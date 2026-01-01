PGA TOUR ChampionsLeaderboardWatch & ListenNewsSchwab CupSchedulePlayersStatsTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
Tucker Sampson
TuckerSampson
Country
USA

United States

Age
59
Turned Pro
-
Birthplace
-
College
-
Career Wins
0
Wins (2019)
0
Top 10 (2019)
0
World Rank (OWGR)
-
USA

United States

Tucker Sampson

Tucker Sampson

Tucker Sampson

USA

United States

Career

Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

-

Height
Age

59

Age
Turned Pro

-

Turned Pro
World Rank (OWGR)

-

Information

Career

Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

-

Earnings
Cuts Made

-

Cuts Made

Season

Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

-

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

-

Height
Age

59

Age
Turned Pro

-

Turned Pro
R1
Groupings Official

DICK'S Open

Fred Funk
USA
F. Funk
USA
F. Funk
Chris DiMarco
USA
C. DiMarco
USA
C. DiMarco
Corey Pavin
USA
C. Pavin
USA
C. Pavin
Olin Browne
USA
O. Browne
USA
O. Browne
John Senden
AUS
J. Senden
AUS
J. Senden
Duffy Waldorf
USA
D. Waldorf
USA
D. Waldorf
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW