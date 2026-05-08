Official
The Insperity
The Woodlands Country Club (Tournament Course)
The Woodlands, Texas • USA
May 8 - 10, 2026
The Woodlands Country Club (Tournament Course)
The Woodlands
May 8 - 10, 2026
Winner
United States of America
66
R1
66
R2
69
R3
$450,000
Earnings
-15
Total
$450,000
Earnings
Highlights
Highlights
All Players
|Schwab Cup
|1
-
Boo Weekley
|-15
|F
|-3
|66
|66
|69
|201
|3
|19
16
|2
-
Ernie Els
|-12
|F
|-1
|67
|66
|71
|204
|4
|7
3
|T3
9
Darren Clarke
|-11
|F
|-4
|68
|69
|68
|205
|20
|37
17
|T3
-
Charlie Wi
|-11
|F
|-2
|67
|68
|70
|205
|8
|20
12
|T5
-
Stewart Cink
|-10
|F
|-2
|68
|68
|70
|206
|1
|1
-
|T5
-
Zach Johnson
|-10
|F
|-2
|68
|68
|70
|206
|2
|2
-
|7
2
Miguel Angel Jiménez
|-9
|F
|-1
|69
|67
|71
|207
|18
|21
3
|T8
10
Steve Flesch
|-8
|F
|-3
|71
|68
|69
|208
|27
|31
4
|T8
10
Bo Van Pelt
|-8
|F
|-3
|71
|68
|69
|208
|24
|27
3
|T8
10
Freddie Jacobson
|-8
|F
|-3
|70
|69
|69
|208
|13
|16
3
|T8
7
Richard Green
|-8
|F
|-2
|66
|72
|70
|208
|31
|42
11
|T8
4
Retief Goosen
|-8
|F
|-1
|69
|68
|71
|208
|5
|3
2
|T8
3
Tommy Gainey
|-8
|F
|E
|68
|68
|72
|208
|11
|14
3
|T14
20
Rory Sabbatini
|-7
|F
|-4
|67
|74
|68
|209
|51
|68
17
|T14
16
Y.E. Yang
|-7
|F
|-3
|67
|73
|69
|209
|23
|22
1
|T14
1
Steve Allan
|-7
|F
|-1
|70
|68
|71
|209
|12
|11
1
|T14
9
Steven Alker
|-7
|F
|+1
|67
|69
|73
|209
|6
|4
2
|T14
11
Tom Pernice Jr.
|-7
|F
|+2
|69
|66
|74
|209
|48
|60
12
|T19
15
Bernhard Langer
|-6
|F
|-3
|70
|71
|69
|210
|25
|23
2
|T19
1
Robert Karlsson
|-6
|F
|-1
|68
|71
|71
|210
|67
|76
9
|T19
1
Cameron Percy
|-6
|F
|-1
|69
|70
|71
|210
|32
|34
2
|T19
1
Matt Gogel
|-6
|F
|-1
|70
|69
|71
|210
|37
|41
4
|T19
7
Michael Wright
|-6
|F
|+1
|69
|68
|73
|210
|26
|25
1
|T24
22
Stuart Appleby
|-5
|F
|-3
|71
|71
|69
|211
|64
|71
7
|T24
6
Chad Campbell
|-5
|F
|E
|69
|70
|72
|211
|74
|96
22
|T24
6
David Toms
|-5
|F
|E
|70
|69
|72
|211
|7
|5
2
|T27
19
Dicky Pride
|-4
|F
|-2
|72
|70
|70
|212
|34
|33
1
|T27
19
Colin Montgomerie
|-4
|F
|-2
|70
|72
|70
|212
|29
|26
3
|T27
7
Mike Weir
|-4
|F
|-1
|68
|73
|71
|212
|45
|48
3
|T27
7
Justin Leonard
|-4
|F
|-1
|69
|72
|71
|212
|28
|24
4
|T27
9
Søren Kjeldsen
|-4
|F
|+1
|69
|70
|73
|212
|19
|15
4
|T27
9
Joe Durant
|-4
|F
|+1
|71
|68
|73
|212
|56
|59
3
|T27
22
Padraig Harrington
|-4
|F
|+4
|70
|66
|76
|212
|9
|6
3
|34
-
Ken Tanigawa
|-3
|F
|E
|70
|71
|72
|213
|40
|39
1
|T35
11
David Duval
|-2
|F
|E
|68
|74
|72
|214
|38
|36
2
|T35
21
Stephen Ames
|-2
|F
|-1
|72
|71
|71
|214
|15
|13
2
|T35
11
Scott Parel
|-2
|F
|E
|70
|72
|72
|214
|57
|58
1
|T35
1
Thongchai Jaidee
|-2
|F
|+1
|66
|75
|73
|214
|21
|17
4
|T35
1
Paul Goydos
|-2
|F
|+1
|72
|69
|73
|214
|43
|45
2
|T35
5
Ken Duke
|-2
|F
|+2
|70
|70
|74
|214
|71
|75
4
|T35
17
Tim Petrovic
|-2
|F
|+3
|71
|68
|75
|214
|46
|46
-
|T35
20
Ricardo Gonzalez
|-2
|F
|+4
|71
|67
|76
|214
|41
|38
3
|T43
22
Tom Lehman
|-1
|F
|-2
|73
|72
|70
|215
|77
|82
5
|T43
3
Paul Stankowski
|-1
|F
|+1
|70
|72
|73
|215
|50
|51
1
|T43
3
Chris DiMarco
|-1
|F
|+1
|69
|73
|73
|215
|62
|63
1
|T43
9
Glen Day
|-1
|F
|+2
|73
|68
|74
|215
|101
|116
15
|T43
9
Alex Cejka
|-1
|F
|+2
|69
|72
|74
|215
|17
|12
5
|T43
9
Heath Slocum
|-1
|F
|+2
|71
|70
|74
|215
|60
|62
2
|T43
13
Tim O'Neal
|-1
|F
|+3
|70
|70
|75
|215
|42
|40
2
|T43
25
Doug Barron
|-1
|F
|+4
|71
|68
|76
|215
|30
|28
2
|T43
38
Ben Crane
|-1
|F
|+7
|65
|71
|79
|215
|10
|8
2
|T52
20
Rod Pampling
|E
|F
|-6
|76
|74
|66
|216
|66
|64
2
|T52
8
Jeff Maggert
|E
|F
|E
|71
|73
|72
|216
|68
|65
3
|T52
8
Stephen Gallacher
|E
|F
|E
|75
|69
|72
|216
|-
|-
-
|T52
4
Jerry Kelly
|E
|F
|+1
|74
|69
|73
|216
|49
|47
2
|T52
6
Scott Dunlap
|E
|F
|+2
|72
|70
|74
|216
|80
|85
5
|T57
8
Mark Hensby
|+1
|F
|E
|72
|73
|72
|217
|84
|86
2
|T57
1
J.J. Henry
|+1
|F
|+2
|72
|71
|74
|217
|98
|103
5
|T57
11
Jason Caron
|+1
|F
|+3
|70
|72
|75
|217
|39
|35
4
|T60
4
Ángel Cabrera
|+2
|F
|+3
|73
|70
|75
|218
|22
|18
4
|T60
14
Jay Haas
|+2
|F
|+4
|69
|73
|76
|218
|76
|73
3
|T60
30
Tag Ridings
|+2
|F
|+6
|70
|70
|78
|218
|44
|43
1
|T63
2
Brian Gay
|+3
|F
|+2
|70
|75
|74
|219
|36
|32
4
|T63
29
Gene Sauers
|+3
|F
|+6
|69
|72
|78
|219
|83
|83
-
|T65
3
Billy Mayfair
|+4
|F
|+1
|75
|72
|73
|220
|55
|53
2
|T65
5
Vijay Singh
|+4
|F
|+4
|74
|70
|76
|220
|47
|44
3
|67
7
Shane Bertsch
|+5
|F
|+5
|66
|78
|77
|221
|53
|52
1
|T68
6
Fred Funk
|+6
|F
|-1
|75
|76
|71
|222
|91
|94
3
|T68
-
Kenny Perry
|+6
|F
|+3
|71
|76
|75
|222
|81
|79
2
|T68
8
Scott McCarron
|+6
|F
|+6
|70
|74
|78
|222
|59
|55
4
|71
3
Woody Austin
|+8
|F
|+5
|72
|75
|77
|224
|79
|77
2
|T72
2
Mark Calcavecchia
|+10
|F
|+3
|79
|72
|75
|226
|107
|108
1
|T72
4
Bob Estes
|+10
|F
|+7
|75
|72
|79
|226
|96
|98
2
|T72
-
Lee Janzen
|+10
|F
|+4
|75
|75
|76
|226
|99
|100
1
|T72
38
Greg Chalmers
|+10
|F
|+13
|72
|69
|85
|226
|65
|61
4
|76
-
Corey Pavin
|+11
|F
|+2
|82
|71
|74
|227
|85
|84
1
|WD
-
John Daly
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|73
|70
3
|WD
-
Kirk Triplett
|-
|-
|-
|75
|78
|-
|153
|54
|50
4
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