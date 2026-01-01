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R1
Groupings Official

Butterfield Bermuda ChampionshipRight Arrow

Brice Garnett
USA
B. Garnett
USA
B. Garnett
Dylan Frittelli
RSA
D. Frittelli
RSA
D. Frittelli
Kevin Streelman
USA
K. Streelman
USA
K. Streelman
Harry Higgs
USA
H. Higgs
USA
H. Higgs
Greyson Sigg
USA
G. Sigg
USA
G. Sigg
Chandler Phillips
USA
C. Phillips
USA
C. Phillips
Lee Hodges
USA
L. Hodges
USA
L. Hodges
Aaron Baddeley
AUS
A. Baddeley
AUS
A. Baddeley
David Lingmerth
SWE
D. Lingmerth
SWE
D. Lingmerth
Cameron Champ
USA
C. Champ
USA
C. Champ
Robert Streb
USA
R. Streb
USA
R. Streb
Eric Cole
USA
E. Cole
USA
E. Cole
Kevin Yu
TPE
K. Yu
TPE
K. Yu
Cam Davis
AUS
C. Davis
AUS
C. Davis
Lucas Glover
USA
L. Glover
USA
L. Glover
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Gaby Lopez

GabyLopez

Country
MEX

Mexico

Age
32
Turned Pro
-
Birthplace
-
College
-
Career Wins
0
World Rank (OWGR)
-
MEX

Mexico

Gaby Lopez

Gaby Lopez

Gaby Lopez

MEX

Mexico

Career

Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

-

Height
Age

32

Age
Turned Pro

-

Turned Pro

Career

Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

-

Height
Age

32

Age
Turned Pro

-

Turned Pro
R1
Groupings Official

Butterfield Bermuda Championship

Brice Garnett
USA
B. Garnett
USA
B. Garnett
Dylan Frittelli
RSA
D. Frittelli
RSA
D. Frittelli
Kevin Streelman
USA
K. Streelman
USA
K. Streelman
Harry Higgs
USA
H. Higgs
USA
H. Higgs
Greyson Sigg
USA
G. Sigg
USA
G. Sigg
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