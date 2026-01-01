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Official

Sanford InternationalRight Arrow

1

Zach Johnson
USA
Z. Johnson
Tot
-11
R3
-4

-11

1

USA
Z. Johnson
Tot
-11
R3
-4

2

Ben Crane
USA
B. Crane
Tot
-10
R3
-4

-10

2

USA
B. Crane
Tot
-10
R3
-4

T3

Mario Tiziani
USA
M. Tiziani
Tot
-8
R3
-7

-8

T3

USA
M. Tiziani
Tot
-8
R3
-7

T3

Boo Weekley
USA
B. Weekley
Tot
-8
R3
-6

-8

T3

USA
B. Weekley
Tot
-8
R3
-6

T3

Ryan Armour
USA
R. Armour
Tot
-8
R3
-4

-8

T3

USA
R. Armour
Tot
-8
R3
-4

T3

Chad Campbell
USA
C. Campbell
Tot
-8
R3
-3

-8

T3

USA
C. Campbell
Tot
-8
R3
-3

T3

Retief Goosen
RSA
R. Goosen
Tot
-8
R3
-2

-8

T3

RSA
R. Goosen
Tot
-8
R3
-2

T8

Darren Fichardt
RSA
D. Fichardt
Tot
-6
R3
-4

-6

T8

RSA
D. Fichardt
Tot
-6
R3
-4

T8

Jamie Donaldson
WAL
J. Donaldson
Tot
-6
R3
E

-6

T8

WAL
J. Donaldson
Tot
-6
R3
E

T8

Jay Jurecic
USA
J. Jurecic
Tot
-6
R3
+1

-6

T8

USA
J. Jurecic
Tot
-6
R3
+1

T11

Tommy Gainey
USA
T. Gainey
Tot
-5
R3
-3

-5

T11

USA
T. Gainey
Tot
-5
R3
-3

T11

J.J. Henry
USA
J. Henry
Tot
-5
R3
-3

-5

T11

USA
J. Henry
Tot
-5
R3
-3

T11

Charlie Wi
KOR
C. Wi
Tot
-5
R3
-2

-5

T11

KOR
C. Wi
Tot
-5
R3
-2

T11

Mark Wilson
USA
M. Wilson
Tot
-5
R3
E

-5

T11

USA
M. Wilson
Tot
-5
R3
E

T15

Ricardo Gonzalez
ARG
R. Gonzalez
Tot
-4
R3
-4

-4

T15

ARG
R. Gonzalez
Tot
-4
R3
-4
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Stats

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Scoring Avg. Stats.

Zach Johnson
USA
Scoring Average (Actual)

1st • Zach Johnson

67.46
Retief Goosen
RSA
Rounds in the 60's

1st • Retief Goosen

34
Retief Goosen
RSA
Sub Par Rounds

1st • Retief Goosen

40
Ernie Els
RSA
Bounce Back

1st • Ernie Els

34.88%
Zach Johnson
USA
Bogey Avoidance

1st • Zach Johnson

9.12%
Zach Johnson
USA
Birdie to Bogey Ratio

1st • Zach Johnson

3.22
George McNeill
USA
Reverse Bounce Back

1st • George McNeill

9.25%
Stewart Cink
USA
Stroke Differential Field Average

1st • Stewart Cink

+3.76
Zach Johnson
USA
Bogey Average

1st • Zach Johnson

1.49
Stewart Cink
USA
Round 1 Scoring Average

1st • Stewart Cink

67.46
Zach Johnson
USA
Round 2 Scoring Average

1st • Zach Johnson

67.00
Zach Johnson
USA
Round 3 Scoring Average

1st • Zach Johnson

67.25
Boo Weekley
USA
Round 4 Scoring Average

1st • Boo Weekley

66.00
Stewart Cink
USA
Par 3 Scoring Average

1st • Stewart Cink

2.90
Stewart Cink
USA
Par 3 Performance

1st • Stewart Cink

-19
Charlie Wi
KOR
Par 3 Birdie or Better Leaders

1st • Charlie Wi

19.82%
Zach Johnson
USA
Par 4 Scoring Average

1st • Zach Johnson

3.86
Stewart Cink
USA
Par 4 Performance

1st • Stewart Cink

-57
Zach Johnson
USA
Par 4 Birdie or Better Leaders

1st • Zach Johnson

24.75%
Zach Johnson
USA
Par 5 Scoring Average

1st • Zach Johnson

4.39
Retief Goosen
RSA
Par 5 Performance

1st • Retief Goosen

-100
Zach Johnson
USA
Par 5 Birdie or Better Leaders

1st • Zach Johnson

59.70%
Zach Johnson
USA
Front 9 Scoring Average

1st • Zach Johnson

33.90
Zach Johnson
USA
Back 9 Scoring Average

1st • Zach Johnson

33.56
Zach Johnson
USA
First Tee Early Scoring Average

1st • Zach Johnson

65.83
Zach Johnson
USA
Tenth Tee Early Scoring Average

1st • Zach Johnson

66.50
Stewart Cink
USA
First Tee Late Scoring Average

1st • Stewart Cink

67.25
Retief Goosen
RSA
Tenth Tee Late Scoring Average

1st • Retief Goosen

67.33
Zach Johnson
USA
Early Scoring Average

1st • Zach Johnson

66.00
Stewart Cink
USA
Late Scoring Average

1st • Stewart Cink

67.30
Retief Goosen
RSA
Par 5 Eagle Leaders

1st • Retief Goosen

12
Zach Johnson
USA
Front 9 Round 1 Scoring Average

1st • Zach Johnson

33.83
Stewart Cink
USA
Back 9 Round 1 Scoring Average

1st • Stewart Cink

33.46
Zach Johnson
USA
Early Round 1 Scoring Average

1st • Zach Johnson

67.00
Stewart Cink
USA
Late Round 1 Scoring Average

1st • Stewart Cink

67.00
Ernie Els
RSA
First Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Ernie Els

65.00
Alex Cejka
GER
Tenth Tee Early Round 1 Scoring Average

1st • Alex Cejka

65.00
Michael Wright
AUS
First Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Michael Wright

65.00
Boo Weekley
USA
Tenth Tee Late Round 1 Scoring Average

1st • Boo Weekley

66.00
Zach Johnson
USA
Front 9 Round 2 Scoring Average

1st • Zach Johnson

33.83
Zach Johnson
USA
Back 9 Round 2 Scoring Average

1st • Zach Johnson

33.17
Zach Johnson
USA
Early Round 2 Scoring Average

1st • Zach Johnson

65.86
Steve Flesch
USA
Late Round 2 Scoring Average

1st • Steve Flesch

67.33
Darren Clarke
NIR
First Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • Darren Clarke

64.00
Thongchai Jaidee
THA
Tenth Tee Early Round 2 Scoring Average

1st • Thongchai Jaidee

65.00
Tim O'Neal
USA
First Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Tim O'Neal

66.00
Boo Weekley
USA
Tenth Tee Late Round 2 Scoring Average

1st • Boo Weekley

66.00
Stewart Cink
USA
Front 9 Round 3 Scoring Average

1st • Stewart Cink

33.85
Zach Johnson
USA
Back 9 Round 3 Scoring Average

1st • Zach Johnson

33.33
Retief Goosen
RSA
Early Round 3 Scoring Average

1st • Retief Goosen

66.50
Zach Johnson
USA
Late Round 3 Scoring Average

1st • Zach Johnson

67.25
Retief Goosen
RSA
First Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Retief Goosen

66.50
Darren Clarke
NIR
Tenth Tee Early Round 3 Scoring Average

1st • Darren Clarke

66.00
Zach Johnson
USA
First Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Zach Johnson

67.25
Paul Stankowski
USA
Tenth Tee Late Round 3 Scoring Average

1st • Paul Stankowski

65.00
Freddie Jacobson
SWE
Front 9 Round 4 Scoring Average

1st • Freddie Jacobson

32.25
Stewart Cink
USA
Back 9 Round 4 Scoring Average

1st • Stewart Cink

32.80
Thongchai Jaidee
THA
Early Round 4 Scoring Average

1st • Thongchai Jaidee

65.00
Boo Weekley
USA
Late Round 4 Scoring Average

1st • Boo Weekley

65.50
Thongchai Jaidee
THA
First Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Thongchai Jaidee

65.00
Søren Kjeldsen
DEN
Tenth Tee Early Round 4 Scoring Average

1st • Søren Kjeldsen

68.00
Boo Weekley
USA
First Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Boo Weekley

65.50
Freddie Jacobson
SWE
Tenth Tee Late Round 4 Scoring Average

1st • Freddie Jacobson

66.00
Ángel Cabrera
ARG
Front 9 Lowest Round

1st • Ángel Cabrera

29
Miguel Angel Jiménez
ESP
Back 9 Lowest Round

1st • Miguel Angel Jiménez

28
Steven Alker
NZL
Early Lowest Round

1st • Steven Alker

61
Mark Wilson
USA
Late Lowest Round

1st • Mark Wilson

61
Steven Alker
NZL
First Tee Early Lowest Round

1st • Steven Alker

61
Steven Alker
NZL
Tenth Tee Early Lowest Round

1st • Steven Alker

62
Ángel Cabrera
ARG
First Tee Late Lowest Round

1st • Ángel Cabrera

62
Mark Wilson
USA
Tenth Tee Late Lowest Round

1st • Mark Wilson

61

Other Stats.

Steven Alker
NZL
Lowest Round

1st • Steven Alker

61

Birdie and Eagle Stats.

Zach Johnson
USA
Birdie Average

1st • Zach Johnson

5.08
Miguel Angel Jiménez
ESP
Total Birdies

1st • Miguel Angel Jiménez

247
Zach Johnson
USA
Birdie or Better Percentage

1st • Zach Johnson

29.34%
Stewart Cink
USA
Eagles (Holes per)

1st • Stewart Cink

66.0
Retief Goosen
RSA
Total Eagles

1st • Retief Goosen

13
Zach Johnson
USA
Par Breakers

1st • Zach Johnson

29.34%
Charlie Wi
KOR
Par 3 Birdie or Better Leaders

1st • Charlie Wi

19.82%
Zach Johnson
USA
Par 4 Birdie or Better Leaders

1st • Zach Johnson

24.75%
Zach Johnson
USA
Par 5 Birdie or Better Leaders

1st • Zach Johnson

59.70%
Greg Chalmers
AUS
Par 4 Eagle Leaders

1st • Greg Chalmers

3
Retief Goosen
RSA
Par 5 Eagle Leaders

1st • Retief Goosen

12

Final Round Stats.

Stewart Cink
USA
Scoring Average Final Rnd

1st • Stewart Cink

67.15
Stewart Cink
USA
Final Round Performance

1st • Stewart Cink

100.00%
Stewart Cink
USA
Top 10 Final Round Performance

1st • Stewart Cink

100.0%
Steve Allan
AUS
Top 5 Final Round Performance

1st • Steve Allan

100.0
Steven Alker
NZL
11-25 Final Round Performance

1st • Steven Alker

100.0
Stewart Cink
USA
25+ Final Round Performance

1st • Stewart Cink

100.0
Steven Alker
NZL
6-10 Final Round Performance

1st • Steven Alker

100.0
Official

Sanford International

1

Zach Johnson
USA
Z. Johnson
Tot
-11
R3
-4

-11

1

USA
Z. Johnson
Tot
-11
R3
-4

2

Ben Crane
USA
B. Crane
Tot
-10
R3
-4

-10

2

USA
B. Crane
Tot
-10
R3
-4

T3

Mario Tiziani
USA
M. Tiziani
Tot
-8
R3
-7

-8

T3

USA
M. Tiziani
Tot
-8
R3
-7

T3

Boo Weekley
USA
B. Weekley
Tot
-8
R3
-6

-8

T3

USA
B. Weekley
Tot
-8
R3
-6

T3

Ryan Armour
USA
R. Armour
Tot
-8
R3
-4

-8

T3

USA
R. Armour
Tot
-8
R3
-4
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