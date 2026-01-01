PGA TOUR ChampionsLeaderboardWatch & ListenNewsSchwab CupSchedulePlayersStatsTicketsShopPGA TOURPGA TOUR ChampionsKorn Ferry TourPGA TOUR AmericasPGA TOUR UniversityDP World TourLPGA TOURTGL
Twitter
Hank Kuehne
Twitter
HankKuehne
Country
USA

United States

Age
50
Turned Pro
1999
Birthplace
Dallas, TX
College
Southern Methodist University
PGA TOUR Wins
0
Wins (2013)
0
Top 10 (2013)
0
FedExCup Standings
-
FedExCup Fall Standings
-
World Rank (OWGR)
-
USA

United States

Hank Kuehne

Hank Kuehne

Hank Kuehne

USA

United States

Career

PGA TOUR
Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

$2,761,274

Earnings
Cuts Made

57/133

Cuts Made

Season

2013
Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

3/5

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

6'2"

Height
Age

50

Age
Turned Pro

1999

Turned Pro

Stats

Performance
Right Arrow
SG: Total

-

SG: Total
SG: Putting

-

SG: Putting
Driving Distance

-

Driving Distance
FedExCup Standings

-

PTS: -Information
FedExCup Fall Standings

-

-Information
World Rank (OWGR)

-

Information

Career

PGA TOUR
Right Arrow
Wins

0

Wins
Earnings

$2,761,274

Earnings
Cuts Made

57/133

Cuts Made

Season

2013
Right Arrow
Wins

0

Wins
Top 25

0

Top 25
Cuts Made

3/5

Cuts Made

Bio

Background
Right Arrow
Height

6'2"

Height
Age

50

Age
Turned Pro

1999

Turned Pro

Stats

Performance
Right Arrow
SG: Total

-

SG: Total
SG: Putting

-

SG: Putting
Driving Distance

-

Driving Distance

News & Video

Right Arrow

Kuehne birdies No. 15 in Round 3 of The Honda Classic

Highlights
Kuehne birdies No. 15 in Round 3 of The Honda Classic
Play
Play

Kuehne birdies No. 15 in Round 1 of The Honda Classic

Highlights
Kuehne birdies No. 15 in Round 1 of The Honda Classic
Play
Play

Kuehne birdies No. 15 in Round 3 of The Honda Classic

Highlights
Kuehne birdies No. 15 in Round 3 of The Honda Classic
Play
Play

Kuehne birdies No. 15 in Round 1 of The Honda Classic

Highlights
Kuehne birdies No. 15 in Round 1 of The Honda Classic
Play
Play

Kuehne eagles No. 15 in Round 1 of Waste Management

Highlights
Kuehne eagles No. 15 in Round 1 of Waste Management
Play
Play

Kuehne birdies No. 10 in Round 4 of Farmers

Highlights
Kuehne birdies No. 10 in Round 4 of Farmers
Play
Play
R1
Groupings Official

DICK'S Open

Fred Funk
USA
F. Funk
USA
F. Funk
Chris DiMarco
USA
C. DiMarco
USA
C. DiMarco
Corey Pavin
USA
C. Pavin
USA
C. Pavin
Olin Browne
USA
O. Browne
USA
O. Browne
John Senden
AUS
J. Senden
AUS
J. Senden
Duffy Waldorf
USA
D. Waldorf
USA
D. Waldorf
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW