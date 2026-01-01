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R1
Groupings Official
DICK'S Open
Right Arrow
F. Funk
F. Funk
C. DiMarco
C. DiMarco
C. Pavin
C. Pavin
O. Browne
O. Browne
J. Senden
J. Senden
D. Waldorf
D. Waldorf
T. Pernice Jr.
T. Pernice Jr.
H. Slocum
H. Slocum
C. Campbell
C. Campbell
T. Petrovic
T. Petrovic
V. Taylor
V. Taylor
B. Gay
B. Gay
K. Triplett
K. Triplett
J. Maggert
J. Maggert
B. Andrade
B. Andrade
Ian
Poulter
Country
England
Age
50
Turned Pro
1995
Birthplace
Stevenage, England
College
Barclay School
PGA TOUR Wins
3
Wins (2022)
0
Top 10 (2022)
0
-
-
World Rank (OWGR)
-
Partners
England
Ian Poulter
Ian Poulter
England
Overview
Career
Results
News & Video
Stats
Bio
Career
PGA TOUR
Right Arrow
3
Wins
$28,209,697
Earnings
250/321
Cuts Made
Season
2022
Right Arrow
0
Wins
2
Top 25
10/16
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
6'1"
Height
50
Age
1995
Turned Pro
Stats
Performance
Right Arrow
81st
SG: Total
17th
SG: Putting
133rd
Driving Distance
-
PTS: -
Information
-
-
Information
World Rank (OWGR)
-
Information
Career
PGA TOUR
Right Arrow
3
Wins
$28,209,697
Earnings
250/321
Cuts Made
Season
2022
Right Arrow
0
Wins
2
Top 25
10/16
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
6'1"
Height
50
Age
1995
Turned Pro
Stats
Performance
Right Arrow
81st
SG: Total
17th
SG: Putting
133rd
Driving Distance
News & Video
Right Arrow
Ian Poulter sinks a 20-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson
Highlights
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Ian Poulter's 30-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson
Highlights
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Ian Poulter sinks a 20-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson
Highlights
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Ian Poulter's 30-foot birdie putt at AT&T Byron Nelson
Highlights
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Ian Poulter saves par with 26-footer at AT&T Byron Nelson
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Ian Poulter's iron reaches par 5 in two to yield birdie at AT&T Byron Nelson
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Ian Poulter makes birdie on No. 15 at AT&T Byron Nelson
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Ian Poulter controls tee shot and birdies at AT&T Byron Nelson
Highlights
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Robert MacIntyre's incredible ace leads Shots of the Week
Shots of the Week
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Ian Poulter's solid third to set up birdie at Zurich Classic
Highlights
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R1
Groupings Official
DICK'S Open
F. Funk
F. Funk
C. DiMarco
C. DiMarco
C. Pavin
C. Pavin
O. Browne
O. Browne
J. Senden
J. Senden
D. Waldorf
D. Waldorf
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