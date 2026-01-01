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Tyson Shelley
TysonShelley
Country
USA

United States

Age
23
Turned Pro
-
Birthplace
-
College
-
Career Wins
0
Wins (2023)
0
Top 10 (2023)
0
World Rank (OWGR)
-
USA

United States

Tyson Shelley

Tyson Shelley

Tyson Shelley

USA

United States

Career

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Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

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Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
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Height

-

Height
Age

23

Age
Turned Pro

-

Turned Pro
World Rank (OWGR)

-

Information

Career

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Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

-

Height
Age

23

Age
Turned Pro

-

Turned Pro