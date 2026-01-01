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R1
Groupings Official
The Open Championship
Right Arrow
M. Baldwin
M. Baldwin
T. Detry
T. Detry
J. Nicholas
J. Nicholas
M. Kim
M. Kim
D. Hillier
D. Hillier
A. Sullivan
A. Sullivan
R. Fox
R. Fox
A. Novak
A. Novak
M. Jordan
M. Jordan
H. Stenson
H. Stenson
M. Homa
M. Homa
J. Dean
J. Dean
R. MacIntyre
R. MacIntyre
R. Fowler
R. Fowler
A. Fitzpatrick
A. Fitzpatrick
Tony
Garcia
Country
United States
Age
22
Turned Pro
-
Birthplace
-
College
-
Career Wins
0
World Rank (OWGR)
-
United States
Tony Garcia
Tony Garcia
United States
Overview
Career
Results
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Stats
Bio
Career
Right Arrow
0
Wins
-
Earnings
-
Cuts Made
Season
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
-
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
-
Height
22
Age
-
Turned Pro
Career
Right Arrow
0
Wins
-
Earnings
-
Cuts Made
Season
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
-
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
-
Height
22
Age
-
Turned Pro
R1
Groupings Official
The Open Championship
M. Baldwin
M. Baldwin
T. Detry
T. Detry
J. Nicholas
J. Nicholas
M. Kim
M. Kim
D. Hillier
D. Hillier
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