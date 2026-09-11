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Sanford International
Official

Sanford International

Minnehaha Country Club

Sioux Falls, South Dakota • USA

Sep 11 - 13, 2026

Minnehaha Country Club

Sioux Falls

Sep 11 - 13, 2026

Winner

Zach Johnson
USA

Zach Johnson

Right Arrow
USA

United States of America

Titleist

69

R1

64

R2

66

R3

$330,000

Earnings

-11

Total

$330,000

Earnings

Highlights

Highlights

Zach Johnson makes birdie on No. 18 at Sanford International
Zach Johnson makes birdie on No. 17 at Sanford International
Zach Johnson makes birdie putt on No. 12 at Sanford International

All Players

Schwab Cup
1

-

Zach Johnson
Titleist
-11F-469646619922

-

2

1

Ben Crane
-10F-4706466200912

3

T3

25

Mario Tiziani
Titleist
-8F-77267632025162

11

T3

14

Boo Weekley
-8F-669696420266

-

T3

5

Ryan Armour
Titleist
-8F-46868662024454

10

T3

3

Chad Campbell
-8F-36768672025471

17

T3

-

Retief Goosen
-8F-267676820255

-

T8

9

Darren Fichardt
Titleist
-6F-47266662043741

4

T8

5

Jamie Donaldson
Titleist
-6FE68667020443-

-

T8

7

Jay Jurecic
-6F+1686571204--

-

T11

6

Tommy Gainey
-5F-37167672051415

1

T11

6

J.J. Henry
Titleist
-5F-37068672054748

1

T11

-

Charlie Wi
Titleist
-5F-27166682052323

-

T11

5

Mark Wilson
Titleist
-5FE6966702058089

9

T15

19

Ricardo Gonzalez
Titleist
-4F*-46971662064242

-

T15

13

Bernhard Langer
Titleist
-4F-36970672063838

-

T15

2

Ken Tanigawa
Titleist
-4F-26969682065050

-

T15

2

Paul Goydos
Titleist
-4F-26870682065251

1

T15

2

Michael Allen
Titleist
-4F-27266682069093

3

T15

4

David Toms
Titleist
-4F-17166692062427

3

T15

4

Scott McCarron
Titleist
-4F-17166692067883

5

22

14

Greg Chalmers
Titleist
-3F+17066712073435

1

T23

11

Tag Ridings
Titleist
-2F-27268682083131

-

T23

5

Shane Bertsch
Titleist
-2F-17366692086567

2

T23

5

John Rollins
-2F-17069692085858

-

T23

6

Michael Wright
Titleist
-2FE7365702083636

-

T27

7

Steve Allan
Titleist
-1F-17367692092628

2

T27

7

George McNeill
Titleist
-1F-173676920977

-

T27

1

Bo Van Pelt
-1FE7267702093232

-

T27

26

Kevin Sutherland
Titleist
-1F*-47271662097980

1

T27

10

Tim Petrovic
Titleist
-1F+17266712095553

2

T27

16

Vaughn Taylor
Titleist
-1F+27067722094040

-

T33

12

Steve Stricker
Titleist
EF*-27369682109392

1

T33

12

Søren Kjeldsen
EF*-27567682101313

-

T33

16

Miguel Angel Jiménez
EF+2706872210109

1

T33

22

Ken Duke
Titleist
EF+37067732108586

1

T33

16

Jason Caron
Titleist
EF+27266722102726

1

T33

22

Steve Flesch
EF+37265732103937

2

T39

5

Tim O'Neal
Titleist
+1F+17169712112929

-

T39

5

Paul Stankowski
+1F*+16971712113333

-

T39

3

Harrison Frazar
Titleist
+1F*E7467702116666

-

T39

11

Justin Leonard
+1F+27168722114644

2

T39

22

Jerry Kelly
+1F*-37569672111211

1

T44

1

Heath Slocum
Titleist
+2F*E7270702127170

1

T44

1

Y.E. Yang
Titleist
+2F*E7369702121717

-

T44

1

Billy Mayfair
Titleist
+2F*E7468702128381

2

T44

1

Alex Cejka
Titleist
+2F*E7567702121919

-

T44

9

Scott Parel
+2F*-17469692125347

6

T49

7

Robert Karlsson
Titleist
+3F*+27368722136461

3

T49

15

Dicky Pride
Titleist
+3F+37268732132222

-

T49

4

Fred Couples
+3F*+17072712136865

3

T49

4

Freddie Jacobson
Titleist
+3F*E7172702131616

-

T49

12

Scott Hend
Titleist
+3F*-17569692131514

1

T49

16

Tom Pernice Jr.
Titleist
+3F*-27966682137068

2

T49

41

Michael Block
+3F+7716577213--

-

T56

14

Davis Love III
Titleist
+4F*+3707173214107107

-

T56

11

Rod Pampling
+4F*+27369722147269

3

T56

3

Tim Herron
Titleist
+4F*+176677121499100

1

T56

9

K.J. Choi
+4F*-17471692144543

2

T56

12

Kirk Triplett
+4F*-27472682147574

1

T61

27

Thongchai Jaidee
Titleist
+5F+57565752153030

-

T61

8

David Duval
+5F*+27271722155752

5

T61

8

Henrik Stenson
+5F*+27469722157776

1

T61

-

Brian Gay
Titleist
+5F*+17569712154139

2

T61

10

Wes Short, Jr.
Titleist
+5F*-2767168215122127

5

T61

10

Tom Lehman
Titleist
+5F*-27671682159594

1

T67

6

Chris DiMarco
Titleist
+6F*+27272722168177

4

T67

2

Jeff Maggert
Titleist
+6F*+17471712166763

4

T67

1

Jay Haas
Titleist
+6F*E7472702169696

-

T67

7

Brett Quigley
Titleist
+6F*-27771682166360

3

71

18

Mark Hensby
+7F*+47766742175956

3

T72

19

Duffy Waldorf
Titleist
+8F*+5717275218109108

1

T72

4

Joe Durant
+8F*+27571722187675

1

T74

3

Bob Estes
Titleist
+9F*+276717221910199

2

T74

1

John Senden
Titleist
+9F*E78717021910098

2

76

1

Corey Pavin
Titleist
+10F*+1747571220102102

-

WD

-

John Daly
---81--819290

2

WD

-

Doug Barron
Titleist
---74--744845

3

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