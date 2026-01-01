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Official

Simmons Bank Open for the Snedeker FoundationRight Arrow

1

Alvaro Ortiz
MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

-26

1

MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

2

Sandy Scott
SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

-22

2

SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

T3

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

-21

T3

USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

T3

Lanto Griffin
USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

-21

T3

USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

5

Ross Steelman
USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

-20

5

USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

T6

Cole Hammer
USA
C. Hammer
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
C. Hammer
Tot
-19
R4
-6

T6

Jase Summy
USA
J. Summy
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
J. Summy
Tot
-19
R4
-6

T6

Ben Martin
USA
B. Martin
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
B. Martin
Tot
-19
R4
-6

T6

Cooper Dossey
USA
C. Dossey
Tot
-19
R4
-5

-19

T6

USA
C. Dossey
Tot
-19
R4
-5

T6

Yuta Sugiura
JPN
Y. Sugiura
Tot
-19
R4
-2

-19

T6

JPN
Y. Sugiura
Tot
-19
R4
-2

11

John Pak
USA
J. Pak
Tot
-18
R4
-7

-18

11

USA
J. Pak
Tot
-18
R4
-7

T12

Chris Korte
USA
C. Korte
Tot
-17
R4
-6

-17

T12

USA
C. Korte
Tot
-17
R4
-6

T12

Carson Young
USA
Car. Young
Tot
-17
R4
-3

-17

T12

USA
Car. Young
Tot
-17
R4
-3

T12

Will Cannon
USA
W. Cannon
Tot
-17
R4
-2

-17

T12

USA
W. Cannon
Tot
-17
R4
-2

T15

John Marshall Butler
USA
J.M. Butler
Tot
-16
R4
-6

-16

T15

USA
J.M. Butler
Tot
-16
R4
-6
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Stats

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Approach Leaders

Ben Kohles
USA
SG: Approach the Green

1st • Ben Kohles

1.478
Alistair Docherty
USA
Ball Striking

1st • Alistair Docherty

8
Ben Kohles
USA
Greens in Regulation Percentage

1st • Ben Kohles

78.37%
Ben Kohles
USA
Proximity to Hole

1st • Ben Kohles

30' 6"
Paul Peterson
USA
Approaches from > 100 yards

1st • Paul Peterson

29' 8"
Hayden Springer
USA
Approaches from inside 100 yards

1st • Hayden Springer

11' 8"
Dylan Menante
USA
Speed of Play: Approach the Green

1st • Dylan Menante

-14.923s

Greens in Regulation

Ben Kohles
USA
Greens in Regulation Percentage

1st • Ben Kohles

78.37%
Alistair Docherty
USA
Greens or Fringe in Regulation

1st • Alistair Docherty

84.89%
Tommy Morrison
USA
GIR Percentage - 200+ yards

1st • Tommy Morrison

65.52%
Nick Hardy
USA
GIR Percentage - 175-200 yards

1st • Nick Hardy

78.79%
Christiaan Maas
RSA
GIR Percentage - 150-175 yards

1st • Christiaan Maas

88.89%
Dan McCarthy
USA
GIR Percentage - 125-150 yards

1st • Dan McCarthy

87.93%
Hayden Springer
USA
GIR Percentage - < 125 yards

1st • Hayden Springer

91.94%
Josh Teater
USA
GIR Percentage - 100-125 yards

1st • Josh Teater

95.65%
Ben Kohles
USA
GIR Percentage - 100+ yards

1st • Ben Kohles

77.82%
Theo Humphrey
USA
GIR Percentage - < 100 yards

1st • Theo Humphrey

93.92%
Bryson Nimmer
USA
GIR Percentage - 75-100 yards

1st • Bryson Nimmer

97.14%
Hayden Springer
USA
GIR Percentage - < 75 yards

1st • Hayden Springer

96.97%
Filip Jakubcik
CZE
GIR Percentage from Fairway

1st • Filip Jakubcik

87.41%
Samuel Anderson
USA
GIR Pct. - Fairway Bunker

1st • Samuel Anderson

100.0%
Doc Redman
USA
GIR Percentage from Other than Fairway

1st • Doc Redman

69.94%

Accuracy from Fairway

Ben Kohles
USA
Proximity to Hole

1st • Ben Kohles

30' 6"
Wilson Furr
USA
Approaches from > 275 yards

1st • Wilson Furr

30' 6"
Shad Tuten
USA
Approaches from 250-275 yards

1st • Shad Tuten

37' 11"
Christiaan Maas
RSA
Approaches from 225-250 yards

1st • Christiaan Maas

38' 8"
William Sides
USA
Approaches from 200-225 yards

1st • William Sides

33' 7"
Brandon Berry
USA
Approaches from > 200 yards

1st • Brandon Berry

41' 4"
Ben Kohles
USA
Approaches from 175-200 yards

1st • Ben Kohles

27' 11"
Troy Merritt
USA
Approaches from 150-175 yards

1st • Troy Merritt

19' 10"
Jeff Overton
USA
Approaches from 125-150 yards

1st • Jeff Overton

19' 11"
Hayden Springer
USA
Approaches from 50-125 yards

1st • Hayden Springer

14' 7"
Myles Creighton
CAN
Approaches from 100-125 yards

1st • Myles Creighton

14' 1"
Ryan Brehm
USA
Approaches from 75-100 yards

1st • Ryan Brehm

10' 7"
Theo Humphrey
USA
Approaches from 50-75 yards

1st • Theo Humphrey

7' 11"
Hayden Springer
USA
Approaches from inside 100 yards

1st • Hayden Springer

11' 8"
Paul Peterson
USA
Approaches from > 100 yards

1st • Paul Peterson

29' 8"
Paul Peterson
USA
Fairway Proximity

1st • Paul Peterson

28' 0"

Accuracy from Rough

Nick Hardy
USA
Rough Proximity

1st • Nick Hardy

32' 8"
Josh Teater
USA
Left Rough Proximity

1st • Josh Teater

29' 9"
Ben Martin
USA
Right Rough Proximity

1st • Ben Martin

28' 10"
Wilson Furr
USA
Approaches from > 275 yards (Rgh)

1st • Wilson Furr

27' 1"
Ryan Brehm
USA
Approaches from 250-275 yards (Rgh)

1st • Ryan Brehm

34' 6"
Ryan Sullivan
USA
Approaches from 225-250 yards (Rgh)

1st • Ryan Sullivan

19' 4"
Mahanth Chirravuri
USA
Approaches from 200-225 yards (Rgh)

1st • Mahanth Chirravuri

17' 10"
Shad Tuten
USA
Approaches from > 100 yards (Rgh)

1st • Shad Tuten

32' 9"
Nick Hardy
USA
Approaches from inside 100 yards (Rgh)

1st • Nick Hardy

14' 0"
Josh Teater
USA
Approaches from > 200 yards (Rgh)

1st • Josh Teater

23' 5"
Shad Tuten
USA
Approaches from 175-200 yards (Rgh)

1st • Shad Tuten

29' 10"
Shad Tuten
USA
Approaches from 150-175 yards (Rgh)

1st • Shad Tuten

11' 9"
Dan McCarthy
USA
Approaches from 125-150 yards (Rgh)

1st • Dan McCarthy

20' 4"
Josh Teater
USA
Approaches from 50-125 yards (Rgh)

1st • Josh Teater

18' 4"
Fabián Gómez
ARG
Approaches from 100-125 yards (Rgh)

1st • Fabián Gómez

14' 0"
Andrew Kozan
USA
Approaches from 75-100 yards (Rgh)

1st • Andrew Kozan

13' 6"
Bryce Lewis
USA
Approaches from 50-75 yards (Rgh)

1st • Bryce Lewis

8' 1"

Scoring

Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - Fairway

1st • Hayden Springer

35.09%
Nick Hardy
USA
Birdie or Better Percentage - Left Rough

1st • Nick Hardy

33.33%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - Right Rough

1st • Hayden Springer

40.00%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - Rough

1st • Hayden Springer

33.33%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - 200+ yards

1st • Hayden Springer

51.43%
Hunter Wolcott
USA
Birdie or Better Percentage - 175-200 yards

1st • Hunter Wolcott

31.51%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - 150-175 yards

1st • Hayden Springer

43.75%
Ian Gilligan
USA
Birdie or Better Percentage - 125-150 yards

1st • Ian Gilligan

31.43%
Hayden Springer
USA
Birdie or Better Percentage - < 125 yards

1st • Hayden Springer

46.15%
Hayden Springer
USA
Approach > 275 yards (RTP)

1st • Hayden Springer

-1.250
Paul Peterson
USA
Approach 250-275 yards (RTP)

1st • Paul Peterson

-1.000
Samuel Anderson
USA
Approach 225-250 yards (RTP)

1st • Samuel Anderson

-.667
Hayden Springer
USA
Approach 200-225 yards (RTP)

1st • Hayden Springer

-.375
Hayden Springer
USA
Approach > 200 yards (RTP Score)

1st • Hayden Springer

-.435
Jeremy Gandon
FRA
Approach 175-200 yards (RTP Score)

1st • Jeremy Gandon

-.236
Hayden Springer
USA
Approach 150-175 yards (RTP Score)

1st • Hayden Springer

-.333
Ian Gilligan
USA
Approach 125-150 yards (RTP Score)

1st • Ian Gilligan

-.325
Hayden Springer
USA
Approach < 125 yards (RTP Score)

1st • Hayden Springer

-.483
Nick Hardy
USA
Approach 100-125 yards (RTP Score)

1st • Nick Hardy

-.467
Hayden Springer
USA
Approach 75-100 yards (RTP Score)

1st • Hayden Springer

-.692
Jackson Van Paris
USA
Approach 50-75 yards (RTP Score)

1st • Jackson Van Paris

-.600
Ben Kohles
USA
Approaches 50-75 yards-Rgh (RTP)

1st • Ben Kohles

-1.000
Andrew Kozan
USA
Approaches 75-100 yards-Rgh (RTP)

1st • Andrew Kozan

-.750
Shad Tuten
USA
Approaches 100-125 yards-Rgh (RTP)

1st • Shad Tuten

-.500
Hayden Springer
USA
Approaches 50-125 yards-Rgh (RTP)

1st • Hayden Springer

-.429
Cole Sherwood
USA
Approaches 125-150 yards-Rgh (RTP)

1st • Cole Sherwood

-.414
Shad Tuten
USA
Approaches 150-175 yards-Rgh (RTP)

1st • Shad Tuten

-.500
Hunter Wolcott
USA
Approaches 175-200 yards-Rgh (RTP)

1st • Hunter Wolcott

-.556
Josh Teater
USA
Approaches > 200 yards-Rgh (RTP)

1st • Josh Teater

-1.000
Hayden Springer
USA
Approaches < 100 yards-Rgh (RTP)

1st • Hayden Springer

-.667
Hunter Wolcott
USA
Approaches > 100 yards-Rgh (RTP)

1st • Hunter Wolcott

-.256
Josh Teater
USA
Approaches 200-225 yards-Rgh (RTP)

1st • Josh Teater

-1.000
Jorge Garcia
VEN
Approaches 225-250 yards-Rgh (RTP)

1st • Jorge Garcia

-1.250
Ben Martin
USA
Approaches 250-275 yards-Rgh (RTP)

1st • Ben Martin

-2.000
Tyler Duncan
USA
Approaches > 275 yards-Rgh (RTP)

1st • Tyler Duncan

-2.000
Cooper Dossey
USA
Approaches Left Rough (RTP Score)

1st • Cooper Dossey

-.241
Hayden Springer
USA
Approaches Right Rough (RTP Score)

1st • Hayden Springer

-.300
Sandy Scott
SCO
Fairway Approach (RTP Score)

1st • Sandy Scott

-.260

Going for it

Cameron Champ
USA
Going for the Green

1st • Cameron Champ

85.54%
Nick Hardy
USA
Going for the Green - Hit Green Pct.

1st • Nick Hardy

38.46%
Nick Hardy
USA
Going for the Green - Birdie or Better

1st • Nick Hardy

80.77%
Peter Kuest
USA
Par 5 Going for the Green

1st • Peter Kuest

85.29%
Nick Hardy
USA
Average Going for it Shot Distance (in Yards)

1st • Nick Hardy

249.3
Josh Teater
USA
Average Distance after Going for it Shot

1st • Josh Teater

20.3

Holeouts, Other

Ross Steelman
USA
Longest Hole Outs (in yards)

1st • Ross Steelman

351
Ryan McCormick
USA
Average Approach Shot Distance

1st • Ryan McCormick

157.8
Dan McCarthy
USA
Average Approach Distance - Birdie or Better

1st • Dan McCarthy

163.0
Josh Teater
USA
Average Approach Distance - Par

1st • Josh Teater

153.8
Kaito Onishi
JPN
Average Approach Distance - Bogey or Worse

1st • Kaito Onishi

143.3
Ross Steelman
USA
Average Distance to Hole After Tee Shot

1st • Ross Steelman

139.4
Official

Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation

1

Alvaro Ortiz
MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

-26

1

MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

2

Sandy Scott
SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

-22

2

SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

T3

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

-21

T3

USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

T3

Lanto Griffin
USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

-21

T3

USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

5

Ross Steelman
USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

-20

5

USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3
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