El camino de Augusto Núñez hacia el PGA TOUR

. @AugustoNGolf & his daughter will melt your heart @AscendantGolf . ❤️ pic.twitter.com/mcHfWVwmHd

Spanish lessons with @AugustoNGolf . @PaulHaleyGolf learns some new golf terms from Augusto and his caddie. Núñez needs to finish solo-54th or higher and Haley II needs solo-14th or higher come Sunday's finish @MHChampionship to become #TOURBound . pic.twitter.com/9rzHA84YCb

"Fue muy duro y en un momento quise dejarlo. Me costó un tiempo llegar a ese punto, pero me negué a hacerlo; no podía hacerlo. Me dije a mí mismo que siguiera intentándolo hasta llegar a donde quería, como él siempre me decía que hiciera".

"No estaba jugando bien", dijo Núñez. "Acababa de perder a mi suegro, que siempre me había apoyado desde el día uno. Siempre me decía: 'A donde vayas, siempre tenés que ir con la verdad y con la frente en alto'.