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John Gough
JohnGough
Country
ENG

England

Age
27
Turned Pro
-
Birthplace
-
College
-
Career Wins
0
World Rank (OWGR)
430
ENG

England

John Gough

John Gough

John Gough

ENG

England

Career

Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

-

Height
Age

27

Age
Turned Pro

-

Turned Pro

Career

Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

-

Height
Age

27

Age
Turned Pro

-

Turned Pro
R1
Groupings Official

The Open Championship

Matthew Baldwin
ENG
M. Baldwin
ENG
M. Baldwin
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BEL
T. Detry
BEL
T. Detry
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USA
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USA
J. Nicholas
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USA
M. Kim
USA
M. Kim
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NZL
D. Hillier
NZL
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