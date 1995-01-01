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All tee times are local
07:45 AM
TEE #1
07:56 AM
08:07 AM
08:18 AM
08:29 AM
08:40 AM
08:51 AM
09:02 AM
09:13 AM
09:24 AM
09:35 AM
09:46 AM
09:57 AM
10:08 AM
10:19 AM
10:30 AM
10:41 AM
10:52 AM
11:03 AM
11:14 AM
11:25 AM
11:36 AM
11:47 AM
11:58 AM
12:09 PM
12:20 PM
12:31 PM
07:55 AM
08:06 AM
08:17 AM
08:28 AM
08:39 AM
08:50 AM
09:01 AM
09:12 AM
09:23 AM
09:34 AM
09:45 AM
09:56 AM
10:07 AM
10:18 AM
10:29 AM
10:40 AM
10:51 AM
11:02 AM
11:13 AM
11:24 AM
11:35 AM
11:46 AM
11:57 AM
12:08 PM
12:19 PM
12:30 PM
12:41 PM
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