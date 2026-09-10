Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation
Vanderbilt Legends Club - North Course
Franklin, Tennessee • USA
Sep 10 - 13, 2026
Vanderbilt Legends Club - North Course
Franklin
Sep 10 - 13, 2026
Winner
Mexico
65
R1
61
R2
65
R3
63
R4
$270,000
Earnings
600
Points List Points
-26
Total
$270,000
Earnings
600
Points List Points
Highlights
Highlights
All Players
|Points List
|1
-
Alvaro Ortiz
|-26
|F
|-7
|65
|61
|65
|63
|254
|5
|20
15
|2
1
Sandy Scott
|-22
|F
|-3
|63
|63
|65
|67
|258
|13
|30
17
|T3
3
Hayden Springer
|-21
|F
|-5
|64
|63
|67
|65
|259
|63
|107
44
|T3
-
Lanto Griffin
|-21
|F
|-3
|67
|64
|61
|67
|259
|86
|149
63
|5
1
Ross Steelman
|-20
|F
|-3
|66
|63
|64
|67
|260
|1
-
|T6
4
Cole Hammer
|-19
|F
|-6
|67
|63
|67
|64
|261
|19
|25
6
|T6
4
Jase Summy
|-19
|F
|-6
|68
|63
|66
|64
|261
|88
|114
26
|T6
4
Ben Martin
|-19
|F
|-6
|65
|68
|64
|64
|261
|87
|112
25
|T6
2
Cooper Dossey
|-19
|F
|-5
|65
|66
|65
|65
|261
|14
|15
1
|T6
2
Yuta Sugiura
|-19
|F
|-2
|63
|67
|63
|68
|261
|18
|23
5
|11
5
John Pak
|-18
|F
|-7
|68
|64
|67
|63
|262
|23
|27
4
|T12
4
Chris Korte
|-17
|F
|-6
|68
|62
|69
|64
|263
|43
|50
7
|T12
4
Carson Young
|-17
|F
|-3
|66
|64
|66
|67
|263
|26
|28
2
|T12
5
Will Cannon
|-17
|F
|-2
|61
|65
|69
|68
|263
|53
|61
8
|T15
6
John Marshall Butler
|-16
|F
|-6
|65
|68
|67
|64
|264
|48
|53
5
|T15
1
Tommy Morrison
|-16
|F
|-5
|66
|65
|68
|65
|264
|7
|6
1
|T15
5
Maxwell Moldovan
|-16
|F
|-3
|68
|65
|64
|67
|264
|74
|80
6
|T18
3
Turk Pettit
|-15
|F
|-5
|62
|71
|67
|65
|265
|77
|81
4
|T18
3
Joshua Creel
|-15
|F
|-3
|64
|67
|67
|67
|265
|114
|134
20
|T18
2
Nick Gabrelcik
|-15
|F
|-4
|66
|67
|66
|66
|265
|37
|40
3
|T21
40
Joseph Bramlett
|-14
|F
|-8
|69
|67
|68
|62
|266
|34
|37
3
|T21
40
Stuart Macdonald
|-14
|F
|-8
|69
|67
|68
|62
|266
|73
|77
4
|T21
20
Logan McAllister
|-14
|F
|-6
|68
|68
|66
|64
|266
|30
|32
2
|T21
10
Ben Carr
|-14
|F
|-5
|67
|63
|71
|65
|266
|28
|26
2
|T21
11
Phichaksn Maichon
|-14
|F
|-1
|65
|64
|68
|69
|266
|72
|76
4
|26
5
Jeremy Gandon
|-13
|F
|-4
|66
|68
|67
|66
|267
|9
|9
-
|T27
26
Chad Sewell
|-12
|F
|-5
|68
|66
|69
|65
|268
|71
|73
2
|T27
14
William Sides
|-12
|F
|-4
|67
|66
|69
|66
|268
|82
|85
3
|T27
4
Jackson Buchanan
|-12
|F
|-3
|67
|68
|66
|67
|268
|51
|52
1
|T27
6
Fabián Gómez
|-12
|F
|-2
|67
|65
|68
|68
|268
|78
|78
-
|T27
6
Paul Peterson
|-12
|F
|-2
|69
|66
|65
|68
|268
|85
|89
4
|T27
6
Austin Hitt
|-12
|F
|-2
|64
|69
|67
|68
|268
|24
|22
2
|T27
6
Ben Kohles
|-12
|F
|-2
|66
|67
|67
|68
|268
|17
|14
3
|T27
11
Adam Hadwin
|-12
|F
|-1
|63
|71
|65
|69
|268
|42
|45
3
|T35
33
Mitchell Meissner
|-11
|F
|-6
|69
|65
|71
|64
|269
|45
|46
1
|T35
26
Augusto Núñez
|-11
|F
|-5
|67
|66
|71
|65
|269
|99
|100
1
|T35
18
Taylor Montgomery
|-11
|F
|-4
|68
|68
|67
|66
|269
|52
|51
1
|T35
6
Ben Taylor
|-11
|F
|-3
|66
|66
|70
|67
|269
|41
|42
1
|T35
6
Dylan Menante
|-11
|F
|-3
|69
|66
|67
|67
|269
|10
|8
2
|T35
6
Caleb VanArragon
|-11
|F
|-3
|70
|65
|67
|67
|269
|22
|19
3
|T35
4
Trent Phillips
|-11
|F
|-2
|68
|68
|65
|68
|269
|59
|60
1
|T35
4
Jackson Van Paris
|-11
|F
|-2
|69
|66
|66
|68
|269
|65
|69
4
|T35
4
Andrew Kozan
|-11
|F
|-2
|66
|66
|69
|68
|269
|84
|86
2
|T44
9
Rob Oppenheim
|-10
|F
|-3
|66
|67
|70
|67
|270
|136
|143
7
|T44
3
Barend Botha
|-10
|F
|-2
|65
|68
|69
|68
|270
|55
|55
-
|T44
3
Taylor Dickson
|-10
|F
|-2
|68
|67
|67
|68
|270
|15
|12
3
|T44
13
Rhein Gibson
|-10
|F
|-1
|67
|68
|66
|69
|270
|142
|146
4
|T44
13
Filip Jakubcik
|-10
|F
|-1
|68
|66
|67
|69
|270
|123
|129
6
|T49
12
Jacob Solomon
|-9
|F
|-3
|69
|67
|68
|67
|271
|111
|110
1
|T49
4
Mason Andersen
|-9
|F
|-2
|69
|67
|67
|68
|271
|31
|29
2
|T49
8
Jorge Garcia
|-9
|F
|-1
|66
|69
|67
|69
|271
|131
|131
-
|T49
8
Ryan Burnett
|-9
|F
|-1
|68
|65
|69
|69
|271
|139
|142
3
|T49
18
Tyler Duncan
|-9
|F
|E
|62
|70
|69
|70
|271
|81
|75
6
|T49
28
Drew Nesbitt
|-9
|F
|+1
|67
|65
|68
|71
|271
|38
|36
2
|T49
28
Blades Brown
|-9
|F
|+1
|68
|65
|67
|71
|271
|11
|10
1
|T49
28
Marshall Meisel
|-9
|F
|+1
|68
|65
|67
|71
|271
|147
|148
1
|T57
4
Nicolo Galletti
|-8
|F
|-2
|66
|67
|71
|68
|272
|57
|57
-
|T57
4
Vicente Marzilio
|-8
|F
|-1
|69
|67
|67
|69
|272
|119
|120
1
|T57
36
David Kocher
|-8
|F
|+2
|65
|67
|68
|72
|272
|150
|T152
2
|T60
8
Ricardo Celia
|-7
|F
|-2
|68
|66
|71
|68
|273
|96
|93
3
|T60
1
Zack Fischer
|-7
|F
|-1
|66
|65
|73
|69
|273
|27
|21
6
|T60
7
Thomas Rosenmueller
|-7
|F
|E
|68
|68
|67
|70
|273
|89
|82
7
|T60
19
Luke Potter
|-7
|F
|+1
|69
|66
|67
|71
|273
|106
|104
2
|T60
19
Ian Holt
|-7
|F
|+1
|68
|67
|67
|71
|273
|3
-
|T60
29
Hunter Eichhorn
|-7
|F
|+2
|67
|66
|68
|72
|273
|8
|7
1
|T66
6
Kevin Dougherty
|-6
|F
|-4
|69
|67
|72
|66
|274
|80
|74
6
|T66
5
Julian Suri
|-6
|F
|E
|68
|68
|68
|70
|274
|75
|70
5
|T66
13
Ian Gilligan
|-6
|F
|+1
|68
|68
|67
|71
|274
|20
|16
4
|T66
25
Will Gordon
|-6
|F
|+2
|68
|66
|68
|72
|274
|100
|97
3
|T70
1
Jeremy Paul
|-5
|F
|-2
|69
|67
|71
|68
|275
|90
|84
6
|T70
2
Jeff Overton
|-5
|F
|-3
|66
|70
|72
|67
|275
|113
|111
2
|T70
17
Hayden Buckley
|-5
|F
|+2
|68
|68
|67
|72
|275
|58
|56
2
|73
3
Troy Merritt
|-4
|F
|E
|69
|66
|71
|70
|276
|105
|101
4
|74
-
Sebastian Cappelen
|E
|F
|+1
|67
|69
|73
|71
|280
|125
|124
1
|75
-
James Nicholas
|+6
|F
|+4
|66
|70
|76
|74
|286
|29
|24
5
The following players failed to make the cut -4
|CUT
-
Matt Atkins
|-3
|-
|-
|68
|69
|-
|-
|137
|61
|59
2
|CUT
-
Nick Hardy
|-3
|-
|-
|67
|70
|-
|-
|137
|152
|151
1
|CUT
-
Samuel Anderson
|-3
|-
|-
|70
|67
|-
|-
|137
|149
|147
2
|CUT
-
Justin Suh
|-3
|-
|-
|67
|70
|-
|-
|137
|70
|68
2
|CUT
-
Rick Lamb
|-3
|-
|-
|67
|70
|-
|-
|137
|66
|64
2
|CUT
-
Tyson Alexander
|-3
|-
|-
|69
|68
|-
|-
|137
|121
|118
3
|CUT
-
Zac Blair
|-3
|-
|-
|67
|70
|-
|-
|137
|32
|31
1
|CUT
-
Sam Choi
|-3
|-
|-
|70
|67
|-
|-
|137
|124
|121
3
|CUT
-
Petr Hruby
|-3
|-
|-
|67
|70
|-
|-
|137
|97
|92
5
|CUT
-
Justin Hastings
|-3
|-
|-
|69
|68
|-
|-
|137
|64
|63
1
|CUT
-
Davis Lamb
|-3
|-
|-
|72
|65
|-
|-
|137
|21
|17
4
|CUT
-
Norman Xiong
|-3
|-
|-
|67
|70
|-
|-
|137
|76
|71
5
|CUT
-
Chan Kim
|-3
|-
|-
|67
|70
|-
|-
|137
|50
|48
2
|CUT
-
S.Y. Noh
|-3
|-
|-
|66
|71
|-
|-
|137
|49
|47
2
|CUT
-
Jack Maguire
|-3
|-
|-
|68
|69
|-
|-
|137
|141
|138
3
|CUT
-
Chris Francoeur
|-3
|-
|-
|72
|65
|-
|-
|137
|83
|79
4
|CUT
-
Theo Humphrey
|-3
|-
|-
|66
|71
|-
|-
|137
|108
|103
5
|CUT
-
Blaine Hale, Jr.
|-2
|-
|-
|67
|71
|-
|-
|138
|109
|105
4
|CUT
-
Joe Weiler
|-2
|-
|-
|71
|67
|-
|-
|138
|98
|94
4
|CUT
-
Matt NeSmith
|-2
|-
|-
|73
|65
|-
|-
|138
|138
|136
2
|CUT
-
Davis Shore
|-2
|-
|-
|66
|72
|-
|-
|138
|16
|13
3
|CUT
-
Derek Hitchner
|-2
|-
|-
|71
|67
|-
|-
|138
|33
|33
-
|CUT
-
Rayhan Thomas
|-2
|-
|-
|68
|70
|-
|-
|138
|62
|62
-
|CUT
-
Matthew Riedel
|-2
|-
|-
|72
|66
|-
|-
|138
|91
|83
8
|CUT
-
Michael Johnson
|-2
|-
|-
|66
|72
|-
|-
|138
|12
|11
1
|CUT
-
Carson Bacha
|-2
|-
|-
|67
|71
|-
|-
|138
|68
|66
2
|CUT
-
Tyler Wilkes
|-2
|-
|-
|69
|69
|-
|-
|138
|101
|95
6
|CUT
-
Jay Card III
|-2
|-
|-
|68
|70
|-
|-
|138
|36
|35
1
|CUT
-
Trevor Cone
|-2
|-
|-
|72
|66
|-
|-
|138
|54
|49
5
|CUT
-
Brett Stegmaier
|-2
|-
|-
|69
|69
|-
|-
|138
|129
|126
3
|CUT
-
Kyle Westmoreland
|-2
|-
|-
|69
|69
|-
|-
|138
|46
|43
3
|CUT
-
Bryson Nimmer
|-2
|-
|-
|68
|70
|-
|-
|138
|107
|102
5
|CUT
-
Roger Sloan
|-2
|-
|-
|68
|70
|-
|-
|138
|39
|38
1
|CUT
-
Robby Shelton
|-2
|-
|-
|67
|71
|-
|-
|138
|25
|18
7
|CUT
-
Preston Summerhays
|-2
|-
|-
|68
|70
|-
|-
|138
|135
|133
2
|CUT
-
Frankie Harris
|-1
|-
|-
|69
|70
|-
|-
|139
|35
|34
1
|CUT
-
Cole Sherwood
|-1
|-
|-
|72
|67
|-
|-
|139
|6
|5
1
|CUT
-
Kevin Tway
|-1
|-
|-
|70
|69
|-
|-
|139
|156
|156
-
|CUT
-
Wilson Furr
|-1
|-
|-
|71
|68
|-
|-
|139
|146
|144
2
|CUT
-
Hunter Wolcott
|-1
|-
|-
|69
|70
|-
|-
|139
|115
|109
6
|CUT
-
Brandon Wu
|-1
|-
|-
|70
|69
|-
|-
|139
|137
|135
2
|CUT
-
Billy Tom Sargent
|-1
|-
|-
|71
|68
|-
|-
|139
|103
|98
5
|CUT
-
Christiaan Maas
|-1
|-
|-
|66
|73
|-
|-
|139
|102
|96
6
|CUT
-
Tyler Leach
|-1
|-
|-
|70
|69
|-
|-
|139
|130
|127
3
|CUT
-
Luke Gutschewski
|-1
|-
|-
|67
|72
|-
|-
|139
|120
|117
3
|CUT
-
Ryan McCormick
|E
|-
|-
|67
|73
|-
|-
|140
|153
|T152
1
|CUT
-
Ryo Ishikawa
|E
|-
|-
|70
|70
|-
|-
|140
|40
|39
1
|CUT
-
Will Chandler
|E
|-
|-
|72
|68
|-
|-
|140
|56
|54
2
|CUT
-
RJ Manke
|E
|-
|-
|70
|70
|-
|-
|140
|128
|125
3
|CUT
-
Ryan Blaum
|E
|-
|-
|71
|69
|-
|-
|140
|117
|115
2
|CUT
-
Harry Higgs
|E
|-
|-
|68
|72
|-
|-
|140
|144
|140
4
|CUT
-
Brandon Berry
|E
|-
|-
|69
|71
|-
|-
|140
|118
|116
2
|CUT
-
Tom Whitney
|+1
|-
|-
|72
|69
|-
|-
|141
|122
|119
3
|CUT
-
Ashton Van Horne
|+1
|-
|-
|71
|70
|-
|-
|141
|116
|113
3
|CUT
-
Mahanth Chirravuri
|+1
|-
|-
|74
|67
|-
|-
|141
|79
|72
7
|CUT
-
Carl Yuan
|+1
|-
|-
|72
|69
|-
|-
|141
|94
|90
4
|CUT
-
Alistair Docherty
|+2
|-
|-
|72
|70
|-
|-
|142
|4
-
|CUT
-
Daniel Summerhays
|+2
|-
|-
|69
|73
|-
|-
|142
|151
|150
1
|CUT
-
Jorge Fernández Valdés
|+2
|-
|-
|71
|71
|-
|-
|142
|44
|41
3
|CUT
-
Chez Reavie
|+2
|-
|-
|72
|70
|-
|-
|142
|92
|87
5
|CUT
-
Noah Goodwin
|+2
|-
|-
|72
|70
|-
|-
|142
|60
|58
2
|CUT
-
Michael Feagles
|+2
|-
|-
|74
|68
|-
|-
|142
|127
|123
4
|CUT
-
Cristobal Del Solar
|+3
|-
|-
|70
|73
|-
|-
|143
|69
|67
2
|CUT
-
Braden Thornberry
|+3
|-
|-
|73
|70
|-
|-
|143
|140
|137
3
|CUT
-
Matthew Anderson
|+3
|-
|-
|68
|75
|-
|-
|143
|67
|65
2
|CUT
-
Russell Knox
|+4
|-
|-
|70
|74
|-
|-
|144
|132
|128
4
|CUT
-
Bryce Lewis
|+5
|-
|-
|72
|73
|-
|-
|145
|95
|91
4
|CUT
-
Brett White
|+5
|-
|-
|69
|76
|-
|-
|145
|126
|122
4
|CUT
-
Cameron Champ
|+6
|-
|-
|70
|76
|-
|-
|146
|93
|88
5
|CUT
-
Travis Trace
|+7
|-
|-
|76
|71
|-
|-
|147
|47
|44
3
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