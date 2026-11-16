57M AGO
Purse breakdown: The RSM Classic
1 Min Read
Sami Valimaki wins The RSM Classic 2025
The PGA Tour heads to St. Simons Island, Georgia, for The RSM Classic. Sea Island Golf Club's Seaside Course will serve as the host venue, with a purse of $7.4 million on the line. See below for the full purse breakdown.
|Pos.
|Pct.
|Amount
|2 Tied
|3 Tied
|4 Tied
|5 Tied
|6 Tied
|7 Tied
|8 Tied
|9 Tied
|10 Tied
|1
|18.00%
|$1,332,000.00
|2
|10.90%
|$806,600.00
|$658,600.00
|$559,933.33
|$495,800.00
|$450,290.00
|$416,866.67
|$390,350.00
|$368,612.50
|$350,061.11
|$333,740.00
|3
|6.90%
|$510,600.00
|$436,600.00
|$392,200.00
|$361,212.50
|$338,920.00
|$320,975.00
|$306,042.86
|$292,993.75
|$281,200.00
|$270,285.00
|4
|4.90%
|$362,600.00
|$333,000.00
|$311,416.67
|$296,000.00
|$283,050.00
|$271,950.00
|$261,907.14
|$252,525.00
|$243,583.33
|$234,950.00
|5
|4.10%
|$303,400.00
|$285,825.00
|$273,800.00
|$263,162.50
|$253,820.00
|$245,125.00
|$236,800.00
|$228,706.25
|$220,766.67
|$212,935.00
|6
|3.62%
|$268,250.00
|$259,000.00
|$249,750.00
|$241,425.00
|$233,470.00
|$225,700.00
|$218,035.71
|$210,437.50
|$202,883.33
|$196,100.00
|7
|3.38%
|$249,750.00
|$240,500.00
|$232,483.33
|$224,775.00
|$217,190.00
|$209,666.67
|$202,178.57
|$194,712.50
|$188,083.33
|$182,040.00
|8
|3.12%
|$231,250.00
|$223,850.00
|$216,450.00
|$209,050.00
|$201,650.00
|$194,250.00
|$186,850.00
|$180,375.00
|$174,516.67
|$169,090.00
|9
|2.92%
|$216,450.00
|$209,050.00
|$201,650.00
|$194,250.00
|$186,850.00
|$179,450.00
|$173,107.14
|$167,425.00
|$162,183.33
|$157,250.00
|10
|2.73%
|$201,650.00
|$194,250.00
|$186,850.00
|$179,450.00
|$172,050.00
|$165,883.33
|$160,421.43
|$155,400.00
|$150,672.22
|$146,150.00
|11
|2.52%
|$186,850.00
|$179,450.00
|$172,050.00
|$164,650.00
|$158,730.00
|$153,550.00
|$148,792.86
|$144,300.00
|$139,983.33
|$135,790.00
|12
|2.33%
|$172,050.00
|$164,650.00
|$157,250.00
|$151,700.00
|$146,890.00
|$142,450.00
|$138,221.43
|$134,125.00
|$130,116.67
|$126,170.00
|13
|2.12%
|$157,250.00
|$149,850.00
|$144,916.67
|$140,600.00
|$136,530.00
|$132,583.33
|$128,707.14
|$124,875.00
|$121,072.22
|$117,290.00
|14
|1.93%
|$142,450.00
|$138,750.00
|$135,050.00
|$131,350.00
|$127,650.00
|$123,950.00
|$120,250.00
|$116,550.00
|$112,850.00
|$109,298.00
|15
|1.82%
|$135,050.00
|$131,350.00
|$127,650.00
|$123,950.00
|$120,250.00
|$116,550.00
|$112,850.00
|$109,150.00
|$105,614.44
|$102,194.00
|16
|1.73%
|$127,650.00
|$123,950.00
|$120,250.00
|$116,550.00
|$112,850.00
|$109,150.00
|$105,450.00
|$101,935.00
|$98,543.33
|$95,238.00
|17
|1.62%
|$120,250.00
|$116,550.00
|$112,850.00
|$109,150.00
|$105,450.00
|$101,750.00
|$98,261.43
|$94,905.00
|$91,636.67
|$88,430.00
|18
|1.52%
|$112,850.00
|$109,150.00
|$105,450.00
|$101,750.00
|$98,050.00
|$94,596.67
|$91,284.29
|$88,060.00
|$84,894.44
|$82,140.00
|19
|1.43%
|$105,450.00
|$101,750.00
|$98,050.00
|$94,350.00
|$90,946.00
|$87,690.00
|$84,518.57
|$81,400.00
|$78,727.78
|$76,368.00
|20
|1.32%
|$98,050.00
|$94,350.00
|$90,650.00
|$87,320.00
|$84,138.00
|$81,030.00
|$77,964.29
|$75,387.50
|$73,136.67
|$71,114.00
|21
|1.23%
|$90,650.00
|$86,950.00
|$83,743.33
|$80,660.00
|$77,626.00
|$74,616.67
|$72,150.00
|$70,022.50
|$68,121.11
|$66,378.00
|22
|1.12%
|$83,250.00
|$80,290.00
|$77,330.00
|$74,370.00
|$71,410.00
|$69,066.67
|$67,075.71
|$65,305.00
|$63,681.11
|$62,160.00
|23
|1.04%
|$77,330.00
|$74,370.00
|$71,410.00
|$68,450.00
|$66,230.00
|$64,380.00
|$62,741.43
|$61,235.00
|$59,816.67
|$58,460.00
|24
|0.96%
|$71,410.00
|$68,450.00
|$65,490.00
|$63,455.00
|$61,790.00
|$60,310.00
|$58,935.71
|$57,627.50
|$56,363.33
|$55,130.00
|25
|0.89%
|$65,490.00
|$62,530.00
|$60,803.33
|$59,385.00
|$58,090.00
|$56,856.67
|$55,658.57
|$54,482.50
|$53,321.11
|$52,207.00
|26
|0.81%
|$59,570.00
|$58,460.00
|$57,350.00
|$56,240.00
|$55,130.00
|$54,020.00
|$52,910.00
|$51,800.00
|$50,731.11
|$49,691.00
|27
|0.78%
|$57,350.00
|$56,240.00
|$55,130.00
|$54,020.00
|$52,910.00
|$51,800.00
|$50,690.00
|$49,626.25
|$48,593.33
|$47,582.00
|28
|0.74%
|$55,130.00
|$54,020.00
|$52,910.00
|$51,800.00
|$50,690.00
|$49,580.00
|$48,522.86
|$47,498.75
|$46,496.67
|$45,510.00
|29
|0.71%
|$52,910.00
|$51,800.00
|$50,690.00
|$49,580.00
|$48,470.00
|$47,421.67
|$46,408.57
|$45,417.50
|$44,441.11
|$43,512.00
|30
|0.69%
|$50,690.00
|$49,580.00
|$48,470.00
|$47,360.00
|$46,324.00
|$45,325.00
|$44,347.14
|$43,382.50
|$42,467.78
|$41,588.00
|31
|0.66%
|$48,470.00
|$47,360.00
|$46,250.00
|$45,232.50
|$44,252.00
|$43,290.00
|$42,338.57
|$41,440.00
|$40,576.67
|$39,738.00
|32
|0.62%
|$46,250.00
|$45,140.00
|$44,153.33
|$43,197.50
|$42,254.00
|$41,316.67
|$40,435.71
|$39,590.00
|$38,767.78
|$37,962.00
|33
|0.59%
|$44,030.00
|$43,105.00
|$42,180.00
|$41,255.00
|$40,330.00
|$39,466.67
|$38,638.57
|$37,832.50
|$37,041.11
|$36,260.00
|34
|0.57%
|$42,180.00
|$41,255.00
|$40,330.00
|$39,405.00
|$38,554.00
|$37,740.00
|$36,947.14
|$36,167.50
|$35,396.67
|$34,632.00
|35
|0.55%
|$40,330.00
|$39,405.00
|$38,480.00
|$37,647.50
|$36,852.00
|$36,075.00
|$35,308.57
|$34,548.75
|$33,793.33
|$33,041.00
|36
|0.52%
|$38,480.00
|$37,555.00
|$36,753.33
|$35,982.50
|$35,224.00
|$34,471.67
|$33,722.86
|$32,976.25
|$32,231.11
|$31,487.00
|37
|0.49%
|$36,630.00
|$35,890.00
|$35,150.00
|$34,410.00
|$33,670.00
|$32,930.00
|$32,190.00
|$31,450.00
|$30,710.00
|$29,970.00
|38
|0.47%
|$35,150.00
|$34,410.00
|$33,670.00
|$32,930.00
|$32,190.00
|$31,450.00
|$30,710.00
|$29,970.00
|$29,230.00
|$28,490.00
|39
|0.46%
|$33,670.00
|$32,930.00
|$32,190.00
|$31,450.00
|$30,710.00
|$29,970.00
|$29,230.00
|$28,490.00
|$27,750.00
|$27,039.60
|40
|0.43%
|$32,190.00
|$31,450.00
|$30,710.00
|$29,970.00
|$29,230.00
|$28,490.00
|$27,750.00
|$27,010.00
|$26,302.89
|$25,633.60
|41
|0.41%
|$30,710.00
|$29,970.00
|$29,230.00
|$28,490.00
|$27,750.00
|$27,010.00
|$26,270.00
|$25,567.00
|$24,905.11
|$24,316.40
|42
|0.40%
|$29,230.00
|$28,490.00
|$27,750.00
|$27,010.00
|$26,270.00
|$25,530.00
|$24,832.29
|$24,179.50
|$23,606.00
|$23,102.80
|43
|0.38%
|$27,750.00
|$27,010.00
|$26,270.00
|$25,530.00
|$24,790.00
|$24,099.33
|$23,458.00
|$22,903.00
|$22,422.00
|$21,992.80
|44
|0.35%
|$26,270.00
|$25,530.00
|$24,790.00
|$24,050.00
|$23,369.20
|$22,742.67
|$22,210.57
|$21,756.00
|$21,353.11
|$21,001.20
|45
|0.34%
|$24,790.00
|$24,050.00
|$23,310.00
|$22,644.00
|$22,037.20
|$21,534.00
|$21,111.14
|$20,738.50
|$20,415.78
|$20,128.00
|46
|0.32%
|$23,310.00
|$22,570.00
|$21,928.67
|$21,349.00
|$20,882.80
|$20,498.00
|$20,159.71
|$19,869.00
|$19,610.00
|$19,388.00
|47
|0.29%
|$21,830.00
|$21,238.00
|$20,695.33
|$20,276.00
|$19,935.60
|$19,634.67
|$19,377.43
|$19,147.50
|$18,952.22
|$18,781.20
|48
|0.28%
|$20,646.00
|$20,128.00
|$19,758.00
|$19,462.00
|$19,195.60
|$18,968.67
|$18,764.29
|$18,592.50
|$18,442.44
|$18,307.60
|49
|0.27%
|$19,610.00
|$19,314.00
|$19,067.33
|$18,833.00
|$18,633.20
|$18,450.67
|$18,299.14
|$18,167.00
|$18,047.78
|$17,937.60
|50
|0.26%
|$19,018.00
|$18,796.00
|$18,574.00
|$18,389.00
|$18,218.80
|$18,080.67
|$17,960.86
|$17,852.50
|$17,751.78
|$17,656.40
|51
|0.25%
|$18,574.00
|$18,352.00
|$18,179.33
|$18,019.00
|$17,893.20
|$17,784.67
|$17,686.00
|$17,593.50
|$17,505.11
|$17,419.60
|52
|0.24%
|$18,130.00
|$17,982.00
|$17,834.00
|$17,723.00
|$17,626.80
|$17,538.00
|$17,453.43
|$17,371.50
|$17,291.33
|$17,212.40
|53
|0.24%
|$17,834.00
|$17,686.00
|$17,587.33
|$17,501.00
|$17,419.60
|$17,340.67
|$17,263.14
|$17,186.50
|$17,110.44
|$17,034.80
|54
|0.24%
|$17,538.00
|$17,464.00
|$17,390.00
|$17,316.00
|$17,242.00
|$17,168.00
|$17,094.00
|$17,020.00
|$16,946.00
|$16,872.00
|55
|0.23%
|$17,390.00
|$17,316.00
|$17,242.00
|$17,168.00
|$17,094.00
|$17,020.00
|$16,946.00
|$16,872.00
|$16,798.00
|$16,724.00
|56
|0.23%
|$17,242.00
|$17,168.00
|$17,094.00
|$17,020.00
|$16,946.00
|$16,872.00
|$16,798.00
|$16,724.00
|$16,650.00
|$16,576.00
|57
|0.23%
|$17,094.00
|$17,020.00
|$16,946.00
|$16,872.00
|$16,798.00
|$16,724.00
|$16,650.00
|$16,576.00
|$16,502.00
|$16,428.00
|58
|0.23%
|$16,946.00
|$16,872.00
|$16,798.00
|$16,724.00
|$16,650.00
|$16,576.00
|$16,502.00
|$16,428.00
|$16,354.00
|$16,280.00
|59
|0.23%
|$16,798.00
|$16,724.00
|$16,650.00
|$16,576.00
|$16,502.00
|$16,428.00
|$16,354.00
|$16,280.00
|$16,206.00
|$16,132.00
|60
|0.23%
|$16,650.00
|$16,576.00
|$16,502.00
|$16,428.00
|$16,354.00
|$16,280.00
|$16,206.00
|$16,132.00
|$16,058.00
|$15,984.00
|61
|0.22%
|$16,502.00
|$16,428.00
|$16,354.00
|$16,280.00
|$16,206.00
|$16,132.00
|$16,058.00
|$15,984.00
|$15,910.00
|$15,836.00
|62
|0.22%
|$16,354.00
|$16,280.00
|$16,206.00
|$16,132.00
|$16,058.00
|$15,984.00
|$15,910.00
|$15,836.00
|$15,762.00
|$15,688.00
|63
|0.22%
|$16,206.00
|$16,132.00
|$16,058.00
|$15,984.00
|$15,910.00
|$15,836.00
|$15,762.00
|$15,688.00
|$15,614.00
|$15,540.00
|64
|0.22%
|$16,058.00
|$15,984.00
|$15,910.00
|$15,836.00
|$15,762.00
|$15,688.00
|$15,614.00
|$15,540.00
|$15,466.00
|$15,392.00
|65
|0.21%
|$15,910.00
|$15,836.00
|$15,762.00
|$15,688.00
|$15,614.00
|$15,540.00
|$15,466.00
|$15,392.00
|$15,318.00
|$15,244.00
|66
|0.21%
|$15,762.00
|$15,688.00
|$15,614.00
|$15,540.00
|$15,466.00
|$15,392.00
|$15,318.00
|$15,244.00
|$15,170.00
|$15,096.00
|67
|0.21%
|$15,614.00
|$15,540.00
|$15,466.00
|$15,392.00
|$15,318.00
|$15,244.00
|$15,170.00
|$15,096.00
|$15,022.00
|$14,948.00
|68
|0.21%
|$15,466.00
|$15,392.00
|$15,318.00
|$15,244.00
|$15,170.00
|$15,096.00
|$15,022.00
|$14,948.00
|$14,874.00
|$14,800.00
|69
|0.21%
|$15,318.00
|$15,244.00
|$15,170.00
|$15,096.00
|$15,022.00
|$14,948.00
|$14,874.00
|$14,800.00
|$14,726.00
|$14,652.00
|70
|0.20%
|$15,170.00
|$15,096.00
|$15,022.00
|$14,948.00
|$14,874.00
|$14,800.00
|$14,726.00
|$14,652.00
|$14,578.00
|$14,504.00
|71
|0.20%
|$15,022.00
|$14,948.00
|$14,874.00
|$14,800.00
|$14,726.00
|$14,652.00
|$14,578.00
|$14,504.00
|$14,430.00
|$14,356.00
|72
|0.20%
|$14,874.00
|$14,800.00
|$14,726.00
|$14,652.00
|$14,578.00
|$14,504.00
|$14,430.00
|$14,356.00
|$14,282.00
|$14,208.00
|73
|0.20%
|$14,726.00
|$14,652.00
|$14,578.00
|$14,504.00
|$14,430.00
|$14,356.00
|$14,282.00
|$14,208.00
|$14,134.00
|$14,060.00
|74
|0.20%
|$14,578.00
|$14,504.00
|$14,430.00
|$14,356.00
|$14,282.00
|$14,208.00
|$14,134.00
|$14,060.00
|$13,986.00
|$13,912.00
|75
|0.20%
|$14,430.00
|$14,356.00
|$14,282.00
|$14,208.00
|$14,134.00
|$14,060.00
|$13,986.00
|$13,912.00
|$13,838.00
|$13,764.00
|76
|0.19%
|$14,282.00
|$14,208.00
|$14,134.00
|$14,060.00
|$13,986.00
|$13,912.00
|$13,838.00
|$13,764.00
|$13,690.00
|$13,616.00
|77
|0.19%
|$14,134.00
|$14,060.00
|$13,986.00
|$13,912.00
|$13,838.00
|$13,764.00
|$13,690.00
|$13,616.00
|$13,542.00
|$13,468.00
|78
|0.19%
|$13,986.00
|$13,912.00
|$13,838.00
|$13,764.00
|$13,690.00
|$13,616.00
|$13,542.00
|$13,468.00
|$13,394.00
|$13,320.00
|79
|0.19%
|$13,838.00
|$13,764.00
|$13,690.00
|$13,616.00
|$13,542.00
|$13,468.00
|$13,394.00
|$13,320.00
|$13,246.00
|$13,172.00
|80
|0.18%
|$13,690.00
|$13,616.00
|$13,542.00
|$13,468.00
|$13,394.00
|$13,320.00
|$13,246.00
|$13,172.00
|$13,098.00
|$13,024.00
|81
|0.18%
|$13,542.00
|$13,468.00
|$13,394.00
|$13,320.00
|$13,246.00
|$13,172.00
|$13,098.00
|$13,024.00
|$12,950.00
|$12,876.00
|82
|0.18%
|$13,394.00
|$13,320.00
|$13,246.00
|$13,172.00
|$13,098.00
|$13,024.00
|$12,950.00
|$12,876.00
|$12,802.00
|83
|0.18%
|$13,246.00
|$13,172.00
|$13,098.00
|$13,024.00
|$12,950.00
|$12,876.00
|$12,802.00
|$12,728.00
|84
|0.18%
|$13,098.00
|$13,024.00
|$12,950.00
|$12,876.00
|$12,802.00
|$12,728.00
|$12,654.00
|85
|0.17%
|$12,950.00
|$12,876.00
|$12,802.00
|$12,728.00
|$12,654.00
|$12,580.00
|86
|0.17%
|$12,802.00
|$12,728.00
|$12,654.00
|$12,580.00
|$12,506.00
|87
|0.17%
|$12,654.00
|$12,580.00
|$12,506.00
|$12,432.00
|88
|0.17%
|$12,506.00
|$12,432.00
|$12,358.00
|89
|0.17%
|$12,358.00
|$12,284.00
|90
|0.17%
|$12,210.00
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.