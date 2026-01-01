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R1
Groupings Official
ATB Classic presented by Building Trades of Alberta
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J. DuBois
J. DuBois
K. van Wyk
K. van Wyk
L. Oyo
L. Oyo
P. Flavin
P. Flavin
T. Longbella
T. Longbella
R. Voois
R. Voois
R. Lewis
R. Lewis
C. Crawford
C. Crawford
C. Fioroni
C. Fioroni
E. Knight
E. Knight
P. Barbaree, Jr.
P. Barbaree, Jr.
A. Chi
A. Chi
M. Kress
M. Kress
S. Ralston
S. Ralston
E. Evans
E. Evans
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-
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-
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-
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Career
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0
Wins
-
Earnings
-
Cuts Made
Season
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0
Wins
0
Top 25
-
Cuts Made
Bio
Background
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-
Height
-
Age
-
Turned Pro
Career
Right Arrow
0
Wins
-
Earnings
-
Cuts Made
Season
Right Arrow
0
Wins
0
Top 25
-
Cuts Made
Bio
Background
Right Arrow
-
Height
-
Age
-
Turned Pro
R1
Groupings Official
ATB Classic presented by Building Trades of Alberta
J. DuBois
J. DuBois
K. van Wyk
K. van Wyk
L. Oyo
L. Oyo
P. Flavin
P. Flavin
T. Longbella
T. Longbella
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