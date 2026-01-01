Leaderboard
Watch & Listen
News
Schwab Cup
Schedule
Players
Stats
Tickets
Shop
PGA TOUR
PGA TOUR Champions
Korn Ferry Tour
PGA TOUR Americas
PGA TOUR University
DP World Tour
LPGA TOUR
TGL
Leaderboard
Watch & Listen
News
Schwab Cup
Schedule
Players
Stats
More
Down Chevron
More
Down Chevron
Leaderboard
Watch & Listen
News
Schwab Cup
Schedule
Players
Tours
Profile / PGA Tour Pass Logo
Profile
Search
Leaderboard
Schedule
Search
Menu
R1
Groupings Official
DICK'S Open
Right Arrow
F. Funk
F. Funk
C. DiMarco
C. DiMarco
C. Pavin
C. Pavin
O. Browne
O. Browne
J. Senden
J. Senden
D. Waldorf
D. Waldorf
T. Pernice Jr.
T. Pernice Jr.
H. Slocum
H. Slocum
C. Campbell
C. Campbell
T. Petrovic
T. Petrovic
V. Taylor
V. Taylor
B. Gay
B. Gay
K. Triplett
K. Triplett
J. Maggert
J. Maggert
B. Andrade
B. Andrade
Paul
Wackerly
Country
United States
Age
53
Turned Pro
-
Birthplace
-
College
-
Career Wins
0
Wins (2006)
0
Top 10 (2006)
0
World Rank (OWGR)
-
United States
Paul Wackerly
Paul Wackerly
United States
Overview
Career
Results
News & Video
Stats
Bio
Career
Right Arrow
0
Wins
-
Earnings
-
Cuts Made
Season
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
-
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
-
Height
53
Age
-
Turned Pro
World Rank (OWGR)
-
Information
Career
Right Arrow
0
Wins
-
Earnings
-
Cuts Made
Season
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
-
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
-
Height
53
Age
-
Turned Pro
R1
Groupings Official
DICK'S Open
F. Funk
F. Funk
C. DiMarco
C. DiMarco
C. Pavin
C. Pavin
O. Browne
O. Browne
J. Senden
J. Senden
D. Waldorf
D. Waldorf
Powered By
View Tee Times