Bupa continuará patrocinando final de temporada Torneio PGA TOUR Latinoamérica

“É uma grande honra contribuir para o crescimento do golfe profissional na América Latina, em genal mais especialmente no no México. Valorizamos a parceria com o PGA TOUR e o PGA TOUR Latinoamérica, e estamos ansiosos para ver os melhores jogadores do México batalhando ao longo desta temporada na Totalplay Cup buscando ainda mais essas recompensas no final”, disse o CEO da Bupa México, Fernando Lledo.

O 2022 Bupa Tour Championship é um torneio de campo limitado reservado para os 60 melhores jogadores da lista de pontos da Totalplay Cup através do Colombia Classic, que é o último evento da temporada regular (9 a 12 de junho no Ruitoque Golf Country Club em Bucaramanga, Colômbia ). Todos os jogadores qualificados para o evento de encerramento da temporada ganharão ou manterão o status de isenção para a temporada 2022-23 do PGA TOUR Latinoamérica.

Semelhante ao papel que a FedExCup e a Charles Schwab Cup tem para os campeões do PGA TOUR e do PGA TOUR Champions, respectivamente, a Totalplay Cup seguirá um sistema baseado em pontos para medir o sucesso dos jogadores ao longo da temporada do PGA TOUR Latinoamérica. A Totalplay Cup premiará cada vencedor do torneio com 500 pontos, sendo 300 para o vice-campeão e 190 para o terceiro colocado. A distribuição continua emu ma escala de pontos, para até o 55 colocado, incluindo empates, em cada torneio. Atualmente, Rodolfo Cazaubón (nº 17) e Aaron Terrazas (nº 18) são os dois melhores jogadores do México na classificação da Totalplay Cup.