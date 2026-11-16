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R4
In Progress

Austin Championship presented by Compliance SolutionsRight Arrow

1

Trace Crowe
USA
T. Crowe
Tot
-14

-14

1

USA
T. Crowe
Tot
-14

T2

Chad Ramey
USA
C. Ramey
Tot
-13

-13

T2

USA
C. Ramey
Tot
-13

T2

Sami Valimaki
FIN
S. Valimaki
Tot
-13

-13

T2

FIN
S. Valimaki
Tot
-13

T2

Erik van Rooyen
RSA
E. van Rooyen
Tot
-13

-13

T2

RSA
E. van Rooyen
Tot
-13

T5

Max Greyserman
USA
M. Greyserman
Tot
-12

-12

T5

USA
M. Greyserman
Tot
-12

T5

Ben Kohles
USA
B. Kohles
Tot
-12

-12

T5

USA
B. Kohles
Tot
-12

T7

Zac Blair
USA
Z. Blair
Tot
-11

-11

T7

USA
Z. Blair
Tot
-11

T7

Austin Smotherman
USA
A. Smotherman
Tot
-11

-11

T7

USA
A. Smotherman
Tot
-11

T7

Will Gordon
USA
W. Gordon
Tot
-11

-11

T7

USA
W. Gordon
Tot
-11

T7

John VanDerLaan
USA
J. VanDerLaan
Tot
-11

-11

T7

USA
J. VanDerLaan
Tot
-11

T7

Tommy Morrison
USA
T. Morrison
Tot
-11

-11

T7

USA
T. Morrison
Tot
-11

T7

Rafael Campos
PUR
R. Campos
Tot
-11

-11

T7

PUR
R. Campos
Tot
-11

T7

Kristoffer Ventura
NOR
K. Ventura
Tot
-11

-11

T7

NOR
K. Ventura
Tot
-11

T7

Kevin Yu
TPE
K. Yu
Tot
-11

-11

T7

TPE
K. Yu
Tot
-11

T15

Hayden Springer
USA
H. Springer
Tot
-10

-10

T15

USA
H. Springer
Tot
-10
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JUST NOW

2026 The RSM Classic preview: Betting odds and stats

1 Min Read

Golfbet News

Keith Mitchell blind ranks Thanksgiving dishes

Keith Mitchell blind ranks Thanksgiving dishes

The PGA Tour heads to St. Simons Island, Georgia this week for the 2026 The RSM Classic. Find the odds and betting previews for every player in the field below.

  • Date: Nov. 19-22, 2026
  • Location: St. Simons Island, Georgia
  • Course: Sea Island Golf Club - Seaside Course
  • Par: 70 7,157 yards
  • Purse: $7.4 million
  • Previous winner: Sami Valimaki

Betting profiles for the 2026 The RSM Classic

Click here for scoring and tee times.

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Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA Tour has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.

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R4
In Progress

Austin Championship presented by Compliance Solutions

1

Trace Crowe
USA
T. Crowe
Tot
-14

-14

1

USA
T. Crowe
Tot
-14

T2

Chad Ramey
USA
C. Ramey
Tot
-13

-13

T2

USA
C. Ramey
Tot
-13

T2

Sami Valimaki
FIN
S. Valimaki
Tot
-13

-13

T2

FIN
S. Valimaki
Tot
-13

T2

Erik van Rooyen
RSA
E. van Rooyen
Tot
-13

-13

T2

RSA
E. van Rooyen
Tot
-13

T5

Max Greyserman
USA
M. Greyserman
Tot
-12

-12

T5

USA
M. Greyserman
Tot
-12
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