PGA TourLeaderboardWatch & ListenNewsFedExCupSchedulePlayersStatsFantasy & BettingSignature EventsAon Better DecisionsDP World Tour Eligibility RankingsHow It WorksTicketsShopPGA TourPGA Tour ChampionsKorn Ferry TourPGA Tour AmericasPGA Tour UniversityDP World TourLPGA TourTGL
R4
In Progress

Austin Championship presented by Compliance SolutionsRight Arrow

1

Trace Crowe
USA
T. Crowe
Tot
-14

-14

1

USA
T. Crowe
Tot
-14

T2

Chad Ramey
USA
C. Ramey
Tot
-13

-13

T2

USA
C. Ramey
Tot
-13

T2

Sami Valimaki
FIN
S. Valimaki
Tot
-13

-13

T2

FIN
S. Valimaki
Tot
-13

T2

Erik van Rooyen
RSA
E. van Rooyen
Tot
-13

-13

T2

RSA
E. van Rooyen
Tot
-13

T5

Max Greyserman
USA
M. Greyserman
Tot
-12

-12

T5

USA
M. Greyserman
Tot
-12

T5

Ben Kohles
USA
B. Kohles
Tot
-12

-12

T5

USA
B. Kohles
Tot
-12

T7

Jordan Smith
ENG
J. Smith
Tot
-11
Thru
1

-11

T7

ENG
J. Smith
Tot
-11
Thru
1

T7

Zac Blair
USA
Z. Blair
Tot
-11

-11

T7

USA
Z. Blair
Tot
-11

T7

Austin Smotherman
USA
A. Smotherman
Tot
-11

-11

T7

USA
A. Smotherman
Tot
-11

T7

Will Gordon
USA
W. Gordon
Tot
-11

-11

T7

USA
W. Gordon
Tot
-11

T7

John VanDerLaan
USA
J. VanDerLaan
Tot
-11

-11

T7

USA
J. VanDerLaan
Tot
-11

T7

Tommy Morrison
USA
T. Morrison
Tot
-11

-11

T7

USA
T. Morrison
Tot
-11

T7

Rafael Campos
PUR
R. Campos
Tot
-11

-11

T7

PUR
R. Campos
Tot
-11

T7

Kristoffer Ventura
NOR
K. Ventura
Tot
-11

-11

T7

NOR
K. Ventura
Tot
-11

T7

Kevin Yu
TPE
K. Yu
Tot
-11

-11

T7

TPE
K. Yu
Tot
-11
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW
57M AGO

Purse breakdown: The RSM Classic

1 Min Read

Latest

Sami Valimaki wins The RSM Classic 2025

Sami Valimaki wins The RSM Classic 2025

The PGA Tour heads to St. Simons Island, Georgia, for The RSM Classic. Sea Island Golf Club's Seaside Course will serve as the host venue, with a purse of $7.4 million on the line. See below for the full purse breakdown.

Pos.Pct.Amount2 Tied3 Tied4 Tied5 Tied6 Tied7 Tied8 Tied9 Tied10 Tied
118.00%$1,332,000.00
210.90%$806,600.00$658,600.00$559,933.33$495,800.00$450,290.00$416,866.67$390,350.00$368,612.50$350,061.11$333,740.00
36.90%$510,600.00$436,600.00$392,200.00$361,212.50$338,920.00$320,975.00$306,042.86$292,993.75$281,200.00$270,285.00
44.90%$362,600.00$333,000.00$311,416.67$296,000.00$283,050.00$271,950.00$261,907.14$252,525.00$243,583.33$234,950.00
54.10%$303,400.00$285,825.00$273,800.00$263,162.50$253,820.00$245,125.00$236,800.00$228,706.25$220,766.67$212,935.00
63.62%$268,250.00$259,000.00$249,750.00$241,425.00$233,470.00$225,700.00$218,035.71$210,437.50$202,883.33$196,100.00
73.38%$249,750.00$240,500.00$232,483.33$224,775.00$217,190.00$209,666.67$202,178.57$194,712.50$188,083.33$182,040.00
83.12%$231,250.00$223,850.00$216,450.00$209,050.00$201,650.00$194,250.00$186,850.00$180,375.00$174,516.67$169,090.00
92.92%$216,450.00$209,050.00$201,650.00$194,250.00$186,850.00$179,450.00$173,107.14$167,425.00$162,183.33$157,250.00
102.73%$201,650.00$194,250.00$186,850.00$179,450.00$172,050.00$165,883.33$160,421.43$155,400.00$150,672.22$146,150.00
112.52%$186,850.00$179,450.00$172,050.00$164,650.00$158,730.00$153,550.00$148,792.86$144,300.00$139,983.33$135,790.00
122.33%$172,050.00$164,650.00$157,250.00$151,700.00$146,890.00$142,450.00$138,221.43$134,125.00$130,116.67$126,170.00
132.12%$157,250.00$149,850.00$144,916.67$140,600.00$136,530.00$132,583.33$128,707.14$124,875.00$121,072.22$117,290.00
141.93%$142,450.00$138,750.00$135,050.00$131,350.00$127,650.00$123,950.00$120,250.00$116,550.00$112,850.00$109,298.00
151.82%$135,050.00$131,350.00$127,650.00$123,950.00$120,250.00$116,550.00$112,850.00$109,150.00$105,614.44$102,194.00
161.73%$127,650.00$123,950.00$120,250.00$116,550.00$112,850.00$109,150.00$105,450.00$101,935.00$98,543.33$95,238.00
171.62%$120,250.00$116,550.00$112,850.00$109,150.00$105,450.00$101,750.00$98,261.43$94,905.00$91,636.67$88,430.00
181.52%$112,850.00$109,150.00$105,450.00$101,750.00$98,050.00$94,596.67$91,284.29$88,060.00$84,894.44$82,140.00
191.43%$105,450.00$101,750.00$98,050.00$94,350.00$90,946.00$87,690.00$84,518.57$81,400.00$78,727.78$76,368.00
201.32%$98,050.00$94,350.00$90,650.00$87,320.00$84,138.00$81,030.00$77,964.29$75,387.50$73,136.67$71,114.00
211.23%$90,650.00$86,950.00$83,743.33$80,660.00$77,626.00$74,616.67$72,150.00$70,022.50$68,121.11$66,378.00
221.12%$83,250.00$80,290.00$77,330.00$74,370.00$71,410.00$69,066.67$67,075.71$65,305.00$63,681.11$62,160.00
231.04%$77,330.00$74,370.00$71,410.00$68,450.00$66,230.00$64,380.00$62,741.43$61,235.00$59,816.67$58,460.00
240.96%$71,410.00$68,450.00$65,490.00$63,455.00$61,790.00$60,310.00$58,935.71$57,627.50$56,363.33$55,130.00
250.89%$65,490.00$62,530.00$60,803.33$59,385.00$58,090.00$56,856.67$55,658.57$54,482.50$53,321.11$52,207.00
260.81%$59,570.00$58,460.00$57,350.00$56,240.00$55,130.00$54,020.00$52,910.00$51,800.00$50,731.11$49,691.00
270.78%$57,350.00$56,240.00$55,130.00$54,020.00$52,910.00$51,800.00$50,690.00$49,626.25$48,593.33$47,582.00
280.74%$55,130.00$54,020.00$52,910.00$51,800.00$50,690.00$49,580.00$48,522.86$47,498.75$46,496.67$45,510.00
290.71%$52,910.00$51,800.00$50,690.00$49,580.00$48,470.00$47,421.67$46,408.57$45,417.50$44,441.11$43,512.00
300.69%$50,690.00$49,580.00$48,470.00$47,360.00$46,324.00$45,325.00$44,347.14$43,382.50$42,467.78$41,588.00
310.66%$48,470.00$47,360.00$46,250.00$45,232.50$44,252.00$43,290.00$42,338.57$41,440.00$40,576.67$39,738.00
320.62%$46,250.00$45,140.00$44,153.33$43,197.50$42,254.00$41,316.67$40,435.71$39,590.00$38,767.78$37,962.00
330.59%$44,030.00$43,105.00$42,180.00$41,255.00$40,330.00$39,466.67$38,638.57$37,832.50$37,041.11$36,260.00
340.57%$42,180.00$41,255.00$40,330.00$39,405.00$38,554.00$37,740.00$36,947.14$36,167.50$35,396.67$34,632.00
350.55%$40,330.00$39,405.00$38,480.00$37,647.50$36,852.00$36,075.00$35,308.57$34,548.75$33,793.33$33,041.00
360.52%$38,480.00$37,555.00$36,753.33$35,982.50$35,224.00$34,471.67$33,722.86$32,976.25$32,231.11$31,487.00
370.49%$36,630.00$35,890.00$35,150.00$34,410.00$33,670.00$32,930.00$32,190.00$31,450.00$30,710.00$29,970.00
380.47%$35,150.00$34,410.00$33,670.00$32,930.00$32,190.00$31,450.00$30,710.00$29,970.00$29,230.00$28,490.00
390.46%$33,670.00$32,930.00$32,190.00$31,450.00$30,710.00$29,970.00$29,230.00$28,490.00$27,750.00$27,039.60
400.43%$32,190.00$31,450.00$30,710.00$29,970.00$29,230.00$28,490.00$27,750.00$27,010.00$26,302.89$25,633.60
410.41%$30,710.00$29,970.00$29,230.00$28,490.00$27,750.00$27,010.00$26,270.00$25,567.00$24,905.11$24,316.40
420.40%$29,230.00$28,490.00$27,750.00$27,010.00$26,270.00$25,530.00$24,832.29$24,179.50$23,606.00$23,102.80
430.38%$27,750.00$27,010.00$26,270.00$25,530.00$24,790.00$24,099.33$23,458.00$22,903.00$22,422.00$21,992.80
440.35%$26,270.00$25,530.00$24,790.00$24,050.00$23,369.20$22,742.67$22,210.57$21,756.00$21,353.11$21,001.20
450.34%$24,790.00$24,050.00$23,310.00$22,644.00$22,037.20$21,534.00$21,111.14$20,738.50$20,415.78$20,128.00
460.32%$23,310.00$22,570.00$21,928.67$21,349.00$20,882.80$20,498.00$20,159.71$19,869.00$19,610.00$19,388.00
470.29%$21,830.00$21,238.00$20,695.33$20,276.00$19,935.60$19,634.67$19,377.43$19,147.50$18,952.22$18,781.20
480.28%$20,646.00$20,128.00$19,758.00$19,462.00$19,195.60$18,968.67$18,764.29$18,592.50$18,442.44$18,307.60
490.27%$19,610.00$19,314.00$19,067.33$18,833.00$18,633.20$18,450.67$18,299.14$18,167.00$18,047.78$17,937.60
500.26%$19,018.00$18,796.00$18,574.00$18,389.00$18,218.80$18,080.67$17,960.86$17,852.50$17,751.78$17,656.40
510.25%$18,574.00$18,352.00$18,179.33$18,019.00$17,893.20$17,784.67$17,686.00$17,593.50$17,505.11$17,419.60
520.24%$18,130.00$17,982.00$17,834.00$17,723.00$17,626.80$17,538.00$17,453.43$17,371.50$17,291.33$17,212.40
530.24%$17,834.00$17,686.00$17,587.33$17,501.00$17,419.60$17,340.67$17,263.14$17,186.50$17,110.44$17,034.80
540.24%$17,538.00$17,464.00$17,390.00$17,316.00$17,242.00$17,168.00$17,094.00$17,020.00$16,946.00$16,872.00
550.23%$17,390.00$17,316.00$17,242.00$17,168.00$17,094.00$17,020.00$16,946.00$16,872.00$16,798.00$16,724.00
560.23%$17,242.00$17,168.00$17,094.00$17,020.00$16,946.00$16,872.00$16,798.00$16,724.00$16,650.00$16,576.00
570.23%$17,094.00$17,020.00$16,946.00$16,872.00$16,798.00$16,724.00$16,650.00$16,576.00$16,502.00$16,428.00
580.23%$16,946.00$16,872.00$16,798.00$16,724.00$16,650.00$16,576.00$16,502.00$16,428.00$16,354.00$16,280.00
590.23%$16,798.00$16,724.00$16,650.00$16,576.00$16,502.00$16,428.00$16,354.00$16,280.00$16,206.00$16,132.00
600.23%$16,650.00$16,576.00$16,502.00$16,428.00$16,354.00$16,280.00$16,206.00$16,132.00$16,058.00$15,984.00
610.22%$16,502.00$16,428.00$16,354.00$16,280.00$16,206.00$16,132.00$16,058.00$15,984.00$15,910.00$15,836.00
620.22%$16,354.00$16,280.00$16,206.00$16,132.00$16,058.00$15,984.00$15,910.00$15,836.00$15,762.00$15,688.00
630.22%$16,206.00$16,132.00$16,058.00$15,984.00$15,910.00$15,836.00$15,762.00$15,688.00$15,614.00$15,540.00
640.22%$16,058.00$15,984.00$15,910.00$15,836.00$15,762.00$15,688.00$15,614.00$15,540.00$15,466.00$15,392.00
650.21%$15,910.00$15,836.00$15,762.00$15,688.00$15,614.00$15,540.00$15,466.00$15,392.00$15,318.00$15,244.00
660.21%$15,762.00$15,688.00$15,614.00$15,540.00$15,466.00$15,392.00$15,318.00$15,244.00$15,170.00$15,096.00
670.21%$15,614.00$15,540.00$15,466.00$15,392.00$15,318.00$15,244.00$15,170.00$15,096.00$15,022.00$14,948.00
680.21%$15,466.00$15,392.00$15,318.00$15,244.00$15,170.00$15,096.00$15,022.00$14,948.00$14,874.00$14,800.00
690.21%$15,318.00$15,244.00$15,170.00$15,096.00$15,022.00$14,948.00$14,874.00$14,800.00$14,726.00$14,652.00
700.20%$15,170.00$15,096.00$15,022.00$14,948.00$14,874.00$14,800.00$14,726.00$14,652.00$14,578.00$14,504.00
710.20%$15,022.00$14,948.00$14,874.00$14,800.00$14,726.00$14,652.00$14,578.00$14,504.00$14,430.00$14,356.00
720.20%$14,874.00$14,800.00$14,726.00$14,652.00$14,578.00$14,504.00$14,430.00$14,356.00$14,282.00$14,208.00
730.20%$14,726.00$14,652.00$14,578.00$14,504.00$14,430.00$14,356.00$14,282.00$14,208.00$14,134.00$14,060.00
740.20%$14,578.00$14,504.00$14,430.00$14,356.00$14,282.00$14,208.00$14,134.00$14,060.00$13,986.00$13,912.00
750.20%$14,430.00$14,356.00$14,282.00$14,208.00$14,134.00$14,060.00$13,986.00$13,912.00$13,838.00$13,764.00
760.19%$14,282.00$14,208.00$14,134.00$14,060.00$13,986.00$13,912.00$13,838.00$13,764.00$13,690.00$13,616.00
770.19%$14,134.00$14,060.00$13,986.00$13,912.00$13,838.00$13,764.00$13,690.00$13,616.00$13,542.00$13,468.00
780.19%$13,986.00$13,912.00$13,838.00$13,764.00$13,690.00$13,616.00$13,542.00$13,468.00$13,394.00$13,320.00
790.19%$13,838.00$13,764.00$13,690.00$13,616.00$13,542.00$13,468.00$13,394.00$13,320.00$13,246.00$13,172.00
800.18%$13,690.00$13,616.00$13,542.00$13,468.00$13,394.00$13,320.00$13,246.00$13,172.00$13,098.00$13,024.00
810.18%$13,542.00$13,468.00$13,394.00$13,320.00$13,246.00$13,172.00$13,098.00$13,024.00$12,950.00$12,876.00
820.18%$13,394.00$13,320.00$13,246.00$13,172.00$13,098.00$13,024.00$12,950.00$12,876.00$12,802.00
830.18%$13,246.00$13,172.00$13,098.00$13,024.00$12,950.00$12,876.00$12,802.00$12,728.00
840.18%$13,098.00$13,024.00$12,950.00$12,876.00$12,802.00$12,728.00$12,654.00
850.17%$12,950.00$12,876.00$12,802.00$12,728.00$12,654.00$12,580.00
860.17%$12,802.00$12,728.00$12,654.00$12,580.00$12,506.00
870.17%$12,654.00$12,580.00$12,506.00$12,432.00
880.17%$12,506.00$12,432.00$12,358.00
890.17%$12,358.00$12,284.00
900.17%$12,210.00

Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

You May Also Like

View All

Right Arrow
Image for article.
15H AGO
Cink defends Charles Schwab Cup Championship title for sixth win of 2026
Daily Wrap Up
Image for article.
16H AGO
Who around FedExCup top-100, Aon Next 10 bubble has most to gain in Austin?
Latest
Image for article.
18H AGO
Monday qualifiers: Track scores for The RSM open qualifier
Monday Qualifiers
R4
In Progress

Austin Championship presented by Compliance Solutions

1

Trace Crowe
USA
T. Crowe
Tot
-14

-14

1

USA
T. Crowe
Tot
-14

T2

Chad Ramey
USA
C. Ramey
Tot
-13

-13

T2

USA
C. Ramey
Tot
-13

T2

Sami Valimaki
FIN
S. Valimaki
Tot
-13

-13

T2

FIN
S. Valimaki
Tot
-13

T2

Erik van Rooyen
RSA
E. van Rooyen
Tot
-13

-13

T2

RSA
E. van Rooyen
Tot
-13

T5

Max Greyserman
USA
M. Greyserman
Tot
-12

-12

T5

USA
M. Greyserman
Tot
-12
Powered By
Sponsored by Mastercard
Sponsored by CDW