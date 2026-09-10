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Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation
Official

Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation

Vanderbilt Legends Club - North Course

Franklin, Tennessee • USA

Sep 10 - 13, 2026

Korn Ferry Tour Finals Event
Korn Ferry Tour Finals Event

Vanderbilt Legends Club - North Course

Franklin

Sep 10 - 13, 2026

Korn Ferry Tour Finals Event
Korn Ferry Tour Finals Event

Winner

Alvaro Ortiz
MEX

Alvaro Ortiz

Right Arrow
MEX

Mexico

Titleist

65

R1

61

R2

65

R3

63

R4

$270,000

Earnings

600

Points List Points

-26

Total

$270,000

Earnings

600

Points List Points

Highlights

Highlights

Alvaro Ortiz makes birdie on No. 17 at Simmons Bank Open
Alvaro Ortiz makes birdie on No. 15 at Simmons Bank Open
Alvaro Ortiz makes birdie on No. 14 at Simmons Bank Open

All Players

Points List
1

-

Alvaro Ortiz
Titleist
-26F-765616563254520

15

2

1

Sandy Scott
-22F-3636365672581330

17

T3

3

Hayden Springer
Titleist
-21F-56463676525963107

44

T3

-

Lanto Griffin
Titleist
-21F-36764616725986149

63

5

1

Ross Steelman
-20F-3666364672601

-

T6

4

Cole Hammer
Titleist
-19F-6676367642611925

6

T6

4

Jase Summy
Titleist
-19F-66863666426188114

26

T6

4

Ben Martin
Titleist
-19F-66568646426187112

25

T6

2

Cooper Dossey
-19F-5656665652611415

1

T6

2

Yuta Sugiura
Titleist
-19F-2636763682611823

5

11

5

John Pak
Titleist
-18F-7686467632622327

4

T12

4

Chris Korte
Titleist
-17F-6686269642634350

7

T12

4

Carson Young
Titleist
-17F-3666466672632628

2

T12

5

Will Cannon
Titleist
-17F-2616569682635361

8

T15

6

John Marshall Butler
Titleist
-16F-6656867642644853

5

T15

1

Tommy Morrison
-16F-56665686526476

1

T15

5

Maxwell Moldovan
Titleist
-16F-3686564672647480

6

T18

3

Turk Pettit
-15F-5627167652657781

4

T18

3

Joshua Creel
Titleist
-15F-364676767265114134

20

T18

2

Nick Gabrelcik
Titleist
-15F-4666766662653740

3

T21

40

Joseph Bramlett
Titleist
-14F-8696768622663437

3

T21

40

Stuart Macdonald
Titleist
-14F-8696768622667377

4

T21

20

Logan McAllister
-14F-6686866642663032

2

T21

10

Ben Carr
Titleist
-14F-5676371652662826

2

T21

11

Phichaksn Maichon
Titleist
-14F-1656468692667276

4

26

5

Jeremy Gandon
Titleist
-13F-46668676626799

-

T27

26

Chad Sewell
Titleist
-12F-5686669652687173

2

T27

14

William Sides
-12F-4676669662688285

3

T27

4

Jackson Buchanan
-12F-3676866672685152

1

T27

6

Fabián Gómez
Titleist
-12F-2676568682687878

-

T27

6

Paul Peterson
Titleist
-12F-2696665682688589

4

T27

6

Austin Hitt
Titleist
-12F-2646967682682422

2

T27

6

Ben Kohles
Titleist
-12F-2666767682681714

3

T27

11

Adam Hadwin
-12F-1637165692684245

3

T35

33

Mitchell Meissner
Titleist
-11F-6696571642694546

1

T35

26

Augusto Núñez
Titleist
-11F-56766716526999100

1

T35

18

Taylor Montgomery
Titleist
-11F-4686867662695251

1

T35

6

Ben Taylor
Titleist
-11F-3666670672694142

1

T35

6

Dylan Menante
Titleist
-11F-369666767269108

2

T35

6

Caleb VanArragon
Titleist
-11F-3706567672692219

3

T35

4

Trent Phillips
Titleist
-11F-2686865682695960

1

T35

4

Jackson Van Paris
Titleist
-11F-2696666682696569

4

T35

4

Andrew Kozan
-11F-2666669682698486

2

T44

9

Rob Oppenheim
Titleist
-10F-366677067270136143

7

T44

3

Barend Botha
-10F-2656869682705555

-

T44

3

Taylor Dickson
Titleist
-10F-2686767682701512

3

T44

13

Rhein Gibson
Titleist
-10F-167686669270142146

4

T44

13

Filip Jakubcik
-10F-168666769270123129

6

T49

12

Jacob Solomon
Titleist
-9F-369676867271111110

1

T49

4

Mason Andersen
Titleist
-9F-2696767682713129

2

T49

8

Jorge Garcia
-9F-166696769271131131

-

T49

8

Ryan Burnett
Titleist
-9F-168656969271139142

3

T49

18

Tyler Duncan
Titleist
-9FE627069702718175

6

T49

28

Drew Nesbitt
-9F+1676568712713836

2

T49

28

Blades Brown
-9F+1686567712711110

1

T49

28

Marshall Meisel
Titleist
-9F+168656771271147148

1

T57

4

Nicolo Galletti
Titleist
-8F-2666771682725757

-

T57

4

Vicente Marzilio
Titleist
-8F-169676769272119120

1

T57

36

David Kocher
-8F+265676872272150T152

2

T60

8

Ricardo Celia
Titleist
-7F-2686671682739693

3

T60

1

Zack Fischer
Titleist
-7F-1666573692732721

6

T60

7

Thomas Rosenmueller
Titleist
-7FE686867702738982

7

T60

19

Luke Potter
Titleist
-7F+169666771273106104

2

T60

19

Ian Holt
-7F+1686767712733

-

T60

29

Hunter Eichhorn
Titleist
-7F+26766687227387

1

T66

6

Kevin Dougherty
Titleist
-6F-4696772662748074

6

T66

5

Julian Suri
Titleist
-6FE686868702747570

5

T66

13

Ian Gilligan
-6F+1686867712742016

4

T66

25

Will Gordon
Titleist
-6F+26866687227410097

3

T70

1

Jeremy Paul
Titleist
-5F-2696771682759084

6

T70

2

Jeff Overton
-5F-366707267275113111

2

T70

17

Hayden Buckley
-5F+2686867722755856

2

73

3

Troy Merritt
Titleist
-4FE69667170276105101

4

74

-

Sebastian Cappelen
EF+167697371280125124

1

75

-

James Nicholas
Titleist
+6F+4667076742862924

5

The following players failed to make the cut -4

CUT

-

Matt Atkins
-3--6869--1376159

2

CUT

-

Nick Hardy
Titleist
-3--6770--137152151

1

CUT

-

Samuel Anderson
Titleist
-3--7067--137149147

2

CUT

-

Justin Suh
Titleist
-3--6770--1377068

2

CUT

-

Rick Lamb
Titleist
-3--6770--1376664

2

CUT

-

Tyson Alexander
Titleist
-3--6968--137121118

3

CUT

-

Zac Blair
Titleist
-3--6770--1373231

1

CUT

-

Sam Choi
Titleist
-3--7067--137124121

3

CUT

-

Petr Hruby
Titleist
-3--6770--1379792

5

CUT

-

Justin Hastings
Titleist
-3--6968--1376463

1

CUT

-

Davis Lamb
Titleist
-3--7265--1372117

4

CUT

-

Norman Xiong
Titleist
-3--6770--1377671

5

CUT

-

Chan Kim
-3--6770--1375048

2

CUT

-

S.Y. Noh
-3--6671--1374947

2

CUT

-

Jack Maguire
-3--6869--137141138

3

CUT

-

Chris Francoeur
Titleist
-3--7265--1378379

4

CUT

-

Theo Humphrey
-3--6671--137108103

5

CUT

-

Blaine Hale, Jr.
-2--6771--138109105

4

CUT

-

Joe Weiler
Titleist
-2--7167--1389894

4

CUT

-

Matt NeSmith
-2--7365--138138136

2

CUT

-

Davis Shore
-2--6672--1381613

3

CUT

-

Derek Hitchner
Titleist
-2--7167--1383333

-

CUT

-

Rayhan Thomas
Titleist
-2--6870--1386262

-

CUT

-

Matthew Riedel
Titleist
-2--7266--1389183

8

CUT

-

Michael Johnson
Titleist
-2--6672--1381211

1

CUT

-

Carson Bacha
-2--6771--1386866

2

CUT

-

Tyler Wilkes
-2--6969--13810195

6

CUT

-

Jay Card III
Titleist
-2--6870--1383635

1

CUT

-

Trevor Cone
Titleist
-2--7266--1385449

5

CUT

-

Brett Stegmaier
Titleist
-2--6969--138129126

3

CUT

-

Kyle Westmoreland
Titleist
-2--6969--1384643

3

CUT

-

Bryson Nimmer
-2--6870--138107102

5

CUT

-

Roger Sloan
Titleist
-2--6870--1383938

1

CUT

-

Robby Shelton
-2--6771--1382518

7

CUT

-

Preston Summerhays
Titleist
-2--6870--138135133

2

CUT

-

Frankie Harris
Titleist
-1--6970--1393534

1

CUT

-

Cole Sherwood
Titleist
-1--7267--13965

1

CUT

-

Kevin Tway
Titleist
-1--7069--139156156

-

CUT

-

Wilson Furr
-1--7168--139146144

2

CUT

-

Hunter Wolcott
Titleist
-1--6970--139115109

6

CUT

-

Brandon Wu
Titleist
-1--7069--139137135

2

CUT

-

Billy Tom Sargent
Titleist
-1--7168--13910398

5

CUT

-

Christiaan Maas
-1--6673--13910296

6

CUT

-

Tyler Leach
Titleist
-1--7069--139130127

3

CUT

-

Luke Gutschewski
Titleist
-1--6772--139120117

3

CUT

-

Ryan McCormick
Titleist
E--6773--140153T152

1

CUT

-

Ryo Ishikawa
E--7070--1404039

1

CUT

-

Will Chandler
Titleist
E--7268--1405654

2

CUT

-

RJ Manke
E--7070--140128125

3

CUT

-

Ryan Blaum
Titleist
E--7169--140117115

2

CUT

-

Harry Higgs
Titleist
E--6872--140144140

4

CUT

-

Brandon Berry
Titleist
E--6971--140118116

2

CUT

-

Tom Whitney
Titleist
+1--7269--141122119

3

CUT

-

Ashton Van Horne
+1--7170--141116113

3

CUT

-

Mahanth Chirravuri
Titleist
+1--7467--1417972

7

CUT

-

Carl Yuan
+1--7269--1419490

4

CUT

-

Alistair Docherty
Titleist
+2--7270--1424

-

CUT

-

Daniel Summerhays
Titleist
+2--6973--142151150

1

CUT

-

Jorge Fernández Valdés
Titleist
+2--7171--1424441

3

CUT

-

Chez Reavie
Titleist
+2--7270--1429287

5

CUT

-

Noah Goodwin
+2--7270--1426058

2

CUT

-

Michael Feagles
Titleist
+2--7468--142127123

4

CUT

-

Cristobal Del Solar
Titleist
+3--7073--1436967

2

CUT

-

Braden Thornberry
+3--7370--143140137

3

CUT

-

Matthew Anderson
+3--6875--1436765

2

CUT

-

Russell Knox
+4--7074--144132128

4

CUT

-

Bryce Lewis
+5--7273--1459591

4

CUT

-

Brett White
Titleist
+5--6976--145126122

4

CUT

-

Cameron Champ
+6--7076--1469388

5

CUT

-

Travis Trace
Titleist
+7--7671--1474744

3

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Titleist

Golf ball usage

Player is eligible for PGA Tour next season #TourBound

Abbreviations

WD

Withdrawn

DQ

Disqualified