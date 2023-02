2022 PGA TOUR Canada Eligibility Ranking

Kyle Mueller

Brett Silvernail

Bobby Hudson

Anthony Paolucci

Amol Mahal

Matt Echelmeier

Christian Jalomo

James Colin Davis

Youssef Guezzale

Graham McAree

Taylor Sundbom

David Powers

Calum Masters

Devin Morley

Norman Xiong

Finigan Tilly

Luke Gannon

Niclas Weiland

Matthew Cheung

Chase Carlson

Chris Hickman

Kyle Vance

David Snyder

Baylor Payne

Ethan Marcus

Henry Lee

Pedro Lamadrid

Raoul Ménard

Otto Black

Zach Anderson

Ben Hadden

Jack Trent

Saptak Talwar

Rico Hoey

Cody Roth

Carr Vernon

Jordan Loof

Blake Tomlinson

David Pecorella

Kaleb Gorbahn

Joshua Sedeno

Joey McCarthy

Ryan Elmore

Eric McCardle

Brent Ito

Ryan Ellerbrock

Nicklaus Chiam

Maximilian Herrmann

Mitchell Sutton

Ian Martin

Kyle Cottam

Zane Thomas

Camden Price

Andrew Israelson

Marc Mazza

Bryce Barker

Ben VanScoyk

Danny Ochoa

Corbin Mills

Nick Cantlay

Anthony Maccaglia

Tanvir Kahlon

Mark Goetz

Kolton Lapa

Eddy Lai

Michael Chanaud

Edward Figueroa

Trevor Yu

Drew Mathers

Carson Schaake

Roland Massimino

James Song

Gregory Foo

Jake Kevorkian

Daniel Kim

Eric Flockhart

Bennett Wisner Jr

Ben Lein

Nick Costello

Matt Snyder

Sang Lee

Logan Lockwood

Steve Sugimoto

Mark Reppe

Lloyd Jefferson Go

Sean Mullan

Anthony Brodeur

Tyler Saunders

Chris Crawford

Patrick Sullivan

Nicholas Infanti

Chris Yeom

Kevin Gordon

Arthur Griffin

Giovanni Tadiotto

Matt Liringis

Tyler Uhlig

Peter Gasperini

Ethan Casto

Austin Nowak

Marc Casullo

Eric Ansett

Jun Ho Won

Ethan Farnam

David Longmire

Clancy Waugh

Hunter Fry

Étienne Brault

Josh Goldenberg

Ryan Gronlund

Logan Price

Michael Herrera

Brian Bullington

Jonathan Hewett

Chris Nido

Ollie Osborne

Zachary Burry

Nicholas Berry

Jonathan Yoshihiro

Varun Chopra

Puwit Anupansuebsai

Justin Sheparovich

If needed to fill the field, the next available Mackenzie Tour members after the Top 14 Finishers from each of the Qualifying Tournament Sites.