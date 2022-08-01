  • FEDEXCUP

    PGA TOUR の2022-23 FedExCupシーズンのスケジュールでは より白熱した戦いやドラマが生まれるだろう

    FedExCupプレーオフの出場枠減少により レギュラーシーズン各試合の重要性およびプレーオフの貴重性がより高まる

  • フロリダ州、ポンテ・ヴェドラ・ビーチ - 米国東部時間2022年8月1日フロリダ州、ポンテ・ヴェドラ・ビーチ - 米国東部時間2022年8月1日