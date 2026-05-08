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The Insperity
Official

The Insperity

The Woodlands Country Club (Tournament Course)

The Woodlands, Texas • USA

May 8 - 10, 2026

The Woodlands Country Club (Tournament Course)

The Woodlands

May 8 - 10, 2026

Winner

Boo Weekley
USA

Boo Weekley

Right Arrow
USA

United States of America

66

R1

66

R2

69

R3

$450,000

Earnings

-15

Total

$450,000

Earnings

Highlights

Highlights

Highlights | Insperity Invitational | 2026
Boo Weekley makes birdie putt on No. 17 at Insperity Invitational
Boo Weekley makes birdie on No. 15 at Insperity Invitational

All Players

Schwab Cup
1

-

Boo Weekley
-15F-3666669201319

16

2

-

Ernie Els
-12F-167667120447

3

T3

9

Darren Clarke
Titleist
-11F-46869682052037

17

T3

-

Charlie Wi
Titleist
-11F-2676870205820

12

T5

-

Stewart Cink
Titleist
-10F-268687020611

-

T5

-

Zach Johnson
Titleist
-10F-268687020622

-

7

2

Miguel Angel Jiménez
-9F-16967712071821

3

T8

10

Steve Flesch
-8F-37168692082731

4

T8

10

Bo Van Pelt
-8F-37168692082427

3

T8

10

Freddie Jacobson
Titleist
-8F-37069692081316

3

T8

7

Richard Green
Titleist
-8F-26672702083142

11

T8

4

Retief Goosen
-8F-169687120853

2

T8

3

Tommy Gainey
-8FE6868722081114

3

T14

20

Rory Sabbatini
Titleist
-7F-46774682095168

17

T14

16

Y.E. Yang
Titleist
-7F-36773692092322

1

T14

1

Steve Allan
Titleist
-7F-17068712091211

1

T14

9

Steven Alker
Titleist
-7F+167697320964

2

T14

11

Tom Pernice Jr.
Titleist
-7F+26966742094860

12

T19

15

Bernhard Langer
Titleist
-6F-37071692102523

2

T19

1

Robert Karlsson
Titleist
-6F-16871712106776

9

T19

1

Cameron Percy
Titleist
-6F-16970712103234

2

T19

1

Matt Gogel
-6F-17069712103741

4

T19

7

Michael Wright
Titleist
-6F+16968732102625

1

T24

22

Stuart Appleby
-5F-37171692116471

7

T24

6

Chad Campbell
-5FE6970722117496

22

T24

6

David Toms
Titleist
-5FE70697221175

2

T27

19

Dicky Pride
Titleist
-4F-27270702123433

1

T27

19

Colin Montgomerie
Titleist
-4F-27072702122926

3

T27

7

Mike Weir
Titleist
-4F-16873712124548

3

T27

7

Justin Leonard
-4F-16972712122824

4

T27

9

Søren Kjeldsen
-4F+16970732121915

4

T27

9

Joe Durant
-4F+17168732125659

3

T27

22

Padraig Harrington
Titleist
-4F+470667621296

3

34

-

Ken Tanigawa
Titleist
-3FE7071722134039

1

T35

11

David Duval
-2FE6874722143836

2

T35

21

Stephen Ames
Titleist
-2F-17271712141513

2

T35

11

Scott Parel
-2FE7072722145758

1

T35

1

Thongchai Jaidee
Titleist
-2F+16675732142117

4

T35

1

Paul Goydos
Titleist
-2F+17269732144345

2

T35

5

Ken Duke
Titleist
-2F+27070742147175

4

T35

17

Tim Petrovic
Titleist
-2F+37168752144646

-

T35

20

Ricardo Gonzalez
Titleist
-2F+47167762144138

3

T43

22

Tom Lehman
Titleist
-1F-27372702157782

5

T43

3

Paul Stankowski
-1F+17072732155051

1

T43

3

Chris DiMarco
Titleist
-1F+16973732156263

1

T43

9

Glen Day
-1F+2736874215101116

15

T43

9

Alex Cejka
Titleist
-1F+26972742151712

5

T43

9

Heath Slocum
Titleist
-1F+27170742156062

2

T43

13

Tim O'Neal
Titleist
-1F+37070752154240

2

T43

25

Doug Barron
Titleist
-1F+47168762153028

2

T43

38

Ben Crane
-1F+7657179215108

2

T52

20

Rod Pampling
EF-67674662166664

2

T52

8

Jeff Maggert
Titleist
EFE7173722166865

3

T52

8

Stephen Gallacher
Titleist
EFE756972216--

-

T52

4

Jerry Kelly
EF+17469732164947

2

T52

6

Scott Dunlap
Titleist
EF+27270742168085

5

T57

8

Mark Hensby
+1FE7273722178486

2

T57

1

J.J. Henry
Titleist
+1F+272717421798103

5

T57

11

Jason Caron
Titleist
+1F+37072752173935

4

T60

4

Ángel Cabrera
+2F+37370752182218

4

T60

14

Jay Haas
Titleist
+2F+46973762187673

3

T60

30

Tag Ridings
Titleist
+2F+67070782184443

1

T63

2

Brian Gay
Titleist
+3F+27075742193632

4

T63

29

Gene Sauers
Titleist
+3F+66972782198383

-

T65

3

Billy Mayfair
Titleist
+4F+17572732205553

2

T65

5

Vijay Singh
Titleist
+4F+47470762204744

3

67

7

Shane Bertsch
Titleist
+5F+56678772215352

1

T68

6

Fred Funk
+6F-17576712229194

3

T68

-

Kenny Perry
Titleist
+6F+37176752228179

2

T68

8

Scott McCarron
Titleist
+6F+67074782225955

4

71

3

Woody Austin
Titleist
+8F+57275772247977

2

T72

2

Mark Calcavecchia
+10F+3797275226107108

1

T72

4

Bob Estes
Titleist
+10F+77572792269698

2

T72

-

Lee Janzen
+10F+475757622699100

1

T72

38

Greg Chalmers
Titleist
+10F+137269852266561

4

76

-

Corey Pavin
Titleist
+11F+28271742278584

1

WD

-

John Daly
-------7370

3

WD

-

Kirk Triplett
---7578-1535450

4

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