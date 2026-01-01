PGA TOUR ChampionsLeaderboardWatch & ListenNewsSchwab CupSchedulePlayersStatsTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
Ian Poulter
IanPoulter
Country
ENG

England

Age
50
Turned Pro
1995
Birthplace
Stevenage, England
College
Barclay School
PGA TOUR Wins
3
Wins (2022)
0
Top 10 (2022)
0
FedExCup Standings
-
FedExCup Fall Standings
-
World Rank (OWGR)
-

Partners

titleist
ENG

England

titleist

Ian Poulter

Ian Poulter

Ian Poulter

ENG

England

Career

PGA TOUR
Right Arrow
Wins

3

Wins
Earnings

$28,209,697

Earnings
Cuts Made

250/321

Cuts Made

Season

2022
Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

2

Top 25
Cuts Made

10/16

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

6'1"

Height
Age

50

Age
Turned Pro

1995

Turned Pro

Stats

Performance
Right Arrow
SG: Total

81st

SG: Total
SG: Putting

17th

SG: Putting
Driving Distance

133rd

Driving Distance
FedExCup Standings

-

PTS: -Information
FedExCup Fall Standings

-

-Information
World Rank (OWGR)

-

Information

Career

PGA TOUR
Right Arrow
Wins

3

Wins
Earnings

$28,209,697

Earnings
Cuts Made

250/321

Cuts Made

Season

2022
Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

2

Top 25
Cuts Made

10/16

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

6'1"

Height
Age

50

Age
Turned Pro

1995

Turned Pro

Stats

Performance
Right Arrow
SG: Total

81st

SG: Total
SG: Putting

17th

SG: Putting
Driving Distance

133rd

Driving Distance

News & Video

Right Arrow

Ian Poulter sinks a 20-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson

Highlights
Ian Poulter sinks a 20-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson
Play
Play

Ian Poulter's 30-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson

Highlights
Ian Poulter's 30-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson
Play
Play

Ian Poulter sinks a 20-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson

Highlights
Ian Poulter sinks a 20-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson
Play
Play

Ian Poulter's 30-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson

Highlights
Ian Poulter's 30-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson
Play
Play

Ian Poulter saves par with 26-footer at AT&T Byron Nelson

Highlights
Ian Poulter saves par with 26-footer at AT&T Byron Nelson
Play
Play

Ian Poulter's iron reaches par 5 in two to yield birdie at AT&T Byron Nelson

Highlights
Ian Poulter's iron reaches par 5 in two to yield birdie at AT&T Byron Nelson
Play
Play

Ian Poulter makes birdie on No. 15 at AT&T Byron Nelson

Highlights
Ian Poulter makes birdie on No. 15 at AT&T Byron Nelson
Play
Play

Ian Poulter controls tee shot and birdies at AT&T Byron Nelson

Highlights
Ian Poulter controls tee shot and birdies at AT&T Byron Nelson
Play
Play

Robert MacIntyre's incredible ace leads Shots of the Week

Shots of the Week
Robert MacIntyre's incredible ace leads Shots of the Week
Play
Play

Ian Poulter's solid third to set up birdie at Zurich Classic

Highlights
Ian Poulter's solid third to set up birdie at Zurich Classic
Play
Play
R1
Groupings Official

DICK'S Open

Fred Funk
USA
F. Funk
USA
F. Funk
Chris DiMarco
USA
C. DiMarco
USA
C. DiMarco
Corey Pavin
USA
C. Pavin
USA
C. Pavin
Olin Browne
USA
O. Browne
USA
O. Browne
John Senden
AUS
J. Senden
AUS
J. Senden
Duffy Waldorf
USA
D. Waldorf
USA
D. Waldorf
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW