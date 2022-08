Los mejores jugadores del TOUR toman un compromiso sin precedentes con el próximo calendario

Como el circuito más importante del mundo, el PGA TOUR evoluciona continuamente para servir mejor a sus jugadores, fanáticos, patrocinadores y medios de comunicación.



Esto se ve una vez más luego de que este miércoles, en el TOUR Championship, el comisionado del PGA TOUR, Jay Monahan, anunció nuevas mejoras para TOUR y su calendario. Cuatro elementos claves destacaron en el anuncio del miércoles, que se basó en las innovaciones introducidas a principios de este año para reunir a los mejores jugadores con más frecuencia. Se anunciaron nuevos Eventos de Categoría para 2023 con el compromiso de que los mejores jugadores compitan en al menos 20 eventos del PGA TOUR por año, al igual que una expansión del Player Impact Program y también un programa de ganancias mínimas garantizadas para los miembros completos del TOUR.



La adición de cuatro Eventos de Categoría eleva el total a 12 para la próxima temporada. Los mejores jugadores se comprometieron a jugar estos 12 eventos, además de los cuatro majors y THE PLAYERS Championship, y agregarán tres eventos del PGA TOUR de su elección a sus calendarios, según anunció el comisionado Monahan.



“Nuestros mejores jugadores están firmemente detrás del TOUR, ayudándonos a ofrecer un producto inigualable a nuestros fanáticos, quienes tendrán la garantía de ver a los mejores jugadores competir entre sí en 20 eventos o más a lo largo de la temporada”, dijo.



Los Eventos de Categoría, que se unirán al Sentry Tournament of Champions, The Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational presentado por Mastercard, Memorial Tournament presentado por Workday, World Golf Championships-Dell Technologies Match Play y los tres eventos de los FedExCup Playoffs (FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship), se anunciarán en las próximas semanas y tendrán una bolsa de por lo menos 20 millones de dólares.



La ampliación del Player Impact Program (PIP) y la introducción del Programa de Garantía de Ganancias también fueron parte del anuncio.



A partir de este año, el Player Impact Program (PIP) se duplicará para otorgar $ 100 millones a los 20 jugadores que más suenen entre los fanáticos y los medios. También se implementarán nuevas métricas para capturar mejor la conciencia de los fanáticos regulares y de los ocasionales.



El Programa de Garantía de Ganancias reemplazará al programa "Play15" anunciado anteriormente. Todos los graduados del Korn Ferry Tour y aquellos que estén arriba en el ranking de prioridad del TOUR y que compitan en al menos 15 eventos ganarán no menos de $500,000 por año, ya que el TOUR completará la diferencia para los jugadores que no alcancen esa marca. También se implementará un programa de estipendio de viaje para miembros no exentos (jugadores en la categoría 126-150 e inferior). Esos jugadores recibirán $ 5,000 para gastos de viaje y otros relacionados con el torneo cuando no pasen el corte. Estos estipendios no afectarán las bolsas del torneo.



Otros cambios incluyen beneficios adicionales para los clasificados al TOUR Championship y mejoras al Sentry Tournament of Champions. A partir de este año, la clasificación para el TOUR Championship traerá una exención de dos años y clasificará a los jugadores para el Sentry Tournament of Champions del año siguiente. El Sentry TOC también otorgará 550 puntos FedExCup al ganador, alineándolo con los torneos por invitación (Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational presentado por Mastercard y Memorial Tournament presentado por Workday) y World Golf Championships-Dell Technologies Match Play. Finalmente, los jugadores obtendrán una membresía vitalicia inmediatamente después de alcanzar las 20 victorias (eliminando el requisito de 15 años de membresía).



“Hoy es la culminación de una asociación fortalecida entre el TOUR y los jugadores, y entre los mismos jugadores”, dijo el comisionado Monahan. “No tiene precedentes para nuestro TOUR y es un testimonio de quiénes son estos chicos y en lo qué creen”.



Aquí hay un vistazo más de cerca a los anuncios del miércoles:



1. Los mejores jugadores se comprometerán con un calendario de al menos 20 eventos del PGA TOUR (suponiendo que califiquen), que incluyen:

A. 12 Eventos de Categoría

1. FedExCup Playoffs

A, FedEx St. Jude Championship – $20 millones

B. BMW Championship – $20 millones

C. TOUR Championship/FedExCup Bono– $75 millones

2. The Genesis Invitational – $20 millones

3. Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard – $20 millones

4. the Memorial Tournament presented by Workday – $20 millones

5. WGC-Dell Match Play Championship – $20 millones

6. Sentry Tournament of Champions – $15 millones

7. Por anunciarse: cuatro Eventos de Categoría – bolsas de por lo menos $20 millones cada uno.

B. THE PLAYERS Championship – $25 millones

C. The Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open, The Open Championship

D. 3 eventos de la FedExCup adicionales (a elección del jugador)



2. Para la temporada 2022-23, un " Jugador Top" se definirá como:

A. Jugador que termina en el top-20 según el actual criterio del PIP y también los top-20 que lo hagan según el nuevo criterio revisado.



3. Expansión del Player Impact Program (PIP)

A. Recompensa a 20 jugadores en total (en lugar de los 10) para el 2022 y 2023

B. Bono total de $100 millones (diferente al previamente anunciado de $50 millones) para 2022 y 2023

C. Para el 2022, cualquier jugador con el nuevo criterio que no esté en el listado recibirá el pago equivalente al jugador en el puesto 20. (serán dos o tres jugadores)

D. Los jugadores recibirán su bono por el PIP luego del final de la temporada y luego de completar los 12 Eventos de Categoría y los tres eventos no de categoría mencionados arriba.



4. Lanzamiento del “Programa de Garantía de Ganancias”

A. Para todos los miembros totalmente exentos (categoría Korn Ferry Tour hacia arriba )

B. Mínimo garantizado de $500,000 por jugador (El TOUR financiará cualquier diferencia que haya con las ganancias)

C. Novatos y miembros que regresen recibirán dinero por adelantado

D. Deberán participar en al menos 15 eventos

E. Reemplazará al Programa “Play15”



5. Programa de estipendios de viaje

A. Para los miembros no-exentos (categoría 126-150 y más abajo)

B. Recibirán $5,000 por cada corte fallado

C. Se subsidiarán los gastos por viaje y relacionados al torneo

D. No impactará a las bolsas de premios.