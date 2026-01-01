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R1
Groupings Official
DICK'S Open
Right Arrow
F. Funk
F. Funk
C. DiMarco
C. DiMarco
C. Pavin
C. Pavin
O. Browne
O. Browne
J. Senden
J. Senden
D. Waldorf
D. Waldorf
T. Pernice Jr.
T. Pernice Jr.
H. Slocum
H. Slocum
C. Campbell
C. Campbell
T. Petrovic
T. Petrovic
V. Taylor
V. Taylor
B. Gay
B. Gay
K. Triplett
K. Triplett
J. Maggert
J. Maggert
B. Andrade
B. Andrade
Twitter
Twitter
Hank
Kuehne
Country
United States
Age
50
Turned Pro
1999
Birthplace
Dallas, TX
College
Southern Methodist University
PGA TOUR Wins
0
Wins (2013)
0
Top 10 (2013)
0
-
-
World Rank (OWGR)
-
United States
Hank Kuehne
Hank Kuehne
United States
Overview
Career
Results
News & Video
Stats
Bio
Career
PGA TOUR
Right Arrow
0
Wins
$2,761,274
Earnings
57/133
Cuts Made
Season
2013
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
3/5
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
6'2"
Height
50
Age
1999
Turned Pro
Stats
Performance
Right Arrow
-
SG: Total
-
SG: Putting
-
Driving Distance
-
PTS: -
Information
-
-
Information
World Rank (OWGR)
-
Information
Career
PGA TOUR
Right Arrow
0
Wins
$2,761,274
Earnings
57/133
Cuts Made
Season
2013
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
3/5
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
6'2"
Height
50
Age
1999
Turned Pro
Stats
Performance
Right Arrow
-
SG: Total
-
SG: Putting
-
Driving Distance
News & Video
Right Arrow
Kuehne birdies No. 15 in Round 3 of The Honda Classic
Highlights
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Kuehne birdies No. 15 in Round 1 of The Honda Classic
Highlights
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Kuehne birdies No. 15 in Round 3 of The Honda Classic
Highlights
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Kuehne birdies No. 15 in Round 1 of The Honda Classic
Highlights
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Kuehne eagles No. 15 in Round 1 of Waste Management
Highlights
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Kuehne birdies No. 10 in Round 4 of Farmers
Highlights
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Play
R1
Groupings Official
DICK'S Open
F. Funk
F. Funk
C. DiMarco
C. DiMarco
C. Pavin
C. Pavin
O. Browne
O. Browne
J. Senden
J. Senden
D. Waldorf
D. Waldorf
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