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Official

Simmons Bank Open for the Snedeker FoundationRight Arrow

1

Alvaro Ortiz
MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

-26

1

MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

2

Sandy Scott
SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

-22

2

SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

T3

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

-21

T3

USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

T3

Lanto Griffin
USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

-21

T3

USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

5

Ross Steelman
USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

-20

5

USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

T6

Cole Hammer
USA
C. Hammer
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
C. Hammer
Tot
-19
R4
-6

T6

Jase Summy
USA
J. Summy
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
J. Summy
Tot
-19
R4
-6

T6

Ben Martin
USA
B. Martin
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
B. Martin
Tot
-19
R4
-6

T6

Cooper Dossey
USA
C. Dossey
Tot
-19
R4
-5

-19

T6

USA
C. Dossey
Tot
-19
R4
-5

T6

Yuta Sugiura
JPN
Y. Sugiura
Tot
-19
R4
-2

-19

T6

JPN
Y. Sugiura
Tot
-19
R4
-2

11

John Pak
USA
J. Pak
Tot
-18
R4
-7

-18

11

USA
J. Pak
Tot
-18
R4
-7

T12

Chris Korte
USA
C. Korte
Tot
-17
R4
-6

-17

T12

USA
C. Korte
Tot
-17
R4
-6

T12

Carson Young
USA
Car. Young
Tot
-17
R4
-3

-17

T12

USA
Car. Young
Tot
-17
R4
-3

T12

Will Cannon
USA
W. Cannon
Tot
-17
R4
-2

-17

T12

USA
W. Cannon
Tot
-17
R4
-2

T15

John Marshall Butler
USA
J.M. Butler
Tot
-16
R4
-6

-16

T15

USA
J.M. Butler
Tot
-16
R4
-6
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Stats

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Putting Leaders

Taylor Montgomery
USA
SG: Putting

1st • Taylor Montgomery

1.143
Tommy Morrison
USA
Putting Average

1st • Tommy Morrison

1.657
Tommy Morrison
USA
Putts Per Round

1st • Tommy Morrison

27.78
Tommy Morrison
USA
One-Putt Percentage

1st • Tommy Morrison

44.79%
Tommy Morrison
USA
3-Putt Avoidance

1st • Tommy Morrison

1.22%
Shad Tuten
USA
Putting Inside 10’

1st • Shad Tuten

94.20%
Dylan Menante
USA
Speed of Play: On the Green

1st • Dylan Menante

-10.512s

Putting Averages

Taylor Montgomery
USA
Total Putting

1st • Taylor Montgomery

27.3
Sandy Scott
SCO
Bonus Putting

1st • Sandy Scott

102.89
Tommy Morrison
USA
Putting Average

1st • Tommy Morrison

1.657
Tommy Morrison
USA
Overall Putting Average

1st • Tommy Morrison

1.543
Tommy Morrison
USA
Birdie or Better Conversion Percentage

1st • Tommy Morrison

40.60%

Putts per Round

Tommy Morrison
USA
Putts Per Round

1st • Tommy Morrison

27.78
Tommy Morrison
USA
1-Putts per Round

1st • Tommy Morrison

8.06
Spencer Levin
USA
2-Putts per Round

1st • Spencer Levin

11.56
Robbie Higgins
USA
3-Putts per Round

1st • Robbie Higgins

1.11
Will Gordon
USA
3+ Putts per Round

1st • Will Gordon

.06

One-Putts

Tommy Morrison
USA
One-Putt Percentage

1st • Tommy Morrison

44.79%
Mahanth Chirravuri
USA
One-Putt Percentage - Round 1

1st • Mahanth Chirravuri

46.46%
Tommy Morrison
USA
One-Putt Percentage - Round 2

1st • Tommy Morrison

50.00%
Dillon Stewart
USA
One-Putt Percentage - Round 3

1st • Dillon Stewart

61.11%
Ryan McCormick
USA
One-Putt Percentage - Round 4

1st • Ryan McCormick

48.15%
Davis Shore
USA
Total 1 Putts - Inside 5'

1st • Davis Shore

122
Ross Steelman
USA
Total 1 Putts - 5-10'

1st • Ross Steelman

109
Alvaro Ortiz
MEX
Total 1 Putts - 10-15'

1st • Alvaro Ortiz

78
Ross Steelman
USA
Total 1 Putts - 15-20'

1st • Ross Steelman

58
Davis Lamb
USA
Total 1 Putts - 20-25'

1st • Davis Lamb

13
Sandy Scott
SCO
Total 1 Putts - > 25'

1st • Sandy Scott

19
Tommy Morrison
USA
1-Putts per Round

1st • Tommy Morrison

8.06
Ben Taylor
ENG
Longest Putts

1st • Ben Taylor

95' 6"

Three-Putts

Tommy Morrison
USA
3-Putt Avoidance

1st • Tommy Morrison

1.22%
Luke List
USA
3-Putt Avoidance - Round 1

1st • Luke List

.93%
Taylor Montgomery
USA
3-Putt Avoidance - Round 2

1st • Taylor Montgomery

.74%
Joe Weiler
USA
3-Putt Avoidance - Round 3

1st • Joe Weiler

.69%
Julian Suri
USA
3-Putt Avoidance - Round 4

1st • Julian Suri

.51%
Tyson Alexander
USA
3-Putt Avoidance - Inside 5'

1st • Tyson Alexander

0.00%
Samuel Anderson
USA
3-Putt Avoidance - 5-10'

1st • Samuel Anderson

0.00%
Tyson Alexander
USA
3-Putt Avoidance - 10-15'

1st • Tyson Alexander

0.00%
Mason Andersen
USA
3-Putt Avoidance - 15-20'

1st • Mason Andersen

.00%
Tyson Alexander
USA
3-Putt Avoidance - 20-25'

1st • Tyson Alexander

0.00%
Robby Shelton
USA
3-Putt Avoidance > 25'

1st • Robby Shelton

3.35%
John Pak
USA
Total 3 Putts - Inside 5'

1st • John Pak

2
Joshua Creel
USA
Total 3 Putts - 5-10'

1st • Joshua Creel

3
Billy Tom Sargent
USA
Total 3 Putts - 10-15'

1st • Billy Tom Sargent

5
Will Gordon
USA
Total 3 Putts - 15-20'

1st • Will Gordon

5
Tyler Leach
USA
Total 3 Putts - 20-25'

1st • Tyler Leach

6
Joseph Bramlett
USA
Total 3 Putts - > 25'

1st • Joseph Bramlett

30
Robbie Higgins
USA
3-Putts per Round

1st • Robbie Higgins

1.11
Will Gordon
USA
3+ Putts per Round

1st • Will Gordon

.06

All Putts Made by Dist.

Sandy Scott
SCO
Putting from - > 25'

1st • Sandy Scott

10.50%
Sandy Scott
SCO
Putting from - > 20'

1st • Sandy Scott

11.64%
Zac Blair
USA
Putting from 15-25'

1st • Zac Blair

40.00%
RJ Manke
USA
Putting from - 20-25'

1st • RJ Manke

32.14%
Myles Creighton
CAN
Putting from - 15-20'

1st • Myles Creighton

53.33%
Peter Kuest
USA
Putting from 5-15'

1st • Peter Kuest

69.74%
Peter Kuest
USA
Putting from - 10-15'

1st • Peter Kuest

60.53%
Shad Tuten
USA
Putting - Inside 10'

1st • Shad Tuten

94.20%
Shad Tuten
USA
Putting from 5-10'

1st • Shad Tuten

87.50%
Cristobal Del Solar
CHI
Putting from 3-5'

1st • Cristobal Del Solar

95.83%
Davis Shore
USA
Putting from Inside 5'

1st • Davis Shore

98.16%
Cameron Champ
USA
Putting from 10'

1st • Cameron Champ

81.82%
Austin Duncan
USA
Putting from 9'

1st • Austin Duncan

84.62%
RJ Manke
USA
Putting from 8'

1st • RJ Manke

94.74%
Blaine Hale, Jr.
USA
Putting from 7'

1st • Blaine Hale, Jr.

89.47%
Taylor Montgomery
USA
Putting from 6'

1st • Taylor Montgomery

93.94%
Petr Hruby
CZE
Putting from 5'

1st • Petr Hruby

95.65%
Alvaro Ortiz
MEX
Putting from - > 10'

1st • Alvaro Ortiz

27.92%
Dan McCarthy
USA
Putting from 4-8'

1st • Dan McCarthy

85.14%
Dillon Stewart
USA
Putting from 4'

1st • Dillon Stewart

100.00%
Samuel Anderson
USA
Putting from 3'

1st • Samuel Anderson

100.00%
Sandy Scott
SCO
Putts Made Per Event Over 10'

1st • Sandy Scott

12.4
Sandy Scott
SCO
Putts Made Per Event Over 20'

1st • Sandy Scott

3.0

Avg. Putting Dist.

Samuel Anderson
USA
Average Distance of Putts made

1st • Samuel Anderson

100' 5"
Samuel Anderson
USA
Average Distance of Birdie putts made

1st • Samuel Anderson

13' 9"
Andrew Kozan
USA
Average Distance of Eagle putts made

1st • Andrew Kozan

38' 6"
Samuel Anderson
USA
Putts made Distance

1st • Samuel Anderson

69
Tommy Morrison
USA
Approach Putt Performance

1st • Tommy Morrison

1' 5"
Samuel Anderson
USA
Average Putting Distance - All 1 putts

1st • Samuel Anderson

11' 11"
Peter Kuest
USA
Average Putting Distance - All 2 putts

1st • Peter Kuest

29' 3"
Adam Hadwin
CAN
Average Putting Distance - All 3 putts

1st • Adam Hadwin

54' 3"
Samuel Anderson
USA
Average Putting Distance - GIR 1 Putts

1st • Samuel Anderson

15' 3"
Peter Kuest
USA
Average Putting Distance - GIR 2 Putts

1st • Peter Kuest

31' 3"
Joe Weiler
USA
Average Putting Distance - GIR 3 Putts

1st • Joe Weiler

56' 0"

GIR Putts Made by Dist.

Mitchell Meissner
USA
GIR Putting Avg - > 35'

1st • Mitchell Meissner

8.33%
Derek Hitchner
USA
GIR Putting Avg - 30-35'

1st • Derek Hitchner

20.83%
Sandy Scott
SCO
GIR Putting Avg - 25-30'

1st • Sandy Scott

24.32%
Sandy Scott
SCO
GIR Putting - > 25'

1st • Sandy Scott

10.78%
RJ Manke
USA
GIR Putting - 20-25'

1st • RJ Manke

34.62%
Myles Creighton
CAN
GIR Putting - 15-20'

1st • Myles Creighton

54.55%
Philip Knowles
USA
GIR Putting - 10-15'

1st • Philip Knowles

59.26%
Official

Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation

1

Alvaro Ortiz
MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

-26

1

MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

2

Sandy Scott
SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

-22

2

SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

T3

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

-21

T3

USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

T3

Lanto Griffin
USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

-21

T3

USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

5

Ross Steelman
USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

-20

5

USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3
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