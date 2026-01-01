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Official

Simmons Bank Open for the Snedeker FoundationRight Arrow

1

Alvaro Ortiz
MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

-26

1

MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

2

Sandy Scott
SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

-22

2

SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

T3

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

-21

T3

USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

T3

Lanto Griffin
USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

-21

T3

USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

5

Ross Steelman
USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

-20

5

USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

T6

Cole Hammer
USA
C. Hammer
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
C. Hammer
Tot
-19
R4
-6

T6

Jase Summy
USA
J. Summy
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
J. Summy
Tot
-19
R4
-6

T6

Ben Martin
USA
B. Martin
Tot
-19
R4
-6

-19

T6

USA
B. Martin
Tot
-19
R4
-6

T6

Cooper Dossey
USA
C. Dossey
Tot
-19
R4
-5

-19

T6

USA
C. Dossey
Tot
-19
R4
-5

T6

Yuta Sugiura
JPN
Y. Sugiura
Tot
-19
R4
-2

-19

T6

JPN
Y. Sugiura
Tot
-19
R4
-2

11

John Pak
USA
J. Pak
Tot
-18
R4
-7

-18

11

USA
J. Pak
Tot
-18
R4
-7

T12

Chris Korte
USA
C. Korte
Tot
-17
R4
-6

-17

T12

USA
C. Korte
Tot
-17
R4
-6

T12

Carson Young
USA
Car. Young
Tot
-17
R4
-3

-17

T12

USA
Car. Young
Tot
-17
R4
-3

T12

Will Cannon
USA
W. Cannon
Tot
-17
R4
-2

-17

T12

USA
W. Cannon
Tot
-17
R4
-2

T15

John Marshall Butler
USA
J.M. Butler
Tot
-16
R4
-6

-16

T15

USA
J.M. Butler
Tot
-16
R4
-6
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Stats

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Driving Leaders

Hayden Springer
USA
SG: Tee-to-Green

1st • Hayden Springer

2.151
Ross Steelman
USA
SG: Off-the-Tee

1st • Ross Steelman

1.134
Peter Kuest
USA
Total Driving

1st • Peter Kuest

51
Hunter Wolcott
USA
Driving Distance

1st • Hunter Wolcott

334.0
Filip Jakubcik
CZE
Driving Accuracy Percentage

1st • Filip Jakubcik

75.00%
Dylan Menante
USA
Speed of Play: Off the Tee

1st • Dylan Menante

-16.270s

Distance (All Drives)

Jayce Hargrove
USA
Longest Drives

1st • Jayce Hargrove

449
Hunter Wolcott
USA
Driving Distance

1st • Hunter Wolcott

334.0
Ross Steelman
USA
Driving Distance - All Drives

1st • Ross Steelman

319.0
Hunter Wolcott
USA
Driving Pct. 320+ (All Drives)

1st • Hunter Wolcott

53.57%
Will Chandler
USA
Driving Pct. 300-320 (All Drives)

1st • Will Chandler

37.85%
Ross Steelman
USA
Driving Pct. 300+ (All Drives)

1st • Ross Steelman

77.79%
Troy Merritt
USA
Driving Pct. 280-300 (All Drives)

1st • Troy Merritt

44.91%
Jeff Overton
USA
Driving Pct. 260-280 (All Drives)

1st • Jeff Overton

36.18%
Zac Blair
USA
Driving Pct. 240-260 (All Drives)

1st • Zac Blair

11.58%
Fabián Gómez
ARG
Driving Pct. <= 240 (All Drives)

1st • Fabián Gómez

8.01%
Ross Steelman
USA
Percentage of Yardage covered by Tee Shots

1st • Ross Steelman

69.58%
Ross Steelman
USA
Percentage of Yardage covered by Tee Shots - Par 4's

1st • Ross Steelman

74.07%
Kyle Westmoreland
USA
Percentage of Yardage covered by Tee Shots - Par 5's

1st • Kyle Westmoreland

57.52%
Driving Distance Report

Driving Distance Report

Distance (Measured Drives)

Hunter Wolcott
USA
Driving Distance

1st • Hunter Wolcott

334.0

Accuracy

Filip Jakubcik
CZE
Driving Accuracy Percentage

1st • Filip Jakubcik

75.00%
Hayden Springer
USA
Rough Tendency

1st • Hayden Springer

16.67%
Hayden Springer
USA
Left Rough Tendency

1st • Hayden Springer

5.56%
Samuel Anderson
USA
Right Rough Tendency

1st • Samuel Anderson

7.45%
Hayden Springer
USA
Right Rough Tendency (RTP Score)

1st • Hayden Springer

-.417
Fabián Gómez
ARG
Left Rough Tendency (RTP Score)

1st • Fabián Gómez

-.273
Cameron Champ
USA
Fairway Bunker Tendency

1st • Cameron Champ

.7
Dan McCarthy
USA
Missed Fairway Percent - Other

1st • Dan McCarthy

.76%
Samuel Anderson
USA
Hit Fairway Percentage

1st • Samuel Anderson

77.66%
Samuel Anderson
USA
Distance from Edge of Fairway

1st • Samuel Anderson

18' 1"
Nick Hardy
USA
Distance from Center of Fairway

1st • Nick Hardy

18' 1"
Julian Suri
USA
Left Tendency

1st • Julian Suri

29.9
Preston Summerhays
USA
Right Tendency

1st • Preston Summerhays

35.3
Josh Teater
USA
Good Drive Percentage

1st • Josh Teater

92.74%

Scoring

Hayden Springer
USA
Right Rough Tendency (RTP Score)

1st • Hayden Springer

-.417
Fabián Gómez
ARG
Left Rough Tendency (RTP Score)

1st • Fabián Gómez

-.273
Official

Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation

1

Alvaro Ortiz
MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

-26

1

MEX
A. Ortiz
Tot
-26
R4
-7

2

Sandy Scott
SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

-22

2

SCO
S. Scott
Tot
-22
R4
-3

T3

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

-21

T3

USA
H. Springer
Tot
-21
R4
-5

T3

Lanto Griffin
USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

-21

T3

USA
L. Griffin
Tot
-21
R4
-3

5

Ross Steelman
USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3

-20

5

USA
R. Steelman
Tot
-20
R4
-3
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