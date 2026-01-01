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Official

Simmons Bank Open for the Snedeker FoundationRight Arrow

1

Alvaro Ortiz
MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

-26

1

MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

2

Sandy Scott
SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

-22

2

SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

T3

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

-21

T3

USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

T3

Lanto Griffin
USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

-21

T3

USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

5

Ross Steelman
USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

-20

5

USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

T6

Cole Hammer
USA
C. Hammer
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
C. Hammer
Tot
-19
R4
-6

T6

Jase Summy
USA
J. Summy
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
J. Summy
Tot
-19
R4
-6

T6

Ben Martin
USA
B. Martin
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
B. Martin
Tot
-19
R4
-6

T6

Cooper Dossey
USA
C. Dossey
Tot
-19
R4
-5

-19

T6

USA
C. Dossey
Tot
-19
R4
-5

T6

Yuta Sugiura
JPN
Y. Sugiura
Tot
-19
R4
-2

-19

T6

JPN
Y. Sugiura
Tot
-19
R4
-2

11

John Pak
USA
J. Pak
Tot
-18
R4
-7

-18

11

USA
J. Pak
Tot
-18
R4
-7

T12

Chris Korte
USA
C. Korte
Tot
-17
R4
-6

-17

T12

USA
C. Korte
Tot
-17
R4
-6

T12

Carson Young
USA
Car. Young
Tot
-17
R4
-3

-17

T12

USA
Car. Young
Tot
-17
R4
-3

T12

Will Cannon
USA
W. Cannon
Tot
-17
R4
-2

-17

T12

USA
W. Cannon
Tot
-17
R4
-2

T15

John Marshall Butler
USA
J.M. Butler
Tot
-16
R4
-6

-16

T15

USA
J.M. Butler
Tot
-16
R4
-6
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Stats

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Scoring Leaders

Hayden Springer
USA
SG: Total

1st • Hayden Springer

2.445
Tommy Morrison
USA
Birdie Average

1st • Tommy Morrison

5.50
Tommy Morrison
USA
Bogey Avoidance

1st • Tommy Morrison

8.16%
Tommy Morrison
USA
Par 3 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

2.91
Tommy Morrison
USA
Par 4 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

3.83
Tommy Morrison
USA
Par 5 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

4.32
Tommy Morrison
USA
Birdie or Better Percentage

1st • Tommy Morrison

31.77%
Dylan Menante
USA
Speed of Play: Overall

1st • Dylan Menante

-12.941s

Scoring Overall

Tommy Morrison
USA
Scoring Average (Actual)

1st • Tommy Morrison

66.66
Tommy Morrison
USA
Scoring Average Before Cut

1st • Tommy Morrison

66.31
Tommy Morrison
USA
Stroke Differential Field Average

1st • Tommy Morrison

+2.13
Chris Francoeur
USA
Lowest Round

1st • Chris Francoeur

59
Michael Johnson
USA
Rounds in the 60s

1st • Michael Johnson

55
Michael Johnson
USA
Sub-Par Rounds

1st • Michael Johnson

68

Under Par Scoring

Tommy Morrison
USA
Birdie Average

1st • Tommy Morrison

5.50
Caleb VanArragon
USA
Total Birdies

1st • Caleb VanArragon

371
Cole Hammer
USA
Eagles (Holes per)

1st • Cole Hammer

62.0
Cole Sherwood
USA
Total Eagles

1st • Cole Sherwood

19
Tommy Morrison
USA
Par Breakers

1st • Tommy Morrison

31.77%
William Sides
USA
Bounce Back

1st • William Sides

41.38%
Tommy Morrison
USA
Birdie to Bogey Ratio

1st • Tommy Morrison

3.89
William Sides
USA
Par 3 Birdie or Better Leaders

1st • William Sides

21.09%
Tommy Morrison
USA
Par 4 Birdie or Better Leaders

1st • Tommy Morrison

26.97%
Tommy Morrison
USA
Par 5 Birdie or Better Leaders

1st • Tommy Morrison

66.30%
Joseph Bramlett
USA
Par 4 Eagle Leaders

1st • Joseph Bramlett

5
Cole Hammer
USA
Par 5 Eagle Leaders

1st • Cole Hammer

17
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - 200+ yards

1st • Hayden Springer

51.43%
Hunter Wolcott
USA
Birdie or Better Percentage - 175-200 yards

1st • Hunter Wolcott

31.51%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - 150-175 yards

1st • Hayden Springer

43.75%
Ian Gilligan
USA
Birdie or Better Percentage - 125-150 yards

1st • Ian Gilligan

31.43%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - < 125 yards

1st • Hayden Springer

46.15%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - Fairway

1st • Hayden Springer

35.09%
Nick Hardy
USA
Birdie or Better Percentage - Left Rough

1st • Nick Hardy

33.33%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - Right Rough

1st • Hayden Springer

40.00%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - Rough

1st • Hayden Springer

33.33%

Over Par Scoring

Tommy Morrison
USA
Bogey Avoidance

1st • Tommy Morrison

8.16%
Tommy Morrison
USA
Birdie to Bogey Ratio

1st • Tommy Morrison

3.89
Zac Blair
USA
Reverse Bounce Back

1st • Zac Blair

4.91%
Tommy Morrison
USA
Bogey Average

1st • Tommy Morrison

1.28

Scoring by Round

Cameron Champ
USA
Final Round Scoring Average

1st • Cameron Champ

66.50
Spencer Levin
USA
Final Round Performance

1st • Spencer Levin

100.00%
Barend Botha
RSA
Top 10 Final Round Performance

1st • Barend Botha

100.0%
Barend Botha
RSA
Top 5 Final Round Performance

1st • Barend Botha

100.0
Carson Bacha
USA
11-25 Final Round Performance

1st • Carson Bacha

100.0
Samuel Anderson
USA
25+ Final Round Performance

1st • Samuel Anderson

100.0
Matt Atkins
USA
6-10 Final Round Performance

1st • Matt Atkins

100.0
Dillon Stewart
USA
Round 3 Scoring Average

1st • Dillon Stewart

65.00
Cameron Champ
USA
Round 4 Scoring Average

1st • Cameron Champ

66.50
Caleb VanArragon
USA
Front 9 Round 1 Scoring Average

1st • Caleb VanArragon

33.43
Tommy Morrison
USA
Back 9 Round 1 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

32.50
Tommy Morrison
USA
Front 9 Round 2 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

33.00
William Sides
USA
Back 9 Round 2 Scoring Average

1st • William Sides

32.89
Dillon Stewart
USA
Front 9 Round 3 Scoring Average

1st • Dillon Stewart

31.00
Brandon Berry
USA
Front 9 Round 4 Scoring Average

1st • Brandon Berry

33.00

Par 3,4,5 Scoring

Ben Kohles
USA
Par 3 Performance

1st • Ben Kohles

-14
Tommy Morrison
USA
Par 3 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

2.91
William Sides
USA
Par 3 Birdie or Better Leaders

1st • William Sides

21.09%
Michael Johnson
USA
Par 4 Performance

1st • Michael Johnson

-101
Tommy Morrison
USA
Par 4 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

3.83
Tommy Morrison
USA
Par 4 Birdie or Better Leaders

1st • Tommy Morrison

26.97%
Hunter Eichhorn
USA
Par 5 Performance

1st • Hunter Eichhorn

-140
Tommy Morrison
USA
Par 5 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

4.32
Cole Hammer
USA
Par 5 Eagle Leaders

1st • Cole Hammer

17
Tommy Morrison
USA
Par 5 Birdie or Better Leaders

1st • Tommy Morrison

66.30%

Front 9 Scoring

Tommy Morrison
USA
Front 9 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

33.41
Mason Andersen
USA
Front 9 Lowest Round

1st • Mason Andersen

28
Caleb VanArragon
USA
Front 9 Round 1 Scoring Average

1st • Caleb VanArragon

33.43
Tommy Morrison
USA
Front 9 Round 2 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

33.00
Dillon Stewart
USA
Front 9 Round 3 Scoring Average

1st • Dillon Stewart

31.00
Brandon Berry
USA
Front 9 Round 4 Scoring Average

1st • Brandon Berry

33.00

Back 9 Scoring

Tommy Morrison
USA
Back 9 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

33.25
Frankie Harris
USA
Back 9 Lowest Round

1st • Frankie Harris

27
Tommy Morrison
USA
Back 9 Round 1 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

32.50
William Sides
USA
Back 9 Round 2 Scoring Average

1st • William Sides

32.89
Brandon Berry
USA
Back 9 Round 3 Scoring Average

1st • Brandon Berry

33.00
Frankie Harris
USA
Back 9 Round 4 Scoring Average

1st • Frankie Harris

32.60

Early Scoring

Tommy Morrison
USA
Early Scoring Average

1st • Tommy Morrison

66.75
Chris Francoeur
USA
Early Lowest Round

1st • Chris Francoeur

59
Tommy Morrison
USA
First Tee Early Scoring Average

1st • Tommy Morrison

66.00
Travis Trace
USA
Tenth Tee Early Scoring Average

1st • Travis Trace

66.44
Mahanth Chirravuri
USA
Early Round 1 Scoring Average

1st • Mahanth Chirravuri

66.40
Tommy Morrison
USA
Early Round 2 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

64.25
Tyson Alexander
USA
Early Round 3 Scoring Average

1st • Tyson Alexander

65.00
Fabián Gómez
ARG
Early Round 4 Scoring Average

1st • Fabián Gómez

64.50
Mahanth Chirravuri
USA
First Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Mahanth Chirravuri

63.00
Hayden Springer
USA
Tenth Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Hayden Springer

64.00
Harry Higgs
USA
First Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • Harry Higgs

65.00
Tommy Morrison
USA
Tenth Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

63.50
Blades Brown
USA
First Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Blades Brown

64.00
Thomas Rosenmueller
GER
Tenth Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Thomas Rosenmueller

63.50
Fabián Gómez
ARG
First Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Fabián Gómez

64.50
Tyler Duncan
USA
Tenth Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Tyler Duncan

64.00
Austin Hitt
USA
First Tee Early Lowest Round

1st • Austin Hitt

60
Chris Francoeur
USA
Tenth Tee Early Lowest Round

1st • Chris Francoeur

59

Late Scoring

Tommy Morrison
USA
Late Scoring Average

1st • Tommy Morrison

66.60
Frankie Harris
USA
Late Lowest Round

1st • Frankie Harris

59
Tommy Morrison
USA
Late Round 1 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

65.75
William Sides
USA
Late Round 2 Scoring Average

1st • William Sides

65.75
Brandon Berry
USA
Late Round 3 Scoring Average

1st • Brandon Berry

64.00
Frankie Harris
USA
Late Round 4 Scoring Average

1st • Frankie Harris

65.50
Tommy Morrison
USA
First Tee Late Scoring Average

1st • Tommy Morrison

66.31
Frankie Harris
USA
Tenth Tee Late Scoring Average

1st • Frankie Harris

66.33
Tommy Morrison
USA
First Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

65.00
Austin Duncan
USA
Tenth Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Austin Duncan

64.00
Hayden Springer
USA
First Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Hayden Springer

63.00
Alistair Docherty
USA
Tenth Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Alistair Docherty

66.00
Brandon Berry
USA
First Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Brandon Berry

63.00
Will Cannon
USA
Tenth Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Will Cannon

64.00
Frankie Harris
USA
First Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Frankie Harris

65.50
Travis Trace
USA
Tenth Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Travis Trace

62.00
Frankie Harris
USA
First Tee Late Lowest Round

1st • Frankie Harris

59
Tyler Duncan
USA
Tenth Tee Late Lowest Round

1st • Tyler Duncan

62

Scoring Off the 1st Tee

Tommy Morrison
USA
First Tee Early Scoring Average

1st • Tommy Morrison

66.00
Tommy Morrison
USA
First Tee Late Scoring Average

1st • Tommy Morrison

66.31
Mahanth Chirravuri
USA
First Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Mahanth Chirravuri

63.00
Tommy Morrison
USA
First Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

65.00
Harry Higgs
USA
First Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • Harry Higgs

65.00
Hayden Springer
USA
First Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Hayden Springer

63.00
Blades Brown
USA
First Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Blades Brown

64.00
Brandon Berry
USA
First Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Brandon Berry

63.00
Fabián Gómez
ARG
First Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Fabián Gómez

64.50
Frankie Harris
USA
First Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Frankie Harris

65.50
Austin Hitt
USA
First Tee Early Lowest Round

1st • Austin Hitt

60
Frankie Harris
USA
First Tee Late Lowest Round

1st • Frankie Harris

59

Scoring Off the 10th Tee

Travis Trace
USA
Tenth Tee Early Scoring Average

1st • Travis Trace

66.44
Frankie Harris
USA
Tenth Tee Late Scoring Average

1st • Frankie Harris

66.33
Hayden Springer
USA
Tenth Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Hayden Springer

64.00
Austin Duncan
USA
Tenth Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Austin Duncan

64.00
Tommy Morrison
USA
Tenth Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • Tommy Morrison

63.50
Alistair Docherty
USA
Tenth Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Alistair Docherty

66.00
Thomas Rosenmueller
GER
Tenth Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Thomas Rosenmueller

63.50
Will Cannon
USA
Tenth Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Will Cannon

64.00
Tyler Duncan
USA
Tenth Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Tyler Duncan

64.00
Travis Trace
USA
Tenth Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Travis Trace

62.00
Chris Francoeur
USA
Tenth Tee Early Lowest Round

1st • Chris Francoeur

59
Tyler Duncan
USA
Tenth Tee Late Lowest Round

1st • Tyler Duncan

62
Official

Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation

1

Alvaro Ortiz
MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

-26

1

MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

2

Sandy Scott
SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

-22

2

SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

T3

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

-21

T3

USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

T3

Lanto Griffin
USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

-21

T3

USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

5

Ross Steelman
USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

-20

5

USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3
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