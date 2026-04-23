PGA Tour AmericasLeaderboardWatchNewsPoints ListSchedulePlayersStatsHow It WorksShopPGA TourPGA Tour ChampionsKorn Ferry TourPGA Tour AmericasPGA Tour UniversityDP World TourLPGA TourTGL
94 Abierto del Centro Zurich presentado por Personal
Official

94 Abierto del Centro Zurich presentado por Personal

Cordoba Golf Club

Cordoba • ARG

Apr 23 - 26, 2026

Cordoba Golf Club

Cordoba

Apr 23 - 26, 2026

Winner

Patrick Flavin
USA

Patrick Flavin

Right Arrow
USA

United States of America

Titleist

68

R1

66

R2

66

R3

67

R4

$40,500

Earnings

500

Points List Points

-17

Total

$40,500

Earnings

500

Points List Points

All Players

Points List
1

1

Patrick Flavin
Titleist
-17F-4686666672671T18

17

2

1

Patrick Sheehan
-15F-1676666702693-

-

T3

4

Hunter Wolcott
Titleist
-12F-4676969672726T34

28

T3

-

Mason Williams
Titleist
-12F-1706567702727-

-

5

12

Chris Crawford
Titleist
-11F-56770706627315T66

51

T6

11

Drew Doyle
Titleist
-10F-4746667672742074

54

T6

4

Thomas Ponder
Titleist
-10F-36965726827410T18

8

T6

4

Connor Gaunt
-10F-36769706827421-

-

9

5

Drew Goodman
Titleist
-9F+17065687227519T34

15

T10

38

Patrick Newcomb
Titleist
-7F-67070726527718T18

-

T10

7

Marcos Montenegro
Titleist
-7F-16967717027724-

-

T10

7

Charlie Crockett
-7F-1696969702775T3

2

T10

7

Luis Gagne
-7F-17367677027724-

-

T10

-

Corey Pereira
Titleist
-7FE6769707127714T11

3

T10

-

Chase Johnson
-7FE6868707127722T49

27

T10

-

David Longmire
Titleist
-7FE716867712779T8

1

T17

10

Joseph Winslow
Titleist
-6F-16668707027433-

-

T17

-

Fabián Gómez
Titleist
-6FE6671707127833-

-

T17

10

Nelson Ledesma
Titleist
-6F+27068677327833-

-

T17

10

Griffin Barela
Titleist
-6F+26869687327833-

-

T17

11

Tommy Cocha
-6F+36869677427833-

-

T22

10

Vicente Marzilio
Titleist
-5F-16670737027942-

-

T22

5

David Kocher
-5F+16770707227942-

-

T22

5

Austin Duncan
Titleist
-5F+17169677227942-

-

T22

12

Kyle Cottam
-5F+26868707327923T24

1

T22

18

Evan Knight
Titleist
-5F+56669687627942-

-

T27

21

Riley Lewis
Titleist
-4F-36871736828016T8

8

T27

14

Mateo Pulcini

(a)

-4F-270687369280--

-

T27

7

Joey Savoie
-4F-17067737028016T8

8

T27

-

Joey Vrzich
Titleist
-4F+17268687228030T24

6

T31

10

Greyson Leach
-3F-1716872702818T3

5

T31

10

Andrew Yun
Titleist
-3F-17070717028159-

-

T31

3

Calum Scott
-3FE7364737128157T58

1

T31

4

Justin Biwer
Titleist
-3F+26968717328146T40

6

T31

21

Eddy Lai
-3F+46966717528141T34

7

T36

23

Danny Fisher
Titleist
-2F-36674746828262T58

4

T36

12

John Houk
-2F-16870747028265-

-

T36

12

Connor Howe
Titleist
-2F-16871737028247T34

13

T36

5

Joshua Lee
Titleist
-2FE6968747128258T40

18

T36

5

Gregory Odom, Jr.
-2FE7167737128265-

-

T36

5

Segundo Oliva Pinto

(a)

-2FE71677371282--

-

T36

2

Franco Romero
-2F+17466707228265-

-

T36

19

Chuan-Tai Lin
Titleist
-2F+46670717528264T70

6

T36

19

Luke Long
Titleist
-2F+46872677528265-

-

T45

3

Cristian DiMarco
Titleist
-1FE6771747128376-

-

T45

3

Jonathan De Los Reyes
Titleist
-1FE7366737128356T34

22

T45

18

Jorge Fernández Valdés
Titleist
-1F+47166717528376-

-

T45

13

Scott Stevens
-1F+37267707428376-

-

T49

8

Gunnar Broin
Titleist
EFE7069747128460T40

20

T49

15

Connor Creasy
Titleist
EF+37167727428460T40

20

T51

17

Felipe Alvarez
Titleist
+1F+47068727528581-

-

T51

24

Jack Lundin
+1F+66869717728569T55

14

T53

5

Peyton Callens
+3F+46872727528775T58

17

T53

12

Philip Barbaree, Jr.
Titleist
+3F+56971717628787-

-

T53

19

William Moll
Titleist
+3F+67268707728787-

-

T56

3

Mason Greene
+4F+37466747428821

1

T56

22

Cole Anderson
+4F+77067737828891-

-

T58

3

Jack Marcotte
+7F+36970787429192-

-

T58

10

Tegan Andrews
Titleist
+7F+87169727929180T70

10

60

12

Miguel Sancholuz
+8F+97168738029293-

-

T61

-

John DuBois
Titleist
+11F+76871787829579T58

21

T61

4

Andy Zhang
+11F+116970748229596-

-

The following players failed to make the cut -2

CUT

-

Kieron van Wyk
-1--6873--141--

-

CUT

-

Charlie Nikitas
Titleist
-1--7170--141--

-

CUT

-

Sebastian Moss
Titleist
-1--7269--14181T49

32

CUT

-

Ollie Osborne
Titleist
-1--7170--14148T24

24

CUT

-

Matthew Watkins
Titleist
-1--6972--141--

-

CUT

-

Étienne Papineau
Titleist
-1--7071--141--

-

CUT

-

Ivan Camilo-Ramirez
Titleist
-1--6972--141--

-

CUT

-

Cade Anderson
-1--7269--141--

-

CUT

-

Jake Staiano
-1--7071--14138T18

20

CUT

-

Deven Patel
Titleist
-1--6972--141104T75

29

CUT

-

Max Schliesing
-1--6774--14148T24

24

CUT

-

Jake Hall
Titleist
-1--7368--14199T66

33

CUT

-

Paul Chaplet
Titleist
-1--6873--14148T24

24

CUT

-

Petr Hruby
Titleist
E--7369--14211T3

8

CUT

-

Caden Fioroni
Titleist
E--7171--14211T3

8

CUT

-

Nic Cassidy
Titleist
E--7270--142--

-

CUT

-

Jonas Baumgartner
Titleist
E--7072--14231T16

15

CUT

-

Trey Bosco
Titleist
+1--7370--143102T70

32

CUT

-

Enrique Dimayuga
+1--7271--14338T18

20

CUT

-

Cole Ponich
Titleist
+1--6974--143--

-

CUT

-

Spencer Ralston
+1--7370--14310169

32

CUT

-

Marcus Byrd
+1--7370--14311T3

8

CUT

-

Jake Peacock
+1--7370--143--

-

CUT

-

Omar Morales
+1--7073--143--

-

CUT

-

Tanner Gore
Titleist
+1--7271--14381T49

32

CUT

-

Conner Godsey
Titleist
+1--7271--14381T49

32

CUT

-

Brantley Scott
Titleist
+1--7073--14381T49

32

CUT

-

Tripp Kinney
Titleist
+1--7271--143--

-

CUT

-

Alex Vogelsong
+1--7271--143--

-

CUT

-

James Piot
Titleist
+2--7173--14426T11

15

CUT

-

Tyler Wilkes
+2--7470--144--

-

CUT

-

Cole Rueck
Titleist
+2--7272--14489T55

34

CUT

-

Grant Booth
Titleist
+2--7272--14431T16

15

CUT

-

Adam Duncan
Titleist
+2--7272--14448T24

24

CUT

-

Zachary Sokolosky
Titleist
+2--7272--144--

-

CUT

-

Sangha Park
Titleist
+2--7371--14426T11

15

CUT

-

Mats Ege
+2--7272--14470T40

30

CUT

-

Herman Wibe Sekne
Titleist
+3--7075--145102T70

32

CUT

-

Brady McKinlay
Titleist
+3--7075--145--

-

CUT

-

Thomas Longbella
Titleist
+3--7174--14563T34

29

CUT

-

Berk Harvey
Titleist
+3--7075--14594T58

36

CUT

-

Chris Francoeur
Titleist
+3--7273--145--

-

CUT

-

Dawson Armstrong
Titleist
+3--7372--14594T58

36

CUT

-

Chaz Aurilia
Titleist
+3--7174--14570T40

30

CUT

-

Abel Gallegos
+3--6976--145--

-

CUT

-

Robbie Higgins
+4--7175--146--

-

CUT

-

Beau Breault
+4--7076--14681T49

32

CUT

-

Jordan Lee
Titleist
+4--7472--146--

-

CUT

-

Jones Free
+4--7472--146--

-

CUT

-

Mauro Baez
+4--7373--146--

-

CUT

-

Michael Graboyes
+4--7373--146--

-

CUT

-

Hogan Ingram
Titleist
+4--7472--14670T40

30

CUT

-

Mateo Fernández de Oliveira
+4--7274--146--

-

CUT

-

Gustav Frimodt
Titleist
+5--7572--147--

-

CUT

-

Jaxon Dowell
Titleist
+5--7671--14770T40

30

CUT

-

Nathan Franks
+5--7374--147--

-

CUT

-

Clay Feagler
Titleist
+5--7572--147--

-

CUT

-

Zach Smith
Titleist
+5--7077--147--

-

CUT

-

Maxwell Ford
Titleist
+5--7275--147--

-

CUT

-

Parker Holekamp
Titleist
+5--7770--147--

-

CUT

-

Christian Banke
+6--7573--148--

-

CUT

-

Taylor Funk
+6--7672--148--

-

CUT

-

Jonny Baxter
+6--7771--148--

-

CUT

-

Wil Gibson
Titleist
+6--7474--148--

-

CUT

-

Ford Clegg
Titleist
+7--7376--14948T24

24

CUT

-

Luke Gannon
Titleist
+7--7277--14948T24

24

CUT

-

Chris Nido
+7--7376--14970T40

30

CUT

-

David Pastore
Titleist
+7--7079--14997T64

33

CUT

-

Isaac Simmons
Titleist
+7--7970--149--

-

CUT

-

Josh Anderson
+7--7376--149--

-

CUT

-

Leo Oyo
+8--7674--150--

-

CUT

-

Peter Knade
Titleist
+8--7476--150--

-

CUT

-

Austin Greaser
+8--8070--15048T24

24

CUT

-

Zack Missigman
+8--7179--150--

-

CUT

-

Walker Lee
+8--8070--150--

-

CUT

-

Hunter Thomson
Titleist
+9--7477--151--

-

CUT

-

Nick Mathews
Titleist
+9--7378--151--

-

CUT

-

Mark Goetz
Titleist
+10--7676--15226T11

15

CUT

-

Cooper Smith
Titleist
+10--7775--152--

-

WD

-

Brandon Hoelzer
Titleist
---74---74--

-

WD

-

Brett Roberts
Titleist
---75---7532

1

WD

-

Sam Bennett
Titleist
---71---71--

-

Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW

Legend

Favorites

fire
Hot Streak

Hot Streak

Player is on a hot streak

Learn more

Right Arrow

Live coverage available

Player is in a featured group within the coverage

Player is in an upcoming featured group

(a)

Player is an amateur

*

Player who started on the back nine

#

Players still playing previous round

Titleist

Golf ball usage

Abbreviations

WD

Withdrawn

DQ

Disqualified