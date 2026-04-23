94 Abierto del Centro Zurich presentado por Personal
Cordoba Golf Club
Cordoba • ARG
Apr 23 - 26, 2026
Cordoba Golf Club
Cordoba
Apr 23 - 26, 2026
Winner
United States of America
68
R1
66
R2
66
R3
67
R4
$40,500
Earnings
500
Points List Points
-17
Total
$40,500
Earnings
500
Points List Points
All Players
|Points List
|1
1
Patrick Flavin
|-17
|F
|-4
|68
|66
|66
|67
|267
|1
|T18
17
|2
1
Patrick Sheehan
|-15
|F
|-1
|67
|66
|66
|70
|269
|3
|-
-
|T3
4
Hunter Wolcott
|-12
|F
|-4
|67
|69
|69
|67
|272
|6
|T34
28
|T3
-
Mason Williams
|-12
|F
|-1
|70
|65
|67
|70
|272
|7
|-
-
|5
12
Chris Crawford
|-11
|F
|-5
|67
|70
|70
|66
|273
|15
|T66
51
|T6
11
Drew Doyle
|-10
|F
|-4
|74
|66
|67
|67
|274
|20
|74
54
|T6
4
Thomas Ponder
|-10
|F
|-3
|69
|65
|72
|68
|274
|10
|T18
8
|T6
4
Connor Gaunt
|-10
|F
|-3
|67
|69
|70
|68
|274
|21
|-
-
|9
5
Drew Goodman
|-9
|F
|+1
|70
|65
|68
|72
|275
|19
|T34
15
|T10
38
Patrick Newcomb
|-7
|F
|-6
|70
|70
|72
|65
|277
|18
|T18
-
|T10
7
Marcos Montenegro
|-7
|F
|-1
|69
|67
|71
|70
|277
|24
|-
-
|T10
7
Charlie Crockett
|-7
|F
|-1
|69
|69
|69
|70
|277
|5
|T3
2
|T10
7
Luis Gagne
|-7
|F
|-1
|73
|67
|67
|70
|277
|24
|-
-
|T10
-
Corey Pereira
|-7
|F
|E
|67
|69
|70
|71
|277
|14
|T11
3
|T10
-
Chase Johnson
|-7
|F
|E
|68
|68
|70
|71
|277
|22
|T49
27
|T10
-
David Longmire
|-7
|F
|E
|71
|68
|67
|71
|277
|9
|T8
1
|T17
10
Joseph Winslow
|-6
|F
|-1
|66
|68
|70
|70
|274
|33
|-
-
|T17
-
Fabián Gómez
|-6
|F
|E
|66
|71
|70
|71
|278
|33
|-
-
|T17
10
Nelson Ledesma
|-6
|F
|+2
|70
|68
|67
|73
|278
|33
|-
-
|T17
10
Griffin Barela
|-6
|F
|+2
|68
|69
|68
|73
|278
|33
|-
-
|T17
11
Tommy Cocha
|-6
|F
|+3
|68
|69
|67
|74
|278
|33
|-
-
|T22
10
Vicente Marzilio
|-5
|F
|-1
|66
|70
|73
|70
|279
|42
|-
-
|T22
5
David Kocher
|-5
|F
|+1
|67
|70
|70
|72
|279
|42
|-
-
|T22
5
Austin Duncan
|-5
|F
|+1
|71
|69
|67
|72
|279
|42
|-
-
|T22
12
Kyle Cottam
|-5
|F
|+2
|68
|68
|70
|73
|279
|23
|T24
1
|T22
18
Evan Knight
|-5
|F
|+5
|66
|69
|68
|76
|279
|42
|-
-
|T27
21
Riley Lewis
|-4
|F
|-3
|68
|71
|73
|68
|280
|16
|T8
8
|T27
14
Mateo Pulcini
(a)
|-4
|F
|-2
|70
|68
|73
|69
|280
|-
|-
-
|T27
7
Joey Savoie
|-4
|F
|-1
|70
|67
|73
|70
|280
|16
|T8
8
|T27
-
Joey Vrzich
|-4
|F
|+1
|72
|68
|68
|72
|280
|30
|T24
6
|T31
10
Greyson Leach
|-3
|F
|-1
|71
|68
|72
|70
|281
|8
|T3
5
|T31
10
Andrew Yun
|-3
|F
|-1
|70
|70
|71
|70
|281
|59
|-
-
|T31
3
Calum Scott
|-3
|F
|E
|73
|64
|73
|71
|281
|57
|T58
1
|T31
4
Justin Biwer
|-3
|F
|+2
|69
|68
|71
|73
|281
|46
|T40
6
|T31
21
Eddy Lai
|-3
|F
|+4
|69
|66
|71
|75
|281
|41
|T34
7
|T36
23
Danny Fisher
|-2
|F
|-3
|66
|74
|74
|68
|282
|62
|T58
4
|T36
12
John Houk
|-2
|F
|-1
|68
|70
|74
|70
|282
|65
|-
-
|T36
12
Connor Howe
|-2
|F
|-1
|68
|71
|73
|70
|282
|47
|T34
13
|T36
5
Joshua Lee
|-2
|F
|E
|69
|68
|74
|71
|282
|58
|T40
18
|T36
5
Gregory Odom, Jr.
|-2
|F
|E
|71
|67
|73
|71
|282
|65
|-
-
|T36
5
Segundo Oliva Pinto
(a)
|-2
|F
|E
|71
|67
|73
|71
|282
|-
|-
-
|T36
2
Franco Romero
|-2
|F
|+1
|74
|66
|70
|72
|282
|65
|-
-
|T36
19
Chuan-Tai Lin
|-2
|F
|+4
|66
|70
|71
|75
|282
|64
|T70
6
|T36
19
Luke Long
|-2
|F
|+4
|68
|72
|67
|75
|282
|65
|-
-
|T45
3
Cristian DiMarco
|-1
|F
|E
|67
|71
|74
|71
|283
|76
|-
-
|T45
3
Jonathan De Los Reyes
|-1
|F
|E
|73
|66
|73
|71
|283
|56
|T34
22
|T45
18
Jorge Fernández Valdés
|-1
|F
|+4
|71
|66
|71
|75
|283
|76
|-
-
|T45
13
Scott Stevens
|-1
|F
|+3
|72
|67
|70
|74
|283
|76
|-
-
|T49
8
Gunnar Broin
|E
|F
|E
|70
|69
|74
|71
|284
|60
|T40
20
|T49
15
Connor Creasy
|E
|F
|+3
|71
|67
|72
|74
|284
|60
|T40
20
|T51
17
Felipe Alvarez
|+1
|F
|+4
|70
|68
|72
|75
|285
|81
|-
-
|T51
24
Jack Lundin
|+1
|F
|+6
|68
|69
|71
|77
|285
|69
|T55
14
|T53
5
Peyton Callens
|+3
|F
|+4
|68
|72
|72
|75
|287
|75
|T58
17
|T53
12
Philip Barbaree, Jr.
|+3
|F
|+5
|69
|71
|71
|76
|287
|87
|-
-
|T53
19
William Moll
|+3
|F
|+6
|72
|68
|70
|77
|287
|87
|-
-
|T56
3
Mason Greene
|+4
|F
|+3
|74
|66
|74
|74
|288
|2
|1
1
|T56
22
Cole Anderson
|+4
|F
|+7
|70
|67
|73
|78
|288
|91
|-
-
|T58
3
Jack Marcotte
|+7
|F
|+3
|69
|70
|78
|74
|291
|92
|-
-
|T58
10
Tegan Andrews
|+7
|F
|+8
|71
|69
|72
|79
|291
|80
|T70
10
|60
12
Miguel Sancholuz
|+8
|F
|+9
|71
|68
|73
|80
|292
|93
|-
-
|T61
-
John DuBois
|+11
|F
|+7
|68
|71
|78
|78
|295
|79
|T58
21
|T61
4
Andy Zhang
|+11
|F
|+11
|69
|70
|74
|82
|295
|96
|-
-
The following players failed to make the cut -2
|CUT
-
Kieron van Wyk
|-1
|-
|-
|68
|73
|-
|-
|141
|-
|-
-
|CUT
-
Charlie Nikitas
|-1
|-
|-
|71
|70
|-
|-
|141
|-
|-
-
|CUT
-
Sebastian Moss
|-1
|-
|-
|72
|69
|-
|-
|141
|81
|T49
32
|CUT
-
Ollie Osborne
|-1
|-
|-
|71
|70
|-
|-
|141
|48
|T24
24
|CUT
-
Matthew Watkins
|-1
|-
|-
|69
|72
|-
|-
|141
|-
|-
-
|CUT
-
Étienne Papineau
|-1
|-
|-
|70
|71
|-
|-
|141
|-
|-
-
|CUT
-
Ivan Camilo-Ramirez
|-1
|-
|-
|69
|72
|-
|-
|141
|-
|-
-
|CUT
-
Cade Anderson
|-1
|-
|-
|72
|69
|-
|-
|141
|-
|-
-
|CUT
-
Jake Staiano
|-1
|-
|-
|70
|71
|-
|-
|141
|38
|T18
20
|CUT
-
Deven Patel
|-1
|-
|-
|69
|72
|-
|-
|141
|104
|T75
29
|CUT
-
Max Schliesing
|-1
|-
|-
|67
|74
|-
|-
|141
|48
|T24
24
|CUT
-
Jake Hall
|-1
|-
|-
|73
|68
|-
|-
|141
|99
|T66
33
|CUT
-
Paul Chaplet
|-1
|-
|-
|68
|73
|-
|-
|141
|48
|T24
24
|CUT
-
Petr Hruby
|E
|-
|-
|73
|69
|-
|-
|142
|11
|T3
8
|CUT
-
Caden Fioroni
|E
|-
|-
|71
|71
|-
|-
|142
|11
|T3
8
|CUT
-
Nic Cassidy
|E
|-
|-
|72
|70
|-
|-
|142
|-
|-
-
|CUT
-
Jonas Baumgartner
|E
|-
|-
|70
|72
|-
|-
|142
|31
|T16
15
|CUT
-
Trey Bosco
|+1
|-
|-
|73
|70
|-
|-
|143
|102
|T70
32
|CUT
-
Enrique Dimayuga
|+1
|-
|-
|72
|71
|-
|-
|143
|38
|T18
20
|CUT
-
Cole Ponich
|+1
|-
|-
|69
|74
|-
|-
|143
|-
|-
-
|CUT
-
Spencer Ralston
|+1
|-
|-
|73
|70
|-
|-
|143
|101
|69
32
|CUT
-
Marcus Byrd
|+1
|-
|-
|73
|70
|-
|-
|143
|11
|T3
8
|CUT
-
Jake Peacock
|+1
|-
|-
|73
|70
|-
|-
|143
|-
|-
-
|CUT
-
Omar Morales
|+1
|-
|-
|70
|73
|-
|-
|143
|-
|-
-
|CUT
-
Tanner Gore
|+1
|-
|-
|72
|71
|-
|-
|143
|81
|T49
32
|CUT
-
Conner Godsey
|+1
|-
|-
|72
|71
|-
|-
|143
|81
|T49
32
|CUT
-
Brantley Scott
|+1
|-
|-
|70
|73
|-
|-
|143
|81
|T49
32
|CUT
-
Tripp Kinney
|+1
|-
|-
|72
|71
|-
|-
|143
|-
|-
-
|CUT
-
Alex Vogelsong
|+1
|-
|-
|72
|71
|-
|-
|143
|-
|-
-
|CUT
-
James Piot
|+2
|-
|-
|71
|73
|-
|-
|144
|26
|T11
15
|CUT
-
Tyler Wilkes
|+2
|-
|-
|74
|70
|-
|-
|144
|-
|-
-
|CUT
-
Cole Rueck
|+2
|-
|-
|72
|72
|-
|-
|144
|89
|T55
34
|CUT
-
Grant Booth
|+2
|-
|-
|72
|72
|-
|-
|144
|31
|T16
15
|CUT
-
Adam Duncan
|+2
|-
|-
|72
|72
|-
|-
|144
|48
|T24
24
|CUT
-
Zachary Sokolosky
|+2
|-
|-
|72
|72
|-
|-
|144
|-
|-
-
|CUT
-
Sangha Park
|+2
|-
|-
|73
|71
|-
|-
|144
|26
|T11
15
|CUT
-
Mats Ege
|+2
|-
|-
|72
|72
|-
|-
|144
|70
|T40
30
|CUT
-
Herman Wibe Sekne
|+3
|-
|-
|70
|75
|-
|-
|145
|102
|T70
32
|CUT
-
Brady McKinlay
|+3
|-
|-
|70
|75
|-
|-
|145
|-
|-
-
|CUT
-
Thomas Longbella
|+3
|-
|-
|71
|74
|-
|-
|145
|63
|T34
29
|CUT
-
Berk Harvey
|+3
|-
|-
|70
|75
|-
|-
|145
|94
|T58
36
|CUT
-
Chris Francoeur
|+3
|-
|-
|72
|73
|-
|-
|145
|-
|-
-
|CUT
-
Dawson Armstrong
|+3
|-
|-
|73
|72
|-
|-
|145
|94
|T58
36
|CUT
-
Chaz Aurilia
|+3
|-
|-
|71
|74
|-
|-
|145
|70
|T40
30
|CUT
-
Abel Gallegos
|+3
|-
|-
|69
|76
|-
|-
|145
|-
|-
-
|CUT
-
Robbie Higgins
|+4
|-
|-
|71
|75
|-
|-
|146
|-
|-
-
|CUT
-
Beau Breault
|+4
|-
|-
|70
|76
|-
|-
|146
|81
|T49
32
|CUT
-
Jordan Lee
|+4
|-
|-
|74
|72
|-
|-
|146
|-
|-
-
|CUT
-
Jones Free
|+4
|-
|-
|74
|72
|-
|-
|146
|-
|-
-
|CUT
-
Mauro Baez
|+4
|-
|-
|73
|73
|-
|-
|146
|-
|-
-
|CUT
-
Michael Graboyes
|+4
|-
|-
|73
|73
|-
|-
|146
|-
|-
-
|CUT
-
Hogan Ingram
|+4
|-
|-
|74
|72
|-
|-
|146
|70
|T40
30
|CUT
-
Mateo Fernández de Oliveira
|+4
|-
|-
|72
|74
|-
|-
|146
|-
|-
-
|CUT
-
Gustav Frimodt
|+5
|-
|-
|75
|72
|-
|-
|147
|-
|-
-
|CUT
-
Jaxon Dowell
|+5
|-
|-
|76
|71
|-
|-
|147
|70
|T40
30
|CUT
-
Nathan Franks
|+5
|-
|-
|73
|74
|-
|-
|147
|-
|-
-
|CUT
-
Clay Feagler
|+5
|-
|-
|75
|72
|-
|-
|147
|-
|-
-
|CUT
-
Zach Smith
|+5
|-
|-
|70
|77
|-
|-
|147
|-
|-
-
|CUT
-
Maxwell Ford
|+5
|-
|-
|72
|75
|-
|-
|147
|-
|-
-
|CUT
-
Parker Holekamp
|+5
|-
|-
|77
|70
|-
|-
|147
|-
|-
-
|CUT
-
Christian Banke
|+6
|-
|-
|75
|73
|-
|-
|148
|-
|-
-
|CUT
-
Taylor Funk
|+6
|-
|-
|76
|72
|-
|-
|148
|-
|-
-
|CUT
-
Jonny Baxter
|+6
|-
|-
|77
|71
|-
|-
|148
|-
|-
-
|CUT
-
Wil Gibson
|+6
|-
|-
|74
|74
|-
|-
|148
|-
|-
-
|CUT
-
Ford Clegg
|+7
|-
|-
|73
|76
|-
|-
|149
|48
|T24
24
|CUT
-
Luke Gannon
|+7
|-
|-
|72
|77
|-
|-
|149
|48
|T24
24
|CUT
-
Chris Nido
|+7
|-
|-
|73
|76
|-
|-
|149
|70
|T40
30
|CUT
-
David Pastore
|+7
|-
|-
|70
|79
|-
|-
|149
|97
|T64
33
|CUT
-
Isaac Simmons
|+7
|-
|-
|79
|70
|-
|-
|149
|-
|-
-
|CUT
-
Josh Anderson
|+7
|-
|-
|73
|76
|-
|-
|149
|-
|-
-
|CUT
-
Leo Oyo
|+8
|-
|-
|76
|74
|-
|-
|150
|-
|-
-
|CUT
-
Peter Knade
|+8
|-
|-
|74
|76
|-
|-
|150
|-
|-
-
|CUT
-
Austin Greaser
|+8
|-
|-
|80
|70
|-
|-
|150
|48
|T24
24
|CUT
-
Zack Missigman
|+8
|-
|-
|71
|79
|-
|-
|150
|-
|-
-
|CUT
-
Walker Lee
|+8
|-
|-
|80
|70
|-
|-
|150
|-
|-
-
|CUT
-
Hunter Thomson
|+9
|-
|-
|74
|77
|-
|-
|151
|-
|-
-
|CUT
-
Nick Mathews
|+9
|-
|-
|73
|78
|-
|-
|151
|-
|-
-
|CUT
-
Mark Goetz
|+10
|-
|-
|76
|76
|-
|-
|152
|26
|T11
15
|CUT
-
Cooper Smith
|+10
|-
|-
|77
|75
|-
|-
|152
|-
|-
-
|WD
-
Brandon Hoelzer
|-
|-
|-
|74
|-
|-
|-
|74
|-
|-
-
|WD
-
Brett Roberts
|-
|-
|-
|75
|-
|-
|-
|75
|3
|2
1
|WD
-
Sam Bennett
|-
|-
|-
|71
|-
|-
|-
|71
|-
|-
-
Legend
Favorites
Live coverage available
Player is in a featured group within the coverage
Player is in an upcoming featured group
(a)
Player is an amateur
*
Player who started on the back nine
#
Players still playing previous round
Golf ball usage
Abbreviations
WD
Withdrawn
DQ
Disqualified