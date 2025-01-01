PGA TOUR ChampionsLeaderboardWatch & ListenNewsSchwab CupSchedulePlayersStatsTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
George McNeill
GeorgeMcNeill
Country
USA

United States

Age
50
Turned Pro
1998
Birthplace
Naples, FL
College
Florida State University
PGA TOUR Champions Wins
0
Wins (2025)
0
Top 10 (2025)
0
Schwab Cup
-
World Rank (OWGR)
-
USA

United States

George McNeill

George McNeill

George McNeill

USA

United States

Career

Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

6'1"

Height
Age

50

Age
Turned Pro

1998

Turned Pro
Schwab Cup

-

PTS: -Information
World Rank (OWGR)

-

Information

Career

Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

6'1"

Height
Age

50

Age
Turned Pro

1998

Turned Pro
R1
Groupings Official

PNC Championship

Team Lehman
Team Lehman
Team Lehman
Team Price
Team Price
Team Price
Team Trevino
Team Trevino
Team Trevino
Team O'Meara
Team O'Meara
Team O'Meara
Team Cink
Team Cink
Team Cink
Team Furyk
Team Furyk
Team Furyk
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW