,100.00$115,500.00$112,071.43$108,750.00$105,500.00$102,300.00
    132.13%$127,500.00$121,500.00$117,500.00$114,000.00$110,700.00$107,500.00$104,357.14$101,250.00$98,166.66$95,100.00
    141.93%$115,500.00$112,500.00$109,500.00$106,500.00$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,620.00
    151.83%$109,500.00$106,500.00$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,633.34$82,860.00
    161.73%$103,500.00$100,500.00$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,650.00$79,900.00$77,220.00
    171.63%$97,500.00$94,500.00$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,500.00$79,671.43$76,950.00$74,300.00$71,700.00
    181.53%$91,500.00$88,500.00$85,500.00$82,500.00$79,500.00$76,700.00$74,014.29$71,400.00$68,833.34$66,600.00
    191.43%$85,500.00$82,500.00$79,500.00$76,500.00$73,740.00$71,100.00$68,528.57$66,000.00$63,833.33$61,920.00
    201.33%$79,500.00$76,500.00$73,500.00$70,800.00$68,220.00$65,700.00$63,214.29$61,125.00$59,300.00$57,660.00
    211.23%$73,500.00$70,500.00$67,900.00$65,400.00$62,940.00$60,500.00$58,500.00$56,775.00$55,233.33$53,820.00
    221.13%$67,500.00$65,100.00$62,700.00$60,300.00$57,900.00$56,000.00$54,385.71$52,950.00$51,633.33$50,400.00
    231.05%$62,700.00$60,300.00$57,900.00$55,500.00$53,700.00$52,200.00$50,871.43$49,650.00$48,500.00$47,400.00
    240.97%$57,900.00$55,500.00$53,100.00$51,450.00$50,100.00$48,900.00$47,785.71$46,725.00$45,700.00$44,700.00
    250.89%$53,100.00$50,700.00$49,300.00$48,150.00$47,100.00$46,100.00$45,128.57$44,175.00$43,233.33$42,330.00
    260.81%$48,300.00$47,400.00$46,500.00$45,600.00$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,133.33$40,290.00
    270.78%$46,500.00$45,600.00$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,237.50$39,400.00$38,580.00
    280.75%$44,700.00$43,800.00$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,200.00$39,342.86$38,512.50$37,700.00$36,900.00
    290.72%$42,900.00$42,000.00$41,100.00$40,200.00$39,300.00$38,450.00$37,628.57$36,825.00$36,033.33$35,280.00
    300.69%$41,100.00$40,200.00$39,300.00$38,400.00$37,560.00$36,750.00$35,957.14$35,175.00$34,433.33$33,720.00
    310.66%$39,300.00$38,400.00$37,500.00$36,675.00$35,880.00$35,100.00$34,328.57$33,600.00$32,900.00$32,220.00
    320.63%$37,500.00$36,600.00$35,800.00$35,025.00$34,260.00$33,500.00$32,785.71$32,100.00$31,433.33$30,780.00
    330.60%$35,700.00$34,950.00$34,200.00$33,450.00$32,700.00$32,000.00$31,328.57$30,675.00$30,033.33$29,400.00
    340.57%$34,200.00$33,450.00$32,700.00$31,950.00$31,260.00$30,600.00$29,957.14$29,325.00$28,700.00$28,080.00
    350.55%$32,700.00$31,950.00$31,200.00$30,525.00$29,880.00$29,250.00$28,628.57$28,012.50$27,400.00$26,790.00
    360.52%$31,200.00$30,450.00$29,800.00$29,175.00$28,560.00$27,950.00$27,342.86$26,737.50$26,133.33$25,530.00
    370.50%$29,700.00$29,100.00$28,500.00$27,900.00$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00
    380.48%$28,500.00$27,900.00$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00
    390.46%$27,300.00$26,700.00$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,924.00
    400.44%$26,100.00$25,500.00$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,326.67$20,784.00
    410.42%$24,900.00$24,300.00$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,730.00$20,193.33$19,716.00
    420.40%$23,700.00$23,100.00$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,700.00$20,134.29$19,605.00$19,140.00$18,732.00
    430.38%$22,500.00$21,900.00$21,300.00$20,700.00$20,100.00$19,540.00$19,020.00$18,570.00$18,180.00$17,832.00
    440.36%$21,300.00$20,700.00$20,100.00$19,500.00$18,948.00$18,440.00$18,008.57$17,640.00$17,313.33$17,028.00
    450.34%$20,100.00$19,500.00$18,900.00$18,360.00$17,868.00$17,460.00$17,117.14$16,815.00$16,553.33$16,320.00
    460.32%$18,900.00$18,300.00$17,780.00$17,310.00$16,932.00$16,620.00$16,345.71$16,110.00$15,900.00$15,720.00
    470.30%$17,700.00$17,220.00$16,780.00$16,440.00$16,164.00$15,920.00$15,711.43$15,525.00$15,366.67$15,228.00
    480.28%$16,740.00$16,320.00$16,020.00$15,780.00$15,564.00$15,380.00$15,214.29$15,075.00$14,953.33$14,844.00
    490.27%$15,900.00$15,660.00$15,460.00$15,270.00$15,108.00$14,960.00$14,837.14$14,730.00$14,633.33$14,544.00
    500.26%$15,420.00$15,240.00$15,060.00$14,910.00$14,772.00$14,660.00$14,562.86$14,475.00$14,393.33$14,316.00
    510.25%$15,060.00$14,880.00$14,740.00$14,610.00$14,508.00$14,420.00$14,340.00$14,265.00$14,193.33$14,124.00
    520.25%$14,700.00$14,580.00$14,460.00$14,370.00$14,292.00$14,220.00$14,151.43$14,085.00$14,020.00$13,956.00
    530.24%$14,460.00$14,340.00$14,260.00$14,190.00$14,124.00$14,060.00$13,997.14$13,935.00$13,873.33$13,812.00
    540.24%$14,220.00$14,160.00$14,100.00$14,040.00$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00
    550.24%$14,100.00$14,040.00$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00
    560.23%$13,980.00$13,920.00$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00
    570.23%$13,860.00$13,800.00$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00
    580.23%$13,740.00$13,680.00$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00
    590.23%$13,620.00$13,560.00$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00
    600.23%$13,500.00$13,440.00$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00
    610.22%$13,380.00$13,320.00$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00
    620.22%$13,260.00$13,200.00$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00
    630.22%$13,140.00$13,080.00$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00
    640.22%$13,020.00$12,960.00$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00
    650.22%$12,900.00$12,840.00$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00
    Total$6,000,000.00
    660.21%$12,780.00$12,720.00$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00
    670.21%$12,660.00$12,600.00$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00
    680.21%$12,540.00$12,480.00$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00
    690.21%$12,420.00$12,360.00$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00
    700.21%$12,300.00$12,240.00$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00
    710.20%$12,180.00$12,120.00$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00
    720.20%$12,060.00$12,000.00$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00
    730.20%$11,940.00$11,880.00$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00
    740.20%$11,820.00$11,760.00$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00
    750.20%$11,700.00$11,640.00$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00
    760.19%$11,580.00$11,520.00$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00
    770.19%$11,460.00$11,400.00$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00
    780.19%$11,340.00$11,280.00$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00
    790.19%$11,220.00$11,160.00$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00
    800.19%$11,100.00$11,040.00$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00
    810.18%$10,980.00$10,920.00$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00
    820.18%$10,860.00$10,800.00$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00
    830.18%$10,740.00$10,680.00$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00
    840.18%$10,620.00$10,560.00$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00$10,260.00
    850.18%$10,500.00$10,440.00$10,380.00$10,320.00$10,260.00$10,200.00
    860.17%$10,380.00$10,320.00$10,260.00$10,200.00$10,140.00
    870.17%$10,260.00$10,200.00$10,140.00$10,080.00
    880.17%$10,140.00$10,080.00$10,020.00
    890.17%$10,020.00$9,960.00
    900.17%$9,900.00

    Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

    More News

    View All News

    Image for article.
    Oct 20, 2025

    Nakajima, former No. 1 amateur, jumps into position for TOUR card

    Latest
    Image for article.
    Oct 20, 2025

    Pathway to Progression announces 2025-26 Bridgestone APGA Collegiate Ranking, new Underclass Elite Ranking program

    Impact
    Image for article.
    Oct 20, 2025

    The Five: What to know about Black Desert Resort, host of Bank of Utah Championship

    Need to Know
    Official

    Baycurrent Classic

    1

    Xander Schauffele
    USA
    X. Schauffele
    Tot
    -19
    R4
    -7

    -19

    1

    USA
    X. Schauffele
    Tot
    -19
    R4
    -7

    2

    Max Greyserman
    USA
    M. Greyserman
    Tot
    -18
    R4
    -6

    -18

    2

    USA
    M. Greyserman
    Tot
    -18
    R4
    -6

    3

    Michael Thorbjornsen
    USA
    M. Thorbjornsen
    Tot
    -16
    R4
    -7

    -16

    3

    USA
    M. Thorbjornsen
    Tot
    -16
    R4
    -7

    T4

    Takumi Kanaya
    JPN
    T. Kanaya
    Tot
    -14
    R4
    -9

    -14

    T4

    JPN
    T. Kanaya
    Tot
    -14
    R4
    -9

    T4

    Rico Hoey
    PHI
    R. Hoey
    Tot
    -14
    R4
    -8

    -14

    T4

    PHI
    R. Hoey
    Tot
    -14
    R4
    -8

    T4

    Alex Smalley
    USA
    A. Smalley
    Tot
    -14
    R4
    -7

    -14

    T4

    USA
    A. Smalley
    Tot
    -14
    R4
    -7
    Powered By
    Sponsored by Mastercard
    Sponsored by CDW