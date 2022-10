PGA TOUR Latinoamérica anuncia calendário 2022-23

PONTE VEDRA BEACH, Flórida—PGA TOUR Latinoamérica anunciou quarta-feira o calendário da temporada 2022-23, os 12 torneios levarāo os jogadores à sete países diferentes, com três torneios em 2022 e o restante disputado entre março e junho de 2023. O Tour está na sua 11ª temporada depois de aproveitar sua campanha do decimo aniversário em 2021-22 levando vários jogadores para o Korn Ferry Tour, também observando outros ex-graduados alcançarem o tāo esperado sonho de se tornar membros do PGA TOUR. A próxima temporada também será a segunda em que os jogadores lutam pela Totalplay Cup, uma competiçāo baseada em pontos que recompensa o desempenho de cada jogador. A Totalplay também está oferecendo um bônus de US$ 100.000 para os 10 primeiros colocados na classificação de pontos, com o maior pontuador no final da temporada levando para casa US$ 20.000.

“Estamos oferecendo uma sequência de fortes torneios aos nossos membros e, como sempre, os jogadores terão a oportunidade de provar seu talent em várias cidades e em campos de golfe de alto nível mundial onde testarão suas habilidades”, disse Todd Rhinehart, Diretor Executivo do PGA TOUR Latinoamérica. “O calibre do jogador no nosso Tour continua a impressionar, e não é difícil imaginar qualquer um desses jogadores passando para o Korn Ferry Tour e, eventualmente, ao PGA TOUR. O nível de talento é simplesmente tão bom.”

A Argentina, um país rico em tradição de golfe e também rico na história do PGA TOUR Latinoamérica, será o país com mais ação, sediando quatro eventos. A temporada começa com o histórico 116 VISA Argentina Open apresentado pela Macro e termina no PGA TOUR Latinoamérica Championship no México. O Tour também visitará o México e a Colômbia, para dois torneios cada um, além de eventos no Brasil, Chile, Equador e Peru.

“Ficamos extremamente orgulhosos de concluir nossa temporada 2020-21 contra circunstâncias difíceis em meio a uma pandemia global. Voltar na temporada passada e realizar os torneios que fizemos e enviar jogadores para o Korn Ferry Tour foi extremamente gratificante”, continuou Rhinehart. “Estar em condições de organizar novamente um conjunto sólido de torneios não é tarefa fácil, e reconhecemos e apreciamos os organizadores locais, as federações de golfe dos países e os inúmeros outros que oferecem essas oportunidades de jogo aos jogadores do nosso Tour.”

Os primeiros 11 torneios desta temporada são eventos de corte de 72 buracos disputados de quinta a domingo. O torneio que encerra a temporada está aberto apenas aos 60 melhores jogadores da classificação da Totalplay Cup e é um torneio sem cortes de 72 buracos, também terminando no domingo.

A temporada do PGA TOUR Latinoamérica começa de 28 de novembro a 4 de dezembro no 116 VISA Argentina Open apresentado pela Macro. O vencedor não só terá vantagem antecipada na corrida da Totalplay Cup, como também receberá um convite do R&A para disputar o 151 Open Championship em 2023, o torneio mais antigo do golfe, no Royal Liverpool, na Inglaterra. Após a abertura da temporada, na semana seguinte (5 a 11 de dezembro), o Tour fica na Argentina para o Neuquen Argentina Classic em Chapelco. Finalizando a programação de 2022 fica para o evento em Santiago, no Chile, com o Scotia Wealth Management Chile Open apresentado pela Volvo (12 a 18 de dezembro).

“Esta é uma grande abertura para a nossa temporada e oferece aos jogadores três torneios muito importantes para jogar antes do intervalo de janeiro a fevereiro que observamos antes de avançar para a programaçāo de 2023”, continuou Rhinehart.

Retornamos à Argentina quando o Tour disputa torneios entre 13 a 19 de março, com o Termas de Rio Hondo Invitational em Rio Hondo. Os jogadores ficarão na Argentina para um torneio a ser nomeado entre 20 a 26 de março. O mesmo ainda está em fase de planejamento, com detalhes anunciados em um futuro próximo. Seguindo este evento, chega o JHSF Brazil Open na Fazenda Boa Vista em São Paulo (entre 27 de março a 2 de abril).

Seguimos com mais um Aberto Nacional, nos dias 24 a 30 de abril, com o Diners Club Peru Open em Lima, no Los Inkas Golf Club. É um campo que recebeu um torneio PGA TOUR Latinoamérica todos os anos em que o Tour esteve em operação. A visita ao Peru é seguida pelo Quito Open no Equador, de 1 a 7 de maio.

Após o sucesso da temporada passada, quando a Colômbia sediou torneios consecutivos, em Bogotá e Bucaramanga, o país fará o mesmo na próxima temporada, com o Colombia Classic de 22 a 28 de maio em Bucaramanga e o El Rincon Championship em El Rincon de Cajica no subúrbio de Bogotá uma semana depois.

A temporada 2022-23 termina com torneios consecutivos no México, em Guadalajara, com o Jalisco Open GDL de 19 a 25 de junho, seguido do torneio de encerramento da campanha, o PGA TOUR Latinoamérica Championship, em Quintana Roo de 26 de junho a 2 de julho.

Além da vaga na Totalplay Cup, os quatro torneios da Argentina comporão o Zurich Argentina Swing, competição que premia o jogador com as melhores performances e mais pontos acumulados nos eventos argentinos. O vencedor do Zurich Argentina Swing receberá um bônus de US$ 10.000. Há um ano, o argentino Jorge Fernández Valdés venceu o Swing, derrotando o também argentino Alejandro Tosti por 219 pontos. O Zurich Argentina Swing também gera um impacto significativo na comunidade.

Na segunda temporada da Totalplay Cup, os jogadores tentarão seguir os passos do americano Mitchell Meissner, vencedor da Totalplay Cup e Jogador do Ano do Tour, que levou para casa o bônus inicial de US$ 20.000 em junho durante a temporada passada. Meissner está atualmente se preparando para jogar sua primeira temporada no Korn Ferry Tour.

“Estamos muito ansiosos para cada torneio que estamos jogando nesta temporada e mal podemos esperar para começar”, acrescentou Rhinehart. “Também agradecemos muito nossos parceiros Totalplay e Zurich, e nossos outros parceiros, que dão incentivos extras aos nossos jogadores. O envolvimento deles adiciona drama significativo à nossa temporada”.

Em novembro, o Tour sediará seus dois primeiros Torneios de Qualificação – ambos na Flórida – para ajudar a determinar os jogadores que se juntarāo aos 60 jogadores que mantiveram seus privilégios de jogo após a temporada 2021-22. Após esses dois torneios, o Tour realizará um Torneio de Qualificação em Mazatlán, no México, e um em Buenos Aires, na Argentina, na semana anterior ao início da temporada.