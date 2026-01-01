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Turned Pro
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Birthplace
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College
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Career

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Wins

0

Wins
Earnings

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Earnings
Cuts Made

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Cuts Made

Season

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Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
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Height

-

Height
Age

20

Age
Turned Pro

-

Turned Pro

Career

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Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

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Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
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Height

-

Height
Age

20

Age
Turned Pro

-

Turned Pro
R2
Official

The Open Championship

1

Lucas Herbert
AUS
L. Herbert
Tot
-8
Thru
F

-8

1

AUS
L. Herbert
Tot
-8
Thru
F

T2

Jackson Suber
USA
J. Suber
Tot
-6
Thru
F

-6

T2

USA
J. Suber
Tot
-6
Thru
F

T2

Cameron Young
USA
Cam. Young
Tot
-6
Thru
F

-6

T2

USA
Cam. Young
Tot
-6
Thru
F

T2

Ryan Gerard
USA
R. Gerard
Tot
-6
Thru
F

-6

T2

USA
R. Gerard
Tot
-6
Thru
F

T5

Sam Burns
USA
S. Burns
Tot
-5
Thru
F

-5

T5

USA
S. Burns
Tot
-5
Thru
F
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