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TOUR Championship
TOUR Championship
TOUR Championship
TOUR Championship
Official

TOUR Championship

East Lake Golf Club

Atlanta, Georgia • USA

Aug 27 - 30, 2026

FedExCup Playoffs Event
FedExCup Playoffs Event

East Lake Golf Club

Atlanta

Aug 27 - 30, 2026

FedExCup Playoffs Event
FedExCup Playoffs Event

Winner

Scottie Scheffler
USA

Scottie Scheffler

Right Arrow
USA

United States of America

65

R1

67

R2

66

R3

66

R4

$10,000,000

Earnings

-16

Total

$10,000,000

Earnings

Highlights

Highlights

Scottie Scheffler caps 2026 season with win and funny reaction at TOUR Championship
Scottie Scheffler's 116-yard bunker shot sets up birdie on No. 16 at TOUR Championship
Scottie Scheffler gets up-and-down from 115 yards for birdie on No. 13 at TOUR Championship

All Players

1

2

Scottie Scheffler
-16F-465676666264
2

1

Viktor Hovland
Titleist
-13F+264666572267
3

1

Ryan Gerard
Titleist
-12F+265656672268
T4

12

Alex Fitzpatrick
Titleist
-11F-468686766269
T4

5

Jacob Bridgeman
-11F-268676668269
T4

5

Min Woo Lee
-11F-262736668269
T4

5

Russell Henley
Titleist
-11F-270656668269
T4

3

Rory McIlroy
-11F-168696369269
T4

1

Chris Gotterup
-11F+164676771269
T4

1

Ludvig Åberg
Titleist
-11F+165686571269
T11

5

Tommy Fleetwood
-10F-366706767270
T11

4

Cameron Young
Titleist
-10FE70626870270
T11

8

Adam Scott
Titleist
-10F+266676572270
T14

8

Xander Schauffele
-9F-467716766271
T14

2

Tom Kim
Titleist
-9F-267686868271
T14

2

Collin Morikawa
-9F-264677268271
T14

1

Si Woo Kim
-9F-169686569271
T18

4

Akshay Bhatia
-7F-265697168273
T18

5

Justin Rose
Titleist
-7F+168656971273
T18

9

Sam Burns
-7F+266686772273
T21

4

Patrick Cantlay
Titleist
-5F-168706869275
T21

4

Hideki Matsuyama
-5F-169706769275
T21

8

Matt Fitzpatrick
Titleist
-5F+366676973275
T21

5

Wyndham Clark
Titleist
-5F+267696772275
25

3

Kristoffer Reitan
Titleist
-3FE70696870277
26

5

Ryan Fox
-2F+466687074278
27

1

Alex Smalley
Titleist
-1F+267687272279
28

3

Robert MacIntyre
Titleist
EF+467766374280
29

7

Gary Woodland
Titleist
+2F+766687177282
WD

-

J.J. Spaun
--------
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