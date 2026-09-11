Official
Sanford International
Minnehaha Country Club
Sioux Falls, South Dakota • USA
Sep 11 - 13, 2026
Minnehaha Country Club
Sioux Falls
Sep 11 - 13, 2026
Winner
United States of America
69
R1
64
R2
66
R3
$330,000
Earnings
-11
Total
$330,000
Earnings
Highlights
Highlights
All Players
|Schwab Cup
|1
-
Zach Johnson
|-11
|F
|-4
|69
|64
|66
|199
|2
|2
-
|2
1
Ben Crane
|-10
|F
|-4
|70
|64
|66
|200
|9
|12
3
|T3
25
Mario Tiziani
|-8
|F
|-7
|72
|67
|63
|202
|51
|62
11
|T3
14
Boo Weekley
|-8
|F
|-6
|69
|69
|64
|202
|6
|6
-
|T3
5
Ryan Armour
|-8
|F
|-4
|68
|68
|66
|202
|44
|54
10
|T3
3
Chad Campbell
|-8
|F
|-3
|67
|68
|67
|202
|54
|71
17
|T3
-
Retief Goosen
|-8
|F
|-2
|67
|67
|68
|202
|5
|5
-
|T8
9
Darren Fichardt
|-6
|F
|-4
|72
|66
|66
|204
|37
|41
4
|T8
5
Jamie Donaldson
|-6
|F
|E
|68
|66
|70
|204
|43
|-
-
|T8
7
Jay Jurecic
|-6
|F
|+1
|68
|65
|71
|204
|-
|-
-
|T11
6
Tommy Gainey
|-5
|F
|-3
|71
|67
|67
|205
|14
|15
1
|T11
6
J.J. Henry
|-5
|F
|-3
|70
|68
|67
|205
|47
|48
1
|T11
-
Charlie Wi
|-5
|F
|-2
|71
|66
|68
|205
|23
|23
-
|T11
5
Mark Wilson
|-5
|F
|E
|69
|66
|70
|205
|80
|89
9
|T15
19
Ricardo Gonzalez
|-4
|F*
|-4
|69
|71
|66
|206
|42
|42
-
|T15
13
Bernhard Langer
|-4
|F
|-3
|69
|70
|67
|206
|38
|38
-
|T15
2
Ken Tanigawa
|-4
|F
|-2
|69
|69
|68
|206
|50
|50
-
|T15
2
Paul Goydos
|-4
|F
|-2
|68
|70
|68
|206
|52
|51
1
|T15
2
Michael Allen
|-4
|F
|-2
|72
|66
|68
|206
|90
|93
3
|T15
4
David Toms
|-4
|F
|-1
|71
|66
|69
|206
|24
|27
3
|T15
4
Scott McCarron
|-4
|F
|-1
|71
|66
|69
|206
|78
|83
5
|22
14
Greg Chalmers
|-3
|F
|+1
|70
|66
|71
|207
|34
|35
1
|T23
11
Tag Ridings
|-2
|F
|-2
|72
|68
|68
|208
|31
|31
-
|T23
5
Shane Bertsch
|-2
|F
|-1
|73
|66
|69
|208
|65
|67
2
|T23
5
John Rollins
|-2
|F
|-1
|70
|69
|69
|208
|58
|58
-
|T23
6
Michael Wright
|-2
|F
|E
|73
|65
|70
|208
|36
|36
-
|T27
7
Steve Allan
|-1
|F
|-1
|73
|67
|69
|209
|26
|28
2
|T27
7
George McNeill
|-1
|F
|-1
|73
|67
|69
|209
|7
|7
-
|T27
1
Bo Van Pelt
|-1
|F
|E
|72
|67
|70
|209
|32
|32
-
|T27
26
Kevin Sutherland
|-1
|F*
|-4
|72
|71
|66
|209
|79
|80
1
|T27
10
Tim Petrovic
|-1
|F
|+1
|72
|66
|71
|209
|55
|53
2
|T27
16
Vaughn Taylor
|-1
|F
|+2
|70
|67
|72
|209
|40
|40
-
|T33
12
Steve Stricker
|E
|F*
|-2
|73
|69
|68
|210
|93
|92
1
|T33
12
Søren Kjeldsen
|E
|F*
|-2
|75
|67
|68
|210
|13
|13
-
|T33
16
Miguel Angel Jiménez
|E
|F
|+2
|70
|68
|72
|210
|10
|9
1
|T33
22
Ken Duke
|E
|F
|+3
|70
|67
|73
|210
|85
|86
1
|T33
16
Jason Caron
|E
|F
|+2
|72
|66
|72
|210
|27
|26
1
|T33
22
Steve Flesch
|E
|F
|+3
|72
|65
|73
|210
|39
|37
2
|T39
5
Tim O'Neal
|+1
|F
|+1
|71
|69
|71
|211
|29
|29
-
|T39
5
Paul Stankowski
|+1
|F*
|+1
|69
|71
|71
|211
|33
|33
-
|T39
3
Harrison Frazar
|+1
|F*
|E
|74
|67
|70
|211
|66
|66
-
|T39
11
Justin Leonard
|+1
|F
|+2
|71
|68
|72
|211
|46
|44
2
|T39
22
Jerry Kelly
|+1
|F*
|-3
|75
|69
|67
|211
|12
|11
1
|T44
1
Heath Slocum
|+2
|F*
|E
|72
|70
|70
|212
|71
|70
1
|T44
1
Y.E. Yang
|+2
|F*
|E
|73
|69
|70
|212
|17
|17
-
|T44
1
Billy Mayfair
|+2
|F*
|E
|74
|68
|70
|212
|83
|81
2
|T44
1
Alex Cejka
|+2
|F*
|E
|75
|67
|70
|212
|19
|19
-
|T44
9
Scott Parel
|+2
|F*
|-1
|74
|69
|69
|212
|53
|47
6
|T49
7
Robert Karlsson
|+3
|F*
|+2
|73
|68
|72
|213
|64
|61
3
|T49
15
Dicky Pride
|+3
|F
|+3
|72
|68
|73
|213
|22
|22
-
|T49
4
Fred Couples
|+3
|F*
|+1
|70
|72
|71
|213
|68
|65
3
|T49
4
Freddie Jacobson
|+3
|F*
|E
|71
|72
|70
|213
|16
|16
-
|T49
12
Scott Hend
|+3
|F*
|-1
|75
|69
|69
|213
|15
|14
1
|T49
16
Tom Pernice Jr.
|+3
|F*
|-2
|79
|66
|68
|213
|70
|68
2
|T49
41
Michael Block
|+3
|F
|+7
|71
|65
|77
|213
|-
|-
-
|T56
14
Davis Love III
|+4
|F*
|+3
|70
|71
|73
|214
|107
|107
-
|T56
11
Rod Pampling
|+4
|F*
|+2
|73
|69
|72
|214
|72
|69
3
|T56
3
Tim Herron
|+4
|F*
|+1
|76
|67
|71
|214
|99
|100
1
|T56
9
K.J. Choi
|+4
|F*
|-1
|74
|71
|69
|214
|45
|43
2
|T56
12
Kirk Triplett
|+4
|F*
|-2
|74
|72
|68
|214
|75
|74
1
|T61
27
Thongchai Jaidee
|+5
|F
|+5
|75
|65
|75
|215
|30
|30
-
|T61
8
David Duval
|+5
|F*
|+2
|72
|71
|72
|215
|57
|52
5
|T61
8
Henrik Stenson
|+5
|F*
|+2
|74
|69
|72
|215
|77
|76
1
|T61
-
Brian Gay
|+5
|F*
|+1
|75
|69
|71
|215
|41
|39
2
|T61
10
Wes Short, Jr.
|+5
|F*
|-2
|76
|71
|68
|215
|122
|127
5
|T61
10
Tom Lehman
|+5
|F*
|-2
|76
|71
|68
|215
|95
|94
1
|T67
6
Chris DiMarco
|+6
|F*
|+2
|72
|72
|72
|216
|81
|77
4
|T67
2
Jeff Maggert
|+6
|F*
|+1
|74
|71
|71
|216
|67
|63
4
|T67
1
Jay Haas
|+6
|F*
|E
|74
|72
|70
|216
|96
|96
-
|T67
7
Brett Quigley
|+6
|F*
|-2
|77
|71
|68
|216
|63
|60
3
|71
18
Mark Hensby
|+7
|F*
|+4
|77
|66
|74
|217
|59
|56
3
|T72
19
Duffy Waldorf
|+8
|F*
|+5
|71
|72
|75
|218
|109
|108
1
|T72
4
Joe Durant
|+8
|F*
|+2
|75
|71
|72
|218
|76
|75
1
|T74
3
Bob Estes
|+9
|F*
|+2
|76
|71
|72
|219
|101
|99
2
|T74
1
John Senden
|+9
|F*
|E
|78
|71
|70
|219
|100
|98
2
|76
1
Corey Pavin
|+10
|F*
|+1
|74
|75
|71
|220
|102
|102
-
|WD
-
John Daly
|-
|-
|-
|81
|-
|-
|81
|92
|90
2
|WD
-
Doug Barron
|-
|-
|-
|74
|-
|-
|74
|48
|45
3
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