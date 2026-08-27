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East Lake Golf Club
Atlanta, Georgia • USA
Aug 27 - 30, 2026
FedExCup Playoffs Event
East Lake Golf Club
Atlanta
Aug 27 - 30, 2026
FedExCup Playoffs Event
Winner
United States of America
65
R1
67
R2
66
R3
66
R4
$10,000,000
Earnings
-16
Total
$10,000,000
Earnings
Highlights
Highlights
All Players
|1
2
Scottie Scheffler
|-16
|F
|-4
|65
|67
|66
|66
|264
|2
1
Viktor Hovland
|-13
|F
|+2
|64
|66
|65
|72
|267
|3
1
Ryan Gerard
|-12
|F
|+2
|65
|65
|66
|72
|268
|T4
12
Alex Fitzpatrick
|-11
|F
|-4
|68
|68
|67
|66
|269
|T4
5
Jacob Bridgeman
|-11
|F
|-2
|68
|67
|66
|68
|269
|T4
5
Min Woo Lee
|-11
|F
|-2
|62
|73
|66
|68
|269
|T4
5
Russell Henley
|-11
|F
|-2
|70
|65
|66
|68
|269
|T4
3
Rory McIlroy
|-11
|F
|-1
|68
|69
|63
|69
|269
|T4
1
Chris Gotterup
|-11
|F
|+1
|64
|67
|67
|71
|269
|T4
1
Ludvig Åberg
|-11
|F
|+1
|65
|68
|65
|71
|269
|T11
5
Tommy Fleetwood
|-10
|F
|-3
|66
|70
|67
|67
|270
|T11
4
Cameron Young
|-10
|F
|E
|70
|62
|68
|70
|270
|T11
8
Adam Scott
|-10
|F
|+2
|66
|67
|65
|72
|270
|T14
8
Xander Schauffele
|-9
|F
|-4
|67
|71
|67
|66
|271
|T14
2
Tom Kim
|-9
|F
|-2
|67
|68
|68
|68
|271
|T14
2
Collin Morikawa
|-9
|F
|-2
|64
|67
|72
|68
|271
|T14
1
Si Woo Kim
|-9
|F
|-1
|69
|68
|65
|69
|271
|T18
4
Akshay Bhatia
|-7
|F
|-2
|65
|69
|71
|68
|273
|T18
5
Justin Rose
|-7
|F
|+1
|68
|65
|69
|71
|273
|T18
9
Sam Burns
|-7
|F
|+2
|66
|68
|67
|72
|273
|T21
4
Patrick Cantlay
|-5
|F
|-1
|68
|70
|68
|69
|275
|T21
4
Hideki Matsuyama
|-5
|F
|-1
|69
|70
|67
|69
|275
|T21
8
Matt Fitzpatrick
|-5
|F
|+3
|66
|67
|69
|73
|275
|T21
5
Wyndham Clark
|-5
|F
|+2
|67
|69
|67
|72
|275
|25
3
Kristoffer Reitan
|-3
|F
|E
|70
|69
|68
|70
|277
|26
5
Ryan Fox
|-2
|F
|+4
|66
|68
|70
|74
|278
|27
1
Alex Smalley
|-1
|F
|+2
|67
|68
|72
|72
|279
|28
3
Robert MacIntyre
|E
|F
|+4
|67
|76
|63
|74
|280
|29
7
Gary Woodland
|+2
|F
|+7
|66
|68
|71
|77
|282
|WD
-
J.J. Spaun
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Legend
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